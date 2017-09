Test: Alesis DM10 MK2 Studio Mesh Kit

Der Hersteller Alesis überschwemmt seit Jahren den E-Drum Markt mit ständig neuen Drumsets. Ob tatsächlich so viele Modellvarianten notwendig sind, sei dahingestellt und es fiel mir auch schon schwer, ein E-Schlagzeug nur aufgrund von kleinen Unterschieden als eigenständiges Instrument zu betrachten. Dennoch lohnt es sich, mal genauer hinzuschauen, denn wenn es einem gelingt, die große Modellpalette im Kopf einmal auszublenden, steht da mit dem Alesis DM10 MK2 Studio Meshkit ein wirklich interessantes Instrument zum Angebot.

Aufbau und Rack

Geliefert wird das umfangreiche Alesis DM10 MK2 Studio Meshkit in nur einem großen Karton. Dieser ist vom Gewicht gerade noch alleine zu bewältigen. Ein hochachtungsvolles „Chapeau“ geht mir beim ersten Öffnen eines so verpackten Instruments immer durch den Kopf, hier sind wahre Verpackungsmeister am Werk. Den Platz der Kiste optimal ausgenutzt, bleiben kaum Lücken. Problem ist, am Ende dann alles wieder hinein zu bekommen. Das soll aber allein mein Problem bleiben, normalerweise bleibt das Instrument ja beim Kunden.

Der Aufbau gestaltet sich einfach, die mitgelieferte Aufbauanleitung ist hilfreich, sofern man noch nicht sonderlich erfahren ist. Das verchromte Rack aufzubauen gelingt mit wenigen Handgriffen. Lediglich sollte man von Beginn an darauf achten, dass die Halteklemmen für die Pads richtig herum angebracht werden, sonst muss man später Teile wieder auseinandernehmen, was ärgerlich wäre. Die Querstangen des Racks verfügen an den Enden jeweils über zwei Einkerbungen die wiederum in Zapfen innerhalb der Halteklemmen einrasten. Das ist toll, so steht alles gleich gerade. Die Verchromung der Stangen ist einwandfrei und wirkt hochwertig.

Das auf Gummifüßen stehende Rack hat ein angenehmes Gewicht und bringt eine gute Stabilität mit sich. Alle Schrauben gehen sehr leichtgängig. Das mitgelieferte Alesis Anclip-Schildchen kann man montieren, muss man aber nicht. Zumindest wird einem hier die Wahl gelassen, ob man als Werbeträger für das Unternehmen dienen möchte. Die zwei Galgen-Beckenhalter für die Crashs werden direkt in den vorderen Rackbeinen versenkt. Der kurze, gerade Halter für die Hihat ist ausreichend lang, der Beckenhalter für das Ride Becken etwas länger, was für eine optimale Positionierung sinnvoll ist. Alle Klemmen sind aus Kunststoff, machen aber auch einen sehr stabilen Eindruck. Als kurzes Fazit zur Hardware: alles superstabil, flexibel in den Anordnungsmöglichkeiten und robust.