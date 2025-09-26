Keine Pads und trotzdem E-Drum?

Ein Luftschlagzeug mit Motion-Tracking und gleichzeitig realistischer Klangerzeugung? Was zunächst wie eine Idee für einen neuen Teil der Guitar- oder Band-Hero-Reihe klingt, hat sich der Hersteller Aerodrums auf die Fahne geschrieben. Was das Aerodrums Air Percussion Set 2 kann und ob sie tatsächlich einen praxisgerechten Nutzen hat, finden wir heute heraus.

Kurz & knapp Innovatives Konzept: Schlagzeugspielen ohne Pads dank Motion-Tracking und realistischer Sounds. Einfache Einrichtung: Schnell startklar über App, WLAN und Infrarotkamera. Spielgefühl & Klang: Gute Dynamik, geringe Latenz und überraschend hochwertige Samples. Schwächen: Gelegentliche Fehl-Trigger und eingeschränkte Spieltechniken. Fazit: Spannendes Übe-Tool für Drummer, noch nicht perfekt, aber mit großem Spaßfaktor.



Aerodrums Air Percussion Set 2: Übersicht

Beim Aerodrums Air Percussion Set 2 handelt es sich um einen Schlagzeug-Simulator, der keine Aufschlagfläche benötigt. Stattdessen erkennt eine Infrarotkamera die Bewegungen des Anwenders und spielt entsprechende Samples ab. An den Sticks sowie an zusätzlichen Fußschlaufen sind dafür kleine MoCap-Marker angebracht. Diese sind so leicht, dass sie beim Spielen kaum auffallen.

Im Gegensatz zur ersten Version funktioniert das Aerodrums Air Percussion Set 2 nicht nur in Kombination mit einem Computer, sondern auch im Standalone-Betrieb. Zusätzlich lässt sich das System als MIDI-Controller über USB-C einsetzen.

Neu ist auch die Unterstützung der Meta Quest VR-Brille, mit der das Drum-Kit visualisiert werden kann.

Die Steuerung des Aerodrums Air Percussion Set 2 erfolgt primär über eine App, die kostenlos im App Store (iOS) bzw. Play Store (Android) heruntergeladen werden kann. Dafür verbindet man das Smartphone entweder direkt mit dem integrierten WLAN oder bindet das Modul ins Heimnetzwerk ein. Anschließend lässt sich das Drum-Kit anpassen, aufnehmen und vieles mehr – dazu später mehr.

Ist das Aerodrums Air Percussion Set 2 praxistauglich?

Die Einrichtung des Aerodrums Air Percussion Set 2 ist einfach. Das Modul wird auf ein Stativ geschoben, an den Strom angeschlossen und anschließend mit zwei Laserpunkten ausgerichtet. Diese zeigen an, in welchem Abstand der Nutzer seinen Stuhl aufstellen muss, damit das Motion-Tracking korrekt funktioniert.

Anschließend werden die Fußschlaufen des Aerodrums Air Percussion Set 2 angelegt und ein Kopfhörer oder Monitor angeschlossen, schon ist das System „Ready to Play“. Für die ersten Gehversuche empfiehlt es sich, zunächst die zugehörige App einzurichten. So erhält man gleich eine Visualisierung, die zeigt, wo sich die Sticks im virtuellen Raum befinden.

Ebenfalls praktisch sind die beiden 3,5 mm Klinkenverlängerungen mit einer Länge von jeweils 240 cm. Damit ist man für den vorgesehenen Einsatzzweck auf jeden Fall gut ausgestattet.

Wie lässt sich das Aerodrums Air Percussion Set 2 spielen?

Nun aber zum Spielen: Bei der ersten Benutzung musste ich mich zugegebenermaßen etwas daran gewöhnen, dass es keine optischen Marker zur Orientierung gab, wohin ich schlagen muss. Mit etwas Übung bekommt man das allerdings recht gut hin, auch wenn das Tracking nicht immer hundertprozentig genau ist.

Vor allem war ich sehr überrascht, wie schnell sich meine größte Sorge in Luft aufgelöst hat: die Dynamik. Hier hat sich Aerodrums allem Anschein nach wirklich Mühe gegeben. Ohne spürbare Latenz werden die Schläge auf die Pads präzise umgesetzt und entsprechend der Anschlagsgeschwindigkeit wiedergegeben.

Dabei wird nicht nur erkannt, mit welcher Geschwindigkeit der Nutzer eine Fläche des Aerodrums Air Percussion Set 2 durchbricht, sondern auch, wann der Stick seine Richtung ändert – also wann die imaginäre Snare dem Nutzer nach tatsächlich getroffen wurde.

Nicht nur das Tracking, sondern auch die akustische Umsetzung ist überzeugend gelungen. Alle Samples klingen – gemessen an der E-Drum-Preisklasse bis 800,- Euro – überdurchschnittlich gut. Auch die Auswahl an Kesseln und Cymbals ist erfreulich groß, sodass für jeden etwas Passendes dabei sein sollte.

Nachdem ich ein wenig ausprobiert und meinen werksseitigen Favoriten gefunden hatte (Black Cortex), ging es ans genauere Spielen – und ich muss sagen: Physische Pads habe ich nur in geringem Maße vermisst.

Natürlich gibt es eine Reihe von Spieltechniken, die sich mit dem Aerodrums Air Percussion Set 2 nicht im ursprünglichen Sinne umsetzen lassen. Zum Einprägen von Fills oder Ähnlichem reicht es jedoch allemal aus und könnte gerade in kleinen Wohnungen die bessere Alternative zu einem herkömmlichen E-Drum-Kit mit Gummipads sein, denn schnell spielen kann man auch in der Luft.

Einzig etwas störend sind Fehltrigger, die vor allem auf der Snare auftreten, wenn die linke Hand gerade nichts zu tun hat, auf dem Oberschenkel abgelegt wird und dabei hin- und herwippt. Außerdem werden Schläge nicht immer zuverlässig erkannt, wenn man gleichzeitig mit beiden Sticks auf den Floor-Toms und der HiHat spielt und sich diese aus Kameraperspektive teilweise überdecken. Bei mir führte das zu Fehlinterpretationen der Velocity oder sogar dazu, dass manche Samples gar nicht ausgelöst wurden.

Abgesehen davon funktioniert das Aerodrums Air Percussion Set 2 System, wie bereits erwähnt, sehr gut. Es wird sogar zwischen Ride Bow und Ride Bell unterschieden. Auch die HiHat wird in mehreren, sauber ineinander übergehenden Close-Open-Stufen dargestellt. An dieser Stelle muss ich ganz klar sagen: In dieser Preisklasse ist das die realistischste HiHat, die ich je an einem „E-Drum-Kit“ gespielt habe.

Die Aerodrums-App im Detail

Richtig spannend wird es erst mit der Aerodrums-2-App. Hier können die Presets angepasst und individuell konfiguriert werden – und genau an dieser Stelle wird es komplex.

In den allgemeinen Einstellungen findet man zum Beispiel ein Master-Gate, die virtuelle Snare-Höhe, die minimale Schlaggeschwindigkeit in px/s, eine entsprechende Skalierung jener sowie den Abstand zwischen den Fußmaschinen und vieles mehr.

Taucht man tiefer ein, kann man sich sogar ein komplettes Kit von Grund auf selbst konfigurieren. Die einzelnen Komponenten lassen sich dabei per „Hit to Place“ an die eigene Armlänge und Spielgewohnheit anpassen und positionieren. Logischerweise führt ein größeres Kit auch zu einer weniger zuverlässigen Trigger-Erkennung. Daher sollte man sich gut überlegen, welche Elemente man wirklich braucht – auch wenn die theoretischen Möglichkeiten nahezu unbegrenzt sind.

Ist alles eingerichtet, kann man anschließend das Panning, die Lautstärke und das Tuning für jedes einzelne „Pad“ individuell einstellen. Der Tuning-Regler – in der App als „Time-Scale“ bezeichnet – beeinflusst den Klang allerdings sehr stark (im Bereich von 0,5 bis 2x). Daher ist einiges an Fingerspitzengefühl nötig, um realistische Werte wie etwa 1,15 zu treffen. Schön wäre es, wenn die Werte auch manuell eingegeben werden könnten – das gilt natürlich ebenso für Lautstärke und Panning.

Zusätzlich bietet das Aerodrums Air Percussion Set 2 System noch einen integrierten Audioplayer, eine Bluetooth-Schnittstelle (im Modul) zum Abspielen von Musik sowie ein Metronom mit Trainingsfunktionen. Dabei stehen Features wie Gap Bars, Beat Dropouts und ein Tempo Changer zur Verfügung.

Aerodrums Air Percussion Set 2 in Perspektive

Die Firma Aerodrums richtet sich trotz des recht hohen Preises nicht nur an erfahrene Musiker, sondern auch an Einsteiger. Daher ist es kaum verwunderlich, dass bereits weitere Funktionen zum Erlernen des Schlagzeugspielens angekündigt wurden.

Unter der Rubrik „Learn“ sollen künftig, wie der Name bereits vermuten lässt, Lektionen erscheinen, die bei den absoluten Grundlagen des Schlagzeugspielens beginnen und mit der Zeit werden auch komplexere Inhalte vermittelt. In der Rubrik „Challenge“ sind Minispiele geplant, die Fähigkeiten wie Geschwindigkeit, Timing, Unabhängigkeit der Gliedmaßen, Blattlesen und mehr fördern sollen.

Zusätzlich wird es Playalongs geben, die nicht nur Audiospuren, sondern auch ausnotierte Partituren enthalten. Die Software erkennt dabei, welche Noten richtig, falsch oder gar nicht gespielt wurden.

Wenn die Umsetzung tatsächlich so erfolgt wie angekündigt, dürfte das Air Percussion Set 2 auch für Musikschulen als Ausleihgerät interessant sein – etwa damit ambitionierte Schülerinnen und Schüler ihr sonst sehr wuchtiges Instrument auch im Urlaub weiterüben können.

Alternativen zum Aerodrums 2 Set

Das Aerodrums-System ist in seiner Art weitgehend alternativlos. Wer bereits einen Computer besitzt und kein Standalone-System benötigt, kann über das Aerodrums Air Percussion Set 1 nachdenken – oder eben über ein klassisches E-Drum-Kit.

Hier gibt es gleich mehrere Alternativen wie das Alesis Nitro Pro, das Millennium MPS-750X oder das Roland TD-07.

Allerdings muss man sagen, dass das Aerodrums-System natürlich keine vollwertige Alternative zum echten Schlagzeug darstellt. Es entfernt sich in ähnlichem Maß vom E-Drum-Kit, wie dieses sich vom akustischen Schlagzeug unterscheidet.