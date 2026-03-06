Die größte MPC aller Zeiten!

Die neue AKAI MPC XL ist die bisher größte aller MPCs. Es gibt nicht nur mehr Bedienelemente, auch im Innenleben wurde ordentlich aufgerüstet. Nachdem vor Kurzem erst die MPC Live III veröffentlicht wurde, dürften einige neue Features wie die MPCe Pads, der Touch Strip und der Step-Sequencer bereits bekannt sein. In unserem Test wollte ich herausfinden, was die beiden genannten Geräte wie auch die Vorgängermodelle MPC X und MPC X SE sonst noch voneinander unterscheidet.

Kurz & knapp Was ist es? AKAI MPC XL, Standalone-Music-Production-Center und Flaggschiff der MPC-Serie mit erweitertem Bedienkonzept und umfassender Studio-Anbindung. Leistung & Speicher: 8-Kern-Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB Speicher und 256-stimmige Polyphonie für anspruchsvolle Produktionen.

Neue Pads: MPCe-Pads mit vier Quadranten pro Pad ermöglichen bis zu 64 Samples pro Bank und erweitern das Spielgefühl deutlich.

Workflow: Step-Sequencer mit RGB-Tasten, Touchstrip und Clip-Matrix sorgen für direkteren, performance-orientierten Zugriff.

Studio-Zentrale: Umfangreiche Ein- und Ausgänge inklusive erweitertem CV-Bereich machen die MPC XL zur Schaltzentrale im Studio.

Fazit: Enormer Funktionsumfang mit hoher Einarbeitungszeit, klanglich und konzeptionell jedoch inspirierend und leistungsstark.

Die AKAI MPC Modelle

Eine MPC benötigt an sich keine Erklärung mehr, da jeder Musikschaffende nach mittlerweile 37 Jahren zumindest mal von ihr gehört haben sollte. Die frühen MPC-Modelle (60, 60 II, 2000, 3000) trugen noch die Bezeichnung MIDI Production Center und ab der MPC 1000 im Jahre 2003 mutierte sie zum Music Production Center.

Heute gibt es die MPC in verschiedensten Größen und Ausführungen, was es für potentielle Nutzer manchmal gar nicht so einfach macht, sich für das geeignete Modell zu entscheiden. Der Vorgänger der MPC XL war die MPC X, mit einer zusätzlichen Sonderedition namens MPC X SE. Diese Modelle stellten bisher das Flaggschiff der Serie dar.

Eine Klasse darunter, bezüglich Größe und Preis, befindet sich die MPC Live III. Die beiden Modelle MPC XL und MPC Live III besitzen das neueste Betriebssystem MPC3 OS. Wer es gerne etwas kleiner und günstiger mag, kann aktuell immer noch auf eine MPC One+ zurückgreifen. Mit der MPC Key 37 gibt es sogar eine Version mit Tastatur.

Zur Übersicht gibt es hier eine Auflistung von Testbeiträgen und Workshops zu den aktuell erhältlichen Modellen:

AKAI MPC XL: Was ist neu?

Die wichtigsten Spezifikationen der AKAI MPC XL lesen sich bereits beeindruckend:

Betriebssystem: MPC3 OS

Prozessor: 8 Kern

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Interner Speicher: 256 GB

Plug-in-Spuren: 32

Audiospuren: 16

Polyphonie: 256

Interessant wird es übrigens auch, wenn man mal die Spezifikationen der AKAI MPC XL und die der AKAI MPC Live 3 vergleicht. Bezüglich der Ein- und Ausgänge gibt es hier sehr geringfügige Unterschiede. Die meisten sind so gering, dass sie in der Praxis vermutlich gar nicht ins Gewicht fallen, jedoch schneidet dort die MPC Live 3 in so manchen Punkten sogar etwas besser ab. Ein etwas extremes Beispiel wäre der Ausgangspegel des Kopfhörerausgangs: Während die MPC Live 3 bei 11 dBu liegt, spielt die MPC XL satte 20,4 dBu aus.

Hier eine Übersicht der neuen Funktionen:

MPCe Pads (mit vier Quadranten)

Step-Sequencer

Touchstrip-Controller

Clip-Matrix

Super-Timestretch-Algorithmus

CV-Matrix

Envelope Follower/LFO

USB-C-Recording

MPC Pro Pack (AIR Visual EQ4, AIR Reverb Pro, AIR Utility, AIR Fabric Select)

Lieferumfang der AKAI MPC XL

Im Lieferumfang der AKAI MPC XL enthalten sind das Netzteil, ein USB-C-Kabel mit Schraubverriegelung, vier Schrauben zur Montage einer 2,5“-SATA-SSD-Festplatte, ein Staubtuch sowie eine schicke Schutzabdeckung für das Display.

Einrichtung der AKAI MPC XL

Um die AKAI MPC XL optimal nutzen zu können, ist eine vorherige Einrichtung empfehlenswert. Dazu gehören die Online-Registrierung von Nutzer und Gerät, die Installation einer App sowie eine Internetverbindung.

Zwar lässt sich die MPC auch ohne diese Schritte direkt verwenden, doch fehlen dann wichtige Zusatzfunktionen. Besonders die Expansion „MPCe Expressive Kits“ bietet hilfreiche Templates zur Nutzung der neuen Expression-Funktion der MPCe Pads.

Anschlüsse der AKAI MPC XL

Die AKAI MPC XL ist für große Studio-Setups bestens ausgerüstet und bietet Anschlüsse auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite. Auf der Vorderseite befinden sich links der SD-Karten-Slot und ein USB-A-Eingang. Auf der rechten Seite sitzen zwei Footswitch-Anschlüsse, zwei 6,3-mm-Line-Eingänge und zwei Kopfhörerausgänge – einmal im 3,5 mm-Format, einmal im 6,3 mm-Format.

Auf der Rückseite befinden sich zwei Combo-Eingangsbuchsen, zwei 6,3-mm-Klinkenbuchsen für Stereosignale und zwei RCA-Buchsen mit Erdungsklemme (GND) zum Anschließen eines Plattenspielers. Die beiden Klinkenbuchsen und die RCA-Buchsen sind allerdings nicht gleichzeitig nutzbar und über einen Kippschalter für Phono- und Line-Signale auszuwählen.

Daneben sitzen acht Klinkenbuchsen, die als separate Ausgänge dienen, von denen zwei als Hauptausgänge gedacht sind. Mittig platziert sind acht 3,5-mm-CV-Gate-Ausgänge, vier MIDI-DIN-Ausgänge und zwei MIDI-DIN-Eingänge.

Zu guter Letzt gibt es noch zwei USB-A- und einen USB-C-Port und einen Anschluss für das externe Netzteil inklusive Power-Taste.

Die Bedienelemente der AKAI MPC XL

Die AKAI MPC XL hat alle wichtigen Bedienelemente auf der Oberfläche, sodass möglichst selten auf Untermenüs zurückgegriffen werden muss. Auch wenn man bereits mit anderen Modellen der MPC-Serie vertraut ist, gilt es hier erst mal etwas Zeit zu investieren, um einen Überblick zu erhalten und eine gewisse Routine an den Tag zu legen.

Im Vergleich zu den kleineren Modellen gibt es direkt ein paar Auffälligkeiten, wie beispielsweise die Metering-Anzeigen für Ein- und Ausgangssignale, das Display mit Drehreglern für den Step-Sequencer und das erweiterte Transportfeld.

Zu Beginn hatten mich die vielen Bedienelemente ehrlich gesagt etwas überfordert und eher zu einem langsameren Workflow geführt. Hat man sich aber erst mal eingearbeitet, geht die Bedienung doch leicht von der Hand. Dennoch fühlte ich mich immer wieder verleitet, den Touchscreen für eine schnellere Bedienung zu nutzen.

Die neuen Funktionen der AKAI MPC XL

Die neuen MPCe Pads

Die neuen MPCe Pads eröffnen der MPC XL neue spielerische Möglichkeiten. Die bewährte Anschlagdynamik bleibt erhalten, doch nun lassen sich bis zu vier Samples, Artikulationen oder Effekte pro Pad laden. Diese sind als Quadranten in den vier Ecken eines Pads angeordnet. Mit 16 Pads sind so bis zu 64 Samples pro Bank möglich – oder 16 Sounds mit jeweils vier Layer bzw. Artikulationen.

Das erlaubt etwa das Triggern unterschiedlicher Drum-Varianten, das Spielen eines Samples in mehreren Artikulationen oder das Überblenden verschiedener Klänge. Besonders Finger-Drummer profitieren davon.

Passende Expansion-Packs sind erhältlich, jedoch nicht mit älteren MPC-Modellen kompatibel. Der Einstieg ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber die MPCe Expressive Kits mit fertigen Templates erleichtern den Start. Die Pads sind minimal größer als zuvor, liegen jedoch enger beieinander.

Erweiterte Sequencer-Tasten

Die AKAI MPC XL verfügt über 16 zusätzliche RGB-Funktionstasten in einer vertikalen Reihe. Primär dienen sie als Step-Sequencer inklusive Vor- und Zurück-Navigation für längere Sequenzen. Je nach Modus übernehmen sie unter anderem folgende Funktionen:

Drum- und Note-Sequencing

Step Edit (Velocity, Ratchets, Probability, Nudge, Filter, Tuning, Layer, Slice etc.)

Notenlänge und Last Step

Automation (Parameter-Locks)

Clip- und Row-Launch

Track Select, Arm, Mute

Pad Mute

Next Sequence

Q-Link-Zuweisung

Visuals (inkl. Metering)

Edit Actions

Die Bedienung ist intuitiv: Im Drum-Modus wird das zuletzt gespielte Pad angezeigt, im Note-Modus springt der Sequencer nach jeder Eingabe automatisch weiter. Der Funktionsumfang ist nicht grundsätzlich neu, der Workflow jedoch deutlich direkter und Performance-orientierter.

Über jeder Taste liegt ein Drehregler mit separatem Display. Das macht alles übersichtlicher und leichter verständlich.

Erweiterter CV-Bereich

Der CV-Bereich wurde deutlich ausgebaut. Pro CV-Track lassen sich Melodie- (CV/Gate) oder Drum-Spuren (Gate) konfigurieren. Hinzugekommen sind folgende Funktionen:

LFOs und Hüllkurven über CV

Step-Sequencer als Modulationsquelle

Offset-Funktion

Modulationsmatrix zur Signalverknüpfung

Das sorgt für enge Synchronisation im Studio und macht die AKAI MPC XL besonders für Modular-Setups attraktiv.

Clip-Matrix & Ableton-Integration

Die Clip-Matrix ermöglicht nonlineares Arbeiten nach Ableton-Prinzip: Spuren vertikal und Szenen horizontal.

Clips lassen sich per Pads oder Sequencer starten – einzeln oder reihenweise. Zusätzlich ist der Import von Ableton-Projekten möglich. Im Live-Control-Mode steuert die MPC XL Ableton Live inklusive Transport, Mixer sowie Devices und Plug-ins von Drittanbietern.

Touchstrip-Controller

Der Touchstrip erweitert die Performance-Optionen deutlich. Er bietet zehn Modi:

Q-Link

Pad Level

Track Level

Touch FX

Notes

Pitchbend

Mod Wheel

Sustain

Expression

Crossfader

Bei Bedarf lässt sich der Touchstrip deaktivieren oder mit einer Hold-Funktion versehen, was beim Arbeiten am Touchscreen sinnvoll ist.

Stem-Separation mit der MPC XL

Die Stem-Separation ist weiterhin ein kostenpflichtiges Add-on (9,99 USD). Klangbeispiele und Details stellt der Hersteller online bereit und die Render-Zeit hängt vom Algorithmus und der Plattform ab. Mit der Desktop-Variante dauert es laut AKAI ungefähr 25 Sekunden pro Minute des zu bearbeitenden Audiomaterials und bei der Standalone-Variante beträgt die Zeit ca. 85 Sekunden pro Minute. Für komplette Songs empfiehlt sich daher die Desktop-Variante.

Nach der Trennung lassen sich die einzelnen Stems direkt hinsichtlich Lautstärke, Tonhöhe und Panning bearbeiten oder wie gewohnt in Audiotracks weiterverarbeiten.

Das MPC Pro Pack

AIR Fabric Select

AIR Fabric Select ist ein auf Samples basiertes Instrument mit zwei Layern und zahlreichen Presets. Eingriffe sind nur begrenzt möglich und eigene Samples lassen sich nicht importieren. Als kostenlose Zugabe jedoch eine solide Erweiterung.

AIR Reverb Pro

Deutlich flexibler als das Standard-Reverb ist das neue AIR Reverb Pro. Es gibt verschiedene Modi für frühe Reflexionen, einen EQ für die Hallfahne, tempo-synchronisierbares Pre-Delay sowie regelbare Stereo-Breite für Ein- und Ausgang. Dank integrierter Modulationen sind sowohl natürliche als auch experimentelle Räume möglich.

AIR Visual EQ4

Der AIR Visual EQ4 ist ein parametrischer 4-Band-EQ mit zusätzlichen Filtertypen (Peak, Notch, Bandpass, Hoch- und Tiefpass). Eine grafische Darstellung erleichtert die Bedienung, auch wenn feine Eingriffe optisch schwer erkennbar sind. Aktuell ohne Touch-Unterstützung.

AIR Utility

AIR Utility ist ein Mixing-Tool für Ein- und Ausgangssignale: Phasendrehung (L/R), Mono- und Mid/Side-Modus, variable Stereo-Breite sowie Bass-Mono-Funktion für definierbare Frequenzbereiche. Ausgangsseitig stehen Mute, DC-Offset-Schalter, Panning und ein Gain-Regler (nur Absenkung) bereit.

Weitere Funktionen der AKAI MPC XL

USB-MIDI-Interface

Über USB-C überträgt die MPC XL bis zu 24 Audiokanäle (24 Bit/48 kHz) sowie 32 MIDI-Kanäle (bidirektional). Im Test lief sie als Plug-and-Play-Interface problemlos mit gängigen DAWs.

Envelope-Follower & LFO

Im Q-Link-Edit-Modus stehen bis zu 16 Envelope-Follower oder LFOs zur Verfügung. Der LFO bietet sieben Schwingungsformen, der Envelope-Follower alle gängigen Parameter zur dynamischen Modulation.

Neuer Timestretch-Algorithmus

Zusätzlich zu „Proten“ und „Repitch“ gibt es nun den Modus „Super“. Dieser arbeitet FFT-basiert und liefert eine deutlich verbesserte Klangqualität mit weniger Artefakten – selbst bei stärkeren Tempoänderungen.

Die AKAI MPC XL in der Praxis

Die AKAI MPC XL ist größer, umfangreicher und somit auch komplexer als alle vorherigen Modelle. Das bringt zum einen neue und interessante Möglichkeiten mit sich, zum anderen nimmt die Einarbeitungszeit vor allem für Neulinge eine gewisse Zeit in Anspruch.

Obwohl ich mit der Bedienung einer MPC One und auch der einer MPC Live bereits vertraut war, habe ich zu Beginn oftmals etwas länger nach der gewünschten Funktion suchen müssen, bezüglich der Hardware natürlich. Sobald man sich aber alle Bedienelemente und die unzähligen Funktionen eingeprägt hat, ist die MPC XL eine Spielwiese für Kreative, die ihresgleichen sucht.

Die neue Rechenleistung macht sich deutlich bemerkbar. Beim Anschalten ist der Lüfter zwar kurz zu hören, im Betrieb allerdings komplett lautlos. Auch beim Workflow macht sich das bemerkbar. Lade- und Speicherprozesse aller Art gehen ebenso schneller von der Hand.

Spannend sind natürlich die vielen neuen Features, allen voran die MPCe Pads und der Step-Sequencer mit all seinen Zusatzfunktionen. Das sorgt für andere Workflows und neue, inspirierende Möglichkeiten.