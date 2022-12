Test: AMS Neve 88M, USB-Audiointerface und Mikrofonvorverstärker

Legendärer Sound im Studio

Das Neve 88M Audiointerface ist das erste seiner Art von AMS Neve, dem legendären englischen Hersteller von Studiogeräten. Und eines darf ich Ihnen gleich sagen: Die meinen es ernst! Das 88M ist vollgepackt mit Bauteilen und Technik, die direkt aus den großen Konsolen kommen und somit ist es wahrscheinlich kein Marketing, wenn AMS Neve behauptet, die Preamps klingen wie bei einer Neve 88RS Konsole. Lassen Sie uns nachsehen, was in dem schwarzen Kasten alles drinsteckt. Allerdings sollten wir vor dem eigentlichen Test noch zwei Dinge klarstellen bzw erläutern:

ANZEIGE

AMS Neve? Rupert Neve? Wie jetzt?

Vor dem Test müssen wir kurz klarstellen, wie sich das mit dem Thema „Neve“ so verhält, denn es gibt zwei Firmen: AMS Neve (AMS = Advanced Music Systems) und Rupert Neve Designs. Genau genommen hat Rupert vor der Kollaboration mit AMS schon mit einigen Firmen gearbeitet bzw. diese sogar besessen (CQ Audio, Rupert Neve Company etc.). Durch den Zusammenschluss 1990 ist AMS Neve der Hersteller der klassischen Neve Geräte, wie sie in den legendären Studios eingesetzt werden. AMS Neve ist heute in Burnley U.K. ansässig.

1985 hat Rupert Neve zusammen mit seiner Frau Evelyn die Firma Focusrite Ltd. gegründet, aus der später die uns gut bekannte Firma Focusrite Audio Engineering entstand. Allerdings hat Rupert Neve nie Geräte für das „neue“ Focusrite designt.

1994 sind Rupert und seine Frau nach Texas umgezogen und wurden amerikanische Staatsbürger (2002). Dort wurde im Jahr 2005 das Unternehmen Rupert Neve Designs gegründet, das bis heute modernes Studioequipment nach Vorgaben des Meisters selbst herstellt. Leider ist Rupert Neve 2021 von uns gegangen.

AMS Neve 88M: Die Marinair Transformer

Der legendäre Marinair Audioübertrager ist ein Bauteil zur sogenannten leistungslosen Signalübertragung. Ähnlich, wie bei einem Transformator mit unterschiedlichen Wicklungen (Primär- und Sekundärspule), wird beim Audioübertrager das Signal breitbandig und verzerrungsarm übertragen. Da der Signalweg allerdings analog ist, wird der Klang durch einen Übertrager mehr oder weniger verändert. Neve verwendet in seinen Konsolen – und auch im hier getesteten Audiointerface 88M – die Übertrager mit Marinair Spezifikation, die schon seit 1964 nach Vorgaben von Rupert Neve entwickelt und gefertigt wurden. Bei AMS Neve auf der Website findet man eine eigene Seite mit vielen Informationen zu den Marinair Übertragern.

Diese exklusive für Neve spezifizierten Teile machen einen großen Teil des Neve Signature-Sounds aus und wurden schon in den legendären Konsolen 88R und 88RS eingesetzt.

Welche Ausstattung bietet der AMS Neve 88M?

Der Neve 88M ist ein 2-Kanal Mikrofon-Preamp und Audiointerface. Das Gerät kommt in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen (B x T x H) 182 x 203 x 76 mm und einem Gewicht von 1,68 kg. Der Gehäuserahmen ist aus einem Leder-ähnlichen Kunststoffbezug, der einem Tolex-Bezug eines Gitarrenverstärkers sehr ähnlich ist. Auf der Front sind die beiden symmetrischen Kombi-Inputs (XLR/TRS) samt 48 V Schalter und Gain-Regler für jeden Preamp. Ein Druck auf diesen Preamp-Regler schaltet zwischen Mikrofon-, Line- und Instrumenteneingang (HI-Z) um. Man findet auf der Front zwar keine Peak-Anzeige mit VU-Meter oder LED-Kette, aber immerhin eine dreifarbige Signal-LED für die optische Darstellung des Gains. Grün bedeutet einen Pegel von -43 dBFS bis -5 dBFS, gelb bedeutet -5 dBFS bis -3 dBFS und rot bedeutet Clipping bei -3 dBFS bis 0 dBFS.

Rechts, mit einem originalen Drehregler einer 88RS Konsole versehen, der Main-Monitor-Level und der regelbare Kopfhörerausgang. Der Monitor-Level hat eine Mittenrasterung bei -12 dbu, so dass man die Studiomonitore passend kalibrieren kann. Das funktioniert auch bei den Kopfhörern. Hier ist die 12-Uhr-Position bei -6 dBu.

ANZEIGE

Auf der Rückseite haben wir oben zwei Send/Returns (je ein Bus pro Kanal) für die Einbindung von externen Effekten, wie einem Kompressor, Equalizer oder Gitarrenpedale. Unten dann ADAT IN und OUT, was die Unterstützung für bis zu acht weitere Kanäle offeriert. Hier wäre beispielsweise ein Focusrite Scarlett OctoPre eine sinnvolle und preisgünstige Ergänzung zur Erweiterung der Kanäle. Auch hier ist der AMS Neve 88M konsequent und unterstützt alle gängigen Formate: Mit 44,1/48 kHz werden acht Kanäle unterstützt, mit 88,2/96 kHz vier Kanäle und mit 176,4/192 kHz sind es zwei.

Daneben ein USB-Port mit USB 3.0 B-Typ-Buchse, die man zwar schon immer wieder mal sieht, aber nicht mit klassischem USB A, B oder C verbunden werden kann. AMS Neve legt aber die passenden Kabel bei. Das verwendete Steckerformat soll besonders kontaktfreudig und sicher sein, was ich gerne bestätige. Dann noch ein Keylock und die symmetrischen Buchsen für die Monitore.

Wichtig: Das 88M ist ein echtes USB 3.0 Gerät und verfügt so über genügend Versorgungsspannung und Strom, um schwierige Mikrofone und leise Kopfhörer zu betreiben.

Die verschiedenen Betriebsarten

Der Kopfhörerregler ist gleichzeitig auch der Umschalter für die Betriebsart. Die folgenden Modi werden beim Druck auf den Regler umgeschaltet:

DIR Modus

DIR schaltet das Signal der Preamps direkt auf die Monitor-Outputs (post insert). Diese Option ist ideal für Stereoaufnahmen mit zwei Mikrofonen, z. B. für Klavier oder akustische Gitarre. DIR ist Stereo und Channel 1 wird an den linken Monitor- und Kopfhörerausgang geleitet, Channel 2 nach rechts.

MIX Modus

MIX ist geeignet, wenn beispielsweise eine Quelle mit zwei Mikrofonen aufgenommen wird oder man von USB (vom Computer) zuspielt und man mit Gitarre begleitet. MIX speist das Direktsignal von beiden Vorverstärkern in die Monitorausgänge ein, gemischt mit dem Stereo-Return-Signal der DAW. Diese Monitoreinspeisung ist ebenfalls post insert, daher werden alle analogen Geräte, die in der Insert-Schleife verwendet werden, in das Abhörsignal einbezogen. MIX ist ebenfalls Stereo, wie bei DIR.

DAW Modus

DAW wird genutzt, wenn man mit einer DAW arbeitet (Überraschung!). DAW speist nur das Stereo-DAW-Signal in die Monitorausgänge und Kopfhörerausgänge ein und umgeht die Inserts.

MONO MIX Modus

MONO MIX: Diese Option ist ideal für Mono-Aufnahmen/Overdubbing-Situationen wie Aufnahme von Solo-Gesang oder DI-Instrumenten. MONO MIX speist das Direktsignal der beiden Kanäle 1 und 2 als Monosignal in den linken und rechten Kopfhörer- und Monitorausgang. Dieses Mono-Signal wird mit dem Stereosignal der DAW gemischt, so dass die DAW-Spur ihr Stereobild beibehält Stereobild beim Overdubbing von Monospuren beibehält.

Software und technische Messwerte

Software gibt es eigentlich nicht. Anders wie bei Universal Audio mit den Apollos gibt es keine Software, um das Audiointerface zu steuern. Das Neve 88M ist konsequent auf eine Bedienung am Gerät getrimmt. Es gibt allenfalls einen Windows USB-Treiber und ein Tool zum Update der internen Firmware. Auch zusätzliche Plug-ins, Software-Effekte oder eine Light-DAW ist nicht im Paket enthalten

Hinsichtlich der Messwerte gibt sich Neve keine Blöße: Alle Werte sind auf hohem Niveau und so gibt sich das 88M sehr praxisgerecht. Kein Rauschen, Verzerren oder tonale Abweichungen sind im Betrieb wahrnehmbar. Hier die Details:

General Specifications

Headroom: +18 dBu @ 1 kHz (<0,5 % THD+N)

Distortion (THD+N) Typically 0,00 8% @ 1 kHz (measured at +18 dBu, 10 Hz to 80 kHz filter)

General Noise <-85 dBu (A-wtg)

Microphone Inputs

Frequency Response 20 Hz to 20 kHz +/- 0,1 dB

Frequency Response 10 Hz to 35 kHz +/- 0,5 dB

Dynamic Range >110 dB

Distortion (THD+N) <0,004 %

Noise EIN -125 dBA

Gain Range +21 dB to +68 dB

Maximum Input Level -50 dBu (Max Gain @ 68 dB)

Maximum Input Level -3 dBu (Min Gain @ 21 dB)

Input Impedance ≈1,5 kΩ

Line Inputs

Frequency Response 20 Hz to 20 kHz +/- 0,1 dB

Frequency Response 10 Hz to 35 kHz +/- 0,5 dB

Dynamic Range >111 dB

Distortion (THD+N) <0,006 %

Gain Range -12 dB to +35 dB

Maximum Input Level -17 dBu (Max Gain @ 35 dB)

Maximum Input Level +3 0dBu (Min Gain @ -12 dB)

Input Impedance ≈20 kΩ

Final noch die Latenz, die ich mit Logic Pro 10.7.5 an meinem Mac Studio gemessen habe (mit 64 Samples und jeweils Roundtrip und Latenz am Ausgang):

44,1 kHz: 9,3 ms / 4,6 ms

96 kHz: 7,6 ms / 3,7 ms

192 kHz: 6,9 ms / 3,3 ms

Das sind gute Werte, wobei sie in meinem Setup den Universal Audio Apollos deutlich hinterher hinken. Zum Vergleich: Das Universal Apollo X6 hat folgende Latenzen bei jeweils 64 Samples (jeweils Roundtrip und am Ausgang):

44,1 kHz: 6,6 ms / 2,9 ms

96 kHz: 3,1 ms / 1,2 ms

192 kHz: 2,2 ms / 0,8 ms

AMS Neve 88M: In der Tonstudiopraxis

Das kompakte Gerät ist in jeder Hinsicht bestens verarbeitet – bis auf eine Ausnahme, die wohl eher an meinem Testgerät liegt: Der – ich nenne es jetzt mal – Tolex-Rahmen, also das Gehäuse aus dem Kunstlederstoff, liegt bei mir an der Unterseite nicht sauber an. Allen Produktbildern und Informationen nach scheint es sich dabei um einen Fehler meines Exemplars zu handeln. Ansonsten sind Schalter, Buchsen, Regler und Anzeigen auf aller höchstem Studiolevel und werden allen Anforderungen gerecht. Das Neve 88M ist ein Gerät für Profis.

Wie klingt das AMS Neve 88M?

Hier muss sich das AMS Neve gegen seinen sicherlich größten Mitbewerber behaupten: Das Universal Audio Apollo TWIN X – in meinem Falle mit Quad-DSP-Prozessoren. Und schon hier wird klar, dass dies ein schwieriges Unterfangen wird, denn die Schwerpunkte sind doch sehr unterschiedlich gesetzt.

Setzt man beim Apollo auf die Kombination von Hard- und Software, so sieht Neve den Einsatz beim 88M ausschließlich in der Hardware und der USB-Verbindung zur DAW. DSP-Prozessoren findet man beim 88M nicht. Allerdings sind im Apollo ebenfalls sehr gute Preamps und Kopfhörerverstärker eingebaut und preislich befindet man sich in der gleichen Liga. Klar, durch das Unison System können die Preamps bei UAD andere Studiogeräte imitieren und in Kombination mit den großartigen Plug-ins ist das schon eine sehr flexible Angelegenheit.

Neve richtet sich mit dem 88M eher an Traditionalisten, die einfach sehr gute Technik in einem sehr guten Gerät haben möchten. Ohne Folgekosten, Software-Abos oder anderen Abhängigkeiten vom Hersteller. Bis auf ein gelegentliches Firmware-Update ist hier im 88M nichts zu tun und so interessieren einen diverse Mac- oder Windows-Updates überhaupt nicht. Das ist bei den Apollos schon anders. Bevor man seinen Mac oder PC auf den neuesten Betriebssystem-Stand bringt, sollte man vorher nachschauen, ob nachher noch alles funktioniert. Letztlich ist das aber eine Art Glaubenskrieg, den wir hier nicht ausfechten sollten. Jeder so, wie er es persönlich am liebsten möchte – Peace!

Trotzdem möchten wir doch wissen, wie das Gerät klingt und wie es im Vergleich dasteht. Und hier gibt es im positivsten Sinne keine Überraschungen, denn das Neve 88M klingt klasse. Da die Mikrofone wie auch der Line-Input durch die Marinair Übertrager laufen, haben wir bei diesen Eingängen immer den von mir schon mehrfach gepreisten Neve Signature Sound – zuletzt im Golden Age Premier PREQ-73 als sehr guter Neve 1073 Klon. Warm, voll und saftig in den Mitten und zurückhaltend, aber detailreich in den Höhen. Die Preamps klingen dynamisch und auch heiß angefahren haben wir im Neve viel Charakter und Drive. Hier ein paar Töne über meine Stratocaster über DI direkt in den 88M:

Zuerst ein paar Klänge ohne Effekte über DI mit dem Bridge-Pickups meiner Fender Stratocaster Deluxe. Dann zusammen mit der fantastischen Universal Audio UAFX Starlight Echo Station. Und im dritten Beispiel habe ich mit den Neck-Pickups den 88M ins Clipping gefahren und hier merkt man, dass die Preamps auch hohen Gain und Distortion können. Nicht schlecht!

Bei der Recherche zum AMS Neve 88M bin ich über das YouTube Video von Glenn Fricker und seinem Kanal SpectreSoundStudios gestolpert. Seine insgesamte Begeisterung wird nur dadurch gedämpft, dass ihm der DI-Input zu wenig Headroom bei lauten Gitarren-Pickups bietet. Als Workaround empfiehlt er eine DI-Box oder einen Kompressor im Insert, um dort den Level anzupassen und so den Headroom freizuschaufeln. Allerdings ist der liebe Glenn schon sehr auf der Heavy-Seite und ich konnte auch mit einer Les Paul Standard kein echtes Problem feststellen – allerdings bin ich auch nicht im Metal zuhause und bevorzuge auch eine Mikrofonabnahme über den Amp und nicht das direkte Einstöpseln einer Gitarre via DI. Über meine Mikrofone hat der 88M definitiv genug Headroom.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Grand Piano aus dem Korg Grandstage macht über die Line-Eingänge einen tollen Job. Schwebende Obertöne und sirrende Saiten – Neve hat hier sehr potente Preamps in das kleine Kistchen gepackt:

Zuerst das tolle Grand Piano von Korg und dann ein paar Synthesizer-Töne – ebenfalls mit dem UAFX Starlight – diesmal mit dem Tapeecho.

Die nächste Frage ist die nach den Wandlern, denn was nützen die besten Preamps in einem Audiointerface, wenn die Qualität nicht in die DAW zurückgeführt werden kann. Neve setzt auf die ESS Sabre32 Wandler, die Studio- sowie im HiFi-Sektor einen ausgezeichneten Ruf genießen. Wichtig ist neben dem Wandlerchip aber die Umgebung: Wie ist die Clock, die Stromversorgung, die Abschirmung? Hier hat AMS Neve ganz offensichtlich einen tollen Job gemacht. Das Klangniveau ist auch mit unkomprimierten FLAC-Files von aller höchster Güte und ich denke, dass auch anspruchsvolle Mastering-Ingenieure hier zufrieden sein werden.

Über USB verhält sich der 88M vorbildlich neutral, weiträumig und lebendig, ohne jedoch zu hell oder gar spitz zu klingen. Mit den gefürchteten Zischlauten kommt der Wandler wunderbar klar und die tonale Trennung zwischen Transiente und Sustain fällt über eine gute Abhöre leicht. Hier bleiben keine Wünsche offen.

AMS Neve 88M im Vergleich zum UAD Apollo

Hier merkt man sehr schnell, dass man es mit Gegnern auf Augenhöhe zu tun hat, obwohl der Ansatz – wie erwähnt – sehr unterschiedlich ist. Apollo und Neve schenken sich bei den Wandlern nichts. Mag der Universal Audio einen Ticken heller und „aufgeräumter“ klingen, so ist der Neve irgendwie immer eine Spur musikalischer. Und da man in den Kommentare gerne fragt, was damit gemeint ist: Wenn ein Gerät nicht so stringend und streng dem Original verpflichtet ist und dafür dem Klang einen Hauch mehr untere Mitten schenkt, damit das Ergebnis voller wirkt. Wenn durch die meist harmonischen Obertöne der Klang ein wenig zu „schön“ ist und durch die nicht ganz so genaue Abbildung der Transienten das Schlagzeugt ein bisschen mehr menschelt – dann darf man von „musikalisch“ reden. Das ist der Effekt, wenn das Ergebnis weniger genau und dafür einen Hauch emotionaler klingt. Das beschreibt die unterschiedlichen Charaktere von UAD und AMS Neve treffend.