Test: Akai Timbre Wolf, Analogsynthesizer

Zwischenzeitlich wurde von uns die gesamte neue AKAI Analog-Reihe getestet. Die Tests findet Ihr alle unter folgenden Links:

Der erste Kontakt mit dem Akai Timbre Wolf war ein tiefer Subbass direkt in die Magengrube. Der Wolf kann böse sein. Nach langer Zeit legt Akai mit dem dritten Spross seiner Raubtierserie, einen vierstimmig polyphonen Analogsynthesizer vor, der so einige Überraschungen zu bieten hat.

Es ist fast eine Ewigkeit her, dass AKAI PROFESSIONAL erstmals den Einstieg in Synthesizer-Welt wagte. Leider blieb AKAI seinerzeit der durchschlagende Erfolg in dieser Produktkategorie aber verwehrt, obwohl AKAI 1984 mit den polyphonen AKAI AX80 und AKAI AX60 zwei interessante Analogsynthesizer auf den Markt gebracht hatte.

Der Akai Timbre Wolf ist ein Spezialist für Bass- und Leadsounds. Subtilität ist nicht seine Stärke, er ist laut, macht Druck und kann howlen. Klangschrauber, die gerne mit Presets arbeiten, um eigene Kreationen als ihre Signature-Sounds zu speichern, werden enttäuscht sein, ein Speicher für eigene Sounds ist nicht vorhanden. Am Timbre Wolf will alles per Hand und Regler eingestellt werden. Automatisierung ist hier Fehlanzeige. Einzig der Stepsequencer nimmt Notenwerte von außen oder innen entgegen. Soweit so gut? Nein, die Hüllkurve lässt sich nur mit Envelope Amount und Decay modulieren und anpassen. Bis hierhin muss das kein Minuspunkt sein, wenn der Sound stimmt und das tut er, solange wir akzeptieren, dass unser Timbre Wolf nur Rechteck und Sägezahn als Schwingungsformen mitbringt und die 4 Stimmen in den Modi Mono, Poly, Unison angespielt werden können.

Hier stoßen wir im Werkszustand auch auf die erste Besonderheit des Wolfes. Die angeschlagenen Noten werden über die 4 Einzelausgänge Round Robin ausgegeben oder komplett über den Main-Ausgang. Nur dieser lässt den Wolfsschrei mittels Howl erklingen. Dies ist sicher gewöhnungsbedürftig und erfordert einige Überlegung vor dem endgültigen Setup. Dies eröffnet aber in der Verbindung mit Gate In und Trigger Ausgang (hier werden Impulse in der aufgezeichneten Notenlänge ausgegeben) und vielleicht einem modularen Ansatz beachtliches Potential und eine Flexibilität, die man anderen Ortes in dieser Preisklasse vergeblich sucht.