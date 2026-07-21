Effekt-Morphing wie beim Lexicon Vortex

Der südkalifornische Unternehmen Temecula DSP, das sich auf die Entwicklung von Plug-ins von Vintage-Hardware-Effektgeräten spezialisiert hat, hat mit dem Temecula DSP VEXT ein Effekt-Plug-in veröffentlicht, das vom Lexicon Vortex inspiriert wurde. Wie das Original auch, ist das VEXT kein klassischer Standard-Effektprozessor, sondern mehr ein experimentelles Effektgerät mit einer Morphing-Funktion. Es basiert laut Hersteller auf der Idee, dass ein Effekt nicht nur einfach fix eingestellt, sondern – wie ein Instrument – auch performt werden kann.

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Temecula DSP VEXT: Morphing ist das Instrument

Im Temecula DSP VEXT hat jedes Programm eine A- und eine B-Seite zwischen denen der Morph-A/B-Regler stufenlos wechselt. Sind die beiden Seiten verwandt, ergibt sich eine sanfte Parameterverschiebung. Sind sie unterschiedlich, verändern sich Routing, Modulation, Pegel und Delay-Verhalten gemeinsam. VEXT beinhaltet – angelehnt an die 16 Lexicon Vortex-Programme von damals – 16 Morphing-Programme mit jeweils eigenen Routing-Eigenschaften. Das liest sich z.

B. so:

“Sparkle (Inspired by Shimmer): Cross-resonance modulation into tremolo, or resonator plus stereo amplitude modulation into auto-panned cascade echoes.”

Jedes Programm nutzt zwar dieselbe Performance-Oberfläche, doch ändert sich deren Bedeutung je nach Kontext.

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16 Effektprogramme mit A/B-Bänken für 32 Quellzustände

Kontinuierliches A/B-Morphing mit einstellbarer Morph-Rate

Stereo-, Dual-Mono- und Mono-In/Stereo-Out-Processing-Strukturen

Tap-Tempo-Echo-Unterteilungen für unabhängige Echo 1- und Echo 2-Rhythmen

Zwei Verzögerungsleitungen mit jeweils bis zu 923 ms oder 1846 ms in Reihenschaltung

Gemeinsame 16-Parameter-Perfomance-Steuerung für jedes Programm

Die Lexicon-Vortex-Geschichte

In den späten 1980er-Jahren war der Lexicon Hall das Maß aller Dinge in den Studios. Anfang der 1990er begann Lexicon, auch abgespeckte, preiswerte Geräte für den neuen Heimstudiomarkt zu entwickeln. Dazu gehörte der Lexicon Vortex (1994). Auf den ersten Blick nur ein weiteres Effektgerät für Delay-, Chorus-, Flanger- und Phaser-Effekte, bot es aber auch etwas gänzlich Neues: Die Möglichkeit, fließend zwischen zwei unabhängigen Klangfeldern zu wechseln, zu „morphen“, was zu zum Teil unvorhersehbare Ergebnissen führte. Damals war der Vortex zwar kein großer Erfolg, wurde aber später gerne von der experimentellen Musik genutzt.

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Temecula DSP VEXT kann als Demo getestet werden

Das Temecula DSP VEXT ist erhältlich in den Formaten VST3, AU und AAX und kostet 25 US-Dollar. Die eingeschränkte Demoversion für Mac und Windows produziert alle 30 Sekunden drei Sekunden Stille, auch können hier keine Presets gespeichert werden. Demoversion, Klangbeispiele und alle weiteren Infos findet ihr auf der VEXT-Produktseite bei Temecula DSP.