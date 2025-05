Tegeler ändert die Farbe seiner Produkte

Beim Berliner Hersteller Tegeler läuft aktuell ein Sale bei dem ihr bis zu 30 % sparen könnt. Unter dem Slogan „Tegeler Blauraus“ verkauft der Boutique-Hersteller derzeit die Restbestände mit blauen Gehäusen, wobei die auffällige Gehäusefarbe ja eigentlich eines der Erkennungsmerkmale vom Channelstrip VTRC, dem Vari-Mu-Kompressor Schwerkraftmaschine oder dem VCA-Kompressor Creme ist.

Tegeler Blauraus: von blau zu grün

Der Grund für den Sale: Tegeler ändert die Gehäusefarbe seines kompletten Portfolios von blau zu grün. Unter dem Motto „blau war gestern, grün ist heute“ möchte sich die international agierende Firma neu ausrichten und dies, neben der neuen grünen Gehäusefarbe, auch durch ein neues Logo und Corporate Design nach außen hin zeigen.

ANZEIGE

Affiliate Links Tegeler Creme Kundenbewertung: (29) 1.269,00€ bei

Das Team rund um Gründer Michael Krusch betont so gleich, dass man nicht zum Global Player aufsteigen möchte, sondern im Herzen immer noch die kleine nerdige Manufaktur ist, die auch in Zukunft weiterhin 100 % Made in Germany produzieren möchte und stets ein offenes Ohr für die Wünsche seiner Kunden haben wird.

Affiliate Links Tegeler Schwerkraftmaschine Kundenbewertung: (3) 2.099,00€ bei

Das hat man in den letzten Jahrzehnten bereits durch etliche Features gezeigt. So u.a. die Einführung der digitalen Motorsteuerung für die analog aufgebauten Produkte der Firma oder die Einführung von DAW-Plug-ins, so dass die analogen Boliden per Mausklick gesteuert werden können. Weitere Informationen zur aktuellen Neuausrichtung der Firma findet ihr hier.

ANZEIGE

Der aktuelle Tegeler Blauraus Sale läuft so lange bis auch die letzte blaue Edition verkauft ist. Wer sich also noch ein blaues Gerät von Tegeler ins Studio holen möchte, sollte sich beeilen. Sowohl auf der Website des Herstellers als auch bei Thomann findet ihr aktuell die bereits rabattierten Preise.

Ansonsten bietet der Hersteller hier bereits die neuen, grünen Versionen an.