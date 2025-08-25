Kabelloser Studio- und DJ-Kopfhörer

Der Kopfhörer AIAIAI TMA-2 Studio Wireless ist ein modulares Kopfhörersystem, das sich sowohl an Musikproduzenten als auch an DJs richtet. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf der kabellosen Nutzung, die sich zwar für so manche Konsumenten mittlerweile bewährt hat, im Tonstudiobetrieb allerdings noch nicht angekommen ist. Ob sich das nun mit den AIAIAI TMA-2 Studio Wireless ändert?

Kurz & knapp Vielseitigkeit & Komfort: Modularer Aufbau, bequem zu tragen und flexibel für Studio, DJing und Alltag.

Modularer Aufbau, bequem zu tragen und flexibel für Studio, DJing und Alltag. Kabellose Freiheit: Sehr geringe Latenz und stabile Verbindung – ideal für kabelloses Arbeiten, aber mit begrenzter Reichweite.

Sehr geringe Latenz und stabile Verbindung – ideal für kabelloses Arbeiten, aber mit begrenzter Reichweite. Klangqualität: Druckvoller, detaillierter Sound mit Anpassungsmöglichkeiten per EQ, aber nicht ideal für Mixing und Mastering.

Druckvoller, detaillierter Sound mit Anpassungsmöglichkeiten per EQ, aber nicht ideal für Mixing und Mastering. Nachhaltigkeit: Umweltfreundliches Design mit recyclebaren Materialien und austauschbaren Komponenten.

Umweltfreundliches Design mit recyclebaren Materialien und austauschbaren Komponenten. App-Integration: Nützliche EQ-App mit Presets und Custom-Modi – praktisch für individuelle Sound-Anpassung.

Über AIAIAI und die TMA-Reihe

Die im Jahr 2006 gegründete dänische Firma AIAIAI hat sich auf Kopfhörer und Lautsprecher spezialisiert, mit einem besonderen Fokus auf Mobilität. Die Geräte bieten oftmals nicht nur eine Bluetooth-Schnittstelle, sondern mit W+ Link hat AIAIAI auch eine eigene drahtlose Technologie entwickelt.

Die Kopfhörer sind unterteilt in die Kategorien DJ, Studio und Move. Move-Modelle (Wireless und XE Wireless) sind reine Bluetooth-Kopfhörer und auf den Consumer-Bereich ausgerichtet. Die anderen beiden Kategorien unterteilen sich in die Varianten Wireless, Wireless+ und XE. Alle Varianten unterscheiden sich dazu deutlich in ihrem Frequenzgang.

AIAIAI betont sehr bemüht beim Thema Nachhaltigkeit zu sein. So bestehen die Ohrpolster beispielsweise aus Alcantara (Mikrofaserstoff) oder veganem Leder. Die Verpackungsmaterialien sind recycelt und recycelbar. Auch das modulare Konzept spricht dafür, lassen sich so schließlich Einzelteile ganz einfach ersetzen.

Unterschiede der verschiedenen Modelle

Die verschiedenen Kopfhörermodelle von AIAIAI unterscheiden sich nicht nur in ihrer Wireless-Funktion. Ebenso die Wireless-Modelle, TMA-2 DJ Wireless, TMA-2 Studio Wireless und TMA-2 Studio Wireless+ unterscheiden sich voneinander. Hinzu kommt, dass der TMA-2 Studio komplett andere Einzelkomponenten besitzt als die Wireless-Version. Auch etwas verwirrend ist die Tatsache, dass die Wireless+-Variante vor der hier getesteten Wireless-Variante veröffentlicht wurde.

Die beiden Varianten ohne das + im Produktnamen bieten laut Hersteller eine Latenz von weniger als 10 ms. Die TMA-2 DJ Wireless sind etwas leichter und die Ohrpolster liegen laut meiner Recherche enger an. Für die TMA-2 Studio Wireless gibt es einen 5-Band-EQ, der über eine App gesteuert wird, während die TMA-2 Studio Wireless+ eine andere Wireless-Konfiguration nutzen und unkomprimierte Audiodateien unterstützen. Auch die Ohrpolster und der Bügel sollen etwas hochwertiger sein.

Klanglich unterscheiden sie sich alle und dienen einem spezifischen Anwendungszweck, der durch die Bezeichnung offensichtlich erscheint. Die TMA-2 Studio Wireless sollen laut Hersteller allerdings für beide Zwecke geeignet sein, sowohl für das DJing als auch bei der Studioarbeit.

Die Spezifikationen lesen sich wie folgt:

Bauweise: geschlossen

Übertragungsart: kabelgebunden oder per Bluetooth / W+ Link

Nennimpedanz: 32 Ohm

Schalldruckpegel @ 1 mW: 97 dB SPL

Nennleistung: 40 mW

Maximale Nennbelastbarkeit: 100 mW

Übertragungsbereich: 10 Hz – 40.000 Hz

Max SPL (db @1 kHz): 111 dB

N45 Neodym-Magnet

W+ Link-Audioformat: 24-Bit / 48 kHz

W+ Link-Latenz: <10 ms

W+ Link Betriebsbereich: 10 m

W+ Link Betriebszeit: 20 Stunden

W+ Link-Sender Betriebszeit: 40 Stunden

Bluetooth-Betriebszeit: 40 Stunden

Bluetooth-Version: 5.3

Ladezeit: 2 Stunden

Gewicht: 227 g

Die Komponenten der TMA-2 Studio Wireless

Die AIAIAI TMA-2 Kopfhörer werden, ihrem modularen Aufbau geschuldet, in einzelnen Plastikbeuteln geliefert. Diese sind wiederum natürlich in einem Karton verpackt, auf dem auch direkt eine Kurzanleitung zum Zusammenbau gedruckt ist. Da AIAIAI, wie bereits erwähnt, für Nachhaltigkeit wirbt, gibt es auch ungewohnt klare Informationen auf der Website des Herstellers, wie die Plastiktüten ordnungsgemäß wieder in den Recycle-Kreislauf gelangen. Letzten Endes wäre eine Verpackung ganz ohne Plastik natürlich deutlich erstrebenswerter!

Ausgepackt liegen der Kopfhörerbügel, die beiden Lautsprecher mit Ohrpolstern, der W+ Link-Sender, ein USB-C-Kabel, ein kurzes und ein langes 3,5 mm Miniklinkenkabel, zwei Adapter von kleine auf große Klinke und ein Schutzbeutel vor mir. Eine Lizenz für Ableton Live Lite gibt es ebenfalls dazu.

Die Bezeichnungen der einzelnen Komponenten sind von Bedeutung, da sie sich teilweise in Funktion und Bedienung unterscheiden. Zur Einrichtung und Bedienung müssen die entsprechenden Handbücher auf der Herstellerseite aufgerufen werden:

X03 Transmitter

S11 Speaker Units

H03 Headband

E03 Earpads

C05 Cable

A01 Protective Pouch

Verarbeitung und Tragekomfort der TMA-2 Studio Wireless

Der Zusammenbau ist logisch, einfach und in weniger als einer Minute erledigt. Ich mag zwar einerseits das schlichte Design, andererseits wirkt die Optik auf mich etwas wie aus einem 3D-Drucker.

Haptisch machen die AIAIAI TMA-2 Studio Wireless allerdings einen ordentlichen und hochwertigen Eindruck auf mich. Leider ist nach dem Zusammenbau nicht mehr direkt ersichtlich, welches die linke und welches die rechte Seite ist. Man muss sich also merken, dass sich der Menüknopf und der USB-C-Eingang an der rechten Seite befinden. An der linken Seite gibt es lediglich den 3,5 mm Klinkeneingang.

Mit 227 g Eigengewicht, weichen Over-Ear-Polstern und dem gepolsterten Kopfbügel aus Schaumstoff mit einem Überzug aus PA-Leder lassen sich die Kopfhörer für mein Empfinden sehr angenehm tragen. Im Vergleich mit anderen Modellen liegen sie recht dicht an und üben beinahe schon einen kleinen Druck aus, aber nicht sodass es unangenehm würde. Headbanger können also getrost ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die Kopfhörer für große Köpfe, mit eventuell zusätzlich großer Haarpracht, etwas eng ausfallen könnten.

Einrichtung und Bedienung der AIAIAI TMA-2 Wireless Studio

Die AIAIAI TMA-2 Studio Wireless lassen sich mit oder ohne Kabel verwenden. Bei der kabellosen Option kann man sich wiederum zwischen einer Übertragung per Bluetooth oder dem mitgelieferten Sender entscheiden. Die Auswahl erfolgt über den kleinen Knopf am rechten Lautsprecher. Eine weiße LED steht für das W+ Link und eine blaue für die Bluetooth-Verbindung. Außerdem wird ein niedriger Zustand des Akkus mit einer roten und ein ausreichender Zustand mit einer grünen LED angezeigt.

Nach einer einmaligen Einrichtung verbinden sich Bluetooth-Geräte oder der Sender automatisch mit den Kopfhörern. Der Prozess dauert geschätzt weniger als eine Sekunde.

Im Falle der TMA-2 Studio Wireless gibt es eine zusätzliche App, um den Frequenzgang anzupassen und die aktuell installierte Firmware einzusehen. Dies geschieht über einen 5-Band-Equalizer mit festen Frequenzen und einem Gain von -12 dB bis zu + 12 dB pro Band.

Statt in Hertz, sind die fünf Bänder nach ihren Bereichen benannt: Sub, Bass, Mitten, höhere Mitten und Höhen. Es gibt bereits drei Presets (Detailed, Accurate, Natural) und es lassen sich zwei Custom Presets, unterteilt in DJ und Studio, speichern.

Produzieren mit den AIAIAI TMA-2 Wireless Studio

Im Studioalltag sind leichte Latenzen meistens noch verkraftbar und diesbezüglich muss man sich bei den AIAIAI TMA-2 Wireless Studio keinerlei Sorgen machen. Mit einer Latenz geringer als 10 ms ist davon nichts zu spüren. Ich konnte auch keine klanglichen Unterschiede zwischen kabelgebundener und kabelloser (W+ Link) Benutzung feststellen.

Auf den Klang werde ich gleich noch eingehen, kann aber schon mal verraten, dass ich vor allem bei der kabelfreien Variante recht positiv überrascht war.

Auflegen mit den AIAIAI TMA-2 Wireless Studio

Bei einem DJ-Set sind niedrige Latenzen natürlich mindestens genauso wichtig und auch hier konnte ich nichts Negatives feststellen. Beatmatching klappt wie gewohnt und man vergisst schnell, dass man gar keine Kabel zur Übertragung nutzt.

Sich auch mal sorgenfrei zur nächsten Vinylkiste zu bewegen oder sich das mit ausreichend Sicherheitsabstand platzierte Glas schnappen zu können, ist nun kein Problem mehr. Ein Hauch von Freiheit.

Wie klingen die AIAIAI TMA-2 Wireless Studio?

Mit einer Anforderung für den DJ-, Studio- und Consumer-Bereich liegt es auf der Hand, dass man für mindestens einen der drei Bereiche Abstriche machen muss. Generell haben die TMA-2 Studio Wireless einen sehr druckvollen und recht detaillierten Klang. Mit einer Impedanz von 32 Ohm ist die Abhörlautstärke an jeglichen Endgeräten ausreichend laut, birgt jedoch auch klangliche Einbußen.

Ohne Änderungen am Equalizer sind sie für den Studiobetrieb schon zu voluminös, meiner Meinung nach. Hier kann man getrost die Bässe etwas absenken. Aber auch für das reine Hörvergnügen würde ich Anpassungen empfehlen. Die Höhen sind für meinen Geschmack etwas zu scharf und es gibt kaum etwas, das ich weniger mag als Snares und HiHats, die weh tun.

Für einen potentiellen Vergleich nutzte ich übrigens die Beyerdynamic DT 1990 Pro MKI, Sennheiser HD 25 und AKG K-271 MKII. Allerdings unterscheiden sich die Modelle so stark (in Preis und Einsatzgebiet), dass ein direkter Vergleich nur bedingt sinnvoll wäre.

Die vom Hersteller angegebenen zehn Meter Reichweite kann ich leider nicht ganz bestätigen. Ich hatte nach circa sechs bis sieben Metern bereits erste Aussetzer.

Welchen Mehrwert bringt uns der modulare Aufbau?

Welche Vor- oder auch Nachteile bringt nun solch ein modulares Konzept? Und sind bei den Varianten nicht schon die optimalen Einheiten, entsprechend dem Anwendungszweck, gebündelt?

Die Vorteile liegen auf der Hand: Bei einem Schaden ist kein kompletter Neukauf notwendig und ein Kopfhörer lässt sich leicht und kostengünstig in seinem Anwendungsgebiet umfunktionieren. Nachteile sehe ich hier keine.

Die Bundles sind natürlich sinnvoll erstellt, aber es könnte schon durchaus dinnvoll sein, das Arsenal zu erweitern. Das muss aber jeder Anwender für sich selbst entscheiden. Da viele unter uns heutzutage multifunktional agieren (Produktion, Mixing, Mastering, DJing), gibt es eine potentiell große Kundschaft. Was die Kosten betrifft, bieten die Bundles keinen wirklichen Vorteil, was ich allerdings nicht negativ werten würde. Immerhin den Schutzbeutel im Wert von 25,- Euro gibt es dort aber dazu.