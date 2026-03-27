Sampler und Groovebox im kompakten Format

Akai überraschte uns kürzlich mit der MPC Sample, einem portablen Sampler bzw. Groovebox mit Mikrofon, Lautsprecher, Akku und allen notwenigen Anschlüssen im Look klassischer MPCs. Was kann die MPC Sample und was nicht?

Kurz & knapp Was ist es? Akai MPC Sample, portables Music Production Center für Sampling und Beatmaking mit integriertem Mikrofon, Lautsprecher und Akku. Workflow: Sehr übersichtliche Bedienung mit stark vereinfachtem MPC-Konzept und schnellem Zugang zu Sampling und Sequencing.

Sehr übersichtliche Bedienung mit stark vereinfachtem MPC-Konzept und schnellem Zugang zu Sampling und Sequencing. Ausstattung: 16 RGB-Pads, integriertes Mikrofon und Speaker, Audio-/MIDI-Interface-Funktion sowie umfangreiche Resampling-Optionen.

16 RGB-Pads, integriertes Mikrofon und Speaker, Audio-/MIDI-Interface-Funktion sowie umfangreiche Resampling-Optionen. Stärken: Flüssiger Workflow, Recall-Funktion, gute Effekte und flexible Aufnahme direkt im laufenden Betrieb.

Flüssiger Workflow, Recall-Funktion, gute Effekte und flexible Aufnahme direkt im laufenden Betrieb. Schwächen: Eingeschränkte Polyphonie-Ansätze und weniger geeignet für melodisches Arbeiten oder komplexes Sounddesign.

Eingeschränkte Polyphonie-Ansätze und weniger geeignet für melodisches Arbeiten oder komplexes Sounddesign. Fazit: Leistungsstarke, reduzierte MPC für Beatmaking, die schnell inspiriert und sich klar auf Sampling fokussiert.

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Einführung

Die Akai MPC Sample konzentriert sich auf Sampling. Nachdem der Sampling-Prozess einst Musiker in aller Welt kreativ inspirierte, verschwand die Gattung der Sampler zeitweise und an deren Stelle traten Software-Sample-Player (die Industrie strebte nach immer realistischeren Librarys) und leistungsfähige Grooveboxen. Allerdings ging dadurch auch die Einfachheit verloren.

Genau hier setzt die neue MPC Sample an, die gleichfalls eine Groovebox ist und ein klar strukturiertes Interface bietet, das gegenüber der aktuellen MPC-Serie stark vereinfacht ist. Sie tritt damit auch in die Fußspuren von Akai Sampler-Legenden wie MPC 60, MPC 2000 und S 1100, der in den 1990ern mein erster Sampler war.

Gleichzeitig ist die MPC Sample aber auch eine Antwort auf moderne Grooveboxen wie Roland SP-404, die Teenage Engineering EP-Serie, Sonicwares Smpltrek, den Novation Circuits und Ableton Move. Ich habe alle getestet und pflege in diesem Artikel auch einige Vergleiche ein. Ich bin selbst neugierig auf den Test und gespannt, wie sich die MPC Sample schlägt.

Akai MPC Sample: Basics

Der äußerliche Eindruck ist gut und die Funktionen sind klar beschriftet. Die Akai MPC Sample ist etwas größer und deutlich schwerer als z. B. die Geräte der Teenage Engineering EP-Serie, das Gewicht liegt hier bei immerhin 900 g. Dadurch liegt das Gerät fest auf und lässt sich angenehm bedienen.

Die MPC Sample besitzt 16 anschlagsempfindliche und hintergrundbeleuchtete RGB-Pads (mit Zweitfunktionen), direkt davor ein weiches Pad zum Aufstützen mit der Hand, ein kleines 2,4″ Farbdisplay ohne Touch-Funktion, das an Sonicware Smpltrek erinnert, aber besser zu lesen ist.

Hinzu kommen noch drei Regler (K1-K3) plus ein Fader sowie einen Main-Volume-Knob zur Echtzeitkontrolle, 23 Buttons und ein Push-Encoder.

Drei auf manchen Bildern kaum zu erkennende schwarze Buttons (B1-B3) oberhalb des Displays dienen der Menüführung.

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Anschlüsse und Ausstattung der Akai MPC Sample

Rückseitig finden wir je zwei 6,3 mm Klinken-Ein- und Ausgänge, USB-C (auch für die Stromversorgung und für mobile Geräte als Audioeingang), Sync Out, Kopfhörerausgang und MIDI I/Os im 3,5-mm-Format. Ein Kondensatormikrofon, ein Lautsprecher und eine Pegelanzeige sind ebenfalls integriert.

Der Lautsprecher strahlt den Sound bei der Nutzung direkt an mich ab, liefert recht kräftigen Sound und gefällt mir besser als z. B. der von Ableton Move.

An den Computer angeschlossen, meldet sich die MPC als Audio- und MIDI Interface an. Spielt man dann etwas auf der MPC ab, kann man es via Input 1-2 in die DAW aufnehmen, klasse!

Die MPC Sample hat intern immerhin 2 GB Arbeitsspeicher, weitere 8 GB als internen Drive und kann mit einer microSD-Karte bestückt werden. Ausgeliefert wird sie mit mehr als 100 Factory-Kits, bietet natürlich einen Sequencer und arbeitet mit bis zu 32 Stereo-Stimmen polyphon.

Man kann unbegrenzt Projekte verwalten. Jedes davon nutzt bis zu 8 x 16 = 128 Samples und Sequenzen (mit bis zu 128 Takten Länge). Beim Datei-Import lassen sich verschiedenste Sampleraten und Formate (.wav, .mp3, .aif/.aiff, .snd, .s1s, .s3s, .flac, .ogg) importieren.

Zur Anzeige des Batteriestands dient eine LED, die blinkend rot, ständig rot, gelb oder grün leuchtet. Immerhin gibt es dazu noch eine Lampe, die das Aufladen anzeigt. Gefordert sind 5 V/3 A, via MacBook klappte das Aufladen im Test problemlos, da macht Ableton Move mehr Zicken.

Ein umfangreiches MIDI-Menü erlaubt detaillierte Konfigurationen, auch für ein via Sync per CV ausgehendes Signal, mit Hilfe dessen sich die MPC Sample mit dem Eurorack synchronisieren lässt.

Akai MPC Sample: Aufnahme von Audio

Sample-Aufnahmen erfolgen in 24 Bit/44,1 kHz. Als Quelle lassen sich das interne Mikrofon, die Klinkeneingänge, Resampling und USB-C nutzen. Hier muss man sich weder eine Voreinstellung merken, noch tief in ein Menü eintauchen, denn das „Input Config Menü“ ist sehr übersichtlich gestaltet. Weil die Sample-Wiedergabe per Disk-Streaming arbeitet, sind 20 Minuten Aufnahmezeit pro Pad möglich.

Gelungene Experimente, Gespieltes oder Gesagtes – alles lässt sich 25-30 Sekunden rückwirkend als Audiosample einfangen (je nach aktivem Input-Setting z. B. via Resample oder auch vom Mikro). Das klappt mit Hilfe der Recall-Funktion via Shift + Sample Record – aber nur, wenn noch ein Sample- oder Sequence-Slot frei ist.

Cool: Man kann z. B. laufend sampeln und Samples bei laufendem Sequencer einfangen, ohne dass dieser angehalten werden muss! Ergebnisse werden dann sofort und automatisch einem leeren Pad zugewiesen. Hier übertrumpft die MPC zumindest teilweise den Rolands SP-404 mk2 in puncto Workflow.

Synchronisierte Resampling-Aufnahmen, die sich ohne Performance-Unterbrechung sofort synchron abspielen lassen, wären ein Traum, den man sich via automatisiertem Resampling (Shift + Pad 11) von Sequenzen und Songs zumindest teilweise erfüllen kann.

Sample Editing

Im Bereich Sample-Editing finden wir destruktives Trimming (via Shift + Pad 13) und Looping. Was mir fehlt, ist eine Normalize-Option, allerdings lässt sich die Sample-Lautstärke leicht mit dem Fader justieren. Die B1-B3 Buttons rufen auch Amp Env, Mix, Tune, Play (incl Mono und Mute Group Settings), Warp, Filter, Filter Type und Filt Env Settings auf.

Mit der gehaltenen Shift-Taste erscheinen für die K1-K3 Knobs weitere Optionen, z. B. Start Zoom oder End Zoom. Alle Einstellungen lassen sich pro Pad individuell vornehmen.

Die Amp Hüllkurve besteht zwar nur aus Attack- und Decay-Parametern, doch bleibt die (Sustain-) Lautstärke im Note-On-Mode bei gehaltener Taste ganz oben und nach dem Loslassen wird die Release-Phase eingeläutet. Dass das zumindest als Option sinnvoll ist, um Samples so lange halten zu können wie man ein Pad drückt, ist anderswo, z. B. bei Ableton Move, zumindest in der offiziellen Firmware noch nicht richtig angekommen. Bei deaktiviertem Note-On-Mode kann die Decay-Zeit unabhängig von der Dauer des Pad-Haltens als Parameter hinter dem Sample Start- oder Endpunkt eingestellt werden.

Warping kann in einem via Shift + Pad 15 einstellbaren Modus Timing-Änderungen mit und ohne Pitch-Änderung in Echtzeit bewirken. Im Beats Mode (via Shift) lässt sich ein Sample auf eine vorgegebene Beat-Länge bringen. Stellt man Warp auf „Seq“, wird das Sample entsprechend der eingestellten Beats automatisch an ein sich änderndes Tempo angepasst.

Im 16 Levels Mode kann man Velocity, aber alternativ auch Filter-Cutoff und Tuning einstellen, um z. B. ein Sample transponiert spielen zu können.

Slicing – und Polyphonie

Im Chop-Mode des AKAI MPC Sample ist Slicing möglich. Hierfür stehen verschiedene Methoden bereit, z. B. manuell, basierend auf einem einstellbarem Threshold oder auf Unterteilungen. Edits des Start- und Endpunkts bei aktivierter Zoom-Funktion lassen sich auch nachträglich gut realisieren.

Split- und Merge-Optionen erleichtern das Editing. Einzelne Slices lassen sich via Extract auf Pads extrahieren. Will man das mit allen Slices machen, muss man das laut Handbuch einzeln tun.

Aber: Im Chop-Mode lässt sich über die 16 Pads auch eine Sequenz einspielen und aufnehmen (ohne dass ich diesen Hinweis im Handbuch gefunden hatte). Diese Sequenz kann auch dann noch unverändert spielen, wenn der Chop-Mode wieder verlassen wurde. Dann wird via Pad aber wieder nur noch das Sample als Ganzes getriggert – das ist praktisch, aber nicht direkt verständlich.

Im Slicing-Mode konnte ich Slices sogar auch polyphon spielen. Um ein Instrument polyphon spielen zu können, kann man mit der MPC Sample aber anscheinend nur bzw. am Besten mit langen Samples arbeiten, die verschiedene Töne (z. B. einer Skala) beinhalten und diese auf Pads slicen. Darauf weist auch der Vlogger Loopop im folgenden Video hin und bietet hierfür gleich ein Auto-Sampler-Tool an:

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Speicherung, Export und Laden von Samples und Projekten

Beim Laden von Samples lassen sich diese vorhören – sehr praktisch.

Mit der MPC Sample ist es leicht, Samples in einem Ordner auf der microSD-Card abzuspeichern und später als WAV-Datei auf den Computer zu überspielen. Hierfür nimmt man die microSD-Card heraus oder nutzt den neuen SD-Card-Access-Mode im Projekt-Dialog, der mir allerdings erst nach einem Firmware-Update zur Verfügung stand.

Nach dem Ausschalten sind zuletzt geänderte Inhalte auch ohne Speichern verfügbar.

Ein Export einer Audiodatei bzw. eines Bounces ist mit Hilfe der microSD-Karte möglich. Exportierte Projekte und Samples werden wie folgt dargestellt: Es gibt ein zumindest bald mit anderen MPCs kompatibles .xpj Projekt-File, daneben findet sich ein Ordner mit allen zugehörigen Samples.

Sample-Einstellungen werden nicht bzw. nur im Projekt gespeichert (hier hat im Vergleich z. B NI Maschine noch eine „Sound“-Kategorie, wo dies der Fall ist).

Den Projektdatei-Transfer konnte ich nicht testen, aber er soll ab MPC Software-Version 3.8 klappen (ohne Gewähr, siehe hier), nachdem neue MPC Sample Effekte in die MPC Software integriert wurden. Zudem kann man dann bestimmte Inhalte aus der MPC Software auch in die Formate MPC Sample und Ableton Live Projekte exportieren. Alle 128 Pads von MPC Sample erscheinen dabei auf einer Spur.

Schade ist, dass Akai bislang keinen Voucher für eine MPC Software bereitstellt, um das exportierte Projekt in der DAW detailliert weiterbearbeiten zu können.

Sequencing/Performance mit der Akai MPC Sample

Der MPC Sample Sequencer ist vor allem auf das manuelle Einspielen und weniger auf klassische Step-Programmierung ausgelegt. Er hat eine Auflösung von 960 ppqn und bewegt sich damit auf DAW-Niveau! Hier kann jedes Feeling eingefangen werden. Swing und Note-Repeat (inkl. Triplet) Optionen sind für eine MPC selbstverständlich. Es gibt auch die Möglichkeit des nachträglichen Einfangens von Eingespieltem via Seq Record Recall.

Wie erwähnt, kann man auch Performances von Samples im Chop-Mode aufnehmen, diese aber nicht im Sequencer editieren.

Der Fader hilft beim Step-Editing und Verschieben einzelner Hits. Manuelles Programmieren von Steps geht hier aber nicht so leicht wie z. B. mit den 16 zusätzlichen dedizierten Step-Buttons in Ableton Move bzw. einem typischen TR-Style Programmiermodus anderswo.

Vieles in MPC Sample erinnert mich an Rolands SP-404 mk2, die auch erst nach späteren Firmware-Updates klassisches Step-Programming beherrschte.

Es kann stets nur eine Sequenz aktiv sein. Sequenzen können im selben Song auch das Tempo wechseln, wenn dieses nicht global, sondern auf die Sequenz bezogen eingestellt ist.

Via Time Correct Screen lassen sich selektierte Pads nachträglich quantisieren. Edits können via „Do It!“-Befehl destruktiv eingerechnet werden, bei Nichtgefallen oder Lust am Ausprobieren helfen Undo/Redo.

Double Sequence verdoppelt die Sequenzlänge und kopiert die Inhalte, Double Speed verdoppelt die Geschwindigkeit der Einspielung – das fand ich im Test praktisch, z. B. um aus Hip-Hop Drum & Bass zu machen.

Via Shift + Pad 11 (Resample) lässt sich eine Sequenz schnell in eine Audiodatei umwandeln. Im Song-Mode lassen sich Sequenzen hintereinander programmieren, diese können anschliessend in eine Audiodatei oder neue Sequenz umgewandelt werden.

Effekte in Akai MPC Sample

Die Effektoptionen der MPC Sample sind umfangreich, aber nicht ganz leicht zu erfassen. Als Beispiel zeige ich zuerst ein unverändertes Sample aus einem Projekt, das ich dann verfremde.

Pad FX

Zunächst gibt es 16 Pad-FX aller Art, die sich auf 16 Pads spontan performen lassen, während der Sequencer spielt.

Je stärker man drückt, desto mehr wirkt der Effekt – hier hat man bei Teenage Engineering abgeschaut. Pad-FX lassen sich via Resampling auch in einer Aufnahme einfangen. Es gibt die Effekte Beat Repeat, Half Speed, Reverb, Delay, Chorus, Flanger und mehr. Die Effekte machen allesamt einen soliden Eindruck und verfügen über weitere Parameter. Während mich „Half Speed“ mit einer optionalen Verlangsamung /4 beeindruckte, vermisste ich beim Delay ein Filter, dafür gab’s verschiedenen Modi (z. B. Ping Pong).

Flex Beat FX

Diese Effekte im Stil von Cable Guys Shaperbox und FL Studio Gross Beat stammen von einem Akai Plug-in und bringen Scratch, Volume, Stutter, Timing und DJ FX.

Die 16 vorkonfigurierten Presets werden im Display als Kurven angezeigt, lassen sich quantisieren und klingen überzeugend. Wann hier die Lautstärke und wann die Geschwindigkeit verändert wird, ist nicht sofort erkennbar. Zudem lassen sich die Kurven nicht editieren, hierfür wünscht man sich eine Option.

Ist ein Flex-Beat einmal aktiviert, kann er fast unbemerkt stets auf alles wirken, was man einspielt – im Test klang das oft interessant und es lässt sich schnell viel aus wenig machen. Allerdings kann man auch mal vergessen, dass der Effekt aktiv ist – angezeigt wird das nicht. Flex-Beat-FX sind im Loop-Mode immer aktiv, doch wenn das neutrale Pad 1 ausgewählt ist, ändert sich nichts. Ist der One-Shot-Mode aktiv, läuft ein Effekt nur einmal durch und geht dann zurück zu Pad 1.

Knob FX

Hier wählt man via Shift+Knob FX einen von 28 Effekten aus, der dann allen oder einzelnen Pads zugewiesen werden kann.

Besonders gut gefiel mir der Spring Reverb. Via Shift und K1-K3 sind oft weitere Effektparameter erreichbar, z. B. Stereo Width und Damping für Delays. Es kann aber immer nur ein Knob-FX aktiv sein. Tipp: Erstelle eine Sequenz, die ein Pad genau auf der „1“ spielt und resample diese in das ursprüngliche Pad, um den Knob-FX dauerhaft in ein Sample hineinzurechnen. Schade ist, dass man hier nicht zwei Effekte oder wenigstens einen automatisierbaren Send-Effekt für mehrere Pads nutzen kann, auch eine Sidechaining-Option fehlt. Dafür gibt es einen Pumper-Effekt mit Quantisierungsoption.

Master-Compressor

Via Shift + Pad 5 lässt sich ein Master-Compressor mit Color-Option und Animation aktivieren.

Arbeiten mit der Akai MPC Sample

Der Klang der Akai MPC Sample und ihrer Effekte gefällt mir sehr gut, wobei das natürlich auch am mitgelieferten Sample-Material liegt.

Wichtig in der Praxis ist der Stop-Button, der doppelt gedrückt jede Sample-Wiedergabe stoppt. Der Fader links kann die Pad-Lautstärke verstellen (das kann schnell auch mal versehentlich passieren), aber auch anderen Zielen zugewiesen werden.

Das Editing geht schnell von der Hand, sowohl bezogen auf Processing als auch auf Workflows. Der interne Speaker macht auch das Arbeiten ohne Kopfhörer auf dem Sofa angenehm. Auch Sprachaufnahmen über das Mikro klingen überraschend gut und haben zumindest genug Bass.

Man kann komplexe Produktionen realisieren, indem man Effekte wie Knob-FX nacheinander anwendet und jeweils per Resampling aufzeichnet. Auch der Aufnahme kann ein Effekt zugeordnet werden.

Es kam im Test vor, dass mir vermisste Samples gemeldet wurden, die aber nach Auswahl der „Resolve“-Option gefunden wurden.

Dass keine Batterien gewechselt werden müssen, ist für mich in der Praxis ein wichtiger Workflow-Vorteil. Die Batterie soll laut AKAI 5 Stunden halten, im Test tat sie das auch.

Konkurrenz, Alternativen, Video

Bevor ich im Fazit wieder auf die MPC Sample komme, hier noch ein paar Anmerkungen zu Alternativen: Rolands etwas sperrigere SP-404 mk2 (sowohl was Größe als auch Bedienung angeht) bietet mehr Effekte, komplexere Sequencing- und Sample-Editing-Optionen sowie neuerdings auch einen Synth, benötigt aber Batterien.

Ableton Move mit Mini-Display bietet Dateiübertragung per WiFi, eine Kopplung an die Note-App und eine leichte Integration von Sketches in Live, hat mehr internen Drive-Speicher, aber keinen Karten-Slot und bevormundet den Nutzer mitunter in Bezug auf Dateiübertragung ein wenig. Dafür kann man dort mit Synthesizern und viel besser mit Akkorden, Melodien, Parameterautomationen und Step-Programming arbeiten. Das mag ich als jemand, der vom Klavier kommt, besonders. Es lässt sich alternativ eine leistungsfähige inoffizielle Firmware nutzen.

Die ebenfalls batteriebetriebenen Teenage Engineering EP-Geräte haben deutlich weniger Speicher und nur ein Zahlendisplay und LEDS, sie wirken auf mich für den Transport zudem weniger widerstandsfähig bzw. fragiler, z. B. bezüglich des Faders.

Die Novation Circuits müssen ohne Display auskommen und verarbeiten Samples nur in Mono.

Hier noch ein Begleitvideo zum Test: