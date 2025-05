Ein Lautsprecher, der überall glänzen kann?

Alto TX-408 – im ansprechenden und noch wirklich portablen Format gibt es unter diesem Namen einen Lautsprecher, der den Spagat zwischen Heim und Bühne versucht. Wir haben ihn uns für euch angesehen und verraten, was er kann und für wen er geeignet ist.

Alto stellte dieses Jahr eine überarbeitete TX-Serie vor. Hier gab es Lautsprecher und Subwoofer in fast allen erdenklichen Größen. So wurde im Stage-Bereich bereits die etwas größere Variante, die Alto TX-410 getestet, deren Testbericht wir hier verlinken.

Wir testen heute die etwas kleinere Version im DJ-Bereich, da der Hersteller auch explizit den Anwendungsbereich für DJs anführt. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Denn klar ist: Ohne Lautsprecher keine Party. Aber auch zu Hause braucht man eine gewisse Abhörsituation, um sein Können zu verfeinern und Dinge auszuprobieren.

Kurz & knapp Portabilität: Leicht und kompakt mit praktischem Griff, ideal für mobilen Einsatz.

Leicht und kompakt mit praktischem Griff, ideal für mobilen Einsatz. Klangqualität: Satter Sound mit kräftigen Bässen und klaren Höhen überzeugt im Test.

Satter Sound mit kräftigen Bässen und klaren Höhen überzeugt im Test. Lautstärke: Für die Größe erstaunlich laut – auch kleine Events problemlos beschallbar.

Für die Größe erstaunlich laut – auch kleine Events problemlos beschallbar. Bluetooth-Feature: Einfaches Pairing und stabile Verbindung machen kabellose Nutzung komfortabel.

Affiliate Links Alto TX 408 Kundenbewertung: (2) 159,00€ bei

ANZEIGE

Die Fakten über die Alto TX-408

Der Alto TX-408 misst 42,2 x 27,2 x 25,1 cm (H x B x T) und wiegt 5,9 kg. Nicht nur durch das geringe Gewicht, sondern vor allem durch die Aussparung auf der Oberseite lässt sich der Lautsprecher hervorragend transportieren.

Natürlich gibt es an der Unterseite eine 36 mm große Aussparung, um den Lautsprecher auf eine Stativstange zu stellen und darüber hinaus kann man den Alto TX-408 durch seine Bauweise auch angewinkelt auf der Bühne platzieren. Gut, das ist bei DJs natürlich nicht wirklich wie bei einer Band der Fall, aber in unserem Praxisteil haben wir das Ganze mal entsprechend auf unserem Tisch platziert und das hat uns super gefallen.

Auch bei den Anschlüssen kann der Alto TX-408 punkten. Ein Blick auf die Rückseite zeigt uns eine Kombibuchse, sodass sowohl XLR als auch 6,3 mm Klinke angeschlossen werden kann. Mit dem darunter liegenden Schalter kann dann gewählt werden, ob das eingehende Signal ein Mikrofon- oder ein Line-Signal ist. Natürlich gibt es auch hier ein Poti zum Regeln der Eingangslautstärke und eine darüberliegende LED, die uns auch vor eventuellen Übersteuerungen warnt.

Neben dem klassischen Anschluss haben wir noch einen zweiten Kanal, der ebenfalls über LED und Poti verfügt. Hier kann ein Signal via Bluetooth eingespeist werden.

Auf der Rückseite befinden sich ein XLR-Mix-Ausgang zum Weiterleiten eines eingehenden Signals sowie Regler zum Einstellen von Contour und Ground-Lift. Mit dem Ground-Lift können Brummschleifen vermieden werden und mit dem Contour-Schalter kann zwischen einer linearen und der beliebten „Badewannen“-Option, bei der Höhen und Bässe angehoben werden, umgeschaltet werden.

Der Alto TX-408 hat mit 300 Watt Peak eine ordentliche Leistung und ist mit einem 8“ Tieftöner und einem 1,4“ Hochtöner bestückt. Der SPL-Peak liegt bei 114 dB und es kann ein Frequenzgang von 75 Hz bis 20 kHz wiedergegeben werden.

Optisch haben wir hier einen klassischen schwarzen Lautsprecher, bei dem auf der Vorderseite über dem Alto-Logo eine blaue LED leuchtet, wenn er eingeschaltet ist.

Die Box in der Praxis

Ausgepackt und angeschlossen ist die Alto TX-408 natürlich schnell. Für unseren Test haben wir freundlicherweise auch noch zwei Boxen bekommen, so dass unserem Stereofeld nichts mehr im Wege steht.

ANZEIGE

Angetestet: die Bluetooth-Funktionalität der Alto TX-408

Zuerst haben wir uns die Bluetooth-Funktionalität der Boxen angeschaut. Das Pairing war denkbar einfach und schon konnten wir problemlos Musik hören, während wir unser DJ-Setup aufbauten. Es gab keine Aussetzer, auch nicht, als wir einmal mit dem Smartphone in der Hose in die Küche gegangen sind und testweise die Zimmer- und Küchentür geschlossen haben. Über Bluetooth ist ein Stereo-Pairing möglich, so dass wir beide Lautsprecher parallel drahtlos ansteuern können. Dazu muss man nur den Knopf auf der Rückseite des Alto TX-408 länger gedrückt halten, um die Verbindung via Bluetooth herzustellen. Einfach, aber effektiv.

Nach der klassischen horizontalen Beschallung haben wir uns entschieden, die Boxen auf unseren Tisch legen und die Monitorschräge bietet uns hier einen passenden Winkel zum Abhören.

Tatsächlich waren wir überrascht, wie angenehm das ist. Mit unseren sonst verwendeten kleinen Tischstativen kommen wir zwar im Sitzen sehr gut klar, aber immer, wenn wir unser DJ-Setup aufbauen, stehen sie in einem ungünstigen Winkel, da wir deutlich über der Box stehen. Mit der nun liegenden Variante, die uns von unten beschallt, bekommen wir mehr mit und das bei einem etwas niedrigeren Pegel. Zugegeben, so kommt auch ein wenig Festival-Feeling auf, das gefällt uns, ist aber natürlich Platzfrage. Wie gesagt, der Lautsprecher hat einen 36 mm Boxenflansch, mit dem man die Boxen auf entsprechende Stativstangen stellen kann. Auf diese Weise können die Lautsprecher direkt in Ohrhöhe aufgestellt werden.

Beim ersten Einschalten der Box ist ein leises Grundrauschen zu hören, sobald aber ein Signal läuft, ist davon nichts mehr wahrzunehmen. Auf der Rückseite der Alto TX-408 befinden sich zwei Regler für die Lautstärke des kabelgebundenen und des Bluetooth-Signals. So waren wir im ersten Moment etwas verwundert, als wir bei unserem DJ-Setup auf Play drückten, aber neben diesem Signal auch der über Bluetooth eingespeiste Song weiterlief. Eine Pause am Smartphone oder ein Griff auf die Rückseite der Lautsprecher ist also notwendig.

Generell finden wir das aber sehr gut, da wir so die Verbindung durchgehend aufrechterhalten können und bei Bedarf die Wiedergabe über Bluetooth starten können, ohne erneut koppeln zu müssen. Je nach Einsatzgebiet, z. B. bei einer privaten Veranstaltung wie einem Geburtstag, kann so vor oder nach einem DJ-Set noch schnell eine Wunschliste per Bluetooth abgespielt werden.

Beim Einsatz im Rahmen unseres DJ-Setups waren wir durchweg positiv überrascht, denn gerade in Anbetracht des noch zu erwähnenden Preises der Alto TX-408 konnte uns der Lautsprecher in zwei wichtigen Punkten voll überzeugen.

Die Lautstärke der Alto TX-408

Zum einen beim Thema Lautstärke: Hier können wir nur sagen, dass wir hier wirklich aufdrehen können und die im Formfaktor doch recht kleine Box beeindruckend laut werden kann. In der Realität hat das dazu geführt, dass wir unser Master-Volume an unserem Allen & Heath XONE:42 fast schon lächerlich niedrig eingestellt haben und trotzdem die Lautstärke an der Rückseite der Lautsprecher noch etwas heruntergeregelt haben. Für unsere Abhörsituation war das mehr als ausreichend, aber in den kurzen Momenten, in denen wir die Lautstärke ein wenig austesteten, wurde klar, dass sich dieser Lautsprecher wirklich nicht verstecken muss.

Allerdings müssen wir an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass wir nicht ansatzweise in den Bereich der Übersteuerung kommen konnten, da es in unserem Raum vorher einfach deutlich zu laut war. Je nach Location kann man das sicherlich ausreizen, aber für uns ist klar, ja damit kann man definitiv mehr als nur das Eigenheim oder einen kleinen Partykeller beschallen.

Klang des portablen Lautsprechers

Neben der Lautstärke freuen wir uns, dass uns die Alto TX-408 auch klanglich absolut überzeugen konnte. Druckvolle Bässe, klare Mitten und schöne Höhen. Natürlich kann die Box für die ganz tiefen Frequenzen mit dem passenden Subwoofer gepaart werden. Aber auch ohne das Zusammenspiel mit dem Subwoofer können wir den Bass schon ausreichend im Bauch spüren. Hier gibt es von unserer Seite nichts zu meckern.

Zielgruppe des Alto TX-408

Der Lautsprecher ist vielseitig einsetzbar, das ist uns klar. Für zu Hause ist er uns etwas zu laut, aber das liegt auch daran, dass wir in einem Mietshaus wohnen und die Nerven aller Bewohner nicht völlig überstrapazieren wollen. Wer in einem Partykeller oder ähnlichem etwas lauter aufdrehen kann, wird mit diesem Lautsprecher viel Spaß haben. So kann man definitiv auch die eine oder andere Partylocation beschallen oder hat zumindest mit der Alto TX-408 eine Monitorlösung, die nicht so schnell schlapp macht.

Preis des Lautsprechers

Preislich liegt der Lautsprecher mit 159,- Euro in einem absolut ansprechenden Bereich. Hier bekommt man eine wirklich gut klingende Box mit vernünftigen Anschlussmöglichkeiten, einer gewissen Flexibilität und einem durchweg guten Klang. Gerade in Hinblick auf die beeindruckende Lautstärke kann man hiermit wirklich einiges beschallen. Ob Partykeller, Geburtstage oder kleinere Locations, selbst mit der kleinsten Variante im TX-Lineup kann man schon sehr viel abdecken und dahingehend ist der Preis in unseren Augen nochmal attraktiver.