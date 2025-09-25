Freiheit hinter den Decks dank kabelloser DJ-Kopfhörer

AIAIAI TMA-2 DJ Wireless – In der Szene sind die dänischen Audioexperten von AIAIAI schon lange keine Unbekannten mehr. Ihre DJ-Kopfhörer wie der TMA-DJ sind sehr beliebt und Artists wie Fred Again, Keinemusik, Peggy Gou oder Kaytranada schwören auf den satten Sound der robusten Kopfhörer. Mit dem AIAIAI TMA-2 DJ Wireless betritt der Hersteller nun neue Gefilde und bietet DJs die Möglichkeit, dank Ultra-Low-Latency-Audio und integrierter Batterie auf das Kabel zu verzichten. Doch Ultra-Low-Latency bedeutet nicht, dass es keine Verzögerung gibt. Ob die Kopfhörer sich auch im Praxistest bewähren und AIAIAI damit vielleicht sogar den Markt der DJ-Kopfhörer revolutionieren, lest ihr in unserem Testbericht.

Einleitende Worte zum kabellosen DJ-Kopfhörer

Als DJ, der sich recht viel hinter dem DJ-Pult bewegt, kam es mehr als nur einmal vor, dass ich ungewollt am Kabel hängengeblieben bin, aus Versehen daran gezogen habe oder das Kabel sogar an meinem DJ-Mixer oder CD-Player hängen blieb. So habe ich schon früh nach Alternativen gesucht, die das Kabel ersetzen könnten. Jedoch musste ich schnell feststellen, dass es hierbei grundsätzlich zwei Probleme gibt: Das erste Problem ist, dass kabelloses Deejaying zwar grundsätzlich funktioniert, doch die Verzögerung ein professionelles Auflegen quasi unmöglich machte. Das Stichwort lautet Latenz und beschreibt die Verzögerung, die das Audiosignal vom Abspielgerät bis in die Kopfhörer benötigt. Bei einer Bluetooth-Verbindung beträgt die Verzögerung zwischen 100 bis 200 ms.

Das zweite Problem hat AIAIAI selbst im Jahr 2021 festgestellt, als sie ihren ersten, kabellosen Kopfhörer, den AIAIAI TMA-2 Studio Wireless, veröffentlichten. Bei hoher Lautstärke brach der Sound ein und übersteuerte. Und wenn es einen Ort gibt, an dem die Lautstärke der Kopfhörer eine essenzielle Rolle spielt, dann ist das hinter dem DJ-Pult.

Doch die Technik hat sich weiterentwickelt und die audiophile Kopfhörerschmiede AIAIAI hat es sich zur Aufgabe gemacht, eben diese Latenz so gering wie möglich zu halten und dabei das Lautstärkeproblem in den Griff zu bekommen. Hierfür nutzen sie den sogenannten W+ Link. Doch eins nach dem anderen. Lasst uns zunächst ein Blick auf die technischen Daten werfen.

Bevor wir uns dem Öffnen der Box widmen, hier zunächst die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Der Inhalt der Box ähnelt ein wenig dem eines Sets eines Klemmbausteineherstellers. Da die Kopfhörer modular aufgebaut sind, erhaltet ihr alle Komponenten in Einzelteilen. Der Zusammenbau ist allerdings sehr einfach gehalten. Neben den Komponenten des Kopfhörers befindet sich der XO3 Transmitter, ein Verbindungskabel sowie ein USB-C-Kabel zum Laden im Lieferumfang. Eine schlichte, schwarze Tasche für den Transport gibt es ebenfalls noch dazu.

Der Funktionsumfang des DJ-Kopfhörers

Mit 217 g ist der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless nur unwesentlich schwerer als sein kabelgebundener Bruder (bei dem dann natürlich noch das Gewicht des Kabels dazu kommt). Wirklich auffallend ist der Gewichtsunterschied nicht. Im kabellosen Betrieb lässt sich der Kopfhörer mithilfe eines kleinen Joysticks anschalten und verbinden. Zusätzlich dient der Stick dazu, die Lautstärke im Bluetooth-Betrieb anzupassen. Im Bluetooth-Modus kann der Kopfhörer ganz normal wie jeder andere Bluetooth-Kopfhörer mit mobilen Endgeräten verbunden und genutzt werden. Die Akkulaufzeit erhöht sich hierbei auf ca. 40 Stunden.

Grundsätzlich lässt sich der Akku innerhalb von 2 Stunden komplett aufladen. Sollte die Batterie dennoch einmal zur Neige gehen, kann der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless einfach im kabelgebundenen Betrieb weiter genutzt werden. Im Vergleich zum damaligen TMA-2 fällt kaum ein Unterschied auf – im Notfall hat man so eine kabelgebundene Option, die sich nicht nach Notlösung anfühlt.

Die Kopfhörerbügel des AIAIAI TMA-2 DJ Wireless sind elastisch und lassen sich verbiegen. Gleichzeitig sind sie auch sehr robust und man hat nicht das Gefühl, dass sie leicht brechen könnten. Wer allerdings Einklappfunktionen oder Scharniere wie bei den beliebten HD25 von Sennheiser oder den Technics-Kopfhörern erwartet, wird enttäuscht. Allerdings hatte ich beim Auflegen nie das Gefühl, dass mir hier Flexibilität fehlt.

W+ Link – der Transmitter des AIAIAI TMA-2 DJ Wireless

Besondere Erwähnung verdient der kleine, aber mächtige Transmitter. Er kann wesentlich mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Im Gegensatz zum alten TMA-2 Studio Wireless Transmitter ist er ordentlich geschrumpft und passt locker in eine Hand.

Zusätzlich zum obligatorischen 3,5 mm Klinkeneingang besitzt er auch einen USB-C-Eingang, um handelsübliche Handys oder Tablets damit zu verbinden. So kann er quasi als kleines Audiointerface an Mobilgeräten oder auch am Laptop verwendet werden. Aber auch das Laden des Transmitters funktioniert über den USB-C-Anschluss, wobei das kleine Gerät erst nach ca. 40 Betriebsstunden wieder an den Strom muss.

Modular wird bei AIAIAI großgeschrieben

Grundsätzlich ist der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless modular aufgebaut. Das bedeutet, er besteht aus mehreren einzelnen Bauteilen, die man ohne Probleme untereinander tauschen kann. Das fängt beim Kabel an, wo man sich entscheiden kann, ob man lieber ein Spiralkabel oder ein glattes Kabel haben möchte. Weiter geht es mit den Ohrpolstern, bei denen man sich zwischen On-Ear- oder Over-Ear-Polstern entscheiden kann sowie auch dem Material. Treiber und Kopfbügel sind ebenfalls konfigurierbar, so dass man sich seinen Kopfhörer ganz nach seinen Vorstellungen zusammenstellen kann.

AIAIAI bietet aber je nach Anwendungsfeld bereits festgelegte Konfigurationen, die sich dann eben besonders fürs Auflegen oder die Studioarbeit eignen. Für unseren Test haben wir beispielsweise die DJ-Konfiguration bekommen, die mit einem sehr druckvollen Klang ausgestattet ist.

Ein weiterer Vorteil dieser Bauweise ist auch, dass defekte Bauteile einfach ersetzt werden können, ohne dass man in komplett neue Kopfhörer investieren muss.

Zusätzlich hat es sich das Team bei AIAIAI auf die Fahne geschrieben auch ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht zu werden. Daher bestehen die verwendeten Bauteile aus 80 % recyceltem Plastik.

Klang & Praxiseinsatz des AIAIAI TMA-2 DJ Wireless

Es ist erstaunlich, wie schnell die Kopfhörer mit dem Transmitter verbunden sind. Die LED des AIAIAI TMA-2 DJ Wireless zeigt nach wenigen Sekunden an, dass Transmitter und Kopfhörer verbunden sind und dann kann es auch schon losgehen.

Im ersten Moment hat mich der sehr druckvolle, aber im Vergleich zur direkten Vorgängerversion wesentlich ausgeglichenere Klang beeindruckt. Die tiefen Frequenzen sind nach wie vor betont, doch das obere Frequenzspektrum klingt mit dem AIAIAI TMA-2 DJ Wireless lange nicht so dumpf wie noch beim TMA1. Dabei bietet der Kopfhörer auch eine ordentliche Lautstärke, ohne zu verzerren, wie es beispielsweise bei der ersten Generation der Studio Wireless von AIAIAI noch der Fall war. Doch der Lautstärke sind auch Grenzen gesetzt, wobei ich nie den Eindruck hatte, dass die Lautstärke im Club nicht ausreichen würde.

Der Hersteller bietet auch die Möglichkeit, den Sound der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless per App seinem eigenen Geschmack anzupassen. Entweder man kann eines der vielen Soundprofile auswählen oder man stellt sich per Equalizer sein ganz eigenes Profil zusammen.

Die Latenz in der Praxis

Meine größte Sorge war die Verzögerung und soviel kann ich vorwegnehmen: Die Sorge hat sich nicht bestätigt. Nach den ersten Tests mit dem AIAIAI TMA-2 DJ Wireless konnte ich erstmal gar keine Verzögerung feststellen. Der Sound wird über den Transmitter direkt und gefühlt unmittelbar an den Kopfhörer übertragen. AIAIAI gibt hier eine Latenz von weniger als 10 ms an und ich dachte zunächst, dass diese Verzögerung für mich nicht wahrnehmbar war. Erst bei sehr genauem Hinhören sowie dem direkten Vergleich zu den kabelgebunden TMA-2 ist mir eine minimale Verzögerung der Wiedergabe aufgefallen. Ich muss aber betonen, dass diese Verzögerung in der Praxis mit dem AIAIAI TMA-2 DJ Wireless quasi keine Rolle spielt und während des Betriebs auch nicht wahrnehmbar ist.

Alternativen zu kabellosen DJ-Kopfhörern

Natürlich gibt es kabelgebundene Kopfhörer, die überhaupt keine Verzögerung bei der Übertragung des Sounds haben. Seit Jahrzehnten in der DJ-Szene etabliert sind beispielsweise die Sennheiser HD25, die durch ihre leichte, robuste und ebenfalls modulare Bauweise ebenfalls sehr beliebt sind. Andere kabelgebundene Kopfhörer existieren von so gut wie allen namhaften DJ-Equipment Herstellern.

Wer jedoch auf das Kabel verzichten möchte und dafür eine sehr geringe Verzögerung in Kauf nehmen will, der kann sich beispielsweise die AlphaTheta HDJ-F10 TX anschauen. PioneerDJ … Verzeihung … AlphaTheta gibt hier eine Latenz von ca. 9 ms an. Der HDJ-F10 bietet eine robuste, geschlossene Bauweise, sowie aktive Geräuschunterdrückung. Mit ca. 439,- Euro (bzw. 529,- Euro inkl. Transmitter) ist er allerdings auch ein gutes Stück teurer als der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless. Den Testbericht zu diesem Modell findet ihr hier verlinkt.

Eine etwas günstigere Alternative sind die OneOdio Studio Max 1. Diese größer gebauten Over-Ear-Kopfhörer sollen eine Latenz von 20 ms haben und bestechen mit ihrer hohen Akkulaufzeit von ca. 120 Stunden. Zu haben sind die DJ-Kopfhörer von OneOdio für ca. 179,- Euro. Den vollständigen Testbericht zu diesem Kopfhörermodell gibt es hier.