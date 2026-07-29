Vierfache Power

AKAI MPC Key 37 G2 ist ein Update der schon länger erhältlichen Keyboard-Workstation, mit der komplette Produktionen ohne Computer und DAW möglich werden sollen. Wir haben uns das Update näher angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Die Akai MPC Key 37 G2 ist eine Keyboard-Workstation für DAW-less Musikproduktionen ohne Computer. Leistung : Ein 8-Kern ARM-Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher ermöglichen im Vergleich zum Vorgänger eine vierfache Polyphonie (256 Stimmen) und die Nutzung von bis zu 32 Plug-in-Instanzen.

: Ein 8-Kern ARM-Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher ermöglichen im Vergleich zum Vorgänger eine vierfache Polyphonie (256 Stimmen) und die Nutzung von bis zu 32 Plug-in-Instanzen. Anschlüsse : USB-C ermöglicht 24×24 USB-Audio-I/O, direktes Sampling von Mobilgeräten und verbesserte Backup-Möglichkeiten des internen Speichers.

: USB-C ermöglicht 24×24 USB-Audio-I/O, direktes Sampling von Mobilgeräten und verbesserte Backup-Möglichkeiten des internen Speichers. Workflow : Die Kombination aus 37 anschlagdynamischen Tasten mit Aftertouch, 16 MPC-Pads und einem 7-Zoll-Touch-Display unterstützt einen schnellen, DAW-ähnlichen Produktionsworkflow.

: Die Kombination aus 37 anschlagdynamischen Tasten mit Aftertouch, 16 MPC-Pads und einem 7-Zoll-Touch-Display unterstützt einen schnellen, DAW-ähnlichen Produktionsworkflow. Klangerzeugung : Neben umfangreichen Sample-Funktionen und mitgelieferten Instrumenten bietet die Firmware 3.9 Oszillatoren für Drum- und Keygroup-Tracks mit vielfältigen Wellenformen und Parametern.

: Neben umfangreichen Sample-Funktionen und mitgelieferten Instrumenten bietet die Firmware 3.9 Oszillatoren für Drum- und Keygroup-Tracks mit vielfältigen Wellenformen und Parametern. Schwächen: Einige grundlegende Funktionen wie Stem-Separation, Super-Warp-Algorithm und Clip-Launching sind nur über ein kostenpflichtiges „Pro Pack“ verfügbar. Die Beschriftung der Bedienelemente ist bei bestimmten Lichtverhältnissen schlecht lesbar.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Sound

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Benutzerfreundlichkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Gesamtbewertung 3.8 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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AKAI MPC Key 37 G2

Features G2-Modell

8-Kern ARM-Prozessor mit viermal mehr Leistung als bei der ersten Generation

4 GB RAM

64 GB Speicherplatz

24 Bit AD/DA-Wandler

32 Bit Floating Point Signalverarbeitung

Aufnahme von bis zu 32 Plug-in-Instanzen und 16 Stereo-Audiokanäle (kompatibel zu AIFF, FLAC, WAV, OGG, MP3)

256-stimmig polyphon

24 Ein- und Ausgänge über USB

direkter Anschluss von USB-Interfaces, MIDI-Controllern und Festplatten/SSDs

Ableton Live Control Mode

High-Quality-Stem-Separation (paid) und Realtime-Timestretching (paid), Clip-Matrix (paid)

20 GB Plug-ins, Instrumente (Jura, Sub Factory, OP-X4, Bassline, Electric, Fabric Select, Hype, Mellotron, Odyssey, Solina, Drumsynth, Tubesynth, NI Analog Dreams MPC Edition) mitgeliefert

6 mitgelieferte Expansion Packs (Acoustic Tools, Classic Drum Machines, Apollo Retro Kits, Marco Polo Lo-Fi Boom, Gemini Future Classic Synths, Orion Future Classic Workstations)

16 MPC-Style Pads mit Pressure & Velocity plus 37-Tasten Synth-Action Keyboard

8 CV/Gate-Ausgänge

Line-Eingänge 1/2: TRS/TS

Line-Ausgänge 1/2: TRS

Kopfhörerausgang

MIDI In, MIDI Out

USB-to-Device (USB 3.0)

USB-to-Host (USB 3.0)

SD-Card

Pitchbend, Modulationsrad

7″ Mehrfarb-Touch-Display

Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 5

optimierte und beschleunigte Ladezeiten

direktes Sampling von Smartphones über USB

neue Arrange Mode Editierfunktionen

bessere DAW-Integration

Oszillatoren für Synthesizer-Sounds

Analog Dreams (MPC Edition) von Native Instruments liegt kostenlos bei

Vergleich zum Vorgänger

Die Änderungen bei der zweiten Generation spielen sich vor allem unter der Haube und bei USB ab. Hier hat AKAI das AKAI MPC Key 37 G2 deutlich modernisiert. Insbesondere die Prozessorleistung, RAM und interne Speicherkapazität wurden stark erhöht, was dann auch wieder in einer deutlich erhöhten Polyphonie resultiert. USB C ist eine weitere Neuerung, die dann auch noch Vorteile wie ein integriertes 24×24-USB-Audiointerface, Sampling über USB und mehr mitbringt.

Hinsichtlich der Bedienelemente hat sich an der AKAI MPC Key 37 G2 im Vergleich zum Vorgänger oberflächlich betrachtet, also am Layout, nichts verändert. Aber: vergleicht man beide Modelle, bemerkt man, dass die Buttons nun teilweise andere Funktionen haben. Hier hat AKAI also kurzerhand die Position einiger Funktionen verändert.

Wer ein Upgrade auf das neue Modell machen möchte, muss sich umgewöhnen, vor allem bei den Funktionen, die von der rechten auf die linke Seite des Keyboards gewandert sind.

Was nach wie vor fehlt, ist ein XLR-Anschluss für ein Mikrofon oder überhaupt ein Mikrofon-Preamp. Wer gerne ein Mikrofon anschließen möchte, muss auf ein Class-Compliant-USB-Audiointerface, einen externen Preamp oder ein kleines Mischpult zurückgreifen und dieses an die Line-Eingänge des AKAI MPC Key 37 G2 Keyboards anschließen.

Auf Pads mit MPE wurde ebenfalls verzichtet. Einen Step Sequencer gibt es, allerdings nicht die praktischen Buttons wie zum Beispiel bei der AKAI MPC Live III. Der Workflow ist also ein anderer und wer gerne Buttons für den Step Sequencer hätte, sollte sich innerhalb der MPC-Serie anderweitig orientieren.

G1 und G2-Modelle im direkten Vergleich

Merkmal AKAI MPC Key 37 AKAI MPC Key 37 G2 Änderung / Bewertung Prozessor Quad-Core CPU G2 8-Core CPU 4-fache Rechenleistung laut AKAI Arbeitsspeicher 2 GB RAM 4 GB RAM verdoppelt Interner Speicher 32 GB (ca. 22 GB nutzbar) 64 GB verdoppelt Klang-Content >10 GB >20 GB ähnlich umfangreich Maximale Plugin-Spuren 8 32 viermal so viele Stereo-Audiospuren 8 16 verdoppelt Polyphonie 64 Stereo-Voices 256 Stereo-Voices vierfache Stimmenzahl Drum-/Keygroup-Polyphonie 32 Stimmen 64 Stimmen verdoppelt USB-Anschluss USB-B + USB-A USB-C + USB-A moderner Anschluss Anschluss eines Class Compliant- Audiointerface (MPC = Host) ja, bis zu 32 Ein- und Ausgänge ja, bis zu 32 Ein- und Ausgänge unverändert USB-Audio zu einem Computer (MPC = Device) 2 Kanäle (Stereo-Out) AKAI MPC Key 37 G2 als 24×24 USB-Audiointerface komplett neu Sampling über USB nein direkt von Smartphone, Tablet oder Computer neu USB-C Host-/Device-Modus nein ja deutlich flexibler Interner Speicher per USB zugänglich nein ja Backup wesentlich einfacher Pro Stems unterstützt (Pro Pack) unterstützt (Pro Pack) unverändert Super Warp Time Stretch unterstützt (Pro Pack) unterstützt (Pro Pack) unverändert Clip Matrix unterstützt (Pro Pack) unterstützt (Pro Pack) unverändert WLAN ja ja unverändert Bluetooth ja ja unverändert Tastatur 37 Tasten mit Aftertouch 37 Tasten mit Aftertouch unverändert Pads 16 RGB-Pads mit polyphonem Aftertouch 16 RGB-Pads mit polyphonem Aftertouch unverändert Display 7″-Touchscreen 7″-Touchscreen unverändert Q-Link-Regler 4 4 unverändert CV/Gate 8 Ausgänge 8 Ausgänge unverändert Audio-Ein-/Ausgänge 2 In/2 Out 2 In/2 Out unverändert Gewicht 4,0 kg 4,36 kg leicht schwerer Gehäuse Rot Retro-Creme neues Design

MPC 3.9 Firmware Upgrade

Zunächst einmal muss darauf verwiesen werden, dass nicht nur die neue AKAI MPC Key 37 G2 Workstation mit der neuen MPC 3.9 Firmware läuft, sondern dieses auch für den Vorgänger und andere MPC-Modelle angeboten wird. Es gibt einige Hardware-spezifische Verbesserungen, die nur die G2-Modelle betreffen. Dazu gehört die I/O-Erweiterung für USB-Audio auf bis zu 24 I/O-Kanäle, die direkte Verbindung zu Audiointerfaces sowie USB-MIDI-Controllern und der Ableton Live Control Mode.

Die folgenden Neuerungen beziehen sich auf alle Modelle, zu denen MPC 3.9 kompatibel ist sowie auf die Desktop-Software.

Es gibt zahlreiche neue Bedienelemente, zu denen insbesondere die Funktionstasten in der unteren Bildschirmreihe zählen.

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Die wohl spannendste Neuerung sind die MPC Oscillators. Statt nur Samples zu nutzen, stehen hier nur für Drum- und Keygroup-Tracks Oszillatoren als Klangquelle zur Verfügung. Diese generieren folgende Schwingungsformen:

Warm Sine (Sinus mit zusätzlichen Obertönen angereichert)

Basic Waveforms (Digital Sine, Saw Square, Digital Saw, Pulse)

Advanced Waveforms (Noise, FM2 2-Operatoren FM-Oszillator, RM3 3-Operatoren-Ringmodulator, Algorithmic Waveforms, Single Cycle WAV Files, Wavetable)

Die Oszillatorenmodelle verfügen alle über zahlreiche Parameter.

Eine weitere große Neuerung sind Taktarten auf der Sequenz- und Clip-Ebene. So kann nun jede Sequenz und jeder Clip seine eigene Taktart haben.

Bedienkonzept

Das Bedienkonzept des AKAI MPC Key 37 G2 ist das einer Keyboard-Workstation. Die Idee ist, einen kompletten Track ohne Computer oder DAW innerhalb des AKAI MPC Key 37 G2 produzieren zu können.

Der Slogan „The MPC for Players“ zeigt schon, in welche Richtung AKAI Professional hier denkt: Während zum Beispiel die AKAI MPC One G2 den Beat-Produzenten anspricht, sollen mit der AKAI MPC Key 37 G2 Musiker adressiert werden, die neben Beats auch Akkorde, Basslinien oder Soli einspielen möchten.

Dazu stehen nicht nur 37 anschlagdynamische Tasten mit Aftertouch für das Einspielen von Melodien und Akkorden zur Verfügung, sondern auch 16 MPC-Style Pads zum Triggern von Drums oder anderen Samples. Die Pads reagieren auf Velocity und Druck und leuchten entsprechend ihrer aktuellen Funktion in unterschiedlichen Farben.

Wie bei einer DAW findet das sonstige Geschehen auf dem Display des AKAI MPC Key 37 G2 statt. Hier wählst du Instrumente/Plug-ins aus, arrangierst Tracks, schneidest Samples und mehr. Unterstützend stehen dedizierte Schalter und Regler zur Verfügung. Rund um das Eingaberad auf der rechten Seite stehen Schalter für Werteänderungen, Undo, Save, verschiedene Betriebsmodi/Seiten wie Browser, Sampler/Sample Editor, Arrange Mode, Song Mode, Tap Tempo, Timing Correct (Quantisierung), Overdub, Transportfunktionen, Arpeggiator zur Verfügung.

Unterhalb des Displays finden wir ebenfalls Schalter zur Auswahl von Sounds, den Track Edit Mode/Track Settings, den Step Sequencer/das Grid View, den Mixer/Pad Mixer und das Main/Track View.

Auf der linken Seite neben und über den Pads sind weitere Schalter gruppiert. Diese betreffen vorwiegend die Arbeit mit den Pads und Funktionen wie Level, Notes, Note Repeat, Copy/Delete und so weiter.

Unterhalb des Main-Volume-Reglers finden wir Schalter für das Steuern der Oktavlage/Transposition sowie das Pitch- und Modulationsrad.

Eine Sonderstellung haben die vier Encoder rechts neben dem Display. Diese als Q-Link bezeichneten berührungsempfindlichen Regler können belegt werden und steuern zum Beispiel bestimmte Effektparameter während einer Live Performance.

Insgesamt stehen also ausreichend Bedienelemente mit Parametern zum Direktzugriff zur Verfügung – ein großer Vorteil im Vergleich zu einem Computer für die DAW mit Maus und Tastatur. Was fehlt, sind Fader, um zum Beispiel einen Mix zu erstellen. Hierfür wäre aber auf der Gehäuseoberfläche einfach kein Platz mehr gewesen.

Praxis

In der Praxis zeigt das AKAI MPC Key 37 G2 Konzept seine Stärke, wenn es darum geht, zügig Beats zu bauen oder Song-Strukturen zu erstellen:

Track auswählen, Instrument zuweisen, Aufnahme drücken, spielen. Nach Ablauf der eingestellten Recording-Dauer geht das AKAI MPC Key 37 G2 automatisch in den Overdub-Modus und nimmt weiterhin auf

den nächsten Track auswählen, neues Instrument zuweisen, spielen. Das geht auch, während das Instrument aufnimmt.

Drums über die Pads einspielen oder Loops abfeuern. Die Pads reagieren MPC-typisch sehr genau und es macht Spaß, Grooves damit zu spielen.

über die Line-Eingänge oder USB Samples aufnehmen, schneiden, auf die Pads oder die Tastatur legen und spielen. Insbesondere die Möglichkeit, direkt vom iPhone aus zu sampeln, ist genial. Samples können auf die Pads gelegt werden oder über die Tastatur gespielt.

Im Song-Modus kombinieren wir mehrere Sequenzen zu einem Song

über den Mischer Effekte zuweisen und den Song/Beat mischen

Das fertige Ergebnis als Stereo-Track ausspielen oder für die DAW exportieren, um es dort weiterzubearbeiten

Den Schwerpunkt bildet nach wie vor das Sampling und der Umgang mit Samples wie Schnitt, Resampling, Keygroups, Splicing und vieles mehr. In diesem Punkt besitzt AKAI eine lange Geschichte und dementsprechend viel Erfahrung.

Für Komponisten und Beat-Produzenten sind alle wichtigen Tools mit an Bord: Sequencer/Step-Sequencer, Arpeggiator, Arrangement-Views mit Tracks, Pianorolle, Songs, MIDI- und Audio-Tracks und vieles mehr.

Natürlich müssen die dazu notwendigen Handgriffe erlernt werden – das gilt aber für alle Keyboard-Workstations und letztendlich auch für eine DAW. Man merkt beim AKAI MPC Key 37 G2 aber, dass der Hersteller schon lange im Geschäft ist und weiß, wie insbesondere bei Anwendern aus dem Hip-Hop-Segment der Workflow aussieht.

Eine längere Eingewöhnungszeit ist jedoch notwendig, möchte man alles aus der AKAI MPC Key 37 G2 herausholen. Da die verschiedenen AKAI MPC-Produkte auf demselben Betriebssystem basieren, ist die Funktionalität ähnlich und man hat sich bei AKAI deshalb auch zu einem gemeinsamen Handbuch entschlossen. Das finde ich etwas unglücklich, da gerätespezifische Infos über das gesamte Handbuch verteilt sind.

Optionale Features

Etwas schade ist, dass einige Features nur optional zur Verfügung stehen. Sie müssen gesondert erworben werden. Dazu gehören die High-Quality-Stem-Separation, Warp sowie auch das MPC-Clip-Launching sowie die Clip-Editing-Modes, die Bestandteil des MPC Pro Packs sind. Mit dem MPC Pro Pack lassen sich auch Ableton Live Projekte laden.

Auch fortgeschrittene Features für das Kontrollieren von externen Eurorack-Modulen per CV-Ausgänge und die oft in Präsentationsvideos zu sehenden Q-Link-Funktionen wie Envelope Follower oder Modulationen sind Bestandteil des MPC Pro Packs.

Was aber schmerzlich ist, ist der Super Warp Algorithm, der ebenfalls optional ist und mit dem MPC Pro Pack erworben werden muss, das immerhin mit rund 200,- Euro zusätzlich zu Buche schlägt. Natürlich beinhaltet es auch noch einige Pro-Effekte und Sounds, aber viele Funktionen würde man eben als grundlegende Features verstehen, insbesondere bei einem Produkt, das auf Sampling spezialisiert ist.

Sound

Über den Sound müssen wir nicht viele Worte verlieren, denn der ist erstklassig. Hier hat sich gegenüber dem Vorgängermodell und auch den anderen AKAI MPCs nichts verändert. Es stehen die gleichen Klangerzeuger zur Verfügung. AKAI bietet nach dem Registrieren einen reichen Fundus an Instrumenten und Samples, sodass jeder sofort loslegen kann (siehe oben). Weitere Instrumente können im MPC-Shop gekauft werden, darunter auch angepasste Bibliotheken von Native Instruments, die seit kurzem ebenfalls zum inMusic Konzern gehören. Mitgeliefert wird zum Beispiel die Native Instruments Analog Dreams MPC Edition.

Einen guten Überblick über das Klangfutter für die AKAI MPC Key 37 G2 Keyboard-Workstation findest du im offiziellen MPC Store.

Natürlich lassen sich alle Instrumente auch am Computer nutzen und nicht nur mit der AKAI MPC Key 37 G2 Workstation – wenn man denn überhaupt noch einen Computer für die Produktion benötigt.

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Was mir gut gefällt

Sehr gut gefällt mir der einfache Umgang mit Sampling. Wer schon einmal eine MPC bedient hat, findet sich sofort zurecht. Das schnelle Samplen von Signalquellen und jetzt sogar direkt vom iPhone per USB-C macht Spaß. Das manuelle Slicen, während das Sample läuft, ist ein weiteres Highlight.

Die Bedienung ohne Maus ist zwar erst gewöhnungsbedürftig, doch hat man sich einmal daran gewöhnt und weiß, welcher Schalter und welcher Regler was bedient, geht das sehr schnell von der Hand. Das Display ist ausreichend groß und scharf, sodass man den Bildschirminhalt gut ablesen kann. Außerdem ist jederzeit ein Hereinzoomen in den Bildschirminhalt beim Editing möglich. Durch das leicht angewinkelte Display gibt es auch keine unnötigen Nackenschmerzen, weil man sich nicht immer über das Keyboard beugen muss, um es zu bedienen.

Die virtuellen Bedienelemente der mitgelieferten Synthesizer wie z. B. Jura lassen sich genauso gut oder sogar besser über die physischen Controller bedienen wie am Computer, auch wenn das Touchdisplay deutlich kleiner ist als ein Computerbildschirm.

Durch den schnelleren Prozessor reagiert alles sehr fix. Es steht genügend Rechenleistung auch für umfangreichere Projekte zur Verfügung.

Die Tastatur lässt sich gut spielen und über die MPC-Style Pads müssen wir ohnehin nicht streiten.

Die vielen mitgelieferten Sounds, Samples, Klangerzeuger und Effekte bieten alles, was man benötigt, in bester Qualität. Außerdem bietet AKAI zahlreiche (kostenpflichtige) Erweiterungen an, sodass für ausreichend „Futter“ gesorgt ist.

Was mir nicht so gut gefällt

Die Gehäusebedruckung ist nicht bei allen Lichtverhältnissen lesbar. Oft musste ich das Keyboard anheben, um aufgrund des schlechten Kontrasts die roten, per Shift-Taste (oder manchmal auch per schnellem Doppelklick) erreichbaren Funktionen lesen zu können. Dass diese schlecht lesbar sind, hängt teilweise auch mit den sehr hellen LEDs zusammen. Ohne gute Beleuchtung des Raumes geht da nichts.

Bei der AKAI MPC Key 37 war das besser gelöst, weil hier aufgrund der roten Gehäusefarbe die Schrift unterhalb der Buttons mit einem weißen Hintergrund hinterlegt wurde. Das steigert den Kontrast. Bei meinem AKAI MPK mini, das ebenfalls das Signature-Grau für das Gehäuse besitzt, ist die Schalter- und Reglerbeschriftung hingegen sehr gut lesbar, selbst bei schlechtem Licht. Hier ist aber auch nie der komplette Schalter beleuchtet und nichts mit roter Schriftfarbe geschrieben.

Was mir außerdem nicht gefällt, ist die Anordnung der Funktionen. Ich konnte mir beim besten Willen auch nach Stunden am Gerät nicht merken, wo welche Funktion liegt. Auch sind manche Funktionen nur über das Display zu erreichen, andere über Schalter. Einige Funktionen sind links neben den Pads angeordnet, obwohl sie auch in anderen Bereichen genutzt werden können.

Nicht immer findet man sofort die gewünschte Funktion. So habe ich lange nach der Quantisierungsfunktion gesucht. Manchmal ist die Nomenklatur auch einfach eine andere. In diesem Falle Time Correct, was am Gerät selbst mit TC abgekürzt ist. Das erschwert die Einarbeitung für AKAI MPC-Neulinge zusätzlich.

Wie bereits erwähnt empfinde ich es als sehr schade, dass die für Sampling grundlegenden Features wie Warping oder Stem-Separation gesondert erworben werden müssen. Auch das Ableton Style Clip-Launching gehört für mich zu einer Grundfunktion einer solchen Workstation. Interessenten sollten also den Aufpreis gleich beim Kauf einplanen, da man sonst enttäuscht wird.

Alternativen

Die einzige Alternative, die mir zur AKAI MPC Key 37 G2 einfällt, kommt aus dem eigenen Hause und ist die AKAI MPC One G2, an die man aber dann noch ein MIDI-Keyboard anschließen muss, möchte man auch hier Instrumente auf einer Keyboard-Tastatur einspielen.

Ansonsten bleibt nur der Kauf einer Workstation wie Roland Fantom/Roland Fantom 0x, Yamaha Montage oder Korg Kronos. Da ich selbst einen Roland Fantom besitze, kann ich sagen, dass auch hier die meisten Funktionen des AKAI MPC Key 37 G2 Keyboards zur Verfügung stehen. Die Pads sind nicht ganz so gut spielbar wie die einer MPC, aber auch Roland unterstützt Sampling. Klanglich macht man auch hier nichts falsch, aber:

Man muss erheblich mehr Geld investieren und selbst die günstigeren Roland Fantom-0x-Ableger kosten mehr als die AKAI MPC Key 37 G2 Workstation. Allerdings bekommt man auch beim kleinsten Modell schon 61 Tasten. Auf Aftertouch muss man hier allerdings verzichten. Außerdem kann keine andere Keyboard-Workstation wirklich eine DAW ersetzen, vor allem dann nicht, wenn es um die Einbindung von Audiospuren geht.

Eher eine Alternative zur AKAI MPC One G2 ist Elektron Tonverk. Auch hier müsste man mehr Geld investieren und hat deutlich weniger Features als bei einer AKAI MPC One G2 oder AKAI MPC Key 37 G2.