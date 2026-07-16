Moderne DJ-Software für Einsteiger, Event-DJs und Profis

Algoriddim djay Pro – während man jahrelang Serato DJ Pro oder Native Instruments Traktor Pro im professionellen Kontext im DJ-Bereich sehen konnte, entwickelte sich Algoriddims djay Pro zu einer plattformübergreifenden Lösung und läuft sowohl auf Smartphones, Tablets als aiuch auf eurem Rechner. Im Verlauf der Entwicklung wuchs der Funktionsumfang vom Neural Mix, der hauseigenen Interpretation von Stems, über die Verwendung der Software als digitales Vinyl-System bis hin zu Video-DJing oder komplexeren Optionen durch die Einbindung von Ableton Link. Im Test betrachten wir den aktuellen Umfang der Desktop-Version und prüfen, welche Funktionen welchen DJ-Typen tatsächlich einen Mehrwert bieten.

Kurz & knapp Was ist es? Algoriddim djay Pro ist eine plattformübergreifende DJ-Software für macOS, Windows, iOS und iPadOS mit Streaming, DVS, Video-Mixing, Neural Mix und Ableton-Link-Unterstützung. Funktionsumfang: djay Pro bietet Streaming, DVS, Video-Mixing, Sampler, Looper, AI Automix, Neural Mix und Ableton Link.

djay Pro bietet Streaming, DVS, Video-Mixing, Sampler, Looper, AI Automix, Neural Mix und Ableton Link. Streaming: Unterstützt werden unter anderem Beatport Link, SoundCloud Go+, TIDAL, Apple Music und Spotify, allerdings mit Einschränkungen bei Aufnahme und Neural Mix.

Unterstützt werden unter anderem Beatport Link, SoundCloud Go+, TIDAL, Apple Music und Spotify, allerdings mit Einschränkungen bei Aufnahme und Neural Mix. Praxisnutzen: Besonders mobile DJs profitieren von Automix, Video-Mixing, Streaming und flexiblen Workflows für Events.

Besonders mobile DJs profitieren von Automix, Video-Mixing, Streaming und flexiblen Workflows für Events. Performance: Im Test lief die Software auf einem MacBook Pro mit M4 Pro stabil, flüssig und ohne Aussetzer.

Im Test lief die Software auf einem MacBook Pro mit M4 Pro stabil, flüssig und ohne Aussetzer. Fazit: djay Pro überzeugt als moderne, vielseitige DJ-Software, wünschenswert wären jedoch ein Kaufmodell und eigene Looper-Packs.

Bewertung Algoriddim djay Pro Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Bereits in früheren Workshops haben wir verschiedene Bereiche von Algoriddim djay Pro näher beleuchtet. So haben wir beispielsweise den Workflow zum MIDI-Mapping anhand des Allen & Heath Xone:K3 dargestellt, die DVS-Unterstützung mit älteren Multimedia-Playern oder den Einsatz mit unterschiedlichen DJ-Controllern.

Dieses Mal steht jedoch bewusst die Desktop-Version für macOS im Mittelpunkt. Hier haben wir die Pro-Version abonniert. Getestet wurde auf einem MacBook Pro mit Apple M4 Pro unter macOS Sequoia, überwiegend mit Maus und Tastatur. Dadurch rückt nicht die Hardware, sondern die Software selbst in den Fokus.

Aufbau & Streaming

Die Software kann auf der Hersteller-Website oder in unserem Fall auch über den Mac App Store kostenlos geladen werden. Neben der Gratis-Version gibt es eine Pro-Version, die für sieben Tage getestet werden kann.

Beim Aufbau orientiert sich Algoriddim djay Pro am Standard-Layout moderner DJ-Software, bietet jedoch zahlreiche anpassbare Ansichten und ein- beziehungsweise ausblendbare Bedienelemente. Dadurch lässt sich die Oberfläche individuell an die eigene Art des Auflegens anpassen und bleibt trotz des großen Funktionsumfangs übersichtlich. Gleichzeitig richten sich viele Funktionen an unterschiedliche DJ-Typen, sodass nicht jederzeit sämtliche Bedienelemente eingeblendet sein müssen.

Eine der größten Stärken von Algoriddim djay Pro ist die breite Unterstützung verschiedener Streaming-Dienste. Neben Beatport Link, SoundCloud Go+, TIDAL und Apple Music wird mittlerweile auch Spotify unterstützt. Allerdings gelten dabei einige Einschränkungen: Gestreamte Titel können grundsätzlich nicht über die interne Aufnahmefunktion mitgeschnitten und die Neural-Mix-Funktion steht lediglich für Beatport und Tidal-Nutzer mit der passenden kostenpflichtigen Extension zur Verfügung.

Apple Music und Spotify konnten wir direkt testen, die Anmeldung funktioniert im jeweiligen Reiter des Streaming-Anbieters und sofort stehen eigene und kuratierte Playlists des Anbieters zur Verfügung. Auch bei Inhalten von Streaming-Diensten analysiert die Anwendung der Inhalte innerhalb von Sekunden, sodass wir Tempo, Tonart und Wellenform unmittelbar einsehen konnten.

Zudem setzt Algoriddim djay Pro auch auf das „OneLibrary“-Format, sodass ihr bei Bedarf nahtlos zwischen verschiedenen DJ-Softwares und ausgewählter Hardware wechseln könnt, ohne dass Titel erneut analysiert oder Beatgrids korrigiert werden müssen. Gespeicherte Hot-Cues lassen sich dabei ebenfalls übernehmen.

Betriebsanforderungen

Für den Betrieb von Algoriddim djay Pro werden unter macOS mindestens macOS 10.15 sowie unter Microsoft Windows 10 (Version 21H1) beziehungsweise Windows 11 vorausgesetzt. Die Software selbst benötigt lediglich 500 MB Speicherplatz. Konkrete Hardware-Anforderungen nennt Algoriddim nicht, empfiehlt jedoch ausdrücklich einen leistungsstärkeren Prozessor und mehr Arbeitsspeicher, um insbesondere anspruchsvolle Funktionen wie Neural Mix möglichst flüssig nutzen zu können.

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Neural Mix – kreatives Arbeiten mit Stems

Unter dem Namen Neural Mix gibt es bereits seit Jahren die Stem-Funktion in Algoriddim djay Pro. Hier werden Gesang, Drums und die restlichen musikalischen Elemente voneinander getrennt. Pro Track-Deck haben wir so einmal die Option, mit einem Klick aus einem Song ein Acapella oder ein Instrumental zu machen, können aber zudem statt des 3-Band-Equalizers auch die einzelnen Stem-Parts unabhängig voneinander pegeln. Besonders Open-Format- und Club-DJs profitieren davon, Vocals, Drums und Instrumente unabhängig voneinander in einen Mix integrieren zu können.

Auch qualitativ liefert der Neural Mix ein überzeugendes Ergebnis. Bei den von uns getesteten Titeln konnten wir beim Stummschalten einzelner Stem-Bestandteile keine hörbaren Artefakte oder Rückstände im Mix feststellen. Im direkten Vergleich mit Serato oder VirtualDJ muss sich Algoriddim djay Pro qualitativ keineswegs verstecken.

Wie gut der aktuelle Algorithmus in Sachen Stem-Separierung arbeitet, könnt ihr im folgenden Klangbeispiel hören:

Sampler & Looper

Ein Beispiel dafür wäre der einblendbare Sampler. Hier gibt es die bekannten Samples, die sich in jeder DJ-Software wiederfinden. Darüber hinaus lassen sich mehrere Packs, sortiert nach verschiedenen Genres, herunterladen, damit man eine große Auswahl an One-Shots hat. Die insgesamt 16 Sample-Slots lassen sich alle unabhängig voneinander pegeln und darüber hinaus ermöglicht die Software, Samples aus in den Track-Decks laufenden Songs aufzunehmen.

Ergänzend steht ein separater Looper zur Verfügung, der in einer eigenen 6 x 8 Matrix organisiert ist. Auch hier können extra Inhalte kostenlos geladen werden. Gestartete Loops laufen so lange weiter, bis sie gestoppt werden und können nach Spalten geordnet und in der Lautstärke angepasst werden.

Die Bedienung gelingt unkompliziert. Neue Sample-Packs lassen sich innerhalb einer Minute herunterladen und stehen anschließend sofort zur Verfügung. Hier würden wir uns in der Zukunft lediglich wünschen, dass wir selbst eigene Looper-Packs anlegen können.

Effektvielfalt in der DJ-Software

Insgesamt stehen drei unterschiedliche Effektkonzepte zur Verfügung, die je nach Mixing-Stil ihre eigenen Vorteile bieten.

Den klassischen Ansatz bildet der FX-Bereich, in dem sich pro Deck bis zu drei Effekte gleichzeitig kombinieren lassen. Neben bekannten Klassikern wie Echo, Reverb, Flanger, Gate oder Bitcrusher stehen zahlreiche weitere Hall- und Delay-Varianten sowie Build-up-Effekte für Spannungsbögen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Effektpakete externer Entwickler wie Sugar Bytes. Die Effekte lassen sich in Reihe schalten und verfügen neben einem Dry/Wet-Regler jeweils über mindestens einen weiteren Parameter zur Feinabstimmung.

Ergänzt werden diese Effekte durch ein X/Y-Pad pro Deck, mit dem sich ein Effekt gleichzeitig mit dem Filter des jeweiligen Track-Decks steuern lässt. Praktisch: Auf Wunsch können die Effekte ausschließlich auf einzelne Stem-Bestandteile wie Vocals, Drums oder Instrumente angewendet werden.

Als dritte Variante stehen die Crossfader-FX bereit. Dabei verändert nicht nur der Crossfader die Lautstärke zwischen zwei Decks, sondern kann gleichzeitig automatisierte Effekt- oder Equalizer-Fahrten ausführen. Dadurch entstehen deutlich kreativere Übergänge, ohne mehrere Regler gleichzeitig bedienen zu müssen. Einige Crossfader-FX greifen zusätzlich auf Funktionen des Neural Mix zurück. Mit dem Modus Vocal-Sustain bleibt beispielsweise die Gesangsspur des auslaufenden Tracks erhalten, während die übrigen Elemente schrittweise ausgeblendet werden.

Im Test hinterließen die Effekte einen überzeugenden Eindruck. Sie sind sinnvoll nach Kategorien sortiert, lassen sich schnell finden und fügen sich klanglich harmonisch in den Mix ein.

Die unterschiedlichen Effektkonzepte bringen jeweils ihre eigenen Stärken mit. Während die Effektketten eher zum kreativen Arbeiten mit einzelnen Tracks einladen, stehen bei den Crossfader-FX flüssige und abwechslungsreiche Übergänge im Vordergrund. Dadurch sorgt Algoriddim djay Pro für genügend Spielraum, um verschiedene Mixing-Stile auszuprobieren und die eigene Arbeitsweise weiterzuentwickeln.

Hier haben wir euch ein paar Klangbeispiele zur Effektnutzung aufgezeichnet:

Ableton Link

Über die Master-Out-Lautstärkenanzeige kann Ableton Link gestartet werden. In unserem Test klappte die Verbindung auf Anhieb und lief problemlos und verlässlich synchron.

Über dieses Feature lässt sich beispielsweise Ableton Live oder kompatible Hard- und Software synchronisieren. Für herkömmliche DJ-Sets spielt diese Option eine eher untergeordnete Rolle, ist jedoch für Hybrid-Setups interessant.

DVS – so können auch Vinyl-DJs die Software benutzen

Auch wenn sich Algoriddim djay Pro in erster Linie an Nutzer von DJ-Controllern sowie Mac, PC oder iPad richtet, unterstützt die Software auch den Betrieb mit einem Digital Vinyl System (DVS).

Dabei befindet sich auf der Schallplatte beziehungsweise einer Timecode-CD kein Musiktitel, sondern ein Steuersignal. Dieses wird über ein kompatibles Audiointerface oder einen DVS-fähigen DJ-Mixer ausgelesen und an die Software übertragen. Dadurch lässt sich ein digitaler Titel genauso steuern wie eine Schallplatte.

So kann der Anwender einerseits präzise den Pitch anpassen, um standardmäßig zu beatmatchen oder aber auch Scratch-Einlagen hinzulegen. Alternativ kann das Timecode-Signal auch als Audiodatei auf einem Multimedia-Player abgespielt werden, sodass sich die DVS-Funktion nicht ausschließlich auf Plattenspieler beschränkt.

Sofern die verwendete Soundkarte über genügend Ein- und Ausgänge verfügt, lassen sich auch herkömmliche Audiointerfaces anstelle dedizierter DVS-Interfaces einsetzen. Die Einrichtung unseres DVS funktionierte problemlos. Ausführliche Informationen dazu findet ihr in unserem Workshop.

MIDI-Mapping und Controller-Unterstützung

Sofern ihr die Pro-Version benutzt, kann Algoriddim djay Pro eine Vielzahl verschiedener DJ-Controller unterstützen. Neben vorkonfigurierten Geräten wie beispielsweise dem Reloop Mixtour Pro kann sich aber auch unkompliziert ein eigenes Mapping erstellen lassen.

Bereits in einem früheren Workshop haben wir das MIDI-Mapping am Allen & Heath Xone:K3 getestet und vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass sich nahezu sämtliche Funktionen der Software frei belegen lassen. Wer sich intensiver mit individuellen Workflows beschäftigen möchte, findet hier eine äußerst flexible Lösung.

Video-Mixing in Algoriddim djay Pro

Die Pro-Version der DJ-Software ermöglicht auch das Mixen von Bildmaterial. Das können Fotos sein, die sich mit jedem Takt weiterschalten, visuelle Effekte, die man auch als Add-on herunterladen kann oder eben Video-Dateien.

Gerade für Event-DJs ist das eine praktische Option, um mit dem passenden Bildmaterial eine Veranstaltung wie beispielsweise eine Hochzeit noch persönlicher zu gestalten.

Wer nicht sämtliche Musikvideos seiner Sammlung sein Eigen nennt, kann über Tidal Musikvideos innerhalb von Algoriddims djay Pro wiedergeben und mixen. Umfangreiche Effekte für Videos oder Texteinblendungen bietet djay Pro zwar nicht, dafür stehen verschiedene Überblendungseffekte zwischen zwei Bildquellen zur Verfügung. Für Event-DJs reicht der Funktionsumfang aus.

Aufnahme & Broadcasting

Sowohl Audio- als auch Video-Mixe können sich innerhalb der Software aufzeichnen lassen. Hierbei gilt jedoch die Einschränkung, dass Inhalte von Streaming-Diensten nicht aufgenommen werden können.

Eine direkte Funktion zum Broadcasten aus der Anwendung heraus gibt es aktuell noch nicht. Hier muss bei Bedarf der Umweg über OBS angetreten werden.

AI Automix – mehr als nur Hintergrundmusik?

Die Automix-Funktion in Algoriddim djay Pro übernimmt auf Wunsch den nahtlosen Übergang zwischen den Titeln einer ausgewählten Playlist. Anders als bei einer einfachen Wiedergabeliste ermöglicht Algoriddim djay Pro dabei zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. So lassen sich für jeden Titel individuelle Ein- und Ausstiegspunkte definieren, an denen die Überblendung beginnen beziehungsweise enden soll. Darüber hinaus können unter anderem die Übergangsdauer, die Art der Überblendung und weitere Parameter individuell angepasst werden. Dadurch wirkt der Automix deutlich natürlicher und lässt sich an den eigenen Mixing-Stil anpassen.

Besonders für Event-DJs kann diese Funktion den Arbeitsablauf vereinfachen. Während des Dinners, einer kurzen Pause oder wenn man sich für einige Minuten vom DJ-Pult entfernen muss, lässt sich die Musikwiedergabe ohne hörbare Unterbrechungen fortsetzen. Statt auf ein vorbereitetes Mixtape zurückzugreifen, genügt es, die nächsten passenden Titel in eine Playlist zu legen und den Automix zu starten. So bleibt die Musikauswahl flexibel und kann jederzeit an die aktuelle Stimmung der Veranstaltung angepasst werden.

Stabilität und Performance

Für unseren Test haben wir Algoriddim djay Pro auf einem MacBook Pro mit M4 Pro Chip verwendet und das Programm lief durchgehend flüssig. Es gab keinerlei Audioaussetzer oder grafische Ruckler. Die Analyse von lokalen Dateien dauerte pro Song nur wenige Sekunden. Darin enthalten war bereits die Aufteilung in Stem-Bestandteile. Im Test überzeugte die Performance.

Die Analyse unserer 535 Titel umfassenden Playlist lokaler Dateien inklusive Stem-Analyse war nach rund 2 Minuten und 35 Sekunden abgeschlossen.

Die Zielgruppe von Algoriddim djay Pro

Dank der kostenlosen Version lässt sich Algoriddim djay Pro unverbindlich ausprobieren und eignet sich damit auch für Einsteiger. Reduzierte Ansichten erleichtern den Einstieg und sorgen dafür, dass die Benutzeroberfläche trotz des großen Funktionsumfangs nicht überfordert.

Durch die DVS-Unterstützung richtet sich die Software außerdem auch an Vinyl-DJs. Selbst ohne DVS-fähigen Mixer lässt sich mit einem passenden Audiointerface ein entsprechendes Setup realisieren.

Den größten Mehrwert sehen wir allerdings bei mobilen DJs. Die Kombination aus Streaming-Diensten, Sampler, AI-Automix und Video-Mixing deckt viele Anforderungen von Hochzeiten, Firmenfeiern oder anderen Events ab und ermöglicht einen flexiblen Workflow auch bei spontanen Musikwünschen.

Darüber hinaus spricht Algoriddim djay Pro mit Funktionen wie Ableton Link auch DJs an, die ihr Setup um Drum-Machines, Synthesizer oder Ableton Live erweitern und DJ-Sets mit Live-Performance kombinieren möchten.

Kostenlos ausprobieren oder direkt abonnieren?

Algoriddim setzt auf ein Abo-Modell. Mit dieser Gratis-Version kann man sich problemlos mit der Software auseinandersetzen und sie erst einmal testen. Spätestens wenn ein DJ-Controller die Software steuern soll, bedarf es jedoch der Pro-Version. Hier erhält man dann auch Zugriff auf Aufnahme, Neural Mix, AI Automix, DVS, MIDI-Mapping und Video-Mixing.

Hier liegen die Kosten bei 7,- Euro pro Monat oder vergünstigt bei 50,- Euro, wenn man direkt ein Jahresabo abschließt. Wir fänden es schön, wenn die Möglichkeit eines tatsächlichen Kaufs von Algoriddim djay Pro bestehen würde. In Anbetracht des Funktionsumfangs ist der Preis jedoch nachvollziehbar.