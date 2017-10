Test: AKAI MPC X, MPC Software 2.0.5, Teil 2, Music Production Center

Nach unserem ersten Blick auf den Aufbau, das Äußere und die Klangerzeugung der Akai MPC X, geht es nun mit den inneren Werten des Music Production Centers weiter. Hier der zweite Teil unseres MPC X Tests.

Und übrigens…wenn ihr auf Grund unseres Vorschau-Bildes dachtet, die MPC X gäbe es nun auch in Gold, dann müssen wir euch enttäuschen. Obwohl es sicher nicht lange dauern wird, bis Forat die ersten Custom-Shop Versionen in Gold auf den Markt bringen wird.

Der Sequencer

Die MPC mit ihren Gummipads steht für Hands-on Bedienung und Intuitivität und nicht zuletzt für diesen ganz bestimmten MPC-Groove. Der Swing der MPC hat anscheinend eine polarisierende Wirkung und unzählige hitzige Debatten ausgelöst. Es wurden Charts angelegt, Millisekunden gemessen und Anekdoten erzählt, viel gefachsimpelt und der Mythos des legendären MPC-Grooves hat die Zeit überdauert.

Hier mache ich es ganz kurz: Meine persönliche Meinung zu dem Thema werde ich zurückhalten und versuchen, das Ganze etwas nüchterner anzugehen. Die Timing Correct-Page erlaubt die Angleichung der Notenlänge in 4 Modi, wobei im Legato-Modus jegliche Swing-Optionen abgeschaltet werden. Der Swing reicht von Time Divisions in 1/4 bis 1/64 und ist auch in der Lage, triolische Phrasierungen zu erzeugen. Zwischen 50%, also absolut kein Swing, bis zu 75% maximalem Swing verschiebt er die Trigger und kann über den Strength-Regler abgeschwächt werden.

Der Wirkungsbereich des Timing Correct kann über den Window-Parameter festgelegt werden, also wie viele Notenwerte um die Time Division herum ebenfalls betroffen sind. Falls die ganze Sequenz verschoben werden soll, ist das Time Shifting-Feature gefragt. Jenes erlaubt das Verschieben aller Noten um kleine Intervalle zwischen 0 und 100, wobei die sich die Intervalle an der BPM und nicht an Notenwerten messen. Die oben genannten Mechanismen können in ihrem Wirkungsbereich begrenzt werden, indem man vom Preset-Modus „All“ auf den „Selected“ oder „Range-Modus“ wechselt. Im Selected-Modus ist nur das angewählte Pad betroffen und im Range-Modus werden Teile der gesamten Sequenz abgesteckt und zur Bearbeitung freigegeben. Das Live-Recording ist die eine und der Step-Sequencer die andere Methode, um Sequenzen zu erstellen.

Nachdem das entsprechende Pad ausgewählt wurde, erscheint das Grid, in dem die Steps verteilt werden wollen. Die Auflösung des Gitters kann zwischen Werten von 4/4 und 64/64 variieren und ermöglicht echte Feinarbeit. Für jeden der Werte gibt es dann noch ein triolisches Pendant, das mit einem großen „T“ gekennzeichnet ist. Über jedem gesetzten Step steigt ein Balken in die Höhe. Dabei handelt es sich um die Lautstärke, die pro Step verändert werden kann. An dieser Stelle geht das Touchpad voll auf: Wer an- und absteigende oder komplexere Volume-Verläufe anlegen will, wischt einfach mit dem Finger über das Display und im Handumdrehen kommen interessante Dynamiken in die Sequenz.