Mit dem Alto TS 108C Säulenlautsprecher bietet Alto ein aktives Komplettsystem an, das auf einfache Handhabung und mobile Einsatzszenarien ausgelegt ist. Säulenlautsprecher haben sich als platzsparende und vielseitige Lösung für kleine bis mittlere Beschallungssituationen etabliert. Im folgenden Testbericht werfen wir einen Blick auf Aufbau, Ausstattung und technische Umsetzung der kompakten Säule.

Ein Überblick über den Alto TS 108C

Säulenlautsprecher gehören zu den kompakten und modular aufgebauten Beschallungssystemen. Sie werden häufig in kleinen bis mittleren Veranstaltungsumgebungen eingesetzt, in denen Sprachverständlichkeit, gleichmäßige Schallverteilung und geringe optische Präsenz gefragt sind. Der Alto TS 108C ist ein aktives Säulensystem aus dieser Geräteklasse und richtet sich an Anwender, die ein transportables Komplettsystem aus Subwoofer, Säulenmodulen und integriertem Verstärker/DSP suchen.

Gehäuse und Abmessungen

Das System besteht aus einem kompakten Subwoofer-Gehäuse und mehreren aufsteckbaren Säulensegmenten. Das Subwoofer-Gehäuse besteht aus robustem Kunststoff und ist in einem schlichten schwarzen Design gehalten. Zusammengebaut erreicht das System eine Höhe von knapp zwei Metern, wobei die Einzelmodule für Transport und Aufbau getrennt bleiben. Das Design orientiert sich an einer möglichst schmalen und unauffälligen Säulenoptik.

Die Säulenmodule sind längliche, schmale Elemente, in denen die Hochton- bzw. Mittelton-Treiber untergebracht sind. Die Module werden stapelbar auf dem Subwoofer montiert und besitzen integrierte Steckkontakte. Diese dienen gleichzeitig der mechanischen Verbindung und der Signalführung. Zur zusätzlichen Stabilität sind die Module formschlüssig geführt. Der Subwoofer besitzt eine perforierte Metallgitterfront, hinter der der Tieftöner sitzt.

Rückseitige Anschlüsse und Bedienelemente

Auf der Rückseite des Subwoofers befinden sich sämtliche Bedienelemente und Audioanschlüsse. Dazu gehören:

zwei XLR/TRS-Kombibuchsen für Mikrofon- und Line-Signale

Lautstärkeregler für die beiden Eingangskanäle

Einfache 2-Band-Klangregelung (Bass und Höhen) für die Kanäle 1 und 2

Ein zusätzlicher Kanal für Bluetooth- oder Aux-Zuspielung

ein Master-Level-Regler und DSP-Auswahl

eine Reverb-Sektion, die kanalweise zugeschaltet werden kann

ein symmetrischer XLR-Ausgang zum Durchschleifen des Summensignals

Netzanschluss und Hauptschalter

Interne Details und Funktionen

Der TS 108C ist als aktives 2-Wege-System ausgelegt. Im Subwoofer arbeitet ein 8-Zoll-Tieftöner in einem Bassreflexgehäuse, während in den Säulenmodulen mehrere kleine Treiber (typischerweise sechs Stück mit ca. 2,75 Zoll Durchmesser) für den Mittelton- und Hochtonbereich zuständig sind. Diese Anordnung unterstützt eine gezielte vertikale Abstrahlung bei breiter horizontaler Abdeckung.

Die internen Endstufen basieren auf Class-D-Technologie. Die Gesamtleistung wird vom Hersteller mit etwa 600 W Peak und rund 300 Watt RMS angegeben. Die interne Elektronik beinhaltet eine aktive, DSP-gesteuerte Frequenzweiche, die den Tiefton- und Hochtonweg trennt und zusätzlich Limiter, Hochpassfilter, Laufzeitkompensation und Schutzschaltungen umfasst. Der DSP sorgt dafür, dass die Treiber innerhalb ihrer Belastungsgrenzen bleiben.

Der nutzbare Frequenzbereich beginnt im Tiefton typischerweise knapp unterhalb von 55 Hz und reicht bis etwa 15 kHz (bei -3 dB) in den Hochtonbereich. Das Abstrahlverhalten ist breit ausgelegt, mit einer horizontalen Verteilung deutlich über 100 Grad. Vertikal bleibt die Abstrahlung schmaler, was Reflexionen von Decken und Böden reduzieren soll.

Das System verfügt über mehrere anwählbare Klangmodi, die bestimmte Frequenzbereiche anheben oder absenken. Üblich sind Presets für Anwendungen wie Sprache, Live-Musik oder DJ-Wiedergabe. Zusätzlich gibt es einen frei konfigurierbaren Modus, der über eine App gesteuert werden kann. Die Presets beeinflussen vor allem den Bassbereich, die Präsenzmitten und die Brillanz des Hochtonbereichs.

Praxis

Der Alto TS 108C kommt gut verpackt bei mir an. Beim Auspacken fällt sofort die Tragetasche für die Säulenelemente auf. Der Säulenlautsprecher ist schnell ausgepackt und aufgebaut, denn es müssen lediglich die Säulenelemente auf den Subwoofer gesteckt werden. Mein erster Eindruck ist – wie bei vielen Säulenlautsprechern in dieser Preisklasse – eher verhalten, denn das Vollplastikgehäuse wirkt auf mich nicht besonders stabil. Die Steckverbindungen der Säule halten dafür erstaunlich gut. Die Elemente sitzen fest, auch wenn ich an der Säule wackele. Das geringe Gewicht und die Tragetasche sorgen für einen einfachen Transport und einen schnellen Aufbau.

Um die Klangqualität zu beurteilen, habe ich zunächst Musik über den Alto TS 108C im DSP-Modus „Normal“ abgespielt. Dabei konnte ich feststellen, dass der Subwoofer einen guten Job macht. Der Bass war druckvoll und hatte für einen Säulenlautsprecher erstaunlich viel Punch. Bei einer größeren Entfernung von der Box (ab etwa 5 m) war der Bass zwar noch definiert, aber nicht mehr besonders durchsetzungsstark. Grundsätzlich war der Bassbereich jedoch nicht matschig, sondern klar und differenziert wahrnehmbar.

Die Mitten haben mir etwas gefehlt und hätten für meinen Geschmack präsenter sein können. Der Höhenbereich ist dafür umso deutlicher ausgeprägt. Hier ist mir jedoch aufgefallen, dass der Klang bei geringem Hörabstand etwas schrill wirkte. Erst mit zunehmendem Abstand zum Lautsprecher wurde der Hochton ausgewogener.

Auch der Test mit Mikrofon hat den Eindruck vom ersten Hören bestätigt. Trotzdem war die Sprachverständlichkeit des Alto TS 108C sehr gut. Der praktische Reverb-Effekt klingt gut und lässt sich einfach dazuschalten. Um die verschiedenen DSP-Settings und den EQ genauer unter die Lupe zu nehmen, habe ich im nächsten Schritt die Frequenzwiedergabe des Säulenlautsprechers gemessen.

Der Säulenlautsprecher besitzt einen Low- und einen High-EQ, die jeweils um ±10 dB verändert werden können. Die Messung zeigt, dass der Low-EQ unterhalb von 500 Hz und der High-EQ oberhalb von 500 Hz zu arbeiten beginnt. In der Grafik: grün mit beiden Equalizern auf 0 dB, blau mit Low-EQ auf -10 dB und rot mit High-EQ auf -10 dB.

Im Bild ist in Grün der Frequenzverlauf der normalen DSP-Einstellung zu sehen: ein ausgeprägter Bassbereich, ansonsten sehr linear – mit kleineren Einbrüchen im Bereich der Übergangsfrequenz zwischen Subwoofer und Säule. In Gelb ist die DSP-Einstellung „Live“ dargestellt, in Orange das „DJ“-Preset.

Im „Live“-Preset gab es für mein persönliches Empfinden keine größeren Unterschiede zur normalen Einstellung – abgesehen von etwas weniger scharfen Höhen. Das „DJ“-Preset hingegen bietet einen deutlich stärkeren Bassbereich, was sich auch auf größere Entfernung bemerkbar macht und dem Bass dort zusätzlichen Punch verleiht.

Alternativen

dB Technologies ES602

Das dB Technologies ES602 ist ein kompaktes, aktives Säulen-PA-System, das aus einem 10-Zoll-Subwoofer und einem modularen Hochtonsatz besteht. Es richtet sich an kleinere Beschallungsaufgaben, bei denen einfache Handhabung, integrierter DSP und ein transportfreundlicher Aufbau im Vordergrund stehen. Mit seinen Anschlussmöglichkeiten und Presets lässt sich das System ohne externes Mischpult für Sprache, Präsentationen oder kleine Musik-Setups einsetzen.

LD Systems Maui 5

Das LD Systems Maui 5 ist ein besonders leichtes und transportfreundliches Säulen-PA-System, das Subwoofer und schlanke Säulenmodule zu einer kompakten Komplettlösung kombiniert. Es eignet sich vor allem für kleine Veranstaltungen, Präsentationen und Akustik-Performances, bei denen eine unauffällige Optik und schnelle Einsatzbereitschaft gefragt sind. Dank integriertem Mixer, Bluetooth-Audio und einfacher Pegelsteuerung lässt sich das System ohne zusätzliche Peripherie betreiben.

Syrincs D8 Column

Das Syrincs D8 Column ist ein aktives, kompaktes Säulen-PA-System mit einem 8″-Subwoofer und sechs Satellitenlautsprechern für Mittel- und Hochton. Es zeichnet sich durch geringes Gewicht und einfache Transportfähigkeit aus. Es bietet eine Vollbereichswiedergabe von etwa 55 Hz bis 18 kHz, eine maximale Lautstärke von bis zu 121 dB SPL sowie diverse Eingänge (XLR/Combo, Klinke, Aux und Bluetooth), wodurch es flexibel für Mikrofone, Instrumente oder Zuspieler einsetzbar ist. Mit integriertem Mixer, 2-Band-EQ und Halleffekt eignet sich das System besonders für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen, Präsentationen oder mobile Einsätze.