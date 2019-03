Telefunken Alchemy TF29, TF39, TF47 und TF51 Mikrofone vorgestellt

Nicht nur optisch echte Größen

Nachdem auf der NAMM Show etliche Neuheiten vorgestellt wurden, war es in unserem News-Bereich zunächst etwas ruhiger geworden. Aber jetzt scheint das Ganze wieder Fahrt aufzunehmen. So hat Telefunken Elektroakustik eine komplette neue Serie an Mikrofonen vorgestellt, die Alchemy Serie. Hierzu gehören die vier Großmembran-Kondensatormikrofone TF29, TF,39, TF47 und TF51. Optisch auf alle Fälle sehr gelungen, liegt sogleich der Verdacht nahe, dass es sich hierbei um Nachbauten von legendären Recording-Klassikern handelt. Dem ist allerdings nicht so, auch wenn der Sound an einige Legenden angelehnt ist. Hier alle Informationen dazu:

Telefunken Elektroakustik TF29

Als Weiterentwicklung des CU-29 Copperhead ist das TF29 laut Hersteller ein echtes Arbeitstier, das vor allem für Vocals, akustische und elektrische Gitarre oder Drums zum Einsatz kommen kann. Im TF29 kommen Lundahl Übertrager sowie eine 5654W Röhre zum Einsatz. Ein ausbalancierter und neutraler Sound soll am Ende dabei rauskommen. Telefunken Elektroakustik TF39 Bei diesem Mikrofon lässt sich die Richtcharakteristik in den drei Stufen Niere, Omni oder Figure-8 einstellen. Nicht nur klanglich sorgt das für mehr Flexibilität. Hinsichtlich des Sounds soll es dem TF29 sehr ähnlich sein. Telefunken Elektroakustik TF47 Die 47 im Name lässt es bereits vermuten, das U47 oder M47 standen für diese Mikrofon Pate. Ein tiefes Lowend und präsente Mitten sollen dabei herauskommen. Eine 5840W Röhre sowie ein BV8 Übertrager sorgen für den passenden Sound von Vocals, Gitarren Amps und Drums.

Telefunken Elektroakustik TF51

Das vierte Mikrofon im Bunde ist das TF51. Entgegen dem TF47, dass vom Hersteller mit „deutschem Sound“ betitelt wird, soll das TF51 einen „österreichischen Sound“ bieten. Vorbilder sind entsprechend ein Telefunken ELA M 251E oder C12. Als Röhre kommt eine 6072A zum Einsatz (die gleiche wie in den genannten Vorbildern 251E/C12) sowie eine an der CK12 Kapsel angelehnte Variante. Der Übertrager kommt von Haufe aus Deutschland. Klanglich soll das TF51 „luftige und smoothe Höhe“, einen natürlichen Mittenbereich und ausgewogenes Lowend bieten.

Alle vier genannten Telefunken Elektroakustik Mikrofone der Alchemy Serie werden in den USA gefertigt und sollen in den nächsten 2-3 Wochen erhältlich sein. Die Preise sind leider noch nicht bekannt gegeben worden, mindestens wird man aber sicherlich einen unteren vierstelligen Betrag dafür einkalkulieren müssen.