Top News: Orange Terror Bass 500, Bassverstärker

Neues Bass Terror Head in den Startlöchern!

Orange Amplification präsentiert den frisch überarbeiteten Orange Terror Bass. Aufgrund von Nachfragen und Verbesserungsvorschlägen aus dem Bassistenlager hat Orange Hand an das Top angelegt und nun einige Sachen verbessert.

Die unkomplizierte Bedienung des neuen Orange Terror Bass 500 ist wie beim Vorgänger geblieben, lediglich ein Clean-Switch wurde hinzugefügt. Im Inneren befindet sich ein 500-Watt-Hybrid-Bassverstärker mit einer Röhrenvorstufe sowie einer Transistorendstufe. Das soll dem Amp einen Sound verleihen, der dem Flaggschiff-Bassverstärker von Orange, dem AD200 ähnelt. Nur mit dem zusätzlichen Vorteil, dass in der Eingangsstufe mit dem Clean-Switch ein Teil des Gains zurückgenommen werden kann und daher nun deutlich mehr Headroom zur Verfügung steht. Es fängt also spürbar später an zu zerren.

Der Class-D-Verstärker leistet über eine 8-Ohm-Box 250 Watt, beim Betrieb mit zwei 8-Ohm-Boxen stehen die vollen 500 Watt bereit. Ein Limiter schützt die Endstufe bei Volllast. Mit dem Pad-Schalter kann der Benutzer zudem die Eingangsempfindlichkeit um bis zu 6 dB reduzieren, wodurch der Verstärker auch ideal für aktive oder passive Bässe ist.

Der Orange Terror Bass ist die neueste Ergänzung der Terror-Serie und soll den klassischen britischen Ton aus einer ultraleichten Lunchbox-Konstruktion liefern.

Die Features zum neuen Terror Bass 500 kurz und knapp

Single Channel Hybrid Class D Verstärker mit Röhrenvorstufe (1x ECC83)

Clean-Switch für späteres Zerren und somit mehr Headroom für cleane Sounds

Variable Anpassung des Eingangssignals mittels Pad-Schalters

Leistung: 250 Watt an 8 und 500 Watt an 4 Ohm Boxen

Teilweise röhrengepufferter Effektweg (12AT7 Send/Transistor Return)

Maße: 30,7 x 19 x 16 cm

Gewicht: 4,65 kg

Mit der Auslieferung wird in ca. 7-8 Wochen gerechnet, zu bekommen ist der neue Orange Terror Bass dann zu einem Straßenpreis von 729,- Euro.