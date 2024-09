Mega Update für die aktuelle MPC-Serie

Mit der Akai MPC 3 Software hat Akai ein neues Update für seine Music Production Systeme MPC One, MPC One+, MPC Live, MPC Live II, MPC X, MPC X SE, MPC Key 37 und MPC Key 61 angekündigt, das aktuell noch eine BETA-Phase durchläuft. Die neue MPC3-Software haben wir uns für euch einmal näher angeschaut.

Da es sich um einen Beta-Test handelt, folgende Anmerkung vorneweg: Die installierte und getestete Version ist 3.4 und mir stand für den Test eine MPC One+ zur Verfügung. Vor allem hinsichtlich eventueller Bugs, könnte sich die finale Version der MPC3-Software von der hier getesteten Version unterscheiden.

Die MPC-Serie bedarf vermutlich keiner Erklärung, immerhin erfreuen sich Musiker bereits seit 1988 an dem von Roger Linn entwickelten Allrounder. Ob als Drumcomputer, Sampler oder Sequencer, eine Akai MPC glänzte schon immer in all diesen Aufgabengebieten und tut es auch heute noch.

Akai sorgt nach 36 Jahren immer noch dafür, dass eine MPC ihren Wurzeln treu bleibt und gleichzeitig den Anschluss an die moderne Produktionswelt nicht verliert. So auch mit dem erwähnten Update MPC 3, das die aktuelle Serie auf ein neues Level bringen soll. Das Akai MPC 3 Update ist so umfangreich, dass es mir ehrlich gesagt schwerfiel, beim Schreiben eine Struktur zu finden und den Überblick nicht zu verlieren.

Alle Leser, die bereits eine der oben genannten MPC-Modelle besitzen, fragen sich sicherlich, ob sich die in Version 2 erstellten Projekte fehlerfrei in Version 3 öffnen lassen. Erfreulicherweise konnte ich während meiner Testphase hier keinerlei Probleme feststellen. Da es sich um eine Beta-Version handelt, sind Bugs nicht auszuschließen und die, die ich feststellen konnte, sind am Ende des Artikels aufgelistet.

Auch ein vollwertiges Handbuch existiert noch nicht, jedoch ein 73-seitiger Quickstart Guide. Darin werden lediglich die neuen Funktionen erläutert mit Verweis auf das Handbuch für Version 2 für eine vollständige Anleitung. Erstnutzer müssen sich also noch etwas gedulden oder sich eben mit zwei Handbüchern beschäftigen.

Die Installation des Updates geht zwar schnell und einfach von der Hand, in meinem Fall fror beim ersten Installationsversuch allerdings der Bildschirm ein. Nach einem kurzen Neustart lief dann aber alles reibungslos.

Letzte wichtige Anmerkung bevor es losgeht: Version 3 ist für die MPC DAW (MPC2), zumindest für dieses Jahr, nicht vorgesehen!

Akai MPC3: Aufgeräumte Struktur des Main-Modes

Der Main Mode hat sich in MPC3 visuell und strukturell stark verändert und soll den Workflow beschleunigen. Dies beginnt bereits den Menü-Icons, die neue Designs erhalten haben und sich in der Anordnung für die Shortcuts nun auch individualisieren lassen. Individuelle Shortcuts sind sicherlich begrüßenswert, an dem neuen Design könnten sich so manche Gewohnheitstiere unter uns allerdings eventuell stören. In einigen Menüs, wie z. B. in der Track-Ansicht, ist die Shortcut-Leiste jedoch komplett ausgeblendet.

Ein weiteres, rein visuelles Update, ist das neue Farbschema – vor allem im Grid- und Arrange-Mode wird dies deutlich. Wird ein neues Projekt geladen, so wird je nach Modell auch direkt eine Art Template geladen. Bei allen Modellen ohne Tastatur besteht dies aus einem Drum-Track-Preset, einem Q-Link Track Layout (bezüglich des Drum-Tracks natürlich) und zwei Send-Effekten, bestehend aus AIR Reverb und AIR Delay. Bei den beiden Versionen mit Tastatur sind es dann anstelle der Q-Links, Plug-in Instrumente, die bereits geladen sind.

Drückt man ein Pad, wird hier im neuen Main-Mode auch direkt das jeweilige Sample angezeigt und es lassen sich sogar Start- und Endpunkte verschieben. Alle weiteren Funktionen findet man wie üblich im Sample-Editor, der sich auch einfach durch einen Doppelklick auf das Sample öffnen lässt. Ebenso lassen sich auch die anderen Track-Editoren ganz einfach über den Main-Mode erreichen.

Der Tab „Arrangement“ führt hier wohlgemerkt zu einer Ansicht der jeweiligen Spur. Um das ganze Arrangement, das ich noch ausführlich erläutern werde, zu sehen, gibt es ein eigenes Fenster. Programs wird man nach dem Akai MPC 3 Update vergeblichen suchen, diese wurden nämlich komplett entfernt. Nun wählt man lediglich einen Track-Typ (Audio, Drum, Plug-in, Keygroup, MIDI, CV). Ein Wechsel zwischen MIDI und Audio ist daher auch nicht mehr nötig und man hat auch endlich Zugriff auf die Anordnung der Spuren. Hat man sonst ein Program auf mehreren Spuren genutzt, steuert man nun das Ziel mit einer oder mehreren MIDI-Spuren an. Darüber hinaus wurden noch weitere Vorgänge vereinfacht, wie z. B. das Duplizieren eines Tracks.

Beim Erstellen eines neuen Tracks kann man direkt zwischen der Importfunktion aus dem Browser oder der Aufnahme eines Samples wählen. Letzteres lässt sich dann auch direkt auf ein Pad aufnehmen. Es wurden also so einige Arbeitsschritte verkürzt, was in der Summe zu einem spürbar schnellerem Workflow führt.

Praktisches Pull-Down-Menü in MPC3

Eine weitere Funktion für einen schnelleren Workflow ist das 2-seitige Pull-Down-Menü. Auf der ersten Seite finden wir Icons für Time Correction, Loop, Automation, Metronom, Ableton Link, Retrospective Recording und Tuner. Auf der zweiten Seite befindet sich eine weitere Möglichkeit, sich die Makro-Controller einzurichten, zu denen wir natürlich noch kommen werden.

Der neue XL-Channel-Strip von Akai

Ebenso direkt über den Main-Mode aufrufbar ist der neue Akai XL-Channel-Strip. Hier lassen sich im Handumdrehen alle typischen Mixeinstellungen wie Lautstärke, Panning, Insert- und Send-Eeffekte etc. einstellen. Und was für eine Freude: Die Effekte lassen sich endlich in ihrer Reihenfolge ändern!

Auf der linken Seite finden wir immer den jeweiligen Kanalzug und daneben immer einen weiteren, je nachdem welchen Parameter man aktuell gewählt hat. Wird zu Beginn beispielsweise der Ausgangskanal angezeigt, so wechselt dieser automatisch zum Return-Kanal, sobald man einen Send-Parameter anwählt. Sehr praktisch und zeitsparend!

Ein linearer Arranger für die Akai MPC

Der neue Arranger wird vor allem jene unter uns freuen, die komplette Songs in der Akai MPC erstellen. Im Prinzip steht er für das, was vorher als Sequenz bezeichnet wurde. Hier finden wir allerhand Funktion, die wir aus jeglichen DAWs kennen und schwer vermisst haben. Wir können Spuren verschieben, MIDI zu Audio exportieren, eine Auswahl verschieben und schneiden, Loops und Marker setzen und auch direkt für eine ausgewählte Spur das Track-Setting-Menü aufrufen. Außerdem lassen sich auch Funktionen wie Copy Track oder Bounce to Sample ganz schnell und einfach verwirklichen.

Natürlich kann man auch Audio und MIDI direkt in das Arrangement aufzeichnen. Hält man einen Audioclip lange gedrückt, lässt sich dieser löschen, stummschalten und rückwärts abspielen. Auch ein Split-Screen ist möglich, der das Editieren nochmals erheblich erleichtert. Außerdem gibt es Locatoren, um sich durch sein Arrangement zu navigieren. Neben der Arranger-Ansicht für die Audio- und MIDI-Spuren lassen sich hier auch die Busse anzeigen. Das dient hauptsächlich dahzu, um Automationen zu schreiben, was nun ebenfalls etwas leichter fällt. Wer also noch Heimweh zu seiner DAW hatte – Akai hat mit dem neuen Arranger der MPC 3 eine wohlige und gewohnte Umgebung geschaffen.

Optimierungen im Grid-Mode

Der Grid-Mode sieht je nach Spurart etwas anders aus. Für Audiospuren wird das jeweilige Sample mit Editierfunktionen angezeigt, für Drumspuren sind die Pads vertikal aufgelistet und für Keygroups gibt es die klassische Piano-Roll. Einzelne Pads lassen sich über das Display anwählen, womit eine Option für Solo, Mute und zur Einfärbung erscheint. Hier hat sich also nicht allzu viel verändert. Dadurch dass der Grid-Mode auch im Arranger verfügbar ist und sich in seiner Größe einstellen lässt, hatte ich mich hier in der Testphase kaum noch aufgehalten.

Explode-Track für detaillierte Weiterbearbeitung

Im Track-Edit-Menü gibt es eine neue Option namens „Explode Track“. Damit wird nichts in die Luft gesprengt, sondern die Pads werden zur weiteren Bearbeitung auf einzelne Spuren aufgeteilt. Ein Feature, das meiner Meinung nach auch in jeder DAW so einfach zu handhaben sein sollte.

MPC3: Der neue Mixer für Tracks & Pads

Ein weiteres Update, auf das viele gewartet haben: Der Mixer sieht nun endlich auch aus wie ein amtlicher Mixer. Man muss zwar zwischen verschiedenen Tabs für Lautstärke, Panning und den Effekten umschalten, dafür aber nicht wie zuvor zwischen Programs, MIDI, Audio und Sends. Über die Shift-Taste lassen sich auch mehrere Kanalzüge gleichzeitig steuern. Track und Pad-Mixer sind hierbei identisch.

Die Q-Links haben – statt bisher fünf – nun acht Control-Modi, von denen zwei für Projects agieren. Die Program-Q-Links werden nun als Track-Q-Links bezeichnet. Außerdem können sie auch als Makro-Controller verwendet werden. Dies funktioniert ganz umstandsfrei mit einer Learn-Funktion. Auch lässt sich zwischen Momentary, bei dem die Parameter nach Loslassen des Reglers wieder ihren ursprünglichen Wert einnehmen und Permanently, bei dem sie den Wert behalten, auswählen. Auch die Intensität lässt sich für jeden Parameter einstellen. Hier hat man an alles gedacht und die Umsetzung ist gelungen.

Neu: Das X/Y-Pad in der Akai MPC3 Software

Das Effekt-Pad kennen wir bereits von den Vorgänger-Versionen der Akai MPC. Das neue X/Y-Pad hat mit diesem nichts zu tun und ist ein tolles Tool für die Live-Performance. Im Wesentlichen ist das X/Y-Pad ein globaler Makro-Controller, bei dem sich mehrere Parameter auf verschiedene Weise auf die X/Y-Achsen verteilen lassen. Zur Auswahl stehen neben der X- und Y-Achse auch Columns (bis zu 8 Quadranten in vertikaler Ausrichtung) und Rows (bis zu 8 Quadranten in horizontaler Ausrichtung) sowie weitere Funktionen, bei denen die X- und Y-Achse nochmals unterteilt ist.

Auch was das Sampling angeht, gibt es ein paar kleinere Verbesserungen. Samples lassen sich nun auch von der Festplatte streamen und fallen somit aus dem Memory-Slot. Akai empfiehlt jedoch nicht zu viele kurze Samples, wie z. B. Drums, die oft getriggert werden, zu streamen, sondern eher lange Samples hierfür zu verwenden. Das hilft vor allem, um größere Projekte schneller laden zu können.

Wer seine Samples gerne sliced, wird sich über die neue Slice-Motion-Funktion freuen. Hier können die Slices mit nur einem Pad gespielt werden. Die Slices werden dann entweder fortlaufend oder zufallsbasiert abgespielt. Außerdem gibt es eine Repeat-Funktion für einzelne Samples. Die Layers per Pad wurden von 4 auf 8 erhöht. Auch der Looper hat ein kleines Update bekommen und lässt sich nun direkt als Audio in das Arrangement exportieren.

Beta bedeutet Bugs?

Beim Auswählen der Parameter für das X/Y-Pad brauchte die MPC bei einem etwas größerem Projekt, 1-2 Sekunden und das Audio geriet ins Stottern. Dazu kam noch, dass die MPC stets im Momentary-Mode arbeitete und die Parameter sich nach kürzester Zeit auf verschiedenste Weise verändert hatten. Da wurde aus Vorfreude sehr schnell Frust. Ich hatte das allerdings auch nochmals in einem neu angelegten Projekt versucht und hierbei sind keinerlei Probleme aufgetreten. Das Verhalten des X/Y-Pads fand ich dennoch etwas seltsam.

Ein weiterer kleiner Bug: Die visuelle Rasterung fehlte an einigen Stellen manchmal, je nach Zoom-Einstellung. Das störte den Workflow aber in keinster Weise, da es immer nur für einen kurzen Moment während des Zoom-Vorgangs vorkam. In einem anderen Fall kam die Rasterung wieder zur Sicht, als ich den Sequencer habe einfach laufen lassen.

Sehr unangenehm dagegen empfand ich es, externe Geräte per MIDI aufzunehmen. Das Aufnehmen einer Melodie mit einem externen Gerät war kein Problem, jedoch hatte ich damit meine Novation Bass Station II angesteuert und via Program-Change das Preset 7 angewählt. Das Preset hatte ich dann an einigen Stellen abgeändert, um es an meinen Song anzupassen. Sobald ich allerdings das Projekt gestoppt und zur Aufnahme wieder gestartet hatte, sprangen alle Parameter zurück zu ihrer ursprünglichen Einstellung. Im MPC-Forum wurde von weiteren kleinen Bugs berichtet, die sich jedoch eher auf die Live- und Keys-Modelle bezogen.