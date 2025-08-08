Die achtfache Kunst der Fuge

Alexandernaut Fugue Machine Rubato ist ein MIDI-Sequencer mit acht Playheads (anstatt von Spuren oder Patterns) und eignet sich damit besonders für komplexe Wiederholungsmuster. Das Playhead-Konzept ist prinzipiell mit Tonbandechos verwandt. Die Noten laufen im Loop und die Variation kommt von der (modulierten) Position der Tonköpfe. Im folgenden Test erfahrt ihr alles zu diesem MIDI-Sequencer, der für iOS und macOS erhältlich ist.

Kurz & knapp Einzigartiges Konzept: Acht Playheads ersetzen klassische Spuren und ermöglichen komplexe, modulierte Loop-Variationen.

Acht ersetzen klassische Spuren und ermöglichen komplexe, modulierte Loop-Variationen. Maximale Kontrolle: Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten auf Noten- und Playhead-Ebene für detailreiches Sequencing.

Umfangreiche auf Noten- und Playhead-Ebene für detailreiches Sequencing. Kreatives Potenzial: Das Rubato-Prinzip erlaubt rhythmische Freiheiten und asynchrone Abläufe – ideal für experimentelle Musik.

Das erlaubt rhythmische Freiheiten und asynchrone Abläufe – ideal für experimentelle Musik. Gute Bedienung, aber: Trotz intuitiver Oberfläche sind Shift-Funktionen und kleine GUI-Schwächen hinderlich.

Trotz intuitiver Oberfläche sind und kleine GUI-Schwächen hinderlich. Fazit des Autors: Für Kenner der Materie ist Rubato ein Top-MIDI-Sequencer mit Vorreiterrolle – fast konkurrenzlos innovativ.

Alexandernaut Fugue Machine Rubato

Bei dem iOS/macOS-Sequencer Alexandernaut Fugue Machine Rubato darf der direkte Bezug auf die musikalische „Fuge“ nicht vergessen werden. Eine Fuge ist ein mehrstimmiges Musikstück mit gleichgewichteten Stimmen, deren Komposition auf einem Thema basiert, von dem alle Motive abgeleitet werden und die sich in ständigen Variationen wiederholen. So gesehen ist eine Fuge Sequencer-Musik und eine Sequenz definiert sich in der Musiktheorie ja auch als Wiederholung von Motiven.

Die Fuge kam während des Barocks auf und besonders Johann Sebastian Bachs große Fugensammlung ist ein meisterliches Beispiel für diesen Musikstil. Danach ging es in dieser Richtung erst wieder im Jahr 1919 mit 12-Ton-Musik, gefolgt von der Seriellen Musik (ca. 1947) weiter und so sind wir dann letzten Endes wohl bei Alexandernauts Fugue Machine gelandet.

Die App Fugue Machine (Classic) geht auf das Jahr 2015 zurück und sticht mit seinem Poly-Playhead-Konzept schon aus der Masse an MIDI-Sequencern heraus. Außerdem bekam sie zeitnah, mit dem Release von Alexandernauts Fugue Machine Rubato, auch ein Upgrade auf das AUv3-Format und bleibt damit weiterhin relevant.

Rubato vs. Classic

Die Unterschiede zur Fugue Machine Classic sind im Wesentlichen, neben dem deutlich höheren Preispunkt von 69,99 Euro für iPad, iPhone und Mac im Standalone- und AUv3-Format, die Verwendung von nun acht Playheads und neuen internen Möglichkeiten für deren Modulation oder Sequenzierung.

So können die Playheads nicht mehr nur vorwäts und rückwärts den Loop durchlaufen, sondern jeder Playhead hat nun seine eigene variierende Zeitachse, Automation und Modulation. Daher auch der Zusatz „Rubato“ (ital: stehlen), mit dem in der Musiktheorie die Freiheit der Tempobehandlung beschrieben wird.

Dabei können einzelne Melodiestimmen „vorauseilen“ oder „verzögern“, bis sie zumindest zeitweise asynchron laufen. Das Rubato-Spiel beherrschten z. B. der gute Amadeus oder auch Chopin. Aber schon im 18. Jahrhundert kam diese spezifische Spielweise schon wieder aus der Mode. Heute würde man wohl eher Freestyle, Offbeat oder Drive dazu sagen.

Besitzer von Fugue Machine Classic können (derzeit nur) über das iOS-App-Store auf das Fugue Machine MIDI Sequencer Bundle preisgünstig upgraden.

Bedienung

Alexandernaut Fugue Machine Rubato sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas überfrachtet aus, ist aber tatsächlich sehr geradlinig zu bedienen. Was aber erstmal in den Kopf muss, ist, dass die Playheads das zentrale Element sind und nicht das Pattern. Daher man sollte aber wohl eher sagen: der Loop.

Dieser kann bis zu 128 Schritte lang sein. Was davon aber tatsächlich abgespielt wird, hängt von der Begrenzung des Ausschnitts und der Position der horizontalen (Loop-Länge) und vertikalen (Notenumfang) Rollbalken ab, die für jeden Playhead eigene Einstellungen aufweisen. So kann man z. B. ein Thema bauen und dann in bis zu acht verschiedene Ausschnitte des Themas „hineinzoomen“, um nur diese zu spielen.

Parameter innerhalb von Parametern

Die Idee bei Rubato ist es, quasi ein Maximum an Variationen aus dem Thema herauszuholen. Dafür lässt sich prinzipiell alles automatisieren. Fangen wir bei den Noten an.

Noten können in Alexandernaut Fugue Machine Rubato in ihrer Rasterposition (X), ihrer Tonhöhe (Y), Notenlänge (W für Width) und der Anschlagsstärke (V) moduliert werden. Die Werte werden über die Automationspur eingezeichnet.

Dazu gibt es zwei Arten von Kontrollpunkten in Alexandernaut Fugue Machine Rubato: Halbkreis und Kreis. Halbkreis erzeugt einen ausschließlich rechteckigen Werteverlauf, der gut zum Ein-/Aus-/ Umschalten ist.

Der Kreis erzeugt dagegen eine direkte Linie zwischen zwei Kontrollpunkten. Sind per Shift zwei davon auf einmal ausgewählt, dann erscheinen am rechten Ende der Automationsspur weitere Parameter zum Erzeugen von Kurvenverläufen und Schwingungsformen inklusive Modulationsrate, Amplitude, Phasenlage, Geschwindigkeits- und Amplitudenverteilung für jede Note und jeden Parameter.

Alexandernaut Fugue Machine Rubato: Playhead-Mania

Die acht Playheads können alle separat automatisiert werden und alle sind identisch aufgebaut. Hier gibt es die vier Parametersektionen:

Zeit,

Pfad,

MIDI-Echo und

Note.

In der TIME-Sektion gibt es erstmal den RATE-Parameter für die Basisgeschwindigkeit des Playheads in Notenlängen (1x, Punktierte etc. ). Die zwei CURVE-Parametern bieten eine Auswahl von Kurvenformen mit logarithmischen/exponentiellen Werteverläufen.

Mit den RATE-Parameter wird dann in Notennotation festgelegt, wie schnell die Kurven durchlaufen werden. Da die beiden Geschwindigkeitskurzen miteinander interagieren, können so komplexe Tempo-Maps für eine Playhead erzeugt werden. So lassen sich z. B. Gitarrenanschläge (Strumming) aus Akkorden erzeugen.

Als Sekundärparameter, die über die drei Punkte neben dem Sektionsnamen aufgerufen werden, gibt es für alle Parameter hier nochmal einen Offset-Wert.

In der PATH-Sektion wird die Abspielrichtung des Playheads moduliert. STYLE bietet zwischen normalem Vorwärts- und Rückwärts-Modus ca. ein Dutzend verschiedener Abspielmodi.

REPEATS bestimmt wie oft ein Schritt gespielt wird, während START die Schrittposition der ersten Schritte innerhalb des Loops festlegt.

Mit den Sekundarparametern wird die Höhe (Notenumfang) und X/Y-Position des Playheads auf dem Notenraster festgelegt. So wird, genau wie beim Notenausschnitt, der Bereich innerhalb des Loops/Themas festgelegt, in der der Playhead sich bewegt.

In der ECHO-Sektion der App Alexandernaut Fugue Machine Rubato wird effektiv ein MIDI-Echo erzeugt und mit NOTE werden die Offsets für Notenhöhe und -Länge festgelegt, die der Playhead spielt, wenn er auf eine Note trifft. Ist STACK aktiviert, werden im Ausgangszustand bis zu vier Noten im Oktavenabstand gespielt. Mit den Sekundärparametern lässt sich dann diese Notenverteilung (Spreading) auch anders gestalten als im reinen Oktavenabstand.

Jeder einzelne dieser Parameter kann über seine eigene Automationspur moduliert werden. Außerdem kann, wenn bei gehaltenem SHIFT auf einen Parameternamen getippt wird, ein Menü zur Einstellung seiner Default-Werte geöffnet werden, das auch eine Parameterbeschreibung enthält.

Es können natürlich auch alle von den Playheads erzeugten MIDI-Daten frei wählbar auf acht MIDI-Ports mit je 16 Kanälen ausgegeben werden. Anstatt von Noten sind auf Wunsch auch Drum-Trigger möglich.

Weitere Features in Alexandernaut Fugue Machine Rubato

Allerdings gibt es auch Mängel, was die Barrierefreiheit angeht. Zu wenig Kontrast bei zu kleiner Schrift sind mal wieder Thema, aber da nehmen sich sehr viele andere Software-Tools leider auch nicht aus. Doch in diesem Fall mussten die Screen-Captures massiv aufgehellt werden, um akzeptabel lesbar zu sein. Eine hellere Oberflächenoption mit mehr Kontrast wäre hier sehr wünschenswert. Allerdings ist in der Roadmap für Rubato schon ein helle Oberfläche eingeplant. Das dürfte dann vieles leichter machen.

Im Handbuch von Alexandernaut Fugue Machine Rubato für die iOS-Version wird zwar eine Fingerakrobatikgeste für Double- und Triple-Shift-Funktionen angedroht (auf dem Mac gelöst mit SHIFT, ALT und OPTION) – und stellt das Kurioseste dar, das mir in über 13 Jahren iOS-Tests untergekommen ist – aber zum Glück wird diese Geste auf iOS nicht ein einziges Mal verwendet und man kann nur hoffen, dass es so bleibt.

Auch die Position und Größe der zweiten Shift-Taste ist meiner Meinung nach wirklich suboptimal und hindert am flüssigen Arbeiten, da sie sich zwischen anderen Icons befindet und nicht in der Ecke, wie die primäre Shift-Taste, die aber leider in der oberen Ecke etwas zu weit entfernt ist, um komfortabel erreichbar zu sein.

Andererseits gibt es hier die Option „Interface Padding“. Damit lässt sich einstellen, wie viel Platz zwischen dem Rand des AUv3-Fensters und der Rubato-Oberfläche ist. Eine Option, die ich bisher noch nirgendwo gesehen habe und unbedingt ins „Pflichtenheft für gute GUI-Programmierung“ aufgenommen werden sollte! Der üppige Snapshot-Browser lädt dabei auch zum hemmungslosen Ausprobieren ein.

Die macOS AudioUnit3-Version wurde mit Version 1.1.0 nachgereicht.

Davon werden aber augenblicklich nur Apple Logic for Mac-User etwas haben, da es sich hier um ein echtes AUv3 handelt, mit dem die meisten DAWs die Audio Units v2 unterstützen nichts anfangen können und Apple GarageBand unterstützt keine MIDI-Prozessor-Plug-ins.

So bleibt für etliche Mac-Benutzer, nur die MIDI-Daten aus der Standalone-Version von Rubato zu routen. Aber da manche DAWs ohnehin keine MIDI-Multi-Ausgänge bei Plug-ins auf verschiedene Spuren routen können, ist das weniger tragisch, als man annehmen möchte. Eventuell wird es noch eine VST3-Version geben, aber man sollte nicht versuchen die Luft bis dahin anzuhalten.

Die Roadmap zu Alexandernaut Fugue Machine Rubato weist auf etliche interessante Neuerungen und Verbesserungen hin, die zu erwarten sind.

Bei den Klangbeispielen wird die interne Sound-Engine von Rubato im Standalone-Modus verwendet.