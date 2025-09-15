ANZEIGE
Test: Ableton Live 12.3, Digital Audio Workstation

KI und Workflow-Beschleuniger in Live 12.3

15. September 2025
ableton live 12.3 daw test

Ableton Live 12.3, Digital Audio Workstation

Ableton hat eine Public Beta Version 12.3 seiner DAW Live 12.3 veröffentlicht. Hier hält zum ersten Mal künstliche Intelligenz Einzug, außerdem geht es viel darum, Workflows zu beschleunigen. Wir haben uns für euch Ableton Live 12.3 genauer angeschaut.

Kurz & knapp

  • KI-Stem-Separation: Die neue KI-Funktion zur Stem-Trennung funktioniert direkt in Live und spart den Umweg über Drittanbieter.
  • Splice-Integration: Die clevere Integration von Splice mit Takt- und Temposynchronisation bringt neue kreative Impulse, ist aber optional.
  • Workflow-Verbesserungen: Funktionen wie „Paste Bounced Audio“ und „Bounce Group“ beschleunigen den Workflows spürbar.
  • Neue Tools: Auto-Pan-Tremolo und Expressive Chords 1.1 bieten kreative und intuitive Klanggestaltung.
  • Starkes Update: Das kostenlose Update bringt nützliche Features, die den Alltag vereinfachen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Da es sich bei Ableton Live 12.3 derzeit noch um eine Beta-Version handelt, kann es sein, dass die DAW hier und da noch kleinere Fehler enthält. Wer sichergehen möchte, dass weitestgehend alle Funktionen einwandfrei funktionieren, sollte auf den finalen Release warten, der voraussichtlich noch im Herbst erfolgt.

Ableton Live 12.3: Einleitung

Ableton Live 12.3 macht immer mehr Schritte vom Live-Performance-Tool hin zur Studio-Konkurrenz von Logic, Cubase, Pro Tools und Co., die für Profis vor allem dank vielfältiger Shortcuts schnellere Workflows bieten. Das bezahlt man aber oft mit weniger Übersicht und einem schwereren Zugriff für Anfänger. Auch bei der Integration von KI möchte man mittlerweile nicht mehr hinten anstehen.

abletonlive123 full

Vollansicht/Arrange View

Den Test zu Ableton Live 12 findet ihr hier. Danach kamen noch die wichtigen 12.1 und 12.2. Updates und brachten einige Änderungen: 12.1 führte Auto Shift (Pitch-Korrektur), den Drum-Sampler (Basis vieler Ableton Move- und Note-Funktionen), eine Undo-History und Skalen ein.

Auto Shift kann auch Akkorde ausgeben, barrierefreies Arbeiten wurde für Automation verbessert und das Max4Live Sequencer Pack aus Live 12.1 brachte zudem endlich eine passend reduzierte und gut kuratierte Sequencer-Selektion.

abletonlive123 drumseq

Ein Rack mit Drumsequencer aus dem Sequencer-Pack

Version 12.2 kam unter anderem mit dem Expressive Chords Tool, das danach aber noch ein 1.1. Update erfahren hat (siehe unten). Neu waren auch „Bounce to New Track“ und „Bounce Track in Place“ als schnellere Alternative zum bisherigen Freeze-Workaround und um schnell von MIDI zu Audio zu kommen. Auch ein Comb-Filter in Autofilter kam dazu. Dieser kann auch Stereo klingen, weil ein LFO die Phase modulieren kann.

Stem Separation in Ableton Live 12.3

Live Suite 12.3 verfügt über eine integrierte KI-Stems-Erkennung, die auf dem Computer ausgeführt wird. Ein Song lässt sich damit in die Stems Gesang, Schlagzeug, Bass und Andere aufteilen. Im Test ging das recht schnell.

abletonlive123 stemsepdialog

Kontextmenü für Audiodateien mit der neuen Stem Separation Option

 

Ableton Live 12.3

Im Dialog kann man maximal vier Stems per Separation erzeugen, es erscheint zudem noch eine High-Quality-Option.

Audiodateien lassen sich nun im Browser der Session- oder Arrangement-View separieren. Das funktioniert via Rechtsklick auf eine Audiodatei. Hier erscheint die Option „Separate Stems to new Audio Tracks“  unter den Optionen zum Konvertieren in MIDI-Melodien, -Harmonien oder -Drums, die in Live nach wie vor einzigartig sind.

abletonlive123-stemsep3.

So sieht das Ergebnis der Stem Separation aus

Sicher kommt es auf das Ausgangsmaterial an. Mit einem zugegeben nicht ganz so schwer zu bearbeitenden kleinen Loop aus der Library klappte das schon ganz gut, siehe unten, hier wurden Drums und Sounds getrennt und kurz solo geschaltet.

Zu externen Lösungen muss man nun nur noch greifen, wenn man noch mehr als vier Stem-Aufteilungen sucht. Hier ist die KI-Optimierung aber auch anderswo noch lange nicht abgeschlossen.

Splice und Sound Search via KI

Die Splice-Integration funktioniert in Ableton Live 12.3 über einen neuen Eintrag im Places-Bereich des Browsers oberhalb der User-Library.

Zunächst muss man sich bei Splice einloggen/registrieren, dann eine Verbindung zwischen Live und dem Login via Browser herstellen. Anschließend glänzt die Splice-Integration mit Takt- und Temposynchronisation. Das finde ich ohnehin eine große Stärke von Lives Browser. Wer genau hinschaut, sieht unten die Optionen zur Einstellung von Tonhöhe und Tempo.

abletonlive123-splice1

Das neue Splice-Integrations-„Fenster“

Das ist aber noch nicht alles: Wer zurück auf die Home-Page im Splice-Bereich geht, kann eine intelligente „Search with Sound-Option“ nutzen. Hierzu zieht man einen Clip auf das Bedienfeld und lässt Splice Inhalte suchen.

Im Test schlug mir „Search with Sound“ zum dubbigen Beispiel von oben auch dubbige Instrumental- und Vocal-Fragmente vor, die oft gut passten. Bei einem zweiten Versuch waren die Ergebnisse aber nicht ganz so schlüssig.

abletonlive123-splice2

Search for Sound in Splice

Bei dieser Funktion konkurriert man z. B. mit dem Co-Producer Tool der Firma Output, das als intelligenter Assistent passende Sounds vorschlägt. Auch FL Studio macht mit dem Loop-Starter den Start einfacher. Splice kann intern schon länger via KI gute Vorschläge machen, welche Samples zueinander passen. Das habe ich zuvor schon getestet und die Stärke liegt hier in der großen Library. Manchmal suche ich allerdings eher nach Kontrasten, diese wird die KI weniger vorschlagen.

Wer schnell produzieren muss, kann die Splice-Integration gut gebrauchen. Wer Ergebnisse will, die niemand sonst hat, vielleicht weniger. Allerdings kommt man hier auch auf neue Ideen.

Zumindest die Nutzung von Drum-Layern kommt für beide Nutzergruppen infrage. Und wer KI in Live nutzen will, kann das jetzt tun. Allerdings ist das kleinste Splice-Abo schon länger deutlich teurer als anfangs. Ein Link zu einer speziellen Ableton Subscription funktionierte im Test (noch) nicht.

Live 12.3: Bouncing-Optionen

Nach einer Stem-Separation kann man direkt das neue Bounce-Group-Feature in Ableton Live 12.3 ausprobieren. In keiner DAW lassen sich große Mix-Setups so gut aufräumen wie in Live.

Spuren lassen sich einfach selektieren, gruppieren und damit auch mischen. Die Gruppenspur ist auch ein Audio-Bus und kann Insert-FX nutzen. Gruppen lassen sich beliebig verschachteln. Eine Gruppe kann nun auch noch ganz einfach in eine einzige Audiodatei gerendert werden.

abletonlive123-bncegroup

Bounce Group Funktionen

Bei der „In Place“ Option (auf Deutsch „an Ort und Stelle“) verschwinden die Gruppenspuren und werden durch eine neue Audiospur ersetzt. „Bounce To New Track“ (leider hat nur dieser auch einen zugewiesenen Shortcut/ CMD + B auf dem Mac) erzeugt stattdessen eine neue Spur.

Das klappt aber nur, wenn man einen Group-Clip bounct, den es ja im Arrangement nicht geben kann. So stand im Arrangement nur „Bounce Group in Place“ (ohne Shortcut) für die Spur zur Verfügung. Das ist nicht schlimm, weil man das ja ohnehin via Solo-Schaltung, Bounce und anschließenden Import realisieren kann. Es stört aber, weil man das ja auch schon vorher konnte und so die neue „Workflow-Beschleunigung“ doch wieder entfällt.

Gebounct wird die Masterspur Pre FX, hierdurch werden auch die Group Sends und Returns einbezogen. Die Returns benutze ich kaum, weil sie nur an den Master geroutet werden können und ich mir oft ein Effektrack mit Send-Mixkonfiguration als Inserteffekt baue, um die Effekte sauber in der Gruppe zu verwalten.

abletonlive123-pastebnce

Paste Bounce option im Kontextmenü mit Shortcut

Auch mit der  „Paste Bounced Audio“ Option (mit Shortcut) lässt sich Zeit sparen. Man kann einen (Group-) Clip oder eine Selektion (auch aus MIDI)  kopieren und in eine Audiospur einfügen. Der Befehl taucht dann beim Einfügen in einen Clip-Slot im Rechtsklick-Menü auf. Dank dieser Funktion kann man auch MIDI-Clips in „Search with Sound“ von Splice hereinziehen.

Auto-Pan-Tremolo

Das Auto-Pan Plug-in hat eine neue Oberfläche und einen neuen Namen. Es beherrscht Tremolo- und Panning-Effekte, die nun jeweils einen eigenen Bereich haben (Audiobeispiel siehe unten). Vorher modulierte ein LFO beide Kanäle und Panning-Effekte entstanden durch Offsets.

Zudem gibt es neue LFO-Optionen, die Modulation kann eingeblendet werden und es gibt jeweils etwas andersklingende Harmonic- und Vintage-Modes. Das alte Plug-in bleibt als Auto-Pan Legacy erhalten.

abletonlive123-autopan

Das neue Auto-Pan-Tremolo Gerät

Weitere Workflow-Verbesserungen in Ableton Live 12.3

Für jedes Plug-in in Live gibt es nun Compare-A/B.

abletonlive123-compare

Compare Option im Kontextmenü mit Shortcut

Buttons am Plug-in sucht man vergebens, die Funktion ist im Kontextmenü versteckt. In der Praxis führt die Änderung eines Settings dazu, dass man durch Wechsel zu einem Setting B wieder den Ursprungszustand finden und vergleichen kann. Durch einen Wechsel zu A kommt man zur ersten Änderung zurück. Via Copy A to B lässt sich das neue Setting in Slot B kopieren.

In Ableton Live 12.3 gibt es dazu viele weitere kleine Verbesserungen. Alle Hinweise finden sich hier in den detaillierteren Release-Notes.

Windows 10 (version 22H2) und MacOS 11.7.10 Big Sur sind Mindestvoraussetzungen.

abletonlive123-kleinmix.

Der Mixer kann jetzt kleiner werden

So ist z. B. die minimale Höhe des Mixers nun reduziert, indem die Pan-Regler im Mixer ggf. ausgeblendet und die Track-Buttons kleiner werden, wenn man den Mixer in der Arrangier-Ansicht klein einblendet. Außerdem gibt es neue Icons im Browser, etwa für die Audio Effects.

abletonlive123-icon

Im Browser gibt es ein paar neue Icons

Andererseits fehlen mir hier und da ein paar Basics. So bieten Cubase, Pro Tools und Logic mittlerweile eine bequeme Verwaltung von alternativen Spurinhalten. So kann man verschiedene Ideen oder Takes an Ort und Stelle ausprobieren und per Shortcut wechseln. Dagegen wirken Lives Take-Lanes spartanisch und sind nur mühsam mit der Maus bedienbar. Das ist schade, weil Live mit der Clip-Ansicht als Vorreiter ja angeregt hat, Ideen einzuspielen und zu behalten, ohne im Arrangement Chaos anzurichten. Das geht aber mittlerweile anderswo komfortabler.

Amazona.de Leser bemängelten an anderer Stelle außerdem den fehlenden ARA2-Support, hier hat sich auch leider nichts getan.

Ein Hinweis der Release Notes machte mich dagegen stutzig. Da heißt es sinngemäß: Bei der Verwendung zeitlich begrenzter Lizenzen (wie Mietkauf) zeigt Live jetzt während der Laufzeit regelmäßig ein Fortschrittsdialogfeld an, während versucht wird, die Lizenz neu zu autorisieren. Wenn die Lizenz abgelaufen ist, erscheint eine Aufforderung, das Set zu speichern, bevor Speichern und Exportieren deaktiviert werden. Ich hoffe, dass uns hier keine (ausschließliche) Abo-Lösung für Live ins Haus flattert.

Ableotn Push 3

Es gibt zusätzliche Verbesserungen für Push 3-User, etwa um Velocity-Edits zu erleichtern. Das in Live 12 eingeführte generative MIDI Tool Rhythm Generator soll in (mehr) Drum Rack Layouts integriert worden sein.

Eine solche Konfiguration lässt sich besonders gut (aber nicht nur) mit Push 3 nutzen. Push XY Mappings sollen sich nun auch in Rack-Presets finden. Die Pads lassen sich als XYZ-Pad nutzen und Push 3 kann nun auch mit class compliant Interfaces verbunden werden.

Bonus: Expressive Chords 1.1

Expressive Chords 1.1 ist im 12.3 Public Beta Bereich herunterladbar. Das Gerät fasziniert mich, denn ich kann damit etwas machen, was ich zuvor nur mit dem Knobula Chord Pilot Modul beim Live Act 2024 auf der Superbooth realisieren konnte. Es lassen sich komplexe Akkordsets gemeinsam mit Sounds speichern und problemlos schnell, fehlerfrei, in verschiedenen Reihenfolgen, gestrummt, stets leicht modifiziert oder nachfolgend arpeggiert spielen.

bletonlive123-expressivechords0

Expressive Chords mit Modulationsoption

Der in Version 1.1. hinzugefügte Learn Mode ermöglicht das Einspielen eigener Chords (inklusive Transpositions- und Kopieroption). Die Intensität des Strumming-Effekts regelt der entsprechende Parameter. „Articulate“ wechselt die Reihenfolge des Anschlags, „Invert“ erzeugt Akkordumkehrungen, „Tilt“ ändert die Betonung einzelner Noten. Alle vier Parameter (Tilt, Inversion, Strum und Articulation) lassen sich noch via MIDI (Modwheel, Slide, Note PB und Velocity) oder per Zufall modulieren.

abletonlive123-expchord

Expressive Chords im Learn-Mode mit geöffnetem Artikulationseditor

Abgesehen von der Live-Tauglichkeit kann Expressive Chords auch im Studio Barrieren brechen. Da Clips importiert und ohnehin Audiodateien in MIDI-Akkorde umgewandelt werden können, wird der Weg zum Variieren einer Lieblingsharmonie in Live nun auch für den größten Harmonielehremuffel mit Technikbegeisterung vorgezeichnet.

Die entstandenen Akkorde habe ich dann nochmal durch verschiedene Einstellungen von Auto-Pan-Tremolo laufen lassen:

Hier ein kleines begleitendes 587432Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Fazit

Ableton Live 12.3 kann man einerseits als Speed-Up, andererseits als KI-Update bezeichnen. Vieles geht jetzt einfach schneller.

Das Hauptfeature, die Stem-Separation mit Hilfe von KI, musste man vorher anderswo erledigen, jetzt kann man direkt in Live bleiben. Group-Bounce und Paste Bounced Audio sind auch auf Profi-Niveau schon „Next Level“.

Bei der Splice-Integration geht es einerseits ums schnelle Produzieren. Man kommt hier aber auch auf neue Ideen, bindet künstliche Intelligenz gekonnt in Live ein und hat eine neue Kreativkomponente. Doch nicht jeder Mensch, der Live nutzt, möchte auch mit Splice arbeiten. Die Umsetzung ist allerdings sehr gelungen, denn die Integration und die takt- und temposynchrone Vorhörfunktion funktioniert sehr gut.

Das gilt auch beim schon etwas länger veröffentlichten Expressive Chords 1.1 Tool, dem neuen Auto-Pan-Tremolo. An einem kostenlosen Update gibt es wenig zu meckern, auch wenn bezüglich der Workflow-Beschleunigung auch noch ein paar Wünsche offenbleiben. Insgesamt ist das Update ein schönes Paket, das im täglichen Workflow einen Unterschied machen kann.

Plus

  • gute KI-Stem Separation Einbindung mit guter Audioqualität
  • gelungene Splice-Integration mit KI-Soundsuche und überzeugender Vorhörfunktion
  • raffinierte neue Group Bounce und Paste Bounce Optionen
  • neues Auto-Pan-Tremolo
  • neue Compare A-B Option
  • viele Workflow Verbesserungen
  • Optimierungen für Push 3

Minus

  • Spuralternativen pro Track weiterhin nur mühsam wählbar
  • Group Bounce nicht ganz konsequent umgesetzt

Preis

  • Ableton Live Lite: 79,- Euro
  • Ableton Live Standard: 279,- Euro
  • Ableton Live Suite: 599,- Euro

Links

Klangbeispiele
