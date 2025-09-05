Der Spezialist für Akkorde und Harmonien

AlphaTheta Toraiz ChordCat ist eine 8-Spur-Groovebox von AlphaTheta (das Unternehmen, das seit 2020 die Marke Pioneer DJ führt) und kommt anschmiegsam daher, um Akkordprogressionen und Harmonien schnell und intuitiv erstellen und arrangieren zu können.

Kurz & knapp Kreativität: Der Chord-Cruiser ermöglicht schnelle und intuitive Akkordfolgen auch ohne Musiktheorie. Bedienung: Kompakt, leicht und dank X/Y-Pad sehr intuitiv zu steuern – ideal für Studio und mobile Nutzung. Sounds: 145 Presets klingen solide, aber eher unspektakulär und bieten nur eingeschränkte Editiermöglichkeiten. Zielgruppe: Perfekt für Songwriter und Producer als Ideengeber, weniger für Sounddesigner geeignet. Fazit: Inspirierendes Tool mit klarer Stärke in Harmonie- und Akkordgenerierung, als Klangerzeuger aber limitiert.



AlphaTheta Toraiz ChordCat: Überblick

Zentrales Element des AlphaTheta Toraiz ChordCat ist der Chord-Cruiser, der den Nutzer durch eine Fülle von Akkorden „fahren“ lässt und im Nu harmonisch runde oder auch experimentelle Akkordfolgen erstellen kann. Ein interessantes Tool, das Akkorde nicht nur verständlich, sondern spielbar und performativ erlebbar machen will.

Was ist der AlphaTheta Toraiz ChordCat?

Der AlphaTheta Toraiz ChordCat ist zunächst eine kompakte 8-Spur-Groovebox mit integrierten Sounds und einem Pattern-Sequencer. Das Besondere sind jedoch die Akkord- und Harmonie-Skills der kleinen Maschine: aus über 110.000 verschiedenen Akkordkombinationen schlägt ein Algorithmus passende Akkorde zu einem Ausgangsakkord oder -ton vor, sichtbar auf dem berührungsempfindlichen X/Y-Pad dargestellt und anwählbar. Auf diese Weise können schnell und ohne musiktheoretische Kenntnisse Akkordfolgen und harmonische Progressionen erstellt werden.

Die AlphaTheta Toraiz ChordCat Groovebox richtet sich an Songwriter, Producer und alle Musiker, die ein intuitives Tool für Akkord- und Harmoniegenerierung suchen und damit neue Wege und Ansätze in der Musikproduktion erschließen wollen. Ein harmonischer Ideengeber eben, der Grooves, Chords und Melodien kombiniert.

Toraiz ChordCat: Erster Eindruck und Äußeres

Grooveboxen kommen in den verschiedensten Größen daher – der AlphaTheta Toraiz ChordCat gehört mit seinen 25 x 11 x 3 cm eher zu den kleinen, sehr kompakten Maschinen. Mit einem Gewicht von nur 400 g liegt er wirklich leicht in der Hand – und in der Tat kann man ihn wie einen Game-Controller locker in beiden Händen halten und bedienen. Das prädestiniert ihn auch für mobile Anwendungen abseits eines fixen Platzes im Studio.

Äußerlich wirkt der ChordCat nicht übermäßig spektakulär, die grüne Beleuchtung harmoniert jedoch schön mit der grauen Gehäusefarbe. Die Oberfläche ist aufgeräumt und logisch strukturiert. Im Verlauf des ersten Arbeitens mit dem AlphaTheta Toraiz ChordCat habe ich mich auch schnell eingearbeitet, die Taster und Funktionen sind einfach und logisch erreichbar.

Alle Anschlüsse des AlphaTheta Toraiz ChordCat befinden sich auf der Rückseite: L/R-Line-Out als 6,3 mm-Klinke (gut!), Kopfhörerausgang als 3,5 mm-Miniklinke, MIDI In/Out, USB-Stromversorgung.

Dank Batteriebetrieb (6x AA) ist der ChordCat auch mobil einsetzbar. MIDI über USB wird nicht unterstützt, der ChordCat sendet und empfängt MIDI auschließlich über die DIN-Buchsen.

Die Features des Toraiz ChordCat

Der Funktionsumfang des AlphaTheta Toraiz ChordCat liest sich durchaus umfangreich. Besonders im Kontext der sehr kompakten Bauform. Hier die wichtigsten Eckpunkte:

Chord-Cruiser mit Vorschlägen für Akkordverläufe, visuell dargestellt auf dem X/Y-Pad

16-Step-Sequencer mit bis zu 128 Schritten pro Pattern

8 Tracks, jeweils mit 16 Patterns

Sound-Engine mit 145 integrierten Presets (16 Drumkits, Keys, Bass, Leads, FX)

Echtzeitaufnahme und Step-Eingabe

Effekte: Reverb, Chorus, Delay, Ducker, Arpeggiator

Tonart & Skalen einstellbar

Swing, Transposition, Laufreihenfolge pro Track

Projektmanagement mit Speicherfunktion

MIDI-Integration (inkl. Routing für jeden Track)

Parameter Automation

Der Chord-Cruiser

Der Chord-Cruiser ist das zentrale Kreativwerkzeug des ChordCat und richtet sich vor allem an alle, die schnell und ohne tiefes Musiktheoriewissen harmonische Akkordfolgen erstellen wollen. Aber auch musiktheoretisch bewanderte und ausgebildete Producer können so abseits der bekannten Harmonie-Pfade neues Terrain erkunden. In der Tat liefert der AlphaTheta Toraiz ChordCat ohne viel Zutun sehr schnell ungewohnte Progressionen.

Im Kern funktioniert der Chord-Cruiser wie ein intelligenter Harmonievorschlags-Assistent: Man spielt einen Ausgangsakkord auf der Tastatur, der ChordCat analysiert diesen und zeigt auf dem X/Y-Pad mögliche passende Folgeakkorde an. Dabei stehen helle Felder für Akkorde innerhalb der eingestellten Tonart und Skala (diatonisch). Dunklere Felder zeigen Akkorde außerhalb der Skala an – ideal für Modulationen oder überraschende Harmoniewechsel, Experimentieren erwünscht.

Mit einer simplen Fingerbewegung können so neue Akkorde angespielt und direkt angehört werden. Gefällt ein Akkord, kann er direkt fest einer Touch-Taste der Tastatur zugewiesen werden. Auf Grundlage dieses Akkords werden dann die nächsten passenden vorgeschlagen. So entsteht sukzessive eine eigene Akkord-Map, mit der sich komplette Harmoniefolgen in Echtzeit einspielen oder im Step-Sequencer programmieren lassen.

Im Jam-Kontext erweist sich der Chord-Cruiser somit als Flow-Katalysator, weil er einerseits Sicherheit innerhalb der Skala bietet, andererseits aber auch bewusst den Weg in harmonisch fremde Gefilde offen lässt und anbietet.

Sound-Engine und Presets

Wie jede Groovebox bringt auch der AlphaTheta Toraiz ChordCat eine eigene Klangerzeugung mit. Insgesamt stehen 145 feste Sound-Presets und 16 verschiedene Drumkits zur Auswahl. Die Kategorien umfassen Keys, Organ, Bass, Lead, FX und Pads – die Presets klingen durchweg sauber, modern und produktionstauglich. Aber: Sie stechen nicht gerade mit viel Charakter hervor, manchmal klingt es gar nach General MIDI. Insgesamt sind die Klänge „out of the box“ durchaus verwendbar, aber vermögen nicht zu fesseln.

Eine eigene Klangerzeugung, basierend auf Sampling oder Synthese, gibt es hingegen nicht. Auch die Editiermöglichkeiten der einzelnen Presets sind sehr eingeschränkt: Filter, Amp-Hüllkurve bestehend aus Attack/Release, Mono-/Poly-Mode sowie Portamento lassen sich einstellen. Weitere Mixing-Einstellungen für die acht Tracks umfassen Lautstärke, Panning, Reverb- und Chorus-Send. Das war’s schon.

Die Sound-Auswahl erfolgt schnell und intuitiv. Über die Sound-Taste wählt man zunächst die gewünschte Kategorie, anschließend lässt sich auf dem X/Y-Pad zwischen den einzelnen Presets browsen. Dieser Workflow ist im Live-Betrieb angenehm schnell – in wenigen Sekunden ist der passende Klang geladen, und bei Bedarf auch schnell ausgetauscht.

Klangbastler und Sounddesigner kommen mit dem AlphaTheta Toraiz ChordCat vermutlich nicht auf ihre Kosten – für mich klingt es oftmals schon sehr Basic. Der Fokus des Geräts liegt eben auf seinen Akkord- und Harmonie-Skills.

Harmonik und Skalensteuerung

Ok, die Sounds haben mich nicht wirklich umhauen oder faszinieren können – aber das spannende Konzept des AlphaTheta Toraiz ChordCat ist die enge Verbindung von Harmonik, Skalen und Akkordsteuerung. Während andere Grooveboxen bei der Eingabe von Akkorden und Melodien dem Nutzer alle Freiheiten lassen, setzt der ChordCat auf ein definiertes tonales Umfeld, das sich jederzeit anpassen lässt.

Im Zentrum steht die freie Wahl von Tonart (Key) und Skala (Mode) – diese Schritte macht man am Anfang eines jeden neuen Projekts. Bei den Skalen finden sich alle gängigen Modi, von der klassischen Ionisch/Dur- und Äolisch/Moll-Tonleiter bis hin zu modalen Varianten wie Dorisch, Phrygisch oder Lydisch. Auch exotischere Skalen sind vertreten, sodass sich neben traditionellen Harmoniefolgen auch experimentellere Klangwelten anlegen lassen.

Wenn man den Schritt-für-Schritt-Vorschlägen auf dem X/Y-Pad folgt und diese jeweils auf den nächsten Step auf die Keys legt, gelangt man wirklich schnell zu harmonisch stimmigen Ergebnissen. Für Songwriting, improvisierte Live-Sets oder spontane Jams ist das ein starkes Werkzeug, das in dieser Form nur wenige Hardware-Sequencer bieten.

Ein möglicher Kritikpunkt in diesem Kontext: Die generierten Akkorde haben keine Dynamik, jede Note hat also die gleiche hohe Velocity. Man kann aber hinterher im Sequencer per Step (also für den ganzen Akkord) die Velocity einstellen.

Auch hier verstehe ich den AlphaTheta Toraiz ChordCat eher als Ideengeber und Skizzierer von musikalischen Ideen und Akkordprogressionen – die Übertragung in die DAW macht definitiv Sinn, wenn man sowohl Sound als auch Timing/Velocity weiter verfeinern möchte.

Chordsets

Erwähnenswert sind auch die 16 vorinstallierte Chordsets, mit denen der ChordCat daherkommt: Das sind vorkonfigurierte Akkordbelegungen für die unteren Touch-Tasten, die direkt geladen werden können.

13 dieser ChordSets sind genre-inspirierte Presets, die für bestimmte Stilrichtungen abgestimmt sind. So finden sich zum Beispiel House-taugliche Chords mit offenen, schwebenden Harmonien, Pop-Akkorde mit einfacher, klarer Struktur oder Jazz- und Neo-Soul-Progressionen mit reicherer Harmonik. Die restlichen Sets sind eher universell gehalten und decken klassische Pop-, Rock- oder Cinematic-Szenarien ab.

Praxiserfahrungen mit dem Toraiz ChordCat

Zunächst möchte ich auf die Groovebox-typischen Aspekte der Bedienung des AlphaTheta Toraiz ChordCat eingehen. Kurz gesagt: Die Lernkurve ist sehr flach und innerhalb kurzer Zeit hat man sich einen wirklich schnellen und flüssigen Workflow mit den gängigen Groovebox-Tasks angeeignet: Spuren erstellen, Sounds auswählen, Pattern einspielen und kopieren, Effekte hinzufügen – alles geht sehr direkt und ohne Umwege. Lediglich die Shift-Taste ist häufig im Einsatz, aber das ist natürlich kein Problem.

Das X/Y-Pad kommt der Bedienung des AlphaTheta Toraiz ChordCat mit seinem sehr kleinen Display hier wirklich zugute, denn sehr viele Einstellungen und Funktionen werden hierüber gesteuert: Mixing-Aufgaben wie Lautstärke oder Panorama-Verteilung, Reverb- und Chorus-Send, Sound-Auswahl oder Delay-Time – das X/Y-Pad ermöglicht schnelles Einstellen von Settings. Das ist gut gelöst. Was auch Spaß macht: Filter-Automationen über das X/Y-Pad aufnehmen. Auch das ist superschnell umgesetzt, ohne Menü-Navigation.

Im Recording-Kontext mit dem Sequencer fehlt leider ein Count-in. Das ist unpraktisch, weil man bei neuen Tracks schwer den richtigen Einsatz trifft – oder eben die Takte einmal durchlaufen lassen muss.

Wie schon gesagt: Wirklich am Sound schrauben, Hüllkurven einstellen etc., all das ist eher reduziert und nicht der starke Punkt des Geräts. Aber im Skizzieren von Songs, Harmonien und Akkordfolgen spielt der ChordCat seine Stärken aus. Auch hier macht das X/Y-Pad wieder absolut Sinn, denn man kann sehr übersichtlich Akkorde vorhören und im Nu direkt in den Step-Sequencer übertragen.

Die Kombination aus Tonart, Skala und Chord-Cruiser sorgt dafür, dass harmonisch stimmige Ergebnisse praktisch garantiert sind. Das ist besonders für Einsteiger und Producer ohne tiefgehende oder weitere musiktheoretische Kenntnisse hilfreich. Aber auch versierte User können von den direkt und schnell verfügbaren Kombinationen von Akkorden, auch abseits der direkt benachbarten Verwandten, profitieren.

Trotz der cleveren Vorschläge des Chord-Cruisers bleibt es an der musikalischen Intuition des Nutzers, gezielt zu wählen, denn der ChordCat serviert keine fertigen Songs, sondern öffnet viele harmonische Türen, durch die man bewusst hindurchgehen muss. Hinhören und nach persönlichen Geschmack die Akkorde auswählen muss man angesichts der vielen Möglichkeiten also auf jeden Fall.

Die Akkorde selbst lassen sich im Gerät nicht weitergehend editieren, also etwa einzelne Noten ändern oder entfernen bzw. hinzufügen. Dies muss man dann in der DAW machen, wenn man die MIDI-Daten weiterschickt.

Etwas herausfordernder wird es erst, wenn man zu einer programmierten Piano-Akkordfolge nun den passenden Bass einspielen will. Der AlphaTheta Toraiz ChordCat zeigt ja aber die Akkorde auf der Piano-Spur an, wenn man nachschaut. Somit kann man einfach den Grundton übernehmen und ist dann in tune.

In der Praxis kann es etwa so laufen: Beat programmieren, der im Loop läuft. Dann am Pfad des Chord-Cruiser entlanglaufen und die passenden Akkorde schrittweise hintereinander auf die Keys legen. Anschließend einfach die Akkordfolge etwas proben und in Echtzeit aufnehmen – fertig. Das ist schon echt gut gelöst.

Zudem fördert der Ansatz „Akkorde in den Step-Sequencer programmieren“ natürlich ganz andere Resultate zutage, als man es von klassischen Grooveboxen kennt. Akkorde werden schnell zu rhythmischen Elementen, und das klingt cool. Ganz schnell kommt einem da House-Music in den Sinn – ich glaube, versierte House-Produzenten können viel aus dem ChordCat rausholen.

Klanglich liefern die internen Presets moderne, genreübergreifende Sounds, die sofort einsatzbereit sind, aber wie gesagt sehr unspektakulär klingen. Wer mehr Kontrolle möchte, nutzt den ChordCat als MIDI-Controller für externe Synths – eine Rolle, die er dank Synchronisation und vollständiger MIDI-Anbindung einwandfrei erfüllt. Unterm Strich ist der ChordCat kein tief verschachteltes Soundlabor, sondern ein musikalischer Katalysator: ein Werkzeug, das Ideen anstößt, ohne viel Aufwand harmonische Strukturen aufbaut und durch seinen schnellen Zugriff keine Hürden aufbaut, ihn schnell in die Hand zu nehmen und loszulegen.

Alternativen zum Toraiz ChordCat

Die Zahl der Alternativen zum ChordCat auf dem Markt ist eher begrenzt.

Ein interessantes Gerät ist der KordBot von ISLA Instruments, ein kompakter MIDI-Controller speziell für Akkordarbeit. Über seine Matrix-Tasten lassen sich schnell Akkorde auswählen, Skalen erkunden und komplexe Voicings zusammenstellen. Anders als der AlphaTheta Toraiz ChordCat bietet der KordBot jedoch keine eigene Klangerzeugung oder integrierten Sequencer. Er richtet sich eher an Nutzer, die mit einer DAW oder einem externen Synthesizer arbeiten und dort gezielt Harmonien generieren wollen. In Sachen tiefgreifender Akkordgestaltung ist er vielseitiger, aber ohne Step-Sequencer und Sounds bleibt er ein reines Steuergerät.

Der NDLR von Conductiove Labs ist ein spezialisiertes MIDI-Akkord-Generator-Tool für z. B. Ambient- und Drone-Stile, das per Knopfdruck komplexe, mehrstimmige Sequenzen erzeugt – allerdings auch ohne eigene Klangerzeugung oder Step-Sequencer.

Der Telepathic Instruments Orchid (von Tame Impala’s Kevin Parker entworfen) ist eine neue innovative Standalone-Groovebox mit eingebautem Synth, Akkordgenerator, Arpeggiator und Sequencer – ein kreatives Ideen-Tool, das deutlich tiefer in Sounddesign und Arrangement greift, aber auch in einer höheren Preisklasse spielt – und zudem noch nicht auf dem europäischen Markt erhältlich ist.

SCALER 3 ist ein leistungsstarkes Kompositions-Tool für die DAW, das Akkorde erkennt, Skalen vorschlägt, harmonisch passende Progressionen erstellt und somit ideal für Songwriting ist – leider aber eben nur in der Software-Welt zuhause.

Der ChordCat ist nicht allein, insbesondere wenn man auch Plug-ins einbezieht, aber als Hardware einzigartig in seiner Kombination aus Chord‑Cruiser, Chord-Sets, kompaktem Groove-Sequenzer und direkter Bedienbarkeit. Man könnte den Toraiz ChordCat auch als Hardware-Version von Scaler bezeichnen.