Terraphones Nymira, Harmonieinstrument

Rund um den Quintenzirkel

Terraphones Nymira ist ein Synthesizer, dessen Spielweise auf dem Quintenzirkel basiert. Zusammen mit der auf Klangerzeugung, die auf die Obertonreihe ausgerichtet ist, bieten sich hier ausdrucksstarke Möglichkeiten, um komplexe harmonische Texturen zu erzeugen.

Terraphones Nymira – Synthesizer mit Quintenzirkel

Das optisch ansprechend gestaltete Instrument erinnert vom Konzept her ein wenig an das Omnichord. Allerdings nimmt Nymira den Quintenzirkel auf ein physisches Interface. Das Instrument basiert auf der traditionellen, westlichen Harmonielehre und ermöglicht es, Akkordfolgen zu entdecken, die auf anderen Instrumenten nicht so einfach zu spielen sind.

Anstelle einer herkömmlichen Tastatur gibt es hier zwei Ringe mit unterschiedlich geformten Tasten für Dreiklänge, die mit zusätzlich gedrückten Tasten des inneren Rings zwischen Dur und Moll wechseln können.

Die Besonderheit des Systems wird klar, wenn mehrere Dreiklang-Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Es gibt viele Tastenkombinationen, die erweiterte Akkorde, wie Septimen, Nonen etc. erzeugen.

Über einen horizontalen Fader lassen sich die Akkorde mit einem quasi manuellem Arppegiatur spielen.

Die Klangerzeugung von Nymira bietet drei verschiedene Modelle: additive FM-Synthese, subtraktive Synthese und Granularsynthese. Das additive Synthesemodell, das auf den ersten sieben Obertönen der harmonischen Reihe basiert, kann mit sieben Fadern die sieben einzelnen Oszillatoren steuern, die jeweils auf die ersten sieben Teiltöne einer bestimmten Grundfrequenz abgestimmt sind.

Bei Subtraktiv und Granular übernehmen die sieben Fader adäquate Funktionen.

Von Terraphones Nymira werden zunächst nur 50 Einheiten von Hand gefertigt werden, denn die Firma ist eine One-Man-Show. Der Preis beträgt 1.200,- US-Dollar, Vorbestellungen werden bereits angenommen.