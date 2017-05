Test: AKAI MPC Live, Music Production System

Fast 2 Jahre mussten die AKAI MPC Fans auf eine Neuheit warten. Aber jetzt endlich kommt Akai mit einem neuen Modell, der AKAI MPC Live! Diese verspricht, was sich schon viele bei der Vorstellung der MPC Touch (hier im Amazona Test) Ende 2015 gewünscht hatten, nämlich endlich wieder eine „echte“ MPC mit integrierter Sample- und Klang-Engine und ohne zwingende Anbindung an einen Rechner. Akai hat anscheinend die Stimmen erhört und kündigte jüngt mit der MPC X eine Flaggschiff-Workstation an und bietet darüber hinaus nun mit der MPC Live angeblich das Beste aus beiden Welten: Eine vollwertige MPC, die ohne Rechner betrieben werden kann und die gleichzeitig über die Vorteile eines Touch-Screens in Verbindung mit einer modernen Produktionsweise verfügt. Wer es gern mag, kann diese trotzdem als Controller für die ebenfalls neu aufgebohrte MPC 2.0 Software am PC oder MAC nutzen. Die ultimative MPC im Kompaktformat also? Lasst euch überraschen, denn wir durften sie bereits für euch testen!

Groove Backsteine zum Mitnehmen

Zunächst mal zum Äußeren der brandneuen Akai MPC Live. Wie auch die MPC Touch bietet die Live eine hochwertige Verarbeitung aller Elemente. Die Gehäuseoberseite ist aus einem gummierten, matten Hartplastik gefertigt, der Rest des Gehäuses aus Metall. Die Haptik insgesamt ist sehr ansprechend, die Optik sehr schlicht, dunkel und zurückhaltend. Hier hätte man sich beim Aufdruck auf die Oberseite ein wenig mehr Helligkeit der Schrift gewünscht, über Design an sich lässt sich ja sowieso streiten. Persönlich kann ich sagen, gefällt mir die Aufmachung sehr gut, vor allem weil sich die Software auf dem Bildschirm optisch nahtlos in das Gerät integriert. Auf den ersten Blick könnte man sie tatsächlich für eine MPC Touch halten. Zumindest wenn der erste Blick auf die Oberfläche geht.

Hier finden sich zunächst auf der linken Seite der backsteinförmigen (liebevoll gemeint) Kiste die obligatorischen 16 Pads. Wie schon bei der Touch-Version in Schwarz mit einem umgebenden Lichtkranz. Außerdem nimmt ein 7-Zoll-Touchscreen gut die zweite Hälfte des Geräts ein. 22 kleine Taster steuern die wichtigsten Funktionen, alles andere muss der Benutzer über den Touchscreen regeln. Als Hilfe gibt es noch ein großes, gerastertes und 4 kleinere Potis – das war’s. Für MPC-Fans erster Stunde sicherlich, wie schon bei der MPC-Touch, ernüchternd. Allerdings sollten sich diese auf die oben erwähnte Veröffentlichung der MPC X freuen. Bis dahin gibt es erst mal, natürlich zu einem entsprechend niedrigeren Preis von 999,- Euro eine Menge Spaßpotential im Kleinformat.

Dies gefällt mir persönlich auf gewisse Art und Weise. Denn mit ihrer kompakten Stellfläche von rund 42 mal 22 Zentimeter und einem Gewicht von unter 3 kg verschwindet die MPC Live schnell mal in der Tasche, um zum Jammen oder Musik-Basteln unterwegs mitgenommen zu werden. Das Tolle dabei ist, dass die MPC Live über einen Akku verfügt, der über mehrere Stunden Musikvergnügen ohne Netzanschluss garantiert. Je nach Nutzung wird der Akkuverbrauch variieren, aber im Test hielt er schon mal über 4 Stunden durch. Ein Laptop ist da auch nicht praktischer.

Und hier liegt auch der wesentliche Pluspunkt im Vergleich zum direkten Vorgänger. 16 GB Speicher sind direkt verbaut. 10 GB davon mit einer ansehnlichen Anzahl von hochwertigern Samples diverser Stilrichtungen bepackt, sodass der Rechner wirklich überflüssig wird und ganze Projekte innerhalb der MPC realisiert werden können. Ganz wie in alten Zeiten quasi.

Auf der MPC läuft dabei die brandneue MPC 2.0 Software. Entweder standalone auf dem Gerät oder auch wahlweise auf einem angeschlossenen PC oder Mac. Dann fungiert die Hardware als Controller für die MPC-Software, die entweder als Plug-in oder aber als eigenständige DAW funktioniert.