Live und Groovy: Ableton Move

Mit dem Ableton Move bietet die Berliner Firma seit kurzem ein mobiles intuitives Studio-Tool an, das sowohl eine Standalone-Groovebox mit Sampling-Funktion als auch ein Controller für Ableton Live ist. Im Fokus des Geräts steht die intuitive Bedienung und minimalistische Einfachheit – überall und jederzeit Ideen festhalten und Musik machen, reduziert aufs Wesentliche. Der Ableton Move richtet sich an Einsteiger und professionelle Musiker gleichermaßen: ein kompaktes Ideen-Sketchbook für den schnellen kreativen Flow. Auf in den Test.

Was ist der Ableton Move?

Der Ableton Move ist eine kompakte mobile 4-Spur-Groovebox mit Sampling-Funktion und lädt zum intuitiven Musikmachen ein. Move basiert auf der Engine von Ableton Live und kann auch als flexibler DAW-Controller für Live dienen. Über die 32 berührungsempfindlichen und hintergrundbeleuchteten Pads lassen sich sowohl Noten und Sequenzen einspielen als auch in Ableton Live-gewohnter Manier verschiedene Clips steuern.

Hier einige Hauptmerkmale vorweg:

Standalone-Betrieb: kompakte Größe, integrierter Lithium-Akku, Stereo-Lautsprecher und Mikrofon befähigen den Ableton Move zu einem mobilen Einsatz

Vier Spuren: Drum-Rack, Melodic Sampler, Drift- und Wavetable-Syntheziser plus zwei Send-Effekte pro Spur

Noten-Modus: multifunktionales Layout der Pads für Drum-Performance oder Melodien, verschiedene Skalen

Session-Modus: die klassische Clip-Ansicht von Ableton Live mit individueller Länge je Clip ermöglicht schnelle musikalische Ideen und Variationen

Sampling und Resampling mit eingebautem Mikrofon, 44,1 kHz/16 Bit

Parameterautomationen

1.500 Sounds, 64 GB interner Speicher

Ableton Live-Integration als Controller

Live 12.1 Intro inklusive

Als die Ableton AG Anfang Oktober ein neues Produkt mit dem Namen Move ankündigte, haben einige User bereits über einen abgespeckten Push 3 Controller spekuliert. Doch die neueste Hardware der Berliner Firma Ableton positioniert sich in eine neue Nische: ein unkompliziertes, mobiles Standalone-Tool, das sowohl Einsteiger als auch Erfahrene anspricht. Erstere profitieren von der einfachen, intuitiven Bedienung und der Fülle an mitgelieferten, hochwertigen Sounds, letztere bekommen mit dem gewohnten Live-Workflow ein mobiles Gerät zum schnellen Skizzieren und Festhalten von Ideen an die Hand, welche im weiteren Schritt nahtlos in die Live-Software am Rechner transferiert und weiterbearbeitet werden können.

Der erste Eindruck des Ableton Move

Wie von Ableton bereits gewohnt, kommt der Move in einer sehr ansprechend gestalteten Kartonverpackung aus stabiler Braunpappe mit eingeprägtem Firmenschriftzug. Die klare Formsprache der Verpackung vermittelt Minimalismus und Direktheit, was im Design des Geräts selbst fortgeführt wird: klare Kanten, übersichtliches Layout der Bedienelemente, intuitive Icons, die eine Beschriftung überflüssig machen. Alles wirkt durchdacht und nirgends überladen. Das 313 x 146 x 34 mm große und 0,97 kg schwere Gerät liegt gut in der Hand, die Verarbeitung und die Materialien wirken durchweg hochwertig. Nichts wackelt, alles sitzt exakt und gewichtig.

Anschlüsse und Ausstattung des Ableton Move

Die neun berührungsempfindlichen Endlos-Encoder (acht für Parameter, einer für Lautstärkenwerte und Velocity) sind mit einer Höhe von 1,45 cm komfortabel zu bedienen und bieten einen idealen Drehwiderstand. Weiterhin gibt es noch 4 x 8 multifarbig-hintergrundbeleuchtete Trigger-Pads (anschlagsdynamisch und mit polyphonem Aftertouch!), 16 Step Sequencer-Buttons sowie 20 Buttons für weitere Einstellungen. Alles wirkt schön aufgeräumt und übersichtlich.

Das kompakte OLED-Display ist ganz oben links sinnvoll platziert und bietet auf nur 128 x 64 Pixel tatsächlich alle notwendigen Informationen zu Einstellungen, Instrumenten, Modes etc. Dank der wirklich durchdachten Bedienung gelingt die Steuerung des Move auch ohne die hochauflösenden Grafiken, die der Push 3 bietet.

Die Anschlüsse auf der Rückseite sind übersichtlich: Audioeingang und -ausgang als 3,5-mm-Stereoanschlüsse ganz rechts, USB-A-Anschluss für MIDI In/Out sowie USB-C-Anschluss für Computeranbindung und Stromzufuhr ganz links. Diese aufgeteilte Anordnung ist in der Praxis sehr sinnvoll.

Der erste Eindruck der Hardware kann auf jeden Fall schonmal voll überzeugen. Weiter geht’s mit den inneren Werten.

Die Features des Ableton Move – erste Schritte

Bevor es mit dem Musikmachen losgehen kann, fragt das Gerät nach dem ersten Einschalten zunächst nach der Einrichtung einer WLAN-Verbindung, die schnell und ohne Probleme eingerichtet wird. Dies ist zwar nicht zwingend notwendig, aber definitiv zu empfehlen, denn folgende Funktionen werden über eine drahtlose Verbindung realisiert: Suchen und Installieren von Firmware-Updates, Austausch von Dateien über die Ableton-Cloud sowie Synchronisation mit der Live-DAW via Ableton Link.

Der webbasierte Move Manager dient der übersichtlichen Verwaltung der Sets, Dateien und Samples. Der Zugriff ist auch über das Handy möglich. Der Move Manager unterstreicht die mobilen Einsatzzwecke des Move und erweitert die minimalistische Bedienoberfläche des Geräts auf eine wirklich sinnvolle Weise. Sehr schön.

Anschließend erscheint der Set Overview, in dem man die bis zu 32 lokal abgespeicherten Sets auf dem Move anwählen und während laufender Wiedergabe lückenlos wechseln kann. Dies ist gut für eine Live-Performance. In diesem Kontext kann man auch die Lautstärke jedes Set individuell einstellen, um Lautstärkedifferenzen auszugleichen. Dies funktioniert mit gehaltenem Pad des entsprechenden Sets und Einstellen des großen Volume-Reglers oben rechts – dieses Prinzip gilt auch für alle anderen Lautstärke- bzw. Velocity-Einstellungen, die man vornehmen will: Clip/Step/Track etc. gedrückt halten, Main-Volume-Regler einstellen, fertig. Genau diese Einfachheit macht die intuitive Bedienung des Move aus.

Navigation und Programmierung

Die Steuerung des Ableton Move geschieht zum größten Teil über die Vielzahl an Buttons, Pads und Drehregler. Das Display, in Kombination mit dem großen Rad darunter, wird hauptsächlich für Effekteinstellungen, Soundwahl und Einstellung der Taktanzahl gebraucht.

Die Bedienung erschließt sich auch ohne Lesen des Handbuchs sehr schnell. Die Navigation auf dem Move ist wirklich sehr elegant und – man verzeihe mir die Wiederholung des manchmal überstrapazierten, aber hier wirklich passenden Wortes – intuitiv gelöst. Alle Funktionen sind sehr schnell und direkt erreichbar. Man merkt nach wenigen Minuten: der Move hält, was er verspricht.

Es gibt insgesamt drei Modi: Set Overview, Note Mode und Session Mode. In der Praxis und Performance wechselt man überwiegend zwischen Note Mode zum Spielen und Programmieren von Noten, Sounds und Effekten und dem Session Mode zur Performance mit den programmierten Clips auf den vier Spuren.

Sehr schön: der Ableton Move hat einen ausgereiften Step-Sequencer, gesteuert über eine eigene Reihe an 16 nebeneinanderliegenden Buttons, eine Neuerung für Ableton Hardware. Auf diesem Gerät macht der Step-Sequencer natürlich absolut Sinn, und super bedienen lässt er sich zudem auch. So kann man gezielt nach passenden Grooves suchen und basteln, bis alles passt. Spielt man dann noch einen Overdub per Live Recording drüber, kann direkt mit einem (Shift-)Klick quantisiert werden.

Die Einstellungen und Funktionen lassen sich als Shift-Funktion über die Taster des Step-Sequencer anwählen. Schön gelöst: erst bei gedrückter Shift-Taste leuchten die Funktionen unter der Step-Sequencer Reihe auf. So wirkt alles schön aufgeräumt.

Sounds und Effekte des Ableton Move

Also geht´s los. Um Noten, Sounds und Effekte einzustellen, ist der Note Mode anzuwählen. Startet man mit einem neuen Empty Set, lädt Move direkt vier Sounds auf die Tracks, mit denen man sofort starten kann. Anschalten, loslegen – hinterher hat man schließlich immer die Möglichkeit, die Sounds zu ändern. Eigene Sounds bzw. Presets abspeichern kann man auf dem Gerät selbst nicht, man kann aber eigene Patches in Ableton Live erstellen und über den Move Manager in den Move rüberladen.

Klangerzeugung

Wählt man eine Spur über den Track Button aus, zeigt das Display den Sound sowie die eingestellte Taktanzahl an. Klickt man das Rad, kann man direkt die verschiedenen Sounds während laufender Wiedergabe durchschalten. Bei der Suche hilft eine Kategorisierung der Presets: es gibt 16 verschiedene Typen wie Synth Lead, Voice, Strings, Rhythmic sowie eigene Templates. Man gelangt auf diese Weise sehr schnell zu einem passenden Sound. Die interne Klangerzeugung läuft über den WAVETABLE und DRIFT, für Drums und Samples stehen der SIMPLR und DRUM-SAMPLER bereit.

Zwar lassen sich die Sounds nicht bis ins kleinste Parameter-Detail editieren, aber mit den voreingestellten Parametern auf den acht Endlos-Encodern lässt sich effektiv und schnell der Klang verändern. Sehr praktisch dabei: dank der berührungsempfindlichen Regler müssen diese nur berührt werden, und schon wird der jeweilige Wert angezeigt.

Effekte

Auch die zwei verfügbaren Audio-Effekte pro Spur sind über das Drehrad direkt erreichbar. Man hat die Wahl zwischen Reverb, Delay, Saturator, Chorus-Ensemble, Phaser-Flanger, Redux, Channel EQ und Dynamics. Die Effekte klingen durchweg gut, insbesondere die 18 verschiedenen Reverb-Typen. Von kleinen Räumen bin hin zu Space Reverb und Large Hall, hier kommt richtig Atmosphäre auf. Für jeden der 16 einzelnen Drumsounds kann man dann schnell einen jeweiligen Reverb-Send einstellen, auch wieder über das Rad. Im Master Output kann man dann noch weitere Effekte insertieren: Dynamics und Saturator, 3-Band-EQ und Limiter.

Sobald ein Clip mit einem programmierten Beat steht, ist es super einfach, Variationen zu erzeugen. Einfach den Copy-Button drücken und der Clip ist in den nächsten Slot programmiert. Auf den duplizierten Clip kann man dann weitere Elemente per Overdub hinzufügen. Jeder Track kann acht Clips mit einer Länge von je 16 Takten haben. Auf diese Weise können dann im Session Mode ganze 8 hoch 4, also 4.096 verschiedene Möglichkeiten eines Arrangements on the fly realisiert werden.

Aufnehmen und Editieren

Entscheidend für den schnellen und unkomplizierten Workflow des Ableton Move ist der Aufnahmeprozess von Noten und Automationen. Insgesamt gibt es drei Wege. Über den Step-Sequencer können übersichtlich je 16 Steps pro Takt programmiert werden, über Betätigung des Record-Buttons kann man live recorden und über die Capture-Button kann zuvor gespieltes noch nachträglich, also auch ohne gezieltes vorheriges Drücken von Record eingefangen werden. Denn wer kennt es nicht: gute Ideen kommen oft einfach so beim Rumspielen, und wenn man dann Record drückt, ist es irgendwie wieder weg. Capture verschafft hier Abhilfe und holt die Noten aus dem Nirgendwo zurück.

Der Ableton Move verfügt außerdem über eine fortschrittliche Automatisierung aller Parameter, die denkbar einfach realisiert wird: Aufnahme drücken, Regler bewegen, fertig. Auf diese Weise kann schnell eine organische Dynamik in die Melodien und Sounds erzeugt werden. Für noch gezieltere Automationen kann man im Step-Sequencer eine Per-Step Automation programmieren und so z.B. Parametersprünge auf eine Sequenz legen und abstraktere Klänge schaffen.

Sampling auf dem Ableton Move

Der Sampler im Ableton Move kann 240 Sekunden (vier Minuten) aufnehmen und wird wahlweise vom Mic, Line In oder per Resampling, also Moves eigenem Audio-Output, gespeist. Aufgenommen wird direkt auf ein Pad, entweder im Drum Rack oder im Melodic Sampler. Letzterer kann nach erfolgter Aufnahme das Sample über alle 32 Pads hinweg transponiert wiedergeben. Pad drücken: Aufnahme starten. Pad erneut drücken: Aufnahme beenden. Easy.

Ein interessantes Feature ist das Multi-Pad Recording. Ein Sample kann über mehrere Pads verteilt aufgenommen werden, und zwar mit unterschiedlicher Sample-Startzeit für jedes weitere gedrückte Pad. So kann man schnell verschiedene Parts einer Klangquelle zerhacken und auf die Pads verteilen. Über die festen Encoder über den Pads können anschließend noch weitere Parameter zur Sample-Bearbeitung verändert werden, unter anderem auch Sample Start oder Playback-Effekte wie Stretch, Loop, 8-bit oder FM. Was etwas vermisst wird: leider gibt es kein Time-Stretching für Samples.

Ableton Move: Integration in Live

Nachdem wir nun alles wichtige über den Ableton Move als Standalone-Groovebox erfahren haben, ist noch der Control Live Mode zu betrachten, der den Move zu einem flexiblen Controller für Live befähigt. Um in den Control Live Modus zu kommen, wird der Move via USB-C Kabel mit dem Computer verbunden und Live geöffnet. Nach wählen des Modus wird Move sodann automatisch von Live als Controller erkannt. Das integrierte Audiointerface prädestiniert ihn zudem für die Laptop-Nutzung. Auch drahtloses Streaming wird unterstützt.

Eine Fülle von Transportfunktionen und Steuerungsoptionen zum Aufnehmen und Editieren in Live eröffnet sich über die hervorragende Integration in Live. Die Bedienung und der Funktionsumfang entsprechen in weiten Teilen der Standalone-Belegung. Im Controller-Test und Vergleich mit dem Push 3 Controller konnte der Move erstaunlich gut mithalten.

Die Integration mit der Ableton Cloud ermöglicht es, die Move-Sets in der Cloud zu speichern und in Live nahtlos weiterzubearbeiten. Auch als Controller wirkt der Move gut durchdacht.

Die Klänge des Ableton Move

Der Move klingt wirklich gut. Die Soundbibliothek ist mit vielen gut verwertbaren Sounds und Presets gefüllt, der Drift und Wavetable erzeugt sowohl druckvolle als auch gläserne Klänge. Die wichtigsten Parameter zur Klangveränderung immer griffbereit über die acht Encoder, lässt sich schnell auch etwas Sounddesign betreiben. Die Wege auf dem Move sind immer recht kurz, so dass schnell viel Bewegung in den Flow kommt. Insbesondere die Reverbs haben mit gut gefallen.

Mit 64 GB Speicher bietet der Move auch ausreichend Platz für ergänzende Samples. Der Master Limiter ist ein sinnvoller und effektiver Master-Effekt. Die Möglichkeit, schnell und einfach eigene Klangquellen zu samplen und direkt transponiert über die Pads zu spielen, erweitert das Klangspektrum des Move. In Summe lassen sich schnell wirklich gute Ideen festhalten, die dank der Poly-Pressure-Pads, Parameter-Automationen und Encoder-Bewegungen nie statisch klingen.

Praxiserfahrungen

In der Praxis macht der Move einfach Spaß, weil der Workflow wirklich sehr geradlinig und intuitiv ist. Nicht bei vielen Groovebox fällt die Bedienung insbesondere am Anfang so leicht, wie mit dem Move. Das Gerät wirkt minimalistisch und gleichzeitig herausfordernd, drängt sich nicht auf und lässt viel Raum für die schnelle Entfaltung von Ideen und Jams. Der Session Mode hebt den Move hebt Groovebox – wie auch Live als DAW -von anderern Grooveboxen ab und schafft ungemein viel Potenzial für Live-Performances. Aus einem Loop kann man dann schnell viel Abwechslung und ein schnelles dynamisches Arrangement erzeugt werden.

Auch die dedizierten Taster für UNDO und CAPTURE sind insbesondere im Groovebox-Kontext selten und tragen zur unkomplizierten Arbeitsweise mit dem Gerät bei. Ein wirklich cooles Feature. Besonders beim Aufnehmen von neuen Takes ist mir diese Funktion als unwahrscheinlich nützlich aufgefallen. Aufnahme war nicht ganz zufriedenstellend? Schnell UNDO gedrückt, REC drücken, neuer Take. Innerhalb von 3 Sekunden kann man eine Aufnahme löschen und eine neue starten.

Die Klangbeispiele sind alle innerhalb kurzer Zeit entstanden und spiegeln den schnellen, spontanen Work-Modus des Ableton Move wider.