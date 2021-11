Test: Akai Force 3.1, Music Production Studio

Instrumente, Effekte und Disk-Streaming

Mit dem 3.1 Update hat die Akai Force einige neue Funktionen spendiert bekommen, die wir in diesem Test näher betrachten wollen. Am aufregendsten war mit Sicherheit die Ankündigung, dass die Force nun in der Lage ist, Disk-Streaming durchzuführen. Betrachten wir also die neuen Funktionen genauer.

Anmerkung zum Akai Force 3.1 Test

Grundsätzlich basiert die Force auf Akais MPC Serie. Es gibt zwar Unterschiede zwischen beiden Konzepten, aber diese beziehen sich nur auf einige sehr spezielle Punkte. Weitere Informationen dazu findet ihr in unseren folgenden Tests: MPC Live 2, MPC One, MPC X und der MPC Force. Wir haben sogar die MPC One mit der MPC Live 2 verglichen.

Der Kern der Software findet sich in der MPC Serie und der Force wieder. Daher wurden viele der Updates für die Akai Force schon in der Akai MPC Serie mit dem Update 2.10 verwirklicht.

Wer an den neuen Instrumenten, Effekten und Funktionen für die Sample-Bearbeitung interessiert ist, sollte sich unseren ausführlichen Test des Akai MPC 2.10 Update zu Gemüte führen.

Der folgende Test der Akai Force 3.1 beschränkt sich dagegen auf die Funktionen, die exklusiv für die Force eingeführt wurden. Es ist allerdings zu hoffen, dass diese Updates auch bald ihren Weg in die MPC Serie finden werden.

Installation und Voraussetzungen für das Update 3.1

Das kostenlose Update kann ohne Log-in von der Akai Website heruntergeladen werden. Es ist möglich, das Update auf einen USB-Stick zu laden und auf der Force direkt zu installieren. Ich wählte für das Update meinen Computer, der das Installationsprogramm für das Update ausführte.

Zuerst muss die Akai Force in den Update-Modus versetzt werden, was im Installer erklärt wird und mit wenigen Schritten erledigt ist. Dann kann das Update installiert werden, was relativ flott geschieht.

Wer Zugriff auf die neuen Instrumente, Plug-ins und Samples haben möchte, muss seine Akai Force registrieren lassen. Dann können die gewünschten Files vom Akai Benutzerkonto heruntergeladen werden. Akai empfiehlt dabei, die Instrumente in der Force zu speichern. Es ist aber auch möglich, sie z. B. auf einem USB-Stick zu belassen, der an der Akai Force angeschlossen ist.

Disk-Streaming mit der Akai Force

Endlich! Ab Version 3.1 beherrscht die Akai Force Disk-Streaming. Diese fehlende Funktion ist ein Faktor gewesen, der potenzielle Kunden vom Kauf einer Akai Force abgehalten hatte. Die MPCs und auch die Force verfügten zwar schon immer über eine interne Festplatte, aber leider konnte auf deren Inhalt nicht direkt zugegriffen werden. Audiodateien wurden in das RAM der MPCs und der Force geladen und genau da liegt das Problem.

Der RAM-Speicher wurde von Akai bescheiden bemessen. Heutzutage steht eine Akai MPC und Akai Force in direkter Konkurrenz mit einer DAW. Daher wirken 2 GB RAM für die Akai Force geradezu lächerlich. Ausreichend, um ein paar Tracks zu programmieren, aber viel zu wenig, wenn man einen Live-Act konstruieren möchte, der bis zu 2 Stunden dauern soll.

Aber das hat sich nun geändert, denn die Akai Force ist nun endlich in der Lage, Samples direkt von einem externen Speichermedium zu streamen, ohne den Umweg über den RAM zu nehmen. Es ist zu hoffen, dass auch bald die Akai MPCs diese Funktion beherrschen.

Nach erfolgtem Update 3.1 ist Disk-Streaming sofort einsatzbereit. Wer sich nicht sicher ist, ob das tatsächlich der Fall ist, kann sich unter Preferences Gewissheit verschaffen. Dort sollte Disk- Streaming mit einem Haken markiert sein. Akai weißt eindringlich darauf hin, dass die Leistungsfähigkeit des Disk-Streaming von dem gewählten Speichermedium abhängig ist. Eine schnelle, leistungsfähige SSD sollte hier also erste Wahl sein.

Ich habe mich damit begnügt, meine externe 2 TB Festplatte an einen der USB-Slots anzuschließen, habe aber probeweise auch mit einem USB-Stick experimentiert. Die Festplatte wird selbstverständlich erkannt und wie gewöhnlich können nun Samples in den Speicher geladen werden.

Jetzt wird es interessant, da sich die Zuordnung der Samples verändert. Wenn man im Menü den Reiter „Projekt“ aufruft, wird die Sample-Zuordnung angezeigt. Die Samples sind in Memory und Streaming aufgeteilt. Wenn das Sample direkt in das RAM (Memory) geladen wurden, wird das Schwingungsformsymbol grau dargestellt. Wird das Sample von einem Speichermedium gestreamt, wird es grün angezeigt. Akai nimmt von sich aus eine automatische Zuordnung der Samples vor. Wenn die Samples „klein“ sind, werden sie direkt in den Speicher geladen und wenn sie besonders „groß“ sind, werden sie vom Speichermedium gestreamt.

Ab welcher Größe eine Zuordnung vorgenommen wird, konnte sich mir nicht erschließen. Das ist auch nicht wichtig, denn dankenswerterweise lässt sich die Zuordnung der Samples nachträglich verändern. Wenn man ein Sample anwählt, öffnet sich ein Menü, in dem man die gewünschte Zuordnung vornehmen kann.

Intuitiv ist dieser Prozess nicht zu erlernen, doch glücklicherweise hilft das Handbuch in dieser Frage weiter. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Zuordnung der Sample-Zuordnung schon im Vorfeld einstellen kann. Nachträgliche Zuordnungen empfinde ich als unpraktisch. Aber ich möchte auch nicht zu kritisch sein, denn das Disk-Streaming funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe einfach mal 8 Tracks geladen, die ich von Vinyl mit 24 Bit/44,1 kHz digitalisiert hatte, alle über 10 Minuten lang. Das Tempo aller Tracks wurde erkannt und die Tracks liefen synchron miteinander.

Möglichkeiten des Disk-Streamings mit der Akai Force 3.1

Durch das Disk-Streaming steigern sich die Möglichkeiten der Akai FORCE nun (nahezu) ins Unendliche! Denn beispielsweise ist es nun möglich, DJ-Mixe zu erstellen. Aber Vorsicht! Die Akai Force ist nicht Native Instruments Traktor oder ein anderes DJ-Programm, mit dem man auch ohne große Vorbereitung mixen kann. Darin unterscheidet sich die Akai Force nicht von Ableton Live.

Diese Instrumente sind dafür gedacht, dass man mit ihnen Tracks erstellt. Es ist nicht möglich, in der Force durch das Audiofile zu scrollen und ab einem gewissen Zeitpunkt abzuspielen. Daher ist es notwendig, dass die Tracks im Vorfeld editiert und zugeordnet werden. So sollte man die Tracks in Abschnitte wie Strophe, Refrain und Bridge aufteilen, um sie an gewünschter Stelle abspielen zu können.

Eine gründliche Vorbereitung ist auch deshalb notwendig, weil man im laufenden Betrieb zwar neues Audiomaterial laden kann, allerdings unterbricht die Force dann das Audiosignal. Ein Worst-Case-Szenario, das man während einer Performance unbedingt vermeiden möchte.

In Verbindung mit den Instrumenten, Effekten und Sampling-Möglichkeiten verschwimmen die Grenzen zwischen einem Live-Act und einem DJ-Set zur Unkenntlichkeit. Dass dies alles nur und alleine mit der Akai Force möglich ist, hätte vor ein paar Jahren noch niemand gedacht.

Mit einem gut vorbereiteten Akai Force DJ-Set ist man mit Sicherheit unglaublich flexibel. Durch Aufheben des RAM-Umweges werden DJ-Sets, aber auch Tracks, möglich, die über eine unglaubliche Datenmenge verfügen können. Jetzt ist das Arbeiten mit der Akai Force nur noch vom Speicherplatz des gewählten Speichermediums abhängig.

Unter diesen Umständen ist es auch möglich, eine Live-Performance zu unterstützen. Viele Musikerinnen und Musiker haben keine Lust, einen Laptop auf die Bühne zu stellen. Die Akai Force wird zu einer unglaublich flexiblen Playback-Maschine, die alle Spuren der Studioaufnahme auch auf der Bühne möglich macht. Sie befreit die Musiker und Musikerinnen von einem Laptop und sieht auf der Bühne auch noch wahnsinnig gut aus. Da die Force Elastic-Audio beherrscht, wird man als Musiker nicht gezwungen sein, sich am Tempo der Akai Force zu orientieren. Wenn der Schlagzeuger über ein MIDI-Pad die Tempoerkennung der Force triggert, richtet sich die Force und deren musikalisches Material am Tempo des Schlagzeugers aus.

Dies sind nur zwei der vielen Möglichkeiten, die mir eingefallen sind, die das Disk-Streaming ermöglicht. Wie werdet ihr Disk-Streaming nutzen?

Automation von Submix, Return und Master

Automation ist sehr wichtig, um die Tracks mit Leben zu erfüllen. Auch ständige minimale Variationen der Decay Zeit nimmt unser Ohr wahr. Dadurch empfinden wir Musik als dynamisch und interessant. Wie aus dem MPC 2.10 Update bekannt, hat Akai viel getan um „Feeling“ in die Tracks zu implementieren, wie z. B. Human Touch und zufällige Variationen von bestimmten Parametern. Automation von Effekten gehört dazu, um Dynamik zu erzeugen. Leider konnte man die Effekte des Submixes, der Returns und des Masters nicht automatisieren.

Warum ist das wichtig? Beispielsweise werden sich viele Musiker und Musikerinnen damit begnügt haben, auf dem Master-Output einen Kompressor und einen Hall zu legen. Effekte also, die das Signal ein bisschen breiter, schöner und größer machen. Deren fixe Einstellungen werden sich immer in gleicher Intensität auf das Signal auswirken. Das kann an bestimmten Stellen im Track zu einem Problem werden, weil an leisen Stellen zu viel Hall vorhanden sein könnte oder der Kompressor zu sehr pumpt. Jetzt können auch diese Effekte automatisiert werden und das ist gut so, weil sie punktgenau in der richtigen Intensität eingesetzt werden können. Sie werden so wirken, wie man es erwartet.

Nun wird der Master-Button sehr wichtig, weil dieser Master, Returns und Sends anzeigt. Im Mixer können dann beispielsweise Effekte auf den Master-Out gelegt werden. Im Arrange-Fenster werden anstatt der Spuren Master, Return und Send angezeigt und es können an geeigneter Stelle Automationen eingeschrieben werden.

Die Funktionsweise folgt der standardisierten Automationszuweisung. Bleiben wir beim Beispiel des Master-Channels und wählen ihn aus. Von Haus aus wird dieser mit Automationsparameter Volume belegt sein und wird unterhalb des Arrange-Fensters angezeigt. Wenn man auf diesen klickt, wird man in die Lage versetzt, eine neue Zuweisung vorzunehmen, z. B. den Parameter des Halls. Und schon kann dieser in die Automation eingezeichnet werden.

Sehr gut gefällt mir dabei, dass das Arrange-Fenster genau den gleichen Ausschnitt in der Automation anzeigt. Dadurch weiß man immer, an welcher Stelle im Track eine Automation vorgenommen wird. Unnötiges Scrollen oder Notieren eines Taktabschnitts ist überflüssig. Toll gemacht, Akai.

Die Akai Force und class-compliant Audiointerfaces

Wie die Akai MPCs, ermöglicht es jetzt auch die Akai Force, Audiointerfaces anzuschließen, die class-compliant sind. Im Test des Update 2.10 für die Akai MPCs zeigte sich allerdings, dass dies leider nicht mit jedem class-compliant Audiointerface funktioniert. Daran hat sich leider auch unter dem Akai Force Update nichts geändert. Die Zusammenarbeit mit dem Arturia Audio Fuse Studio wird beispielsweise verweigert, während das IK Multimedia iRig Pro Duo erkannt wird.

Ein neuer Bug in der Akai Force?

In den letzten Tests hatte ich es geliebt, Samples in die MPC zu laden und zu „choppen“. Denn Akai stellt hierfür verschiedene Parameter zur Auswahl, die diesen Prozess automatisieren. Man ist also nicht selber gezwungen, Chops zu setzen. Leider funktioniert dieser automatisierte Prozess

nun nicht mehr zufriedenstellend. Mit dem Parameter Threshold werden die Chops an den Transienten ausgerichtet. Sie werden nun vollkommen willkürlich gesetzt und offensichtliche Transienten werden ignoriert. Ärgerlich, denn nun muss man manuell nachjustieren.

Im Grunde war es das mit den Neuerungen des Updates 3.1. Man darf allerdings nicht übersehen, dass es ein gewaltiges Update für die Akai Force ist. Die meisten Features waren und sind bereits Teil unseres 2.10 Updates der Akai MPC Serie gewesen und deswegen möchte ich nochmals darauf hinweisen, dort alles Weitere nachzulesen. Die neuen Instrumente, Effekte und Funktionen werden dort ausführlich besprochen.

Die Akai FORCE heute und damals

Seien wir ganz ehrlich: 90 % des Akai Force Update kennen wir schon aus dem 2.10 Update der Akai MPC-Serie und so wäre es nicht weiter der Rede wert gewesen, wenn Akai das Disk-Streaming nicht implementiert hätte. Seit Erscheinen der Force warten aber alle darauf und das ist jetzt schon immerhin 3 Jahre her. „Lieber zu spät, als nie“, pflegte ein Lehrer in meiner Schulzeit zu sagen. Leider sind die Zeiten sehr ungeduldig und andere Firmen hätten schon längst den Produktionszyklus der Force eingestellt und wir hätten schon die Force 2 oder Force 3 am Start.

Dass Akai so vorbildlich ihre Produkte pflegt und noch nach Jahren mit sehr wichtigen Updates versorgt, ist vorbildlich. Gleichzeitig könnte man sich auch fragen, warum die Features nicht schon von Anfang an implementiert wurden. In diesem Fall ist das Update aber deutlich mehr als eine Ansammlung von „Bugfixes“, da sich die Funktionalität der Instrumente maßgeblich verändert. Das wird auch die Benutzerinnen und Benutzer freuen, wenn sie mit den neuen Funktionen und Instrumenten beschenkt werden, die das Arbeiten verbessern und das Gefühl vermitteln, (fast schon) eine neue Akai Force zu besitzen.