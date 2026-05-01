Minimalismus trifft auf High-End-Sound

Der AEA 1029 ist der erste Kompressor aus dem Hause AEA mit Sitz in Pasadena, Kalifornien, USA. Ein Kompressor von AEA? Das ist neu, denn bisher kannte man den Hersteller des berühmten R44 Bändchenmikrofons ausschließlich von Mikrofonen und den passenden Preamps. Noch dazu ist der 1029 eine völlig eigenständige Konstruktion und kein Nachbau oder Klon einer bekannten Legende. Grund genug, sich diesen Boutique-Kompressor genauer anzusehen.

ANZEIGE

Kurz & knapp Was ist es? AEA 1029, Boutique-Stereokompressor im Half-Rack-Format mit eigener VCA-Schaltung und RMS-Detektor. Klang: Sehr transparent, schnell und unauffällig, ideal für dezente und musikalische Kompression.

Sehr transparent, schnell und unauffällig, ideal für dezente und musikalische Kompression. Konzept: Eigenständiges Design mit gemeinsamem RMS-Detektor für ein stabiles Stereobild.

Eigenständiges Design mit gemeinsamem RMS-Detektor für ein stabiles Stereobild. Bedienung: Reduziert auf das Wesentliche, dafür intuitiv und praxisnah mit DRY/WET-Regler.

Reduziert auf das Wesentliche, dafür intuitiv und praxisnah mit DRY/WET-Regler. Verarbeitung: Hochwertige Boutique-Qualität mit robusten Bedienelementen.

Hochwertige Boutique-Qualität mit robusten Bedienelementen. Preis: Hoch angesetzt, richtet sich klar an Liebhaber und High-End-Anwender.

Bewertung AEA 1029 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

Worum geht es beim AEA 1029?

Zunächst ist der AEA 1029 ein Stereokompressor im halben 19 Zoll-Rackmount-Format. Intern arbeiten zwei VCA-Chips von THAT 4305, die von einem RMS-Sensor gespeist werden. Dieser wiederum lauscht auf das summierte Eingangssignal der beiden Inputs. Das ist schon eine sehr spezielle Schaltung, denn üblicherweise werden Stereokompressoren als Doppelmono-Systeme konzipiert und reagieren mit zwei Sensoren getrennt auf das linke und rechte Eingangssignal.

Der gemeinsame RMS-Detektor des 1029 sorgt dafür, dass das Stereobild selbst bei starken Eingriffen stabil bleibt – ein Effekt, den man vor allem bei Overheads oder Summensignalen sofort wahrnimmt.

Die Schaltung ist von Fred Forssell entwickelt worden, der auch schon für das Design der AEA Mikrofonvorverstärker FC2 und der DI-Boxen TDI und TDI Duo verantwortlich war. Innerhalb der AEA Systeme soll der 1029 mit dem RPQ3-Preamp/Equalizer oder dem TRP3-Mikrofon-Preamplifier das Studio-Lineup der Amerikaner ergänzen.

Die Ausstattung des AEA 1029

Ähnlich wie die AEA Mikrofone gibt sich der 1029 spartanisch. Auf einen Attack- oder Release-Regler wird verzichtet und dafür hat man einen 3-Wege-Schalter, der die Sensing-Zeiten schnell, RMS oder langsam einstellt und entsprechend auf die Eingangssignale reagiert.

Hier die entsprechenden Attack/Release-Zeiten:

ANZEIGE

Peak Fast: 4 ms Attack / 17 ms Release

RMS: 12 ms Attack / 50 ms Release

Peak Slow: 4 ms Attack / 200 ms Release

Der Threshold-Regler deckt den Bereich von +20 dBu bis -20 dBu ab und eine rote LED signalisiert die aktive Kompression. Ein Ratio-Regler stellt die „Härte“ ein, mit der die Kompression einsetzt und reicht von 1:1 bis Limit.

Um die Pegelreduktion wieder auszugleichen, gibt es einen Makeup-Gain (0 bis -20 dB) und für eine „Quasi“-Parallelkompression einen DRY/WET-Regler, mit dem man komprimiertes und unkomprimiertes Signal mischen kann. Gerade der DRY/WET-Regler erweist sich in der Praxis als heimlicher Star: Parallel-Kompression lässt sich ohne Routing sofort umsetzen und klingt überraschend hochwertig.

Für das Arbeiten im Studio freut sich der Anwender über einen True-Bypass, denn der „Compressor In“-Schalter schaltet das Eingangssignal mit einem Relais um. Auch für die optische Kontrolle ist gesorgt: Die Gain-Reduction wird mit sechs LEDs angezeigt und der Ein- und Ausgangspegel mit einer 7-teiligen LED-Kette mit roter „Clip“-LED. Abschließend verfügt der AEA 1029 auch über einen Power-Schalter mit Standby-LED.

Anschlüsse des Kompressors

Die Rückseite des AEA 1029 macht einen aufgeräumten Eindruck. Für jeden der beiden Kanäle steht je eine XLR-Buchse für den Ausgang (male) und für den Eingang (female) bereit.

Das Gerät wird über ein externes Netzteil mit Strom versorgt. Dieses leistet stolze 6 Watt und wird sehr stabil über einen 5-poligen Stecker mit dem 1029 verbunden.

Verarbeitung des Kompressors

Dies ist ein sehr erfreuliches Kapitel, denn am AEA 1029 ist wirklich jedes Bedienelement sehr stabil ausgeführt. Alle Buchsen sind verschraubt und die Regler und Schalter machen einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck.

Auch die Bedruckung der Frontplatte ist gut gemacht und zeigt viel Liebe zum Detail. Das dicke Kabel zum Netzteil schafft Vertrauen. Der AEA 1029 Kompressor ist ein echtes Boutique-Gerät.

Der Frequenzbereich wird mit 10 Hz bis 200 kHz angegeben, bei einem Rauschabstand von -97 dBu bei der „DRY“-Einstellung und immerhin noch -91 dBu bei 100 % „WET“. Da bei letzterer Einstellung das Signal durch den Kompressor-Schaltkreis läuft, ist hier naturgemäß ein wenig mehr Rauschen zu messen. Hörbar ist dies nur in absoluten Ausnahmefällen.



Die Eingangsimpedanz liegt bei 10 kOhm bei einem maximalen Eingangspegel von +26 dBu. Eine gewisse Schrulligkeit findet man bei der Angabe der Störsignale, wie beispielsweise dem Netzbrummen. Hier werden >70 dB Input CMRR angegeben – Common Mode Rejection Ratio. Diese Angabe findet man in aktuellen Studiogeräten nur noch sehr selten.

Das Gerät wiegt ganze 893 Gramm und benötigt 1 HE im Rack-Schrank. Zusammen mit dem AEA TRP3 erreicht man die gesamte 19 Zoll Rack-Breite.

Der AEA 1029 in der Praxis

Als erstes möchte ich anmerken, dass der 1029 ein absolut unkompliziertes Gerät im Studio ist. Einfach in den Signalweg einbinden oder als Insert betreiben und schon leuchten die LEDs im Takt des Signals. Je nach Threshold-Pegel leuchtet dabei die entsprechende rote LED und zeigt an, dass eine Kompression stattfindet. Dies zeigen natürlich die Gain-Reduction-LEDs an und mit dem Makeup-Gain kann man sehr einfach Eingangs- und Ausgangspegel abgleichen, so dass beim Drücken des Bypass-Schalters der Pegel gleichbleibt. Dies macht die Arbeit einfach und den 1029 zu einem beliebten Gerät im Studio. Dass auch kein Rauschen oder Verzerren hörbar ist, versteht sich von allein.

In Sachen Klang ist der 1029 sehr unspektakulär und zwar im allerbesten Sinn. Man kann den AEA nicht als Effektkompressor bezeichnen, denn er färbt das Signal nicht und seine Funktion findet sehr angenehm und unauffällig statt.

Durch das Drehen an Threshold und Ratio findet man sehr schnell den passenden Sweetspot und das Ergebnis kann sich hören lassen: transparent, schnell und sehr differenziert geht der AEA 1029 zur Sache. Er ist kein gemütlicher Kompressor, wie ein Opto-Type und auch keine Rennsemmel, wie ein FET Kollege, der im Mikrosekunden arbeiten kann.

Die drei Einstellungen Peak Fast, RMS und Peak Slow lassen sich akustisch sehr gut unterscheiden und man findet den optimalen Modus abhängig vom Eingangssignal sehr schnell. RMS klingt am unauffälligsten und eignet sich perfekt für Summensignale, während Peak Fast Transienten deutlich zupackt und Peak Slow hörbar mehr Groove erzeugt.

Laut AEA soll sich der 1029 besonders gut für Stimme und Drums/Percussion eignen, aber nach meinen Eindrücken ist er ein echter Allrounder, der auch Gitarre und Blasinstrumente sehr gut behandelt.

Dabei bleibt er stets ein Feingeist und erledigt die Kompression mit einer gewissen Sensibilität. Nutzt man das Gerät als Brickwall-Limiter, werden die Signale nicht lieblos runtergedrückt, sondern stets mit der optimalen Musikalität behandelt.

In meinen Klangbeispielen habe ich Stimme, Gitarre und eine Bongo aufgenommen und mit dem AEA 1029 bearbeitet. Und jedes Mal überzeugt das Ergebnis. Beim harten Anschlagen der Bongo mit einem Schlegel habe ich die Ratio auf Limit gestellt und auch hier gefällt der Klang. Der AEA 1029 überzeugt als kompromissloser High-End-Kompressor

1. Klavier

Es wurde der CFX Konzertflügel des Yamaha MODX M8 gespielt. Im ersten Beispiel die Rohaufnahme und im zweiten mit dem AEA 1029. Dabei wurde der Mode „Peak Fast“ ausgewählt und eine Kompression von ca. 3 dB. Sehr schön, wie beim 1029 die Anschläge glasklar bleiben und sich nur der gesamte Klavierklang verdichtet. Der Kompressor ist für Piano und Klavier definitiv schnell genug und belässt die Stereoaufnahme auch sehr gut im Raum.

2. Gitarre

Meine B&G Little Sister ist mit einer Decke aus altem Zedernholz bestückt und die Brücke ist aus Blech. Mit den P90 Tonabnehmern klingt sie nicht zu hell, aber dafür mit einem sehr speziellen Klang.

Im Mode „RMS“ findet sich der Klang perfekt in der Balance und komprimiert mit 2-3 dB die Harmonien der Gitarre zu einem perfekten Ganzen.

3. Stimme

Hier habe ich die langsamste Variante „Peak Slow“ verwendet – ganz im Stil von Opti-Kompressoren, die ebenfalls gerne für Stimme verwendet werden. Im Vergleich zur ersten Rohaufnahme wird durch den AEA 1029 die Sprachverständlichkeit besser und es entsteht mehr Spannung im Text als in der unkomprimierten Version.

Alle Aufnahmen wurden mit den Eingängen eines Universal Audio Apollo X6 mit 48 kHz gemacht – ohne weitere Effekte. Für die Stimmaufnahme wurde das Lewitt LCT640TS als Stereomikrofon verwendet. Zusätzlich hat ein Reflexionsfilter die Raumeinflüsse minimiert. Die Aufnahme wurde mit der DAW UAD LUNA gemacht.

Preis und Mitbewerber

Eintausendneunhundertneunundzwanzig Euro. In Zahlen 1.929,- Euro ruft der Hersteller für den 1029 auf und das ist schon heftig. Ein SSL BUS+ ist 50,- Euro günstiger und hat ungefähr tausend Funktionen mehr als der AEA.

Zur weiteren Einordnung: Ein Empirical Labs Distressor kostet 1.898,- Euro und ein digitaler WES Audio ng76 ist für 2.299,- Euro zu haben.

Ja, ich weiß: Das sind nicht die echten Mitbewerber des AEA 1029, denn wer sich für dieses Gerät interessiert, der weiß schon sehr genau, was er möchte. Vielleicht ein NEVE, ein Manley oder ein Universal Audio? Klanglich vergleicht sich der kleine Kalifornier sicherlich im High-End, aber ich gebe auch gerne zu, dass das Preisschild viele abschrecken wird.

Die Reduktion auf das Wesentliche macht aus dem AEA 1029 weniger ein universelles Arbeitstier als vielmehr ein spezialisiertes High-End-Werkzeug und etwas für Liebhaber. Dennoch möchte ich jeden, der in dieser Preisklasse einen besonderen Kompressor sucht, ermutigen, sich den AEA 1029 anzuhören.