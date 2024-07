Test: AEA N13 NUVO, aktives Bändchenmikrofon

Bändchenmikrofon für Studio und Bühne

AEA N13 NUVO Active Mid-Field Ribbon Mic ist der recht sperrige Name für ein Mikrofon, das optisch wie klanglich deutlich mehr zu sagen hat. Das Mikrofon ist für eine Vielzahl an Anwendungen einsetzbar und benötigt dafür anders als so manches Vintage-Bändchen noch nicht einmal zusätzliche Unterstützung für schlappe Mikrofonvorstufen. Wir haben uns das interessante AEA N13 NUVO Bändchenmikrofon näher angeschaut.

AEA – vom Service zum Mikrofonproduzenten

Alles begann mit einem Klassiker, nämlich dem RCA 44. Dieses berühmte Bändchenmikrofon hat amerikanische Recording-Geschichte geschrieben und wurde maßgeblich von Harry F. Olsen entwickelt. Seine Blütezeit lag irgendwo zwischen den 1940er- und 1960er-Jahren und die Besonderheit war eine sehr stabile Achtercharakteristik. Gelobt wurde besonders der runde und lebendige Klang des RCA 44 und es wurde auch nach der Ablösung der Bändchenmikrofone durch das Kondensatormikrofon für viele Recording-Aufgaben eingesetzt.

Leider gehörten die frühen Bändchenmikrofone nicht zu den besonders stabilen Vertretern ihrer Zunft und so war ein regelmäßiger Service notwendig. Diesen übernahm seit 1976 die Firma AEA, die in der Folge auch die Ersatzteile für das RCA 44 produzierte. Die Idee, ein eigenes RCA 44 Modell auf den Markt zu bringen, war naheliegend. Das AEA R44C wurde geboren. Doch das R44C sollte nicht das einzige Bändchenmikrofon von AEA bleiben. Weitere Modelle kamen hinzu und machten aus dem Bändchenmikrofon durch moderne Produktionsmethoden und aktuelle Technik endlich ein zeitgemäßes Produkt, das zusammen mit dem Tauchspulenmikrofon und dem Kondensatormikrofon im Tonstudio und auf der Live-Bühne gleichermaßen eingesetzt werden kann. Die handgefertigten Mikrofone aus Pasadena, Kalifornien, besitzen einen guten Ruf und haben AEA zu einem führenden Hersteller von Bändchenmikrofonen gemacht.

Das Bändchenmikrofon AEA N13 NUVO

Das AEA N13 NUVO Mid-Field Ribbon Mic ist ein aktives Bändchenmikrofon. Was bedeutet das?

Kondensatormikrofone benötigen eine Versorgungsspannung, um bei einem Echtkondensatormikrofon einerseits den Kondensator zu laden, auf der anderen Seite aber auch die integrierte Verstärkerelektronik mit Strom zu versorgen. Die Spannungsversorgung geschieht in der Regel über die Phantomspeisung des Mikrofonvorverstärkers. Hersteller von dynamischen Mikrofonen machen sich seit einiger Zeit ein ähnliches Prinzip zunutze und integrieren eine Verstärkerschaltung in das Mikrofon. Durch die höhere Ausgangsspannung und oft auch durchgeführte Impedanzanpassung muss der nachfolgende Mikrofonvorverstärker weniger arbeiten. Die Folge ist ein offenerer und transparenterer Klang mit weniger Rauschanteilen.

Immer dann, wenn eine Verstärkerschaltung im Spiel ist, benutzen wir in der Tontechnik das Wort „aktiv“ im Vergleich zu „passiv“. Gitarristen kennen das von Gitarren mit aktiver oder passiver Elektronik. Gitarren mit aktiver Elektronik besitzen ebenfalls eine Verstärkerschaltung. Lautsprecher gibt es in aktiver Ausführung mit integrierter Endstufe und als passive Variante, in der lediglich einige passive Bauteile als Frequenzweiche verbaut sind.

Ein aktives Mikrofon besitzt also hinter der Mikrofonkapsel, die für die Schallwandlung zuständig ist, eine Verstärkerschaltung, die mit Strom versorgt werden muss. Im Falle des AEA N13 NUVO Bändchenmikrofons ist das JFET-Elektronik, die durch die +48 V Phantomspeisung des Mikrofonvorverstärkers mit Strom versorgt wird. Der Übertrager im AEA N13 Active Mid-Field Ribbon Mic ist ein in Deutschland gefertigtes Custom-Modell. Das Mikrofon arbeitet mit jedem Vorverstärker zusammen, ob modern oder vintage.

Mittelfeldspieler AEA N13 NUVO

Das AEA N13 NUVO Active Mid-Field Ribbon Mic gehört zur NUVO-Serie von AEA. Die NUVO-Serie besteht aus dem Nahfeld-Mikrofon N22 und dem Fernfeld-Mikrofon N8. Das AEA N13 NUVO Active Mid-Field Ribbon Mic wurde jetzt als Mittelfeldspieler zwischen Angriff und Verteidigung gesetzt und kann, wie es sich für einen echten Mittelfeldspieler gehört, beide Aufgaben übernehmen. So lässt sich das Bändchenmikrofon sowohl im Nahbereich direkt an der Schallquelle einsetzen, als auch auf mittlerer oder sogar größerer Distanz zur Aufnahme von größeren Schallquellen oder Räumen.

Der Hersteller hebt das offene und natürliche Klangbild und das schnelle Einschwingverhalten bei mittleren Distanzen hervor, das auch aus einem neuen dünneren und kleineren Bändchen mit nur 1,2 Mikrometer anstelle der sonst üblichen 1,8 Mikrometer resultiert. So werden auch kleinste Nuancen von Instrumenten wie Piano, Streicher, Akustikgitarre oder Schlaginstrumenten wie Overheads oder Percussion-Instrumenten aufgenommen. Im Nahbereich fühlt sich das AEA N13 NUVO vor Sängerinnen und Sängern, Bläsern oder auch Gitarrenverstärkern wohl, wenngleich hier das AEA N22 Nahfeld-Bändchen die erste Wahl wäre.

AEA empfiehlt das AEA N13 NUVO Bändchenmikrofon auch als Stereokit für die Aufnahme von Flügeln, an Overheads, vor der Streichergruppe oder zur Raumaufnahme, wo sich ein schönes und realistisches Stereobild entfalten soll. Dazu wird ein Stereoset mit aufeinander abgestimmten N13 Bändchenmikrofonen angeboten.

Lieferumfang

Geliefert wird das N13 NUVO in einem Kunststoffkoffer für die Lagerung und den Transport. Enthalten ist das Mikrofon, eine Mikrofonhülle als Schutz, eine Mikrofonhalterung und eine Anleitung.

Wie bei den meisten Bändchenmikrofonen haben wir es mit einer echten Achtercharakteristik zu tun, das bedeutet, dass die Vorderseite und Rückseite des Mikrofons den Schall gleich gut aufnehmen. Die maximale Auslöschung findet an den Seiten statt. Der Frequenzbereich ist eher typisch für ein Kondensatormikrofon und wird mit 20 Hz bis 20 kHz angegeben. Die Membran ist 1,2 µm dick und 2,87 mm breit. Die Länge beträgt 33 mm. Die Empfindlichkeit wird vom Hersteller mit 11,48 mV/Pa angegeben, was -38,8 dBV entspricht. Die Impedanz ist mit 1 kΩ oder größer angegeben. Der maximale Schalldruck beträgt 139 dB für 1 % THD. Das ist ein ordentlicher Wert und bestätigt die Verwendung des Mikrofons an sehr lauten Schallquellen wie zum Beispiel vor Trompeten. Das Mikrofon ist in einem recht langen Zylinder untergebracht, der eine Höhe von 22,5 cm besitzt. Die Breite beträgt 11,7 cm, die Tiefe 9,5 cm. Das Mikrofon wiegt 335 g.

Praxiseinsatz des AEA Bändchenmikrofons

Ausprobiert habe ich das Mikrofon an verschiedenen Schallquellen von der Akustikgitarre über Percussion, E-Gitarre, Sprache/Gesang bis hin zum Klavier. Das Klangbild ist stets ausgewogen und im Vergleich zu einem Vintage-Bändchenmikrofon gefällt die Höhenwiedergabe. Vintage-Bändchenmikrofone besitzen in der Regel einen natürlichen Roll-off in den Höhen, der sehr früh einsetzt, was ihnen im Vergleich zu Kondensatormikrofonen zu Unrecht den Ruf eingebracht hat, dumpf zu klingen. Mit dem lebendigen Klang eines Bändchenmikrofons kann ein Kondensatormikrofon allerdings nicht mithalten. Bändchenmikrofone wurden deshalb vor allem vor Schallquellen eingesetzt, die keine nennenswerten Höhenanteile besitzen, wie zum Beispiel die E-Gitarre beziehungsweise der E-Gitarrenverstärker. Auch dann, wenn Schallquellen in den Hintergrund der Mischung rutschen sollen, wurden und werden gerne Bändchenmikrofone eingesetzt, zum Beispiel für Background Vocals.

Beim AEA N13 NUVO muss man sich diesbezüglich umstellen. Geblieben ist das lebendige Klangbild, allerdings gepaart mit seidigen Höhen, wie man sie sonst nur von hochwertigen Kondensatormikrofonen kennt. Zwar gibt es auch hier einen Abfall in den Höhen, dieser setzt aber erst deutlich später ein und betrifft eher das Air-Band.

Hätte man eine akustische Gitarre bislang in den meisten Fällen mit Kleinmembran-Kondensatormikrofonen oder einem Großmembran-Kondensatormikrofon gepaart mit einem Kleinmembran-Kondensatormikrofon aufgenommen, sind ein oder zwei N13 NUVO eine gleichwertige Alternative. Ein dumpfer Klang gehört jedenfalls nicht zu den Charaktermerkmalen des AEA N13 Bändchenmikrofons. Dennoch sind auch beim AEA Bändchenmikrofon die Mitten und Bässe deutlich ausgeprägt und nehmen vor allem im Nahbereich zu. Hier klingt es dann typisch nach Bändchen und E-Gitarren werden schön druckvoll übertragen.

Auch hochfrequente Percussion-Instrumente wie Shaker oder Schellenkranz sind keine Herausforderung für das N13 NUVO. Ganz im Gegenteil. Nimmt man die Instrumente in einem guten Aufnahmeraum auf, gewinnen sie durch die mittlere Distanz und entfalten ein schönes und ausgewogenes Klangbild. Erfahrene Toningenieure, die in Studios mit großen Aufnahmeräumen gearbeitet haben, kennen das Phänomen: Durch zu nahe Mikrofonierung, wie sie sehr häufig genutzt wird, um Raumeinflüsse auszublenden, wird das Klangbild klein und eng. Später muss dann im Mix durch den Zusatz von Effekten das Klangbild wieder vergrößert und eine Tiefenstaffelung hergestellt werden. Nimmt man hingegen Instrumente in einem guten Raum mit unterschiedlicher Entfernung auf, ergibt sich die Tiefenstaffelung fast von selbst. Gerade hier spielen Mikrofone wie das AEA Mikrofon ihre Stärken aus. Da das AEA N13 aber auch gut im Nahbereich funktioniert, werden auch Interessenten angesprochen, die vielleicht in den eigenen vier Wänden und in kleinen Räumen aufnehmen müssen. Das AEA N13 ist also etwas vielfältiger einsetzbar als andere Mikrofone oder die beiden Kollegen der NUVO-Serie.

Ein weiterer Einsatzbereich, der meistens ebenfalls in mittlerer bis größerer Distanz stattfindet, soll nicht unerwähnt bleiben: In Verbindung mit einem Mikrofon mit Kugelcharakteristik eignet sich das AEA N13 NUVO Bändchenmikrofon mit seiner sehr ausgewogenen Achtercharakteristik auch für die MS-Stereofonie.

AEA stellt auf der Internetseite viele schöne Klangbeispiele für das AEA N13 NUVO bereit. Ich habe mich deshalb entschieden, einige Instrumente aufzunehmen, die dort nicht vertreten sind. Aufgenommen wurde meine Taylor Akustikgitarre. Im Anschluss habe ich noch einige Percussion-Instrumente dazu gespielt, die vor allem im höheren Frequenzbereich angesiedelt sind: Schellenkranz, Soft Shaker und One Shot Shaker. Zusätzlich habe ich dann noch drei Durchgänge mit Handclaps aufgenommen. Gerne hätte ich noch mein Klavier dazu gespielt, leider hat das aber schon länger keinen Klavierstimmer mehr gesehen und mit nur einem AEA N13 klingt es auch nur halb so schön.