Ersetzt diese Software Komponisten und Songwriter?

Das Thema künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Ob uns das nun passt oder nicht, es wird auf absehbare Zeit immer mehr Tools geben, die auch in unserer Branche der Musikproduktion Einzug halten werden. Anlass genug, sich mit den aktuellen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Stellvertretend schauen wir uns dazu heute das ACE Studio 2.0 an. Es handelt sich dabei um eine komplette DAW mit vielfältigen Möglichkeiten, wie dem Erstellen von KI-Vocals, virtuellen Instrumenten auf KI-Basis und der Möglichkeit, auch ganze Songs per Prompt zu erstellen.

Kurz & knapp Was ist es? Acesound, ACE Studio 2.0, KI-DAW, lokal laufende Software zum Erstellen von KI-Vocals, Instrumenten und kompletten Songs. Konzept: Kombination aus DAW, Session-Musiker und Ideenlieferant mit starkem Fokus auf KI-gestützte Kreativprozesse.

Kombination aus DAW, Session-Musiker und Ideenlieferant mit starkem Fokus auf KI-gestützte Kreativprozesse. Vocal-Funktionen: Über 140 KI-Gesangsmodelle, Vocal Synth, Voice Changer und eigene Stimmmodelle mit detaillierten Editiermöglichkeiten.

Über 140 KI-Gesangsmodelle, Vocal Synth, Voice Changer und eigene Stimmmodelle mit detaillierten Editiermöglichkeiten. KI-Instrumente: Streicher- und Blasinstrumente mit automatischer Artikulation, Ensemble-Funktion und MIDI-Steuerung.

Streicher- und Blasinstrumente mit automatischer Artikulation, Ensemble-Funktion und MIDI-Steuerung. Song-Tools: Inspire Me, Music Enhancer und Add a Layer ermöglichen schnelles Erstellen und Erweitern von Songs per Prompt.

Inspire Me, Music Enhancer und Add a Layer ermöglichen schnelles Erstellen und Erweitern von Songs per Prompt. Eindruck: Sehr großes Potenzial für Komposition und Arrangement, aktuell aber noch mit hörbaren Schwächen und teils unausgereiften Features.

Was ist ACE Studio 2.0?

ACE Studio 2.0 ist eine vollständige KI-DAW, die lokal auf dem eigenen Rechner läuft und nicht im Browser wie etwa Suno. Angefangen hat Ace Studio mit der Möglichkeit, KI-Vocals zu erstellen. Seit Version 2 sind noch einige weitere Features hinzugekommen, die potenziell im Produktionsalltag sehr hilfreich sein können. Ich sehe ACE Studio 2.0 daher als eine Mischung aus Session-Musiker und Ideenlieferant.

Grundlage und zentraler Hingucker von ACE Studio 2.0 ist das sogenannte Canvas, also eine Art Leinwand oder ein Arrangement-Bereich, wie man das auch von anderen DAWs kennt. Auf Wunsch kann man sich links einen rudimentären Mixer einblenden lassen, mit dem man Lautstärke, Panorama, Solo und Mute einstellen kann. Außerdem gibt es einfache und rudimentäre Effekte wie Hall, 3-Band-Equalizer, De-Esser und Kompressor.

Das sind alles hilfreiche Werkzeuge, um mal eben den Klang anzupassen. Ich würde jetzt aber nicht damit beginnen, in ACE Studio 2.0 einen kompletten Mixdown zu machen. Dafür würde ich die Spuren exportieren und in der gewohnten DAW weiter werkeln.

Alternativ bietet Ace Studio auch an, die Software mittels der hauseigenen Bridge und dem ARA-Format mit der eigenen DAW zu koppeln. Das wäre mir im Alltag aber zu umständlich. Hier muss jeder selbst entscheiden, welcher Workflow besser zu einem passt.

Angeboten wird ACE Studio 2.0 in den zwei Versionen Artist und Artist Pro. Technisch sind die beiden identisch, es gibt jedoch Unterschiede bei der Nutzungsdauer der KI-Features sowie der Vocal Synth und Vocal Changer Slots:

Schauen wir uns jetzt an, welche Funktionen Ace Studio 2.0 im Einzelnen für uns bereithält.

Ace Studio: Vocal Synth

Kernstück der Software ist der sogenannte Vocal Synth. Hier liefert Ace Studio mittlerweile 140 Stimmen in acht Sprachen (Deutsch ist leider bis jetzt nicht dabei), mit denen man künstlich Gesangsparts erstellen kann. Dies ist auf mehrere Arten und Weisen möglich. Zum einen kann man eine bestehende Gesangsaufnahme importieren oder in ACE Studio aufnehmen und diese mithilfe der Ace Studio-Technologie in eine KI-Stimme verwandeln.

Die Software analysiert dazu Pitch, Ausdruck und natürlich auch den Text, den man gesungen hat, und überträgt das auf eines seiner KI-Modelle. Die andere Möglichkeit besteht darin, sozusagen von Grund auf Spuren zu erstellen, indem man MIDI-Noten einzeichnet und einen Text eingibt. Danach hat man vielfältige Möglichkeiten über Vibrato- und Pitchkurven, die Performance noch weiter zu optimieren.

Optional können Nutzer auch eigene KI-Stimmmodelle erstellen. Hierfür speist man die Software mit einer Reihe von Sprachaufnahmen, um ein persönliches Stimmmodell zu generieren. Dieses kann anschließend für andere Songs verwendet werden, wodurch das erneute Einsingen entfällt.

ACE Studio: AI Instruments

Eine weitere Möglichkeit, Ace Studio zu nutzen, sind die sogenannten AI-Instruments. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von virtuellen Instrumenten. Diese lassen sich per MIDI ansteuern, ähnlich wie man das von VST-Instrumenten in Cubase, Logic etc. kennt. Der Clou dabei: Die Software kann den einzelnen Noten automatisch Artikulationen zuordnen und so eine kohärente, flüssige Spur erstellen. Übergänge werden direkt und expressiv angelegt und müssen nicht von Hand nacheditiert werden, wie man das sonst typischerweise mit einer Orchester-Library machen würde.

Trotzdem hat man auch die Möglichkeit, im Nachhinein einzugreifen und Artikulationen, die falsch erkannt wurden, anzupassen. Zur Auswahl stehen bisher Streichinstrumente wie Violine, Viola und Cello sowie einige Blasinstrumente (Saxophon, Trompete, Duduk etc.). Bisher gibt es nur Soloinstrumente. Man kann aber natürlich mehrere Instrumente zu einem Ensemble kombinieren. Dies erfolgt im sogenannten Ensemble- bzw. Chormodus. Das geht übrigens auch für Stimmen. Wie das genau geht, werden wir uns im Praxisteil anschauen.

Music Enhancer (Beta) in ACE Studio 2.0

Der Music Enhancer (Beta) soll helfen, auf Ideen zu bestehender Musik zu kommen. Dazu wählt man eine bestehende Aufnahme und gibt über ein Texteingabefeld in natürlicher Sprache ein, was man gerne geändert hätte oder wohin die musikalische Reise prinzipiell gehen soll. Über drei Buttons kann man dabei auswählen, wie stark sich die neuen Variationen an das Original halten sollen – von sehr eng bis eher locker angelehnt.

Dieses Feature kann man zum Beispiel auch nutzen, um nur eine Gesangsmelodie oder Textphrase, die man im Kopf hat, einzusingen und sich dann inspirieren zu lassen, wie das Ganze mit diesem oder jenem Arrangement klingen würde. Das kann ich mir sehr gut zum Erstellen von Demos vorstellen.

Add a layer (Beta)

Diese Funktion finde ich persönlich potenziell am spannendsten. Leider scheint sie noch in der Beta-Version zu sein und die Ergebnisse lassen manchmal noch zu wünschen übrig. Es funktioniert folgendermaßen: Man importiert ein bestehendes Stück und bittet die Software dann, eine Ebene, sprich einen neuen Track oder eine neue Spur, hinzuzufügen. Das kann alles sein, von zusätzlichen Shakers, einem kompletten Drum-Kit, einer Basslinie oder einem String-Arrangement. Man kann, ähnlich wie bei ChatGPT, in natürlicher Sprache eingeben, was man möchte, und erhält nach einiger Zeit ein Ergebnis.

Hier sehe ich, wie gesagt, großes Potenzial, um Arrangements auszuarbeiten, gerade auch mit Instrumenten, die man vielleicht nicht gut beherrscht oder mangels fehlender Harmonielehre nicht umsetzen kann, wie etwa ein Streicharrangement. Das Ergebnis kann man sich dann in die eigene DAW kopieren und dort weiterverwenden. Im Moment empfinde ich die Ergebnisse noch etwas als generisch.

Fügt man etwa ein Harmonieinstrument hinzu, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es versuchen wird, die Gesangsstimme zu imitieren und mitzuspielen, was natürlich nur in den seltensten Fällen gewünscht ist. Auch das klangliche Ergebnis hat noch Luft nach oben. Oft klingen die Spuren, als seien sie mit einem schlechten MP3-Algorithmus kodiert worden.

ACE Studio 2.0: Inspire me

Diese Funktion erlaubt es, komplette Songs von Grund auf per Prompt zu erstellen. Man kann wählen, ob man ein Instrumentalstück oder ein Stück mit Gesang haben möchte. Dazu lässt sich eigener Gesang eingeben oder man lässt sich diesen erstellen. Und dann ebenfalls über natürliche Sprache dem Algorithmus erzählen, was man gerne hätte. Innerhalb kürzester Zeit werden dann zwei, drei Varianten basierend auf diesem Prompt erstellt, die man dann im ACE Studio weiterbearbeiten kann.

Stem Splitter in ACE Studio 2.0

Stem Separation kennt man mittlerweile von unzähligen anderen Anbietern. Dieser hier ist ungefähr auf dem Niveau gängiger Lösungen der Konkurrenz angesiedelt. Sehr hilfreich ist er zusammen mit der Inspire me-Funktion, die ich im Absatz vorher vorgestellt habe, sodass sich ein damit erstellter Song ganz einfach in seine Einzelteile zerlegen lässt. Und man hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, ein Playback zu erstellen oder einzelne Parts wie etwa die Stimme durch eine andere auszutauschen.

Voice Changer

Mit dem Modul Voice Changer kann man den Klang einer bestehenden Stimme ganz einfach auf eines der mitgelieferten KI-Modelle übertragen. Man markiert eine bestehende Gesangsaufnahme, wählt einen neuen Sänger oder eine neue Sängerin und ruckzuck klingt es, als ob dieses KI-Modell die Spur gesungen hätte. Eine sehr hilfreiche Funktion, zum Beispiel um Backing-Vocals oder Doppelungen von bestehenden Aufnahmen zu erstellen. Für sich allein genommen klingen die Modelle immer noch ein wenig künstlich, im Kontext fällt das aber nicht weiter auf.

Creative Library

Zu guter Letzt gibt es noch eine Creative Library. Hier findet man vom Hersteller und von der Community vorgefertigte Musikdateien. Das reicht von ganzen Songs bis zu einzelnen Loops, ähnlich wie man das zum Beispiel von Splice kennt. Außerdem kann man hier ganze Song-Templates suchen und zur Weiterbearbeitung nutzen.

Was leistet ACE Studio 2.0 in der Praxis?

Das sind ganz schön viele Möglichkeiten, wie wir gesehen haben. Ich werde nun versuchen, den praktischen Nutzen des Ganzen einzuordnen. Wie immer, wenn man solche KI-Tools zunächst betrachtet, ist man erst einmal erschlagen und beeindruckt, wie gut das mittlerweile alles ist. Beschäftigt man sich dann näher damit, sieht man relativ schnell, wo die Grenzen liegen.

Ich würde ACE Studio 2.0 noch nicht als kompletten Ersatz für einen Komponisten oder Songwriter sehen, sondern eher als Werkzeug für eben diese Berufsgruppen. Man kann sehr schnell mit Ideen herumspielen, sich inspirieren lassen und Erweiterungen zu bestehenden Projekten ausprobieren.

ACE Studio 2.0: Klangbeispiele

Wir beginnen mit einer einfachen Vocal-Idee, die ich direkt in ACE Studio aufgenommen habe. Wie man hören kann, habe ich mir nicht groß überlegt, was ich da mache und auch nicht auf Phrasierung, Timing und Pitch geachtet. Das Ganze soll uns jetzt als Ausgangspunkt dienen, um mit ACE Studio einen Song zu erstellen. Ich habe also die Spur markiert, die Funktion Inspire Me ausgewählt und eingegeben, dass ich gerne einen rockigen Song mit Gitarre, Schlagzeug und Bass hätte. Das Ergebnis könnt ihr in Beispiel 2 hören.

Im Beispiel 3 hört ihr den gleichen Song mit einer anderen Stimme. Ich habe dazu den Stem-Splitter benutzt, um die Vocals zu separieren und dann einfach ein anderes Vocal-AI-Modell gewählt.

Danach dachte ich, es wäre noch nett, ein Piano im Song zu haben, und habe die Funktion „Add a Layer“ genutzt. Wie man aber unschwer erkennen kann, passt das Piano nicht hundertprozentig zum Song, weder rhythmisch noch harmonisch. Im nächsten Beispiel habe ich euch das Piano dazu auch noch mal Solo ausgespielt. Da kann man deutlich einige Artefakte hören. Das ist qualitativ noch lange nicht da, wo heutige Sample-Librarys sind.

Anschließend habe ich in Logic mit einer Kontakt-Solo-Violine eine kleine Melodiephrase eingespielt. Ihr hört zunächst die Version von Kontakt, dann eine der AI-Instrumente aus ACE Studio. Und im nächsten Beispiel habe ich die Ensemble-Funktion von ACE Studio genutzt, um aus der Solo-Violine ein kleines Ensemble zu machen – mit drei Violinen, einer Viola und einem Cello, die alle dasselbe Unisono spielen.

Zu guter Letzt habe ich noch versucht, mithilfe der MIDI-Eingabe eine Gesangsspur aus dem Nichts herzustellen. Dazu gibt man, ähnlich wie in einer DAW, MIDI-Noten ein, wählt eine der künstlichen Stimmen, die in Ace Studio enthalten sind, und gibt per Texteingabe die gewünschten Lyrics ein. Diese werden dann automatisch auf die erzeugten Noten verteilt.

Ist man mit dem Ergebnis nicht zufrieden, kann man hier aber noch sehr im Detail nacharbeiten und auch definieren, wo etwa Atemgeräusche sitzen sollen. Auch Vibrato kann nachträglich erzeugt werden, genauso lässt sich die Pitch-Hüllkurve detailliert einstellen. Möchte man richtig professionelle Ergebnisse erhalten, muss man schon eine gewisse Zeit investieren. Wenn man das nicht tut und mit den Default-Einstellungen arbeitet, klingt es so wie in den beiden Beispielen, die ich euch zuletzt hier angehängt habe.