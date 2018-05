Test: AKAI MPK Mini MK2, USB-Controller-Keyboard

Kleiner aber feiner

Waren das noch tolle Zeiten: Riesengroße Aufnahmeräume, Racks vom Boden bis an die Decke, Flügel, Rhodes, Amps und Drumsets standen herum. Heutzutage sieht eine Vielzahl von Studios deutlich anders aus, alles kompakt und auf kleinstem Raum verteilt. Computer dominieren das Arbeitsbild, davor ein Keyboard, fertig aus. Und selbst bei den Controller-Keyboards gibt es mittlerweile ultra-kleine Varianten, darunter das AKAI MPK mini MK2, das es seit einiger Zeit auch in einer Schwarz/Weiß-Edition gibt. Und genau dieses haben wir uns näher angeschaut.

Auftritt des AKAI MPK mini MK2

Entgegen der sonstigen AKAI Controller kommt die Schwarz/Weiß-Edition des MPK mini MK2 farblich mal komplett anders rüber. Schon alleine aufgrund der schwarzen Tastatur wirkt die Mini-Ausführung des Controller-Keyboards erfrischend anders. Das Gehäuse hat AKAI in Weiß gehalten, Pads und Potis passen sich farblich ebenso an. Nichts geändert hat sich aber an der Farblichkeit der Pads und den hintergrundbeleuchteten Soft-Buttons, hier blinkt es weiterhin rot und grün.

Technisch stimmt die Schwarz/Weiß-Edition des AKAI MPK mini MK2 übrigens 1:1 mit der regulären MK2 Version überein, preislich ist die schwarz/weiße Variante 11,- Euro teurer als die reguläre Version mit schwarzem Gehäuse. Über 25 Mini-Tasten verfügt das Controller-Keyboard, hinzu kommen acht Potis, acht Drumpads, ein 4-Wege-Joystick, der für Pitchbend und Modulation zuständig ist, sowie diverse Soft-Buttons für Oktavierung, Full Level, Note Repeat etc.

Die Verbindung zum Computer stellt das MPK mini MK2 via USB her, ansonsten bietet es lediglich einen Anschluss für ein Haltepedal. In dieser Mini-Ausführung durchaus beachtlich, oft verzichten die Hersteller sogar hierauf. Gegenüber der ersten Version des MPK mini ist dies ein klarer Vorteil, auch der 4-Wege-Joystick wertet das Controller-Keyboard deutlich auf.

Zum Lieferumfang des AKAI MPK mini MK2 gehört ein großes Software-Paket, das man sich nach Registrierung der Hardware herunterladen darf. Hierzu gehört u.a. der Hybrid 3 aus dem Hause AIR Music Tech, neben AKAI auch Teil des inMusic Konzerns. Die AKAI Pro MPC Essentials sind ebenfalls Bestandteil des Software-Pakets, ebenso der SONiVOX Wobble Synthesizer. Hier einige Audiobeispiele dazu: