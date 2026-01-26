Terraphones Nymira, Harmonieinstrument

Rund um den Quintenzirkel
Terraphones Nymira ist ein Synthesizer, dessen Spielweise auf dem Quintenzirkel basiert. Zusammen mit der auf Klangerzeugung, die auf die Obertonreihe ausgerichtet ist, bieten sich hier ausdrucksstarke Möglichkeiten, um komplexe harmonische Texturen zu erzeugen.
Terraphones Nymira – Synthesizer mit Quintenzirkel
Das optisch ansprechend gestaltete Instrument erinnert vom Konzept her ein wenig an das Omnichord. Allerdings nimmt Nymira den Quintenzirkel auf ein physisches Interface. Das Instrument basiert auf der traditionellen, westlichen Harmonielehre und ermöglicht es, Akkordfolgen zu entdecken, die auf anderen Instrumenten nicht so einfach zu spielen sind.
Anstelle einer herkömmlichen Tastatur gibt es hier zwei Ringe mit unterschiedlich geformten Tasten für Dreiklänge, die mit zusätzlich gedrückten Tasten des inneren Rings zwischen Dur und Moll wechseln können.
Die Besonderheit des Systems wird klar, wenn mehrere Dreiklang-Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Es gibt viele Tastenkombinationen, die erweiterte Akkorde, wie Septimen, Nonen etc. erzeugen.
Über einen horizontalen Fader lassen sich die Akkorde mit einem quasi manuellem Arppegiatur spielen.
Die Klangerzeugung von Nymira bietet drei verschiedene Modelle: additive FM-Synthese, subtraktive Synthese und Granularsynthese. Das additive Synthesemodell, das auf den ersten sieben Obertönen der harmonischen Reihe basiert, kann mit sieben Fadern die sieben einzelnen Oszillatoren steuern, die jeweils auf die ersten sieben Teiltöne einer bestimmten Grundfrequenz abgestimmt sind.
Bei Subtraktiv und Granular übernehmen die sieben Fader adäquate Funktionen.
Von Terraphones Nymira werden zunächst nur 50 Einheiten von Hand gefertigt werden, denn die Firma ist eine One-Man-Show. Der Preis beträgt 1.200,- US-Dollar, Vorbestellungen werden bereits angenommen.
Ich finde es gut, dass hier hin und wieder auch recht skurrile Instrumente vorgestellt werden!
Aber – abgesehen davon, dass das Teil meiner Meinung nach furchtbar klingt und nicht gerade günstig ist: wozu braucht man das??? Wenn man wenigstens irgendwo sehen würde, welcher Akkord gerade erklingt, könnte man vielleicht sein Gehör damit trainieren. Aber das ist ja nicht der Fall, oder? Merkwürdiges Gerät. 🤔
Das wäre ein schönes, didaktisch wertvolles Teil für Musikschulen usw. Jedoch mit nur 50 Exemplaren Gesamtproduktion und 1.200 US-$ Preisschild wohl leider außer Reichweite derselben. 🤷♂️ Vom musikalischen Einsatz her stelle ich mir das Teil hingegen nicht wesentlich aufregender vor, als eine Autoharp. Ich frage mich, wer das kauft.
@UAP Didaktisch wertvoll wäre es aber doch nur, wenn die Akkorde irgendwie identifizierbar wären. Man hört die Akkorde, weiß aber null, ob da jetzt eine None oder sonst etwas enthalten ist… steht das evtl. in einem dazugehörigen Handbuch etc.? Das wäre dann aber ne ziemlich lange Liste, wenn da sämtliche Tastenkombinationen vermerkt wären. Für mich sehr weird, aber vielleicht raffe ich es auch einfach nicht 🙄
@UAP Definitiv nah an einer Autoharp. Vielleicht klanglich etwas flexibler?
Aber nur um Akkorde damit hoch und runter zu klimpern…
Ja, das Zielpublikum wäre in der Tat interessant.
Es sieht wie etwas aus, was sich geiwsse Leute allein wegen des Designs kaufen würden.
Ansonsten wirkt es wie etwas, was Ruckzuck in der Schublade verschwinden könnte. Dem hat der Designer aber vorgebeugt, in dem er es gut aussehen hat lassen. Es ist also mehr ein Einrichtungsgegenstand.