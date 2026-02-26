Digital und durchdacht: Das Alto TMD 16 mit Touchfadern

Digitale Mischpulte sind schon lange nicht mehr nur riesigen Live-Produktionen vorbehalten, sondern auch im kompakten Format halten sie zunehmend Einzug in Proberäume und kleinere Veranstaltungsorte. Mit dem Alto TMD 16 hat Alto Professional genau hierfür ein Produkt vorgestellt, das sich zwischen klassischem Mischpultgefühl und moderner Digitaltechnik verorten lässt. Ob dieses Konzept in der Praxis aufgeht und für wen sich das Alto TMD 16 eignet, zeigt der folgende Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Alto Professional TMD 16, kompaktes Digitalmischpult mit Touchfadern, Display und klassischer Kanalstruktur für Live- und Präsentationsanwendungen. Intuitive Bedienung: Touchfader, Display und Encoder ermöglichen schnellen Zugriff ohne Menü-Tiefe.

Touchfader, Display und Encoder ermöglichen schnellen Zugriff ohne Menü-Tiefe. Solide Klangbearbeitung: Kompressor, EQ und Effekte decken typische Anforderungen im Alltag ab.

Kompressor, EQ und Effekte decken typische Anforderungen im Alltag ab. Limitierte Flexibilität: Kein Multitrack-USB-Recording und nur drei Aux-Wege für Monitormischungen.

Kein Multitrack-USB-Recording und nur drei Aux-Wege für Monitormischungen. Guter Gegenwert: Für 569,- Euro ein praxisnahes Digitalpult.

Ein Blick auf das Alto TMD 16

Bevor es klanglich und praktisch zur Sache geht, lohnt sich wie immer ein genauer Blick auf das Alto TMD 16. Dabei fällt sofort auf, dass das Pult klassische Mischpultlogik mit moderner digitaler Steuerung kombiniert und dabei sehr übersichtlich wirkt.

Äußeres

Gehäuse und Verarbeitung

Das Alto TMD 16 besitzt ein stabiles Metallgehäuse und macht insgesamt einen robusten Eindruck. Nichts wirkt klapprig oder instabil, was gerade mit Blick auf einen möglichen mobilen Einsatz wichtig ist. Das Pult ist angenehm kompakt, sodass es auch auf kleineren Arbeitsflächen problemlos Platz findet. Gleichzeitig sorgt das Gewicht dafür, dass das Alto TMD 16 sicher auf dem Tisch steht und nicht verrutscht.

Bedienoberfläche

Im Zentrum der Bedienoberfläche befindet sich ein sieben Zoll großes, mattes Farb-Display, das Pegelanzeigen, Kanalzüge und Einstellparameter übersichtlich darstellt. Daneben befinden sich zehn Endlosregler mit Druckfunktion, über die sich die im Bildschirm angezeigten Parameter einstellen lassen, sowie sieben Tasten unter dem Display für weitere Funktionen. Spannend ist, dass die Lautstärkeregelung über Touchfader mit LED-Anzeige erfolgt, die je nach gewählter Bank unterschiedliche Kanäle oder Ausgänge steuern. Ergänzt wird das Ganze durch Taster für die Kanalwahl, Solo, Mute und den Layer-Wechsel.

Anschlüsse

Die Rückseite des Alto TMD 16 ist recht dicht bestückt und bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: Die Eingangskanäle 1 bis 8 sind als Kombibuchsen ausgeführt und eignen sich damit für Mikrofone und Line-Signale. Die Kanäle 9 bis 12 verfügen über symmetrische Klinkeneingänge für Stereoquellen, weitere Stereo-Signale lassen sich per Cinch-Anschlüsse über eine 3,5-mm-Klinke oder per Bluetooth einspeisen. Außerdem ist ein RJ45-Anschluss verbaut, über den sich das Mischpult per App fernsteuern lässt.

Für die Ausgänge stehen symmetrische XLR-Buchsen für Main, vier Subgruppen, drei Aux-Wege und einen separaten Effekt-Ausgang zur Verfügung. Hinzu kommen symmetrische Monitor-Ausgänge im großen Klinkenformat sowie ein Kopfhörerausgang auf der Vorderseite des Mischpults. Für die Verbindung mit einem Computer sind sowohl ein USB-B- als auch ein USB-C-Anschluss vorhanden. Hierüber kann sowohl Musik auf den Stereo-Kanal 15/16 zugespielt als auch die Stereo-Summe des Mischpults in einer DAW mitgeschnitten werden. Ein zusätzlicher USB-A-Anschluss auf der Vorderseite dient der Stromversorgung externer Geräte, wie beispielsweise eines Handys.

Technisches

Routing und Ausgänge

Das Routing des Alto TMD 16 erlaubt es, jeden Eingangskanal flexibel auf den Main-Ausgang, auf zwei Subgruppen oder auf die drei Aux-Wege zu senden. Zusätzlich stehen ein Effekt-Bus und ein Stereo-Monitor-Ausgang zur Verfügung. Die Subgruppen liegen im Stereo-Format, die Aux-Ausgänge im Mono-Format an. Dadurch eignet sich das Mischpult sowohl für simple Stereo-Setups als auch für Anwendungen mit Monitorwegen oder getrennten Lautsprecherzonen.

Dynamik und Klangbearbeitung

Der Kanalzug jedes Eingangskanals beginnt mit einem Gain. Darauf folgt bei allen Mono-Kanälen ein Kompressor, dessen Threshold und Ratio über einen Encoder neben dem Display detailliert angepasst werden können. Pro Kanal gehört außerdem ein durchstimmbarer 3-Band-Equalizer zum Kanalzug. Zusätzlich steht ein schaltbares Lowcut-Filter für 80 oder 100 Hz zur Verfügung. Für die Ausgänge bietet das Mischpult neben einem Kompressor jeweils einen 7-Band-Equalizer, der sich optimal zur Anpassung an die Raumakustik oder die PA nutzen lässt.

Effekte

Die interne Effektsektion ist mit verschiedenen Hall-, Delay- und Chorus-Effekten ausgestattet, von denen jeweils einer ausgewählt und dem FX-Bus zugewiesen werden kann. Der Effekt-Bus lässt sich zudem per XLR abgreifen und über ein optional anschließbares Pedal (6,35-mm-Anschluss) ein- und ausschalten.

Szenen

Besonders praktisch beim Alto TMD 16: Ohne ein kompliziertes Untermenü lassen sich Szenen abspeichern und aufrufen. Dazu genügt ein Klick auf den präsenten Einstellungs-Button mittig unter dem Display und sofort werden die neun verfügbaren Szenen angezeigt.

USB und Bluetooth

Über die integrierten USB-Schnittstellen (USB-B und USB-C) kann das Alto TMD 16 als Audiointerface genutzt werden, wobei die Audioübertragung mit 16 Bit/48 kHz erfolgt. Zusätzlich ermöglicht der integrierte Bluetooth-Empfänger auf dem Stereo-Kanal 13/14 das drahtlose Zuspielen von Musik, beispielsweise von Handys oder Tablets.

Das Alto TMD 16 in der Praxis

Nach dem Blick auf Aufbau und Ausstattung des Mischpults zeigt sich erst im Praxistest, wie gut sich das Alto TMD 16 tatsächlich bedienen lässt. Dafür kam das Pult bei einer kleinen Session mit einem Gesangsmikrofon, einer mikrofonierten Cajon und einem E-Piano zum Einsatz. Ziel war es, eine typische Live-Situation abzubilden, um die Bedienung unter realistischen Bedingungen zu beurteilen.

Einrichtung und erster Eindruck

Das Einrichten des Mischpults ist faktisch gar nicht nötig, denn sofort nach dem Einschalten stehen alle Funktionen übersichtlich zur Verfügung und das Display zeigt direkt die Ein- und Ausgangskanäle an. Besonders praktisch und auch für Analogpult-Liebhaber vorteilhaft ist, dass die Beschriftung der Anschlüsse und die Struktur der Kanalbänke logisch aufgebaut sind.

Gesangsmikrofon, Cajon und E-Piano lassen sich ohne Umwege anschließen und sind sofort dem entsprechenden Eingangskanal zugewiesen, ein Routing für die Verbindung des physischen Eingangs mit dem digitalen Kanalzug ist beim Alto TMD 16 nicht erforderlich. Besonders positiv fällt auf, dass man jederzeit auf dem Display sieht, was im Signalweg passiert, sofern kein Kanal per Select-Taste ausgewählt ist. Was allerdings auch auffällt und störend sein kann: Die Kanäle können nicht beschriftet oder mit einem Symbol versehen werden.

Arbeiten mit Mikrofon und Cajon

Die Gain-Regelung lässt sich beim Gesangsmikrofon sehr gut einstellen und auch das Einstellen des Kompressors funktioniert dank der Anzeigen im Display sehr intuitiv. Bei der mikrofonierten Cajon erweist sich vor allem der Equalizer mit seinen komplett durchstimmbaren drei Bändern als nützlich. Hilfreich ist hierfür auch der Kopfhöreranschluss, über den Problemfrequenzen einfacher rausgehört werden können.

Einsatz des E-Pianos

Das E-Piano wird im Test als Stereoquelle auf den Eingängen 9/10 angeschlossen und auch hier hilft der Equalizer dabei, den Klang optimal dem Mix anzupassen. Was mir dabei jedoch fehlt – und das betrifft alle Stereo-Eingänge – ist ein Kompressor im Kanalzug. Um mein E-Piano ohne externe Geräte komprimieren zu können, muss ich den Umweg gehen, den Stereo-Kanal nicht auf die Summe, sondern auf die Subgruppe 1/2 zu routen, diese wie gewünscht zu komprimieren und sie anschließend auf den Summen-Ausgang zu leiten.

Bedienung im laufenden Betrieb

Im laufenden Betrieb zeigt sich, dass das Bedienkonzept des Mischpults gut durchdacht ist: Die Touchfader reagieren zuverlässig und ermöglichen sehr präzise Lautstärkeänderungen. Zwar fehlt das haptische Feedback klassischer (Motor-) Fader, dafür bleibt die Oberfläche übersichtlich und reagiert auch beim Umschalten der Layer schnell.

Die Touchfader lassen sich nicht durch versehentliches Drücken auf eine beliebige Stelle im Touch-Bereich verstellen, stattdessen muss der angezeigte LED-Punkt gedrückt werden, um ihn zu verschieben. Für meinen Geschmack könnte dieser allerdings größer oder als durchgehender Balken angezeigt werden, um einen noch besseren Überblick zu erhalten. Dank der sehr übersichtlichen Kombination aus Display, Encodern und Tastern entwickelt man aber recht schnell einen soliden Workflow auf dem Alto TMD 16.

Effekte

Die internen Effekte lassen sich direkt im Effekt-Bus sehr unkompliziert auswählen und anpassen. Dass hier für die gesamte Szene nur ein Effekt ausgewählt werden kann, ist nicht weiter tragisch, denn es stehen auch zwei Kombi-Effekte aus Reverb und Delay zur Verfügung. Die Effekte klingen meiner Meinung nach in Ordnung und erfüllen ihren Zweck, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Für Delay-Effekte steht schräg unter dem Display eine Taste zum Eintappen des Tempos zur Verfügung.

Monitoring

Auch das Monitoring funktioniert sehr zuverlässig. Allerdings kann die Zuweisung der Kanäle auf die Monitor-Wege nicht per klassischem Sends-on-Fader vorgenommen werden, sondern muss über die einzelnen Eingangskanäle erfolgen. Da beim Alto TMD 16 ohnehin nicht viele Ein- und Ausgänge zur Verfügung stehen und sich das Mischpult daher beispielsweise eher an kleine Bands richtet, ist das kein großes Drama.

Anwendungsbeispiele für das Alto TMD 16

Proberaum und kleine Bands

Im Proberaum bietet das Alto TMD 16 wie gesagt eine übersichtliche Lösung für kleine Bands: Mehrere Mikrofone und Instrumente lassen sich sauber mischen und über die drei Aux-Wege auf Monitore verteilen. Die Möglichkeit, Einstellungen zu speichern, ist im Proberaumalltag besonders praktisch. Einschränkend wirkt hier jedoch je nach Bandgröße die Anzahl der verfügbaren Aux-Wege, denn bei vielen individuellen Monitormischungen kann das schnell an Grenzen stoßen. Für kleinere Setups bleibt das Alto TMD 16 jedoch gut nutzbar.

Schule und Seminarraum

Auch in Schulen, Kirchen sowie Seminar- oder Konferenzräumen kann das Pult seine Stärken durch einfache Bedienung und flexible Anschlussmöglichkeiten ausspielen. Sprachmikrofone, drahtlose Zuspieler per Bluetooth und externe Geräte wie beispielsweise Laptops oder Tablets lassen sich problemlos integrieren. Speicherbare Szenen helfen dabei, schnell zwischen den benötigten Nutzungsszenarien umzuschalten.

Home- und Projektstudio

Auch im Homestudio kann das Alto TMD 16 eingesetzt werden, denn hier lassen sich Mikrofone und Instrumente gleichzeitig anschließen und direkt im Mischpult bearbeiten. Die speicherbaren Szenen sind hilfreich, um wiederkehrende Aufnahmesituationen schnell abzurufen. Eine wichtige Einschränkung zeigt sich jedoch beim Einsatz als Audiointerface: Das Alto TMD 16 überträgt über USB nur das Summen-Signal, einzelne Kanäle lassen sich also nicht separat in einer DAW aufnehmen.

Alternativen zum Alto TMD 16

Behringer X Air XR18

Das Behringer X Air XR18 richtet sich in erster Linie an Anwender, die vollständig auf eine externe Steuerung per Tablet oder Computer setzen möchten. Im Vergleich zum Alto TMD 16 verzichtet es komplett auf eine eigene Bedienoberfläche mit Display und Fadern, bietet dafür aber ein umfangreiches Multitrack-USB-Interface und sehr flexible Routing-Möglichkeiten.

Soundcraft Ui16

Das Soundcraft Ui16 setzt ebenfalls auf eine Steuerung über Tablet, Smartphone oder Computer – allerdings nicht per App, sondern Browser-basiert. Ähnlich wie beim Behringer X Air XR18 gibt es keine physische Mischpultoberfläche. Das Soundcraft Ui16 punktet vor allem mit guter Klangqualität und wird häufig für mobile Anwendungen genutzt.

Presonus StudioLive AR16c

Das Presonus StudioLive AR16c kombiniert analoge Bedienung mit digitaler Signalverarbeitung. Es verfügt über klassische Fader und Drehregler und eignet sich daher besonders für Anwender, die ein analoges Layout bevorzugen. Im Vergleich zum Alto TMD 16 kann es als Multitrack-USB-Interface dienen.