Test: AKAI Force, Music Production Studio

Rock the stage

Im Vorfeld des Verkaufstarts der Akai Force wurden die Erwartungen sehr hoch geschraubt, denn das Bedienfeld erinnerte an eine Akai APC, also einen Controller für Ableton Live. Die Paarung mit einem Touchscreen, welcher der Akai MPC Live entnommen zu sein schien, schraubten die Erwartungen sehr hoch. Es war die Rede davon, dass es mit der Akai Force möglich sei, Ableton Live unabhängig vom Computer zu bedienen. Das wäre natürlich eine Sensation! Wenn man der Berichterstattung über die NAMM 2019 glauben darf, war die Akai Force eines der Highlights, die die Messebesucher unbedingt sehen und ausprobieren wollten.

Akai Force: Was ist sie denn nun?

Als zum ersten Mal über die Akai Force berichtet wurde, handelte es sich um einen Leak und deswegen wurde massiv über ihre Funktionen spekuliert. Wer erwartet, dass die Akai Force tatsächlich Ableton Live in sich integriert, musste natürlich enttäuscht werden. Akai hat sich aber von Ableton Live inspirieren lassen. Bei Ableton fallen erst mal einem all die Laptop-Livecats der letzten Dekade ein. Wurde dieses Konzept auch mit der Akai Force umgesetzt?

Akai Force: Erster Eindruck und Lieferumfang

Als der Paketbote die Akai Force übergab, ist mir sofort das Gewicht aufgefallen. Tatsächlich wiegt die Akai Force ohne Verpackung 3,87 kg. Mit den Maßen 350 x 389 x 72.5 mm ist sie auch nicht gerade klein zu nennen. Genau dadurch wirkt die Akai Force aber aufgeräumt und übersichtlich, die Entwickler von Akai haben sich den benötigten Platz genommen. Alles ist somit gut erreichbar und sichtbar. Doppelt belegte Buttons gibt es nur wenige. So soll es auch sein für ein Gerät der Premiumklasse!

Das Gerät macht einen hochwertig verarbeiteten Eindruck. Die gummierten Pads fühlen sich fest und wertig an, die Drehregler haben einen angenehm festen Widerstand. Der Crossfader ist dagegen sehr leichtgängig, so wie man es von einem Crossfader erwartet. Die Oberfläche besteht aus einem hochwertigen Kunststoff, der Boden aus Metall. Dank des Gewichts steht die Akai Force sehr sicher und rutschfest. Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung und des Gewichtes vermittelt die Akai Force den Eindruck, dass man auch mal fester zupacken kann, was bei einer leidenschaftlichen Performance durchaus passieren kann. An der Akai Force wurden alle Ecken abgerundet, was durchaus die Spielbarkeit in einer Live-Situation einfacher macht: keine Verletzungsgefahr an scharfen Kanten oder Ecken.

Im Lieferumfang befindet sich eine Schnellstart-Anleitung (in Deutsch) mit Putztuch für den Touchscreen, ein USB-3.0 Kabel sowie 3 Miniklinke-MIDI-Adapter.

Der Aufbau der Akai Force

Die Akai Force hat viele Anschlüsse und Regler und damit viele Möglichkeiten, die das Musikmachen erleichtern und flexibel gestalten sollen. An der Frontseite finden wir rechts einen SD-Card-Slot, einen regelbaren Kopfhörerausgang sowie den Cue-Mix. Das ist sehr praktisch, denn in Fragen dieser Trias möchte man während einer Performance nicht hinten am Gerät rumfummeln. Man möchte schnell mal Samples laden oder den Kopfhörer den Lautstärkebedingungen in der Location anpassen.

Sodann fällt der Blick auf die Bedienoberfläche. Wir sehen zuerst ein Feld von 8 x 8 transparenten und gummierten Pads. Hier kommen wir schon zu den Gemeinsamkeiten mit Ableton Live: Akai hat Clip Launch in die Akai Force integriert. Man kann Clips mit den Pads u. a. starten und stoppen. In der letzten Zeit haben viele Hersteller den Clip-Modus in ihre DAW integriert und nun ist man sogar unabhängig von einer DAW und einem Computer.

Rechts neben dem Feld befinden sich die schwarz gehaltenen Launch-Buttons, mit denen wir pro Reihe alle Events starten können. Links vom Bedienfeld befinden sich ebenfalls schwarz gehaltene Buttons, mit denen wir die unterschiedlichen Funktionen des 8 x 8 Bedienfeld auswählen können.

Je nach Wunsch kann sich dieses Feld in einen Step-Sequencer oder ein tonal spielbares Feld verwandeln. Außerdem finden wir hier grundsätzliche Funktionen wie Select, Edit, Copy, Delete, Mute usw. Dort befinden sich auch die wenig doppelt belegten Tasten, die mit Configure unterschrieben sind. So muss man nicht lange überlegen, welche der vielen Tasten doppelt belegt sind.

Wenn man den Step-Sequencer auswählt, will man nicht immer nur denselben Takt haben, also können wir hier verschiedene Takte auswählen. Im Note-Modus will man z. B. nicht nur in C-Dur spielen oder ist mit dem Grundton C nicht einverstanden, also können wir das hier ändern.

Im Launch-Modus, also während der Aufnahme, will man nicht immer nur 2 Takte aufnehmen, sondern vielleicht auch mal 5 oder 6 Takte. Man muss dazu nur Shift drücken, drückt die gewünschte Funktion und sofort öffnet sich ein Fenster im Screen mit den gewünschten Einstellungen.

Sehr viele Hersteller können ihre Kunden mit den Doppelbelegungen in den Wahnsinn treiben, weil man oft die verrücktesten Tastenkombinationen drücken muss, um zum Ziel zu kommen. Akai hat dies zwar nicht ohne Doppelbelegungen geschafft, aber so ergeben sie wenigstens Sinn und bleiben überschaubar, verständlich und der Workflow wird nicht unterbrochen.

Unterhalb des Bedienfelds befindet sich noch 2x 8 Flächen, die ca. halb so groß sind wie die Lunch-Buttons. Hier können wir die Spuren auswählen sowie die Clips stoppen und je nach ausgewählter Funktion transponieren, quantisieren, das Metronom aktivieren oder die Automation löschen.

Oberhalb des Bedienfelds befinden sich 8 Endlosregler, die mit 8 kleinen Screens korrespondieren, die wiederum die Funktionen der Regler anzeigen. Das ist absoluter Luxus, da es noch einen Touchscreen gibt, auf dem die Reglerbewegungen angezeigt werden können.

Akai hat hier schön mitgedacht: Es ist nicht immer der Screen geöffnet, auf dem der Regler abgebildet ist. So müssen wir vielleicht die Matrix beobachten, um den nächsten Drop, Cut oder Break abzupassen, wollen aber gleichzeitig per Hand das Filter modulieren, das natürlich in der Clip-Ansicht nicht angezeigt wird. Clever gelöst.

Und so kommen wir zum Touchscreen, der das Zentrum des oberen Bedienfelds ausmacht.

Rechts finden wir einen großen Endlosregler (Data Dial). Mit ihm können wir durch das Menü der Seiten scrollen und da er druckempfindlich ist, löst er durch Drücken „Enter“ aus.

Auf der rechten Seite finden wir außerdem den Crossfader, mit dem wir die Möglichkeit haben, zwischen A und B zu faden, wie bei einem DJ-Mixer zwischen zwei verschiedenen Kanälen. Hier können wir aber A und B verschiedenen Tracks zuordnen und zwischen diesen faden.

Beispiel: A: Drums, Percussion und Bass Spuren und B: Melodien, Leads und Effekte. Wir haben hier alle Freiheiten.

Links des Touchscreens finden wir den Master-Volume-Button sowie Buttons mit grundsätzlichen Funktionen wie Load, Record, Save etc. und Up/Down- und Left/Right-Pfeile.

Auf der Rückseite der Akai Force befinden sich CV/Gate-Anschlüsse, die als Miniklinke vorliegen. Dies ist auch beim MIDI-Trio der Fall, weswegen der Akai Force drei Adapter beiliegen. Hier hätte ich mir natürlich echte MIDI-Ports gewünscht. Man sollte darauf achten, dass diese Adapter nicht verloren gehen. Unter den Miniklinken finden wir vier Audioausgänge. Daneben zwei Universaleingänge für Mikrofon (mit +48 V Phantomspeisung) und Klinke. Ergänzend finden wir ein USB-Trio, einen LAN-Anschluss sowie den Power-Button.

Der Anschluss für das externe Netzteil kann mit einem Power-Adapter-Restraint noch mal extra gesichert werden. Sehr praktisch, vor allem in wilden Party-Locations, wo im Getümmel schon mal schnell das falsche Kabel rausgezogen werden kann. Das ist mir im Test tatsächlich passiert und die Akai ging nicht sofort aus. Man hat ca. 20 bis 30 Sekunden, um das Netzteil wieder anzuschließen, super!

Sicherheit ist wichtig und Langfinger gibt es überall, deswegen kann man die Akai Force mit einem Kensington Lock sichern.

Akai Force: Let’s get started!

Wenn man die Akai Force zum ersten Mal startet, erwartet uns ein farbiges und imposantes Blitzlichtgewitter mit dem Force Schriftzug auf dem Display. Danach werden Demo-Songs angezeigt, die in verschiedene Kategorien geordnet sind.

Wenn wir einen Track gewählt haben, wird er geladen, was je nach Umfang der Session schon seine Zeit braucht. Danach wird die Matrix angezeigt und hier sieht es tatsächlich aus wie in Ableton Live. Wir sehen die Tracks mit den entsprechenden Clips in unterschiedlichen Farben. In den entsprechenden Farben werden sie auch auf den Pads angezeigt. Der erste Jam zeigt: Das macht Spaß.

Wir starten die Clips mit den Buttons und der aktive Clip wechselt dann seine Farbe, damit wir immer sehr gut nachvollziehen können, in welchem Clip wir uns befinden. Man findet sich hier wirklich schnell zurecht und ehe man sich versieht ist viel Zeit vergangen, weil man sich wie ein Bandleader oder Dirigent fühlt, der die Einsätze vorgibt und bestimmt, wann was gespielt werden muss. Sicher wird die schnelle Einarbeitung in den Workflow vereinfacht, wenn man Vorkenntnisse in der Bedienung von Ableton Live hat. Da das Jammen mit den Demos so gut funktioniert, will man natürlich einen eigenen Track erstellen.

Die Sounds und Instrumente von Akai Force

Um einen eigen Track zu bauen, braucht es Sounds. Die Akai Force ist kein in sich geschlossenes System. Anschlüsse gibt es zur Genüge, um musikalisches Material zu laden. Trotzdem bringt die Force schon 10 GB an Material mit, womit man sich austoben und auf die schnelle mal einen Track produzieren kann. Die Anwendungsbereiche beziehen sich hier hauptsächlich auf House, Techno, Hip-Hop usw.

Wir bekommen hier aber nicht nur Audio-Clips geliefert, sondern auch MIDI-Clips, Drumkits und richtige Instrumente. Instrumente? Genau, Plugins, wie wir sie aus der DAW unseres Vertrauens kennen. Bassline ist ein Basssynthesizer, der natürlich für elektronische Musik unersetzlich ist. Der macht gehörig Druck.

Der Hype Synthesizer wird von Akai als moderner Synthesizer betrachtet. Wie die Klangerzeugung genau funktioniert, ist zum Testzeitpunkt nicht klar. Ich vermute, dass es sich um einen Wavetable-Synthesizer handelt. Die Auswahl bei den Oszillatoren geben darauf einen Hinweis. Wir finden hier solche Namen wie EP Metal, Synth Gtr, Blown Bottle usw. Macht jedenfalls gehörig Druck, um den Club zum Beben und das Trommelfell zum Schwingen zu bringen. Der Tube Synthesizer emuliert analoge Vintage-Synthesizer und macht einen sehr guten Job, sanfte Pads und schneidende Leads sind kein Problem.

Electric zaubert uns E-Piano Klänge, um Hip-Hop-, Trip-Hop-, House-Track die richtige Deepness und Coolness zu verleihen. Die Bandbreite reicht hier von Rhodes bis Wurlitzer. Klingt alles brauchbar, sehr schön. Hier wird sich der passionierte Keyboarder ein Keyboard wünschen, um seinem Können den richtigen Ausdruck zu verleihen. Noten über die Pads zu spielen, funktioniert zwar sehr gut, führt aber sicher auf Grund der ungewohnten Spielweise bei einem Keyboardvirtuosen zur Konfusion. Das ist aber alles kein Problem, über MIDI und USB kann man eine Tastatur seines Vertrauens anschließen und behält somit die volle künstlerische Kontrolle.

Natürlich funktionieren externe MIDI-Controller mit allen Instrumenten der Akai Force. Die Instrumente reagieren alle auf Anschlagdynamik und das tun auch die Pads, so können wir unserer Performance und dem Spiel Charakter verleihen. Um die Synthesizer, Samples und MIDI-Clips in ihrer genauen Ausprägung zu beschreiben und zu bewerten, wäre ein weiterer Test notwendig. Ein Überblick ist aber gegeben und so können wir uns neuen Abenteuern mit der Akai Force zuwenden.