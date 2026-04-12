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Tentij Instruments ORB MK1 & PRO, Bass-Keyboard

Mit echten Stimmzungen à la Wurly

12. April 2026

Tentij Instruments ORB MK1 Reed Bass Keyboard am

Tentij Instruments ORB MK1 und ORB MK1 PRO sind Keyboards, die die tiefen Lagen der Klangerzeugung des Wurlitzer 200A E-Pianos nachbilden. Speziell in Funk, Soul, aber auch Rock und Jazz wurde das Wurly gern als Bass-Ersatz eingesetzt. Hörtipp: Marvin Gaye „I Heard It Through the Grapevine“ – und natürlich Supertramp.

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Tentij Instruments ORB MK1 – Mini-Wurly für Bass

ORB steht für Optical Reed Bass, denn das 2-Oktaven-Keyboard arbeitet mit echten Stimmzungen und Opto-Verstärkern, um den warmen Klang mit dem markanten, Synth-ähnlichen „Growl“ zu reproduzieren. Im Gegensatz zum Vorbild sind die Stimmzungen jedoch nicht aus Metall, sondern aus Kohlefaser.

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Somit entfällt das Feilen bzw. Löten, um die Zungen zu stimmen. Mit der Justierung von Schrauben lassen sich die Töne einzeln anpassen. Auch die Hämmer, mit denen die Stimmzungen in Schwingung versetzt werden, lassen sich pro Taste justieren, um das Spielgefühl ganz individuell anpassen zu können. Das Video zeigt das ORB-Innenleben:

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Das Keyboard verfügt über einen Tone- und einen Volume-Regler sowie ein Line-Ausgang und einen USB-C-Port.

Es wird auch eine PRO-Version angeboten, bei der neu entwickelte und von Hand justierte optische Pickups verwendet werden. Diese übertragen laut Hersteller einen größeren Frequenzbereich und haben eine bessere Basswiedergabe. Außerdem ist das PRO-Keyboard ab Werk aufwendig und präzise kalibriert.

Tentij Instruments ORB MK1 und ORB MK1 PRO sind in Kürze verfügbar. ORB MK1 kostet 1.499,- Euro und die PRO-Version 2.499,- Euro.
Übrigens: Der Hersteller plant auch eine 61-Tasten-Version als vollständiges E-Piano mit dieser Technik.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    NONAME

    Verdammt cooles Instrument, aber leider wird das ein Ladenhüter. Dafür sind die Zeiten einfach nicht mehr gut genug damit sich dafür ein breiter Mark auftun könnte. Aber probieren können sie es ja. Schade insgesamt.

  2. Profilbild
    Viertelnote AHU

    okay … aber wer so kann damit etwas anfangen?
    ich liebe specielle sachen aber hier habe ich ein
    großes fragezeichen.
    hm..toy piano like🙂bei ersten blick
    oder ich sehe die hidden feature so eben nicht.

  3. Profilbild
    Tai AHU

    Die Infos sind ja noch etwas dünn. Velocity bei der Tastatur? Wozu USB? Stromversorgung? MIDI? Audio?
    Eine 61er wäre wirklich interessant. Ohne Feilerei. 25er nicht. Kann man ja mal probieren.

    4. Mehr anzeigen
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