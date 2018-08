Green Box: Alesis ION, VA-Synthesizer

Der Alesis ION, ein virtueller Andromeda?

Die hochgesteckten ALESIS ION Ziele

Die Firma Alesis versprach uns 2003 mit dem ION einen analog-modeling Synthesizer, der die Schaltungen eines analogen Synthesizers nahezu perfekt nachbilden sollte. Und man gab vollmundig zu Protokoll, dass man aus der Entwicklung des analogen Andromeda A6 aus gleichem Hause viel gelernt habe und die Erkenntnisse in den Bau bzw. Programmierung des IONs hat einfließen lassen.

Und so ist es nicht verwunderlich, wenn im Handbuch unter der Rubrik „Frequently Asked Question“ die Frage gestellt wird, ob die Programme des IONs mit dem des Andromedas kompatibel seien. So, nun mal langsam mit den jungen Pferden. Hat da die Firma Alesis einst ein bisschen hochgestapelt?

Der ION hatte es seinerzeit nicht leicht. Die VA-Synths waren zwar 2003 immer noch gefragt, aber hatten ihren Zenit auch bereits überschritten. Der Clavia Nordlead 3, der 2001 auf den Markt gekommen war, konnte die wirtschaftlichen Erwartungen sein Erfinder bei Weitem nicht erfüllen. Roland hatte es ebenfalls nicht geschafft, ihr Erfolgsmodell Roland JP-8000 aus dem Jahr 1996 in irgendeiner Weise fortzusetzen. Und Yamahas AN1X aus dem Jahr 1997 war ebenfalls mehr eine Eintagsfliege. Nur Access landete mit seiner dritten Auflage des Virus, namentlich mit einem C gekennzeichnet, erneut 2002 einen Volltreffer.

Für die wunderschönen Bilder möchten wir uns herzlich bei Rüdiger Gaenslen bedanken.

Kostengünstige VA-Synths in Form von Plug-ins waren auf dem Vormarsch und machten ihren Hardware-Wettbewerbern das Leben zunehmend schwerer. Und so war auch die Markteinführung des ALESIS ION kein Erfolg beschienen – und das trotz eines Kampfpreises bei Markteinführung von unter 1.000,- Euro.

Inzwischen hat sich aber rund um den ALESIS ION eine true Community entwickelt, die den ALESIS ION in Ehren hält und auch ein wenig glorifiziert. Entsprechend selten ist die Gebrauchtmarktsituation und liegt preislich inzwischen auf Augenhöhe mit einem Virus C oder einem JP-8000.

Also werfen wir doch mal einen Blick auf diesen kleinen achtstimmigen Virtuell-Analogen und prüfen, inwieweit er wirklich den Spirit und Sound eines Alesis Andromeda innehat.

Hardware

Ohne Zweifel, den ION-Entwicklern ist ein wirklich schönes Stück Hardware gelungen. Das sehr kompakte, 9 kg mittelschwere Metallgehäuse beeindruckt durch seine schlichte Eleganz. Die roten Kunststoffseiten bringen Farbe ins Spiel. Das sterile Design erinnert ein wenig an den Hartmann Neuron, obwohl Axel Hartmann, Designer des Neuron und Andromeda A6, diesmal nicht mitgewirkt hat. Das hochwertige, anschlagdynamische 49-Tasten Keyboard ist sehr gut spielbar – manchmal wünscht man sich jedoch eine größere Tastatur. Auf dem Bedienpanel tummeln sich 32 Drehregler, 68 Taster und 3 transparente Modulationsräder. Die Drehregler sind bis auf den Main-Volume-Regler als Endlosregler konzipiert. Die Taster sind meiner Meinung nach zu klein geraten und haben einen zu hohen Druckpunkt. Aus diesem Grund lassen sie sich manchmal etwas schwergängig betätigen. Die Beschriftung der einzelnen Elemente ist zu klein geraten.

Ein visuelles Highlight im wahrsten Sinne des Wortes sind die beleuchteten Modulationsräder, die je nach Intensität des Modulationssignals heller leuchten. Nie wieder modulierte Sounds auf der dunklen Bühne, wo keine sein sollen! Auch die Oktav-Verstimmungsknöpfe der Oszillatoren leuchten umso heller, je mehr nach oben oder unten verstimmt wird. Die Bezeichnung „Presetbank“ gehört der Vergangenheit an. Im ION heißen sie einfach Red, Blue und Green – die dazugehörigen Taster leuchten selbstverständlich in einer dieser Farben. Farben kann sich der Mensch sowieso besser merken als Zeichenfolgen. Mein Lieblingsbass befindet sich in der blauen Bank – ist doch besser zu merken als Preset 2, oder?

Interessant ist, wie es unter der Abdeckhaube aussieht. Der ION verwendet für jede der 8 Stimmen einen eigenen DSP, der von Alesis entwickelt wurde. Ein neunter DSP wird zur Berechnung der Effekte verwendet. Damit hat der ION laut Alesis die fünffache Rechenleistung wie vergleichbare DSP-basierte Synthesizer. Das Gerät ist sehr robust aufgebaut. Die Drehregler sind mit der Bedienoberfläche verschraubt – nicht einfach auf die Platine gelötet – absolut bühnentauglich!