Test: Alesis iO Dock II, iPad Docking Station

Ob Apple es sich jemals hätte träumen lassen, dass ihre iOS-Serie zu einer Art Herzstück bzw. Prozessorpower für eine ganze Armada von Hardware Geräten liefern würde? Vom Auftreten eines Steve Jobs her könnte man es durchaus vermuten, allerdings glaube ich, dass selbst Mr. Rollkragenpullover himself diesen ungeahnten Boom hätte voraussagen können. Alesis ist schon seit einiger Zeit in diesem Bereich tätig und bringt nun endlich Version Nummer 2 der iPad Docking Station auf den Markt. Das Alesis iO Dock II im Test.

Die aktuellen Prozessoren in iPad und iPhone setzen in der Tat ungeahnte Rechenleistung frei, wenngleich auch die schönste Taktung nicht darüber hinweg täuschen kann, dass man in Sachen Hardware die Anschlussmöglichkeiten nach wie vor nicht über die Wertung eines Spielzeugs hinaus gebracht hat. Ein nach wie vor erbärmlich anmutender Kopfhöreranschluss in Miniklinken-Format als Audioausgang und ein fummeliger Lightning- bzw. 30-pin Stecker als amtliche Schnittstelle zu verkaufen, ist für einen professionellen Musiker einfach nur lachhaft. Mag sein, dass diese Schnittstellen optisch ansprechend und im IT-Bereich funktionell ausreichend ausgelegt sind, im Studio- bzw. beim Bühnenbetrieb überkommt jeden Musiker beim Anblick dieser Plastiknüggel das kalte Grausen.