Die Neuauflage des Alleskönners

Allen & Heath Xone:K3 – so heißt der neue DJ-Controller, mit dem sich alles, was ihr euch nur vorstellen könnt, nach Belieben mappen lässt. Egal, ob in eurer DJ-Software, eurer DAW oder anderen Programmen. Hier wird alles Digitale schnell haptisch greifbar. Wir gucken uns heute an, was die neue Version kann, was wir alles mappen würden und für wen sich das Gerät eignet.

Kurz & knapp Was ist es? Allen & Heath Xone:K3 – ein vielseitiger MIDI-Controller für DJs, Live-Acts und Produzenten, der digitale Parameter haptisch steuerbar macht. Design & Verarbeitung: Hochwertiges Metallgehäuse, robust und tourtauglich, dennoch kompakt und portabel.

Hochwertiges Metallgehäuse, robust und tourtauglich, dennoch kompakt und portabel. Bedienelemente: 12 Drehregler, 4 Push-Encoder, 4 Fader und 28 Buttons – alles frei mappbar und in 3 Layern nutzbar.

12 Drehregler, 4 Push-Encoder, 4 Fader und 28 Buttons – alles frei mappbar und in 3 Layern nutzbar. Neuerungen: USB-C-Anschluss, individuell farblich belegbare Buttons und aktualisiertes Design.

USB-C-Anschluss, individuell farblich belegbare Buttons und aktualisiertes Design. Kompatibilität: Funktioniert mit DJ-Software, DAWs und Apps wie Ableton, Traktor oder djay pro – inklusive iPad-Support.

Der Allen & Heath Xone:K3 im Überblick

Dass Allen & Heath Produkte rausbringt, die vom Konzept und der Umsetzung her so gut sind, dass nicht alle paar Jahre ein neues Modell erscheinen muss, hat der britische Hersteller schon mehrfach bewiesen. Auch wenn der Xone:96 eigentlich der Nachfolger des Xone:92 ist, trifft man das Urmodell immer noch in genügend Clubs an und nach über 20 Jahren gab es dann eine etwas aktualisierte MK2 Version. Ein Testament an Qualität und Funktionalität des DJ-Mixers. Genauso können wir aber auch über den Xone:K3 sprechen. Dieser markiert die aktualisierte Version des Xone:K2, den es seit 2012 gibt. Aber was genau ist der Xone:K3 eigentlich?

Zugegeben, auf den ersten Blick sieht man ein mit verschiedenen Bedienelementen vollgepacktes schönes Rechteck, dass zum Drehenvon Potis, Drücken von Buttons und Schieben von Fadern einlädt. Damit hat man eigentlich auch perfekt den Grundgedanken des Gerätes erfasst. Denn mit Hilfe des Allen & Heath Xone:K3 sollen digitale Bedienelemente auf geeignete Art und Weise zum Anfassen möglich gemacht werden. Nicht nur, weil es mehr Spaß macht, als einfach nur mit der Maus rumzuklicken, sondern für ein besseres Gefühl und der Möglichkeit, mehr als einen Parameter gleichzeitig zu verändern.

Dabei haben wir zwölf Drehregler mit Anschlag, vier Endlos-Push-Encoder mit korrespondierender LED-Anzeige, vier 6 cm lange Fader und insgesamt 28 Druck-Buttons, die wir nach Belieben Mappen können. Wem das nicht ausreichen sollte, der kann bis zu drei verschiedene Layer speichern und zwischen diesen hin- und herschalten. Damit sollten eigentlich eine Wünsche übrigbleiben.

Die Anschlüsse des Allen & Heath Xone:K3

Die Anschlüsse des Controllers: Die Anschlüsse des Allen & Heath Xone:K3 sind überschaubar, denn neben einem nun USB-C-Port auf der Rückseite des Controllers gibt es lediglich noch die XLINK In- und Out-Buchsen, mit denen sich mehrere Einheiten in Reihe schalten lassen. So lassen sich auch mehrere Modelle des MIDI-Controllers in Reihe schalten. Im Vergleich zum Vorgängermodell gibt es aber keinen 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer auf der Vorderseite und auch keinen Cinch-Ausgang auf der Rückseite.

Das neue Modell hat die Abmessungen von 13,5 x 5,0 x 35,8 cm (B x H x T) und ein Gewicht von 1,25 kg. Damit ist das Gerät natürlich genauso portabel, wie es sein soll, und passt in jede Tasche.

Ein kleiner Vergleich zum Vorgängermodell des MIDI-Controllers

Guckt man sich den Allen & Heath Xone:K3 an und vergleicht diesen mit dem Vorgänger, sieht man nicht allzu viele Unterschiede. Ein gewisses Facelift gab es doch. Die Potis haben einen anderen Druck rundherum und die Buttons sehen nicht mehr ganz so kahl aus. Die Buttons wirken mit einem neuen Aufdruck etwas angenehmer in dunkler Umgebung, und im eingeschalteten Zustand sehen wir dann eine der Neuerungen: Sämtliche Buttons können farblich individuell eingestellt werden. 16 Farben stehen dem Anwender zur Auswahl und das bietet natürlich eine noch bessere Übersicht im Einsatz auf der Bühne. Vor allem, wenn man mehr als ein Mapping, beziehungsweise mehrere Layers, verwendet, bleibt hier so durchgängig, nach ein wenig Übung, klar, welcher Button welche Aktion erledigen soll.

Mit der Xone:Controller Editor App kann natürlich alles feinjustiert werden, Layers, MIDI, CC oder eben die verwendeten Farben. Über das Programm können Mappings auch auf dem Allen & Heath Xone:K3 gespeichert werden.

Der MIDI-Controller in der Praxis

Was man direkt nach dem Auspacken des Allen & Heath Xone:K3 anführen muss, ist die gefühlte Wertigkeit und Robustheit durch die Metallchassis des MIDI-Controllers. Diese Bauweise ist auf jeden Fall für den Einsatz auf Tour, dunklen Clubs und eben auch zu Hause gemacht. Dabei wiegt das Gerät knapp doppelt so viel wie ein Native Instruments Traktor X1 MK3, der vollständig aus Plastik ist, und ist wirklich gut handzuhaben. Neben dem Gerät an sich liegt dem Lieferumfang lediglich noch ein USB-C-Kabel und ein QR-Code mit Link zur Bedienungsanleitung bei.

Zudem müssen wir sagen, dass das Facelift den Controller etwas gesetzter wirken lässt, was uns wirklich gut gefällt. Ein recht zeitloses Design wurde an den richtigen Stellen geupdatet und wir finden, dass der Allen & Heath Xone:K3 in jedem Setup ein gutes Bild macht, egal ob auf der Bühne oder dem eigenen Schreibtisch.

Selbstverständlich ist der MIDI-Controller class-compliant und benötigt keinen Treiber. Via Plug & Play sind wir also direkt bereit loszulegen.

Wer zwischen verschiedenen Layern wechseln möchte, kann dies über den „Layer“-Button unten links tun. Dabei zirkelt der Controller alle auf dem Gerät geladenen Layer durch.

Mappings leicht gemacht mit dem Allen & Heath Xone:K3

Der Allen & Heath Xone:K3 kann natürlich je nach Software sehr einfach gemappt werden. In Ableton reicht es, das Programm via cmd + m oder strg + m je nach Betriebssystem in den MIDI-Modus zu versetzen und dann das zu mappende Element anzuklicken. Sobald man dann den entsprechenden Button, Fader oder Poti am Controller bewegt, ist das Mapping schon abgeschlossen.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch zahlreiche Mappings im Internet für allerlei Software, dadurch dass der Vorgänger eben schon jahrelang auf dem Markt war. Das Schöne ist, dass mit dem Allen & Heath Xone:K3 natürlich alle bisherigen Mappings verwendet werden können!

Das haben wir beispielsweise mit Traktor Pro 4 ausprobiert und uns hier ein Mapping zur Steuerung des Pattern Players installiert. Hier sind jedoch die Farben der Buttons natürlich auf die des Vorgängers beschränkt. Diese können wir jedoch mit der Xone:Controller Editor App nach Belieben anpassen. Diese Mappings können in den Einstellungen importiert werden. Unter der Einstellung „Controller Manager“ können wir hier aber auch schnell eigene Mappings vornehmen.

Der Allen & Heath Xone:K3 in Verbindung mit einem iPad

Durch die USB-C Schnittstelle haben wir auch kurzerhand mal unser iPad angeschlossen und hier mal algoriddims djay pro gestartet. Auch hier wird uns der MIDI-Controller direkt angezeigt und wir können ohne Probleme Mappings vornehmen. Natürlich muss hier auf den Akkustand des Geräts geachtet werden. Allerdings macht das Erstellen eines eigenen Mappings viel Spaß und man kommt auf kreative Ideen, die Bedienelemente einzusetzen.

Die Zielgruppe des MIDI-Controllers

Der Allen & Heath Xone:K3 richtet sich an eine ziemlich große Zielgruppe. Egal ob DJ, Live-Act, Produzent oder bestimmt auch Videografen. Jede Software, die es einem erlaubt, Bedienelemente zu mappen, sollte ohne Probleme mit dem MIDI-Controller funktionieren. Also eigentlich darf man sagen, dass im DJ-Bereich abseits von Vinyl-Only DJs und USB-Stick-Jüngern jeder mit diesem Controller eine Art Schweizer Taschenmesser an die Seite gestellt bekommt. Hier ist nur die Frage, wie man es benutzen möchte. Mit einem bestehenden Mapping oder doch einem ganz eigenen?

Der Preis des Allen & Heath Xone:K3

Was die Kosten für den Controller betrifft, ist der Allen & Heath Xone:K3 mit einem Preis von 228,- Euro zwar nicht der günstigste, zählt jedoch dank der Vielzahl bereits verfügbarer Mappings für unterschiedlichste Anwendungen zu den vielseitigsten Geräten. Zudem dürfte er aufgrund seines robusten Metallgehäuses auch zu den langlebigsten gehören. Der Vorgänger, der Xone:K2 ist aus dem Jahr 2012 und wird immer noch munter verwendet, was ein absolutes Testament für die Langlebigkeit des Produktes ist. Durch die Möglichkeit, das Gerät sowohl für DAWs als auch DJ-Softwares einzusetzen, bekommt man hier definitiv viel für sein Geld.