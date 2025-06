Das neue Sampling-Flagship von 1010music

Rechtzeitig zur Superbooth 2025 in Berlin präsentierte 1010music ein neues Mitglied seiner Desktop-Serie: den 1010music Bento. Größer, kraftvoller, aber auch teurer – das kalifornische Unternehmen macht mit ihrem Flagship-Sampler einen Schritt in neues Terrain und bleibt gleichzeitig seinem Anspruch treu: „Power in small packages“. Wie auch der kleine Bruder Blackbox und die Geräte der nanobox-Reihe vereint der Bento auf kleinem Raum vielfältige Möglichkeiten zum mobilen, kreativen Arbeiten ohne Computer: Sampling und Sequencing, granulare Synthese sowie eine intuitive Bedienung via 7“-Touchscreen. Im Test bot der 1010music Bento viel Spaß, aber auch Stirnrunzeln – denn eins ist klar: Zum perfekten Workflow fehlt dem Gerät momentan noch einiges. Aber lest selbst!

Kurz & knapp Intuitiver Workflow: Bedienung und Touchscreen überzeugen mit direktem Zugriff und gutem Flow.

Bedienung und Touchscreen überzeugen mit direktem Zugriff und gutem Flow. Starke Klangqualität: 24-Bit-Sound, gute Effekte und kreative Möglichkeiten durch Granular-Engine.

24-Bit-Sound, gute Effekte und kreative Möglichkeiten durch Granular-Engine. Unreife Software: Viele wichtige Funktionen fehlen noch oder wirken unfertig, z. B. Count-In und Prelisten.

Viele wichtige Funktionen fehlen noch oder wirken unfertig, z. B. Count-In und Prelisten. Vielfältige Anschlüsse: Ideal für DAW-less-Setups, aber schwer zugängliche Rückseite im Live-Betrieb.

Ideal für DAW-less-Setups, aber schwer zugängliche Rückseite im Live-Betrieb. Viel Potenzial: Gute Hardware mit Beta-Charakter, Updates verbessern das Gerät spürbar – 3 Sterne im Test.

Was ist der 1010music Bento?

Der 1010music Bento ist ein mobiles All-in-one-Sampling-Studio mit flexiblen Sequencing-Optionen und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, wodurch er sich gut als Herzstück eines Desktop- oder mobilen Setups eignet.

Der Bento bietet acht flexible Tracks bei 24 Bit-Klangqualität, einen hellen 7“-Touchscreen und acht Endlos-Encoder. Die 16 anschlagsdynamischen Pads sind hintergrundbeleuchtet und reagieren auf Aftertouch.

1010music hat den Bento mit einer kompletten Granular-Engine des nanobox Lemondrop bestückt. Für die Sample-Sektion gibt es Multi-Sample-Instrumente, Loops und Slicer. Die eingespielten und programmierten Sequenzen kann mit einer szenenbasierten Arbeitsweise im Stile von Ableton Live anordnen und abfeuern.

Der Bento besitzt keinen internen Speicher, alle Samples liegen auf der microSD-Karte. Es gibt aktuell noch keine Möglichkeit, die Samples direkt über den USB-C-Anschluss zu laden, es muss direkt auf die microSD-Karte geladen werden.

Gemäß der 1010music-Philosophie sollen sich besonders Musiker und Performer angesprochen fühlen, die ohne Laptop und komplexe Kette kreativ Musik machen wollen. In DAW-less-Umgebungen sind 1010musics Desktop-Geräte daher sehr beliebt. Mit drei Stereo-Ein- und Ausgängen, dualen TRS-MIDI-Ein- und Ausgängen sowie USB-C-Host- und Device ist für eine umfangreiche und flexible Konnektivität gesorgt.

Leider liegt zum Zeitpunkt des Tests auch noch kein ausführliches Handbuch vor, lediglich ein Quick Start Guide, was alle Basics vermittelt.

Erster Eindruck des 1010music Bento

Auf der Superbooth 2025 in Berlin konnte man den 1010music Bento ja schon anschauen, anfassen und ausprobieren. Mein erster Eindruck ist jedenfalls überaus positiv: Der Bento sieht einfach gut aus. Das Design ist modern, aufgeräumt und geradlinig.

Das Gehäuse aus Kunststoff wirkt hochwertig verarbeitet und liegt, was die Handlichkeit angeht, genau im richtigen Bereich: nicht zu klein für lange, entspannte Arbeiten, aber auch nicht zu groß, um überall griff- und einsatzbereit zu sein. Das Gehäuse selbst und die Endlos-Encoder sind absolut fest und bieten keinerlei Spiel. Die Haptik vom Bento ist wirklich angenehm.

Im Zentrum steht natürlich der großzügige 7“-Touchscreen, der nicht nur ausreichend hell und klar ist, sondern auch reaktionsschnell. Da das Display links und rechts einen schwarzen Rahmen hat und der Bildschirm somit etwas kürzer ist als die darüberliegende Leiste an Endlos-Encodern, sind die acht Tracks nicht genau unter den Encodern dargestellt, was aber in der Praxis kein Problem darstellt. Das Display stellt definitiv ein Highlight in der Bedienung des Bento dar.

Einen eingebauten Lautsprecher oder integriertes Mikrofon findet man beim Bento nicht, was aber in dieser Preisklasse mit der angesprochenen Zielgruppe auch nicht üblich ist.

Die Anschlüsse des 1010music Bento

Der 1010music Bento zeigt seinen Flagship-Charakter nicht zuletzt mit seiner umfangreichen Anschlussvielfalt, die ihn zum Schaltzentrum eines DAW-less-Setups befähigt, sowohl für Studio, Bühne als auch unterwegs. Alle Anschlüsse sind in 3,5-mm-Miniklinken-Ausführung.

Audioseitig verfügt der Bento über drei Stereo-Eingänge sowie drei Stereo-Ausgänge. Diese lassen sich flexibel in den internen Routing-Optionen zuweisen, so dass externe Synthesizer, Drummachines oder Effektgeräte eingebunden werden können. Für MIDI stehen gleich zwei Eingänge und zwei Ausgänge bereit, beide sind als 3,5 mm TRS-Miniklinke ausgeführt. Adapter zu DIN-MIDI liegen bei.

Ein dedizierter Kopfhörerausgang sitzt ganz links, von vorne aus gesehen. Es gibt zwei USB-C-Ports für Device- als auch im Host-Anschluss.

Alle Anschlüsse sind in einer Reihe auf der Rückseite zugängig, unter der oberen Gerätekante. Mal kurz von oben rüberschauen und ein neues Kabel in den richtigen Anschluss stecken ist schwierig, man muss das Gerät wirklich in die Hand nehmen und in einem bestimmten Winkel ins Licht halten – zu klein ist die Beschriftung in das schwarze Kunststoffgehäuse eingraviert. Besonders für den Live-Betrieb empfiehlt sich daher eine selbst angefertigte, aufgeklebte Beschriftung.

Die Features des 1010music Bento

Der 1010music Bento arbeitet mit acht flexiblen Tracks, die sich individuell als Samplebanks, Loops, Granular, Multisample-Instrumente, Slicer oder External Track konfigurieren lassen. Die Granular-Engine klingt wirklich gut und bietet viele Parameter. Es ist nur ein Granular-Instrument insgesamt anwählbar – danach werden die Granular-Presets ausgegraut und stehen nicht mehr zur Auswahl.

Der Sequencer kommt mit einem szenenbasierten Ansatz daher, der an Ableton Live erinnert. Insgesamt sind pro Track acht Szenen mit je maximal 256 Steps programmierbar, die man dann in der Launch-Ansicht frei abspielen kann. Step-Sequencer, Piano-Roll, Wahrscheinlichkeitsverhalten und Echtzeit-Loop-Triggering bieten eine Mischung aus Kontrolle und Zufall. Szenen können mit dem letzten Update nun auch kopiert, eingefügt und umbenannt werden.

Der Song-Modus bietet eine Übersicht über die acht verschiedenen Szenen mit den jeweiligen aktivierten Sequenzen, welche dann über Scene-Play nacheinander mit einstellbaren Wiederholungen abgespielt werden.

Sampling gehört zu den Kernkompetenzen des Bento. Das Gerät erlaubt derzeit nur das Importieren von WAV-Dateien über die microSD-Karte, für die Zukunft wäre sicher eine Software mit Import über die USB-C Schnittstelle wünschenswert. Der 1010music Bento bietet aber eine Reihe von flexiblen Echtzeitaufnahmefunktionen für die Loop-Tracks, welche im Anschluss mit dem Slicer weiterbearbeitet werden können.

Über die drei Stereo-Eingänge können externe Line-Signale wie Synthesizer oder Drumcomputer direkt aufgenommen werden. Dabei bietet der Bento einige coole Optionen, um den Aufnahmeprozess effizient zu gestalten:

Aufnahme per Schwellenwert: Die Aufnahme startet automatisch, sobald ein bestimmter Pegel erreicht wird.

Die Aufnahme startet automatisch, sobald ein bestimmter Pegel erreicht wird. Synchronisation zur Clock: Aufnahmebeginn und -ende können an das globale Tempo gekoppelt werden, um perfekt geschnittene Loops zu erzeugen.

Aufnahmebeginn und -ende können an das globale Tempo gekoppelt werden, um perfekt geschnittene Loops zu erzeugen. Feste Aufnahmezeiten: Ideal, um exakt getaktete One-Shots oder Phrasen zu erstellen.

Ideal, um exakt getaktete One-Shots oder Phrasen zu erstellen. Direktes Playback nach Aufnahme: So kann man im Live-Set sofort weiterspielen, ohne im Menü zu navigieren.

Es können sehr lange Aufnahmen mit bis zu vier Stunden Aufnahmezeit pro Sample erstellt werden. Zusätzlich bietet der Bento die Möglichkeit, intern zu resamplen.

Alle aufgenommenen Samples werden als WAV-Dateien auf der microSD-Karte gespeichert und stehen anschließend sofort für weitere Bearbeitung oder Sequenzierung zur Verfügung. Das interne Resampling inkl. des Mastersignals erlaubt weitere Bearbeitung ohne Verkablung.

Die Effektsektion umfasst Delay, Reverb, Chorus, Flanger, Phaser und Overdrive – Reverb und Delay fungieren als globale Send-Effekte. Man kann also nicht für jeden der acht Tracks einen anderen Reverb-Typ anwählen. Die Modulations-Engine sitzt in einer zweiten Menü-Ebene und bietet alle Parameter, die man braucht – diese sind wie in einer Tabelle dargestellt, was ich als schön übersichtlich und direkt empfand.

External Tracks erlauben eine Audio/MIDI-Integration von externen Klangerzeugern.

Praxiserfahrungen mit dem 1010music Bento

Soweit zu der Beschreibung der inneren und äußeren Werte und Fähigkeiten des 1010music Bento. Doch wie schlägt er sich in der Praxis, wie ist die Arbeitsweise und der Workflow? Ich habe bereits mit anderen 1010music-Geräten die Erfahrung gemacht, dass der Workflow nach einer kurzen Lernkurve sehr direkt ist und man sich schnell und leicht zurechtfindet. Nur selten möchte man die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen – welche ja im Falle des Bento ohnehin noch nicht vorhanden ist.

Man arbeitet überwiegend auf der sichtbaren angewählten Ebene, die man schnell und direkt über die Button-Leiste unter dem Touchscreen anwählt. Das ist wirklich schön und im Grunde selbsterklärend, wenn man die generellen Bausteine einer Groovebox oder eben einer DAW kennt. Lediglich die Modulation ist einem Menü ganz unten rechts auf dem Screen untergebracht.

Die Sequencer-Ansicht mit dem großen, per Fingergesten schnell zoom- und scrollbaren Grid hat mir wirklich gut gefallen. Damit kann man gezielt und übersichtlich Steps setzen und Beats und Melodien verfeinern. Mit einem Stylus-Pen wird diese Arbeit noch einmal präziser als mit den Fingerspitzen. Einen Einwand gibt es aber: Die grafische Darstellung beim Skalieren ist noch ruckelig und nicht ganz flüssig.

Die Probability-Funktion ist schnell programmiert und sehr einfach in der Anwendung: Noten per Drüberstreichen auswählen, den dedizierten Probability-Regler betätigen, fertig. Damit kommt schnell Abwechslung in die Patterns. Ein bekanntes Problem ist das Setzen von Velocity für mehrere markierte Noten auf einmal; 1010music arbeitet aber bereits an der Lösung.

Auch die Slicer-Ansicht ist schön übersichtlich und das Setzen der Slices geht schnell und mit viel Kontrolle von der Hand. Das Breitbild-Display liefert hier eine super Darstellung und angenehme Übersicht. Der Bento bietet viel Potential für schöne Breaks und abstrakte Beats.

Workflow

Ich denke, viele User vergleichen den Workflow eines „All-in-One-Samplestudios“ oder einer Groovebox mit den Möglichkeiten einer DAW und wägen ab, welche Vor- und Nachteile eine Reduzierung auf kompaktes Format wie dem Bento bietet. In diesem Kontext ist es wichtig, dass die einzelnen Schritte von der Ideenfindung über Sound-Suche bis hin zum Programmieren und Arrangieren von Sequenzen dem User leicht gemacht werden.

Dies ist beim 1010music Bento definitiv der Fall. Track-Auswahl, Sequenzen programmieren, Loops aufnehmen und slicen – alles geht schnell von der Hand und ist intuitiv bedienbar. Der Mit dem letzten Firmware-Update ist zudem die Funktionalität der nun verschiedenfarbig hintergrundbeleuchteten Pads erweitert worden: Diese entsprechen im Song- und Scene-Mode nun den 8 Szenen und dienen dem Abfeuern der Sequenzen und Loops. Das ist super und macht die Arbeit mit den Szenen und Sequenzen spürbar flüssiger und schneller.

Was beim Aufnehmen mit dem Bento noch fehlt: ein Count-In. Wenn eine Sequenz ganze 128 Takte lange ist, und man möchte von Takt 1 direkt etwas einspielen, gestaltet sich das schwierig. Man möchte schließlich nicht einmal die ganze Sequenz durchlaufen lassen, um dann bei Takt 1 einzusetzen. Hier hoffe ich auf schnelle Nachbesserung mit nachfolgender Firmware.

Was mir im persönlichen Workflow ebenso fehlte, ist eine Pre-Listen-Funktion, welche momentan noch nicht implementiert ist. Um ein cooles Arrangement zusammenzustellen, ist es wichtig, die Sounds vor dem Aufnehmen gezielt zusammenzustellen. Das gilt für die Instrumente, vor allem aber für die zu ladenden Samples. Ein Sample-Player ohne Vorhören – das geht nicht. Dies sollte so schnell wie möglich implementiert werden, da dies eine standardmäßig Anwendung für die Arbeit mit Samples darstellt.

Bei der Arbeit mit Samples und Multisamples vermisst man noch ein weiteres Feature: eine Speichermöglichkeit für erstellte Patches. Dies ist nur über Abspeichern des gesamten Projekts möglich, was aber in vielen Fällen nicht gewünscht ist.

Die Arbeit mit dem Song- und Scene-Modus hingegen ist logisch und übersichtlich. Man springt zwar schnell und häufig zwischen beiden Ansichten hin und her, aber baut auf diese Weise zügig livefähige Arrangements und strukturierte Performances.

Gut gefallen hat mir auch das Filter, das nach rechts gedreht zum Hi-Pass-Filter wurde, während es gegen den Uhrzeigersinn als Low-Pass-Filter agierte. Mit nur einem Regler nahtlos zwischen Hi- und Low-Pass-Filter fahren zu können, ist ein sehr interessantes und cooles Design!

Ein bekanntes Problem betrifft den Akku: Mit der aktuellen Firmware wurde zwar eine Ladeanzeige eingeführt, der Akku meines Testgeräts verhält sich dennoch nach wie vor unvorhersehbar. Die Ladeanzeige bleibt bei einem bestimmten Wert stehen, er lässt sich nicht vollständig laden. Zieht man das Ladekabel ab, so springt die Akkuanzeige zu einem neuen, niedrigeren Wert. Das Battery-Management ist leider noch nicht ausgereift und ich muss zugeben, dass ich dies als etwas beunruhigend empfand.

Bei der Arbeit mit dem 1010music Bento ist an vielen Stellen der Beta-Charakter spürbar. Die Veröffentlichung halbfertiger Geräte mit unausgereifter Software ist leider kein Einzelfall mehr – in einem zunehmend umkämpften Markt scheinen viele Hersteller unter dem Druck zu stehen, möglichst früh Umsatz zu generieren, selbst wenn das Produkt funktional noch nicht ausgereift ist.

Gleichzeitig ist für mich spürbar deutlich, welches starke Potenzial im Bento steckt. Die Hardware ist durchdacht und hochwertig, der Workflow ist schnell und inspirierend. Als neues Flagship von 1010music dürfte der Bento noch einiges an Pflege und Zuwendung erfahren. Wer bereit ist, ein wenig Geduld mitzubringen, und den Bento bereits jetzt schon mag, wird vermutlich nicht enttäuscht werden. Ich hoffe aber, 1010music lernt strategisch aus der spürbar deutlichen Kritik und veröffentlicht in Zukunft keine unausgereiften Produkte mehr. Das Unternehmen unterbricht eine potenziell positive Customer Journey und riskiert, dass eine erste Frustration das Vertrauen in ein vielversprechendes Produkt beschädigt.

Der Klang des 1010music Bento

Klanglich zeigt sich der 1010music Bento von einer hochwertigen Seite. Die interne Engine arbeitet durchweg mit 24-Bit-Audioauflösung, wodurch die Samples klar, detailliert und durchsetzungsfähig klingen – selbst bei starker Bearbeitung oder Layering bleibt der Sound transparent.

Das Ausgangssignal ist neutral und wenig gefärbt. Es wird nichts beschönigt, was den Bento auch als Abspielzentrale in professionellen Setups interessant macht. Gleichzeitig ermöglicht genau diese Klarheit eine gezielte Klangformung über Effekte und Modulation, welche sich im Frequenzspektrum dank Filter gezielt eingrenzen lassen. Einen Equalizer gibt es indes nicht an Bord, manches mal vermisst man diesen etwas.

Die interne Effektsektion hat mir ebenfalls gut gefallen: Der Reverb ist atmosphärisch dicht, das Delay rhythmisch sauber und natürlich mit Beat Sync, und Overdrive sowie Chorus/Flanger bringen angenehme Färbungen ins Spiel. Für den Live-Einsatz oder mobiles Sounddesign sind die Effekte absolut praxistauglich.

Was für noch mehr klangliche Vielfalt wirklich schön wäre: Parameter-Automationen. Man kann derzeit noch keine Veränderungen an den Reglern aufnehmen. Vielleicht kommt dies ja auch in einer der künftigen Firmware-Versionen.

Spannend wird es bei Granular- und Slicer-Tracks: Hier zeigt der Bento sein kreatives Potenzial. Die Klangmanipulation reicht von subtilen Texturverschiebungen bis hin zu zerstückelten Glitch-Patterns – je nach Modulation und FX-Routing. Besonders mit fein eingestellten LFOs entstehen komplexe, organische Klanglandschaften, die den Bento weit über die Rolle eines einfachen Samplers hinausheben.

Auch die Resampling-Funktion eröffnet klanglich neue Ebenen: Durch das Zusammenführen mehrerer Tracks mit Effektverläufen lassen sich spannende Layers und Texturen erzeugen, die wiederum Grundlage für neue Samples werden können – eine kreative Endlosschleife, die zu Experimenten einlädt.

Den Klangcharakter des 1010music Bento würde ich nicht als spektakulär im Sinne von auffällig oder charakteristisch beschreiben, sondern als präzise, vielseitig und neutral.

Aktuelle Firmware und Status des 1010music Bento

Der 1010music Bento musste insbesondere zu Beginn einige Kritik einstecken, da viele essentielle Funktionen wie Song- und Scene-Modus, Copy-Paste oder Swing-Control noch fehlten und der Bento an vielen Stellen noch unfertig wirkte. 1010music wollte den Bento eben auf der Superbooth im Mai vorstellen, was verständlich ist. Mit der kürzlich veröffentlichten Firmware-Version 1.0.27 wurden grundlegende, wichtige Features implementiert, so dass der 1010music Bento nun spürbar vollständiger wirkt. Viele Punkte der Wishlist aus dem 1010music-Forum wurden umgesetzt – man darf also auf weitere Verbesserungen und Neuerungen gespannt sein!

Dennoch ist es kritikwürdig, dass ein noch unfertiges Gerät, noch dazu in der Preisklasse um 1.000,- Euro, auf dem Markt gebracht wird. Für noch unsichere User, denen der aktuelle Zustand des Geräts noch nicht ausgereift genug ist, empfiehlt 1010music daher im Forum, noch etwas zu warten und den Fortschritt der einzelnen Versionen zu beobachten um dann zu beurteilen, ob einem die Entwicklung überzeugt. Und während ich mich beim Auslieferungszustand meines Testgeräts auch noch ein wenig wie ein Beta-Tester gefühlt habe, zeigt 1010music mit dem letzten Update, dass schnell an der Vervollständigung des Bento gearbeitet wird – das ist vertrauenserweckend.

Alternativen zum 1010music Bento

Der 1010music Bento bewegt sich in einem wachsenden Markt kompakter All-in-one-Geräte und trifft auch einige Konkurrenz. Der Novation Circuit Rhythm bietet einen deutlich einfacheren, aber stabilen Workflow für Beatmaker und User, die auf umfangreiche Modulation verzichten können. Die 1010music Blackbox, quasi der kleine Bruder, ist ausgereifter, fokussierter auf Sample-Playback und Recording, jedoch weniger auf Live-Performance ausgelegt als der Bento. Der Sonicware SmplTrek verfolgt einen linearen, DAW-ähnlichen Ansatz mit Audioaufnahme und Songstruktur, wirkt aber deutlich weniger intuitiv, auch hinsichtlich der Hardware.

Mit dem Polyend Tracker+ gibt es eine komplexere, aber extrem flexible Alternative, die Sampling, Synthese und Tracker-Workflow in einem kreativen Hybrid vereint, aber mit einem ganz anderen, weniger simplen Workflow.

Auch die AKAI MPCs – etwa die MPC One+, MPC Live II oder MPC Key – zählen zur Konkurrenz, vor allem, wenn es um ausgereifte Standalone-Workstations geht. Sie bieten Sampling, Sequencing, Effekte, MIDI-Steuerung und auch Plug-in-Synths in einem stabilen und professionellen System. Allerdings sind sie auch deutlich größer, komplexer und teurer als der Bento. Im Vergleich wirkt der Bento direkter, spontaner und eher auf experimentelle Performance ausgelegt. Für mich sitzt der 1010music Bento daher in einer Nische, die viele neue Musiker und Musikerinnen ansprechen wird.