Analog Cases XTS Stand im Studio- und Live-Test: Stabil, flexibel, roadtauglich

Aus dem Analog Cases XTS Desktop-Stand-Lineup haben wir uns diesmal zwei Desktop-Ständer in das heimische Testlabor geholt. Wir werden bei unseren Probanden, dem Analog Cases XTS Stand Small und dem Analog Cases XTS Stand 2-Tier, die Punkte Funktionalität, Ergonomie, Montage, Verarbeitung, Sicherheit und Stabilität näher begutachten und dabei auch checken, ob sie für den Live-Einsatz geeignet sind.

Wer sind Analog Cases?

Auf der hauseigenen Website nennt Greg Pritchard, Gründer & CEO von Analog Cases, die Firmenphilosophie. Er wird dort zitiert mit den Worten: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Künstlern bei ihrem Schaffen zu helfen.“

Weiter liest man dann: „Analog Cases ist eine Marke für Audiozubehör, die innovative Produkte für Musikproduzenten und DJs entwickelt. Gegründet 2018 in Los Angeles, haben wir Cases für eine neue Generation mobiler Musiker mit ultraleichten Materialien und eleganter Ästhetik neu erfunden. Mit unserer neuen XTS Desktop-Stand-Linie bieten wir nun eine Komplettlösung für Künstler vom Studio bis zur Bühne.

Der Name Analog Cases spiegelt unsere Designphilosophie wider: dass Produkte einfach, cool und stilvoll sein sollten. Für uns ist analog mehr als nur eine Art von Klang – es ist eine Lebensweise. Analog bedeutet zeitlos, kreativ und schön. Das ist es, was uns motiviert, Musik zu machen und das ist es, was uns motiviert, Produkte zu erschaffen.“

Das liest sich doch schon einmal sehr gut. Wir werden sehen, was das in der Praxis für unsere Testprobanden bedeutet. Das ist dann auch gleich das Stichwort für unsere erste Frage:

Was ist das Analog Cases XTS Stand Small?

Das Analog Cases XTS Stand Small ist ein stabiler, portabler und in der Breite anpassbarer Desktop-Ständer für Controller, Desktop-Synthesizer, Kleinmixer und Effektgeräte.

Durch das Erhöhen der aufgestellten Geräte über den integrierten Arbeitswinkel von 30 Grad bietet er eine verbesserte Ergonomie am Arbeitsplatz des kreativen Musikschaffenden.

Über optional erhältliche Flex Trays, die eine feste Arbeitsfläche bieten, kann der Ständer auch mehre kleine Geräte nebeneinander (zum Beispiel Effektgeräte oder Pedale) aufnehmen.

Haptik des Analog Cases XTS Stand Small

Aus dem ca. 1 kg schweren Karton holen wir die beiden Seitenteile und eine Gewindestange. Die schwere und solide Stahlblechkonstruktion macht sofort einen vertrauenswürdigen Eindruck. Die Blechteile sind mit schwarzer Farbe eloxiert und absolut sauber bearbeitet. An allen Bauteilen finden sich keine scharfen Ecken, Kanten oder gar Grate.

Das in schwarzer Farbe gehaltene XTS-Logo auf den Seitenteilen sorgt für einen dezenten Eyecatcher. Alle Aufstellflächen und -kanten sind mit einem Gummischutz versehen, sodass der Ständer sicher steht und Geräte darauf nicht verrutschen können und dabei beschädigt werden.

Die Gewindestange ist gut geölt. Die Schrauben haben einen guten Gripp, werden durch einen Washer geschützt und sind leichtgängig. Der Griff für die Einstellung der Breite ist sehr handlich, lässt sich tadellos bedienen und arretiert die gewünscht Breite sehr straff.

Ich muss an dieser Stelle attestieren, dass die gesamte Verarbeitung des Analog Cases XTS Stand Small sehr hochwertig ausgeführt ist und einen robusten und langlebigen Eindruck macht. Von mir gibt es in dieser Kategorie die volle Punktzahl!

Montage des Analog Cases XTS Stand Small

Eine Montageanleitung finden wir in der Umverpackung nicht, aber die braucht man für die Montage des Analog Cases XTS Stand Small auch nicht, da sie vollkommen selbsterklärend ist. Jeder der schon mal einen Tisch des bekannten schwedischen Möbelhauses fehlerfrei zusammengebaut hat, wird beim Analog Cases XTS Stand Small nur müde lächeln.

Für die Montage selbst benötigt man tatsächlich nicht mal Werkzeug. Man nehme die Gewindestange und löst von ihr per Hand die beiden Schrauben. Dann schraubt man die Gewindestange an den vorgebohrten Löchern mit den Schrauben einfach zwischen die beiden Seitenteile ein und schon steht der hübsche kleine Ständer an seinem Platz.

Nun justiert man nur noch die für das aufzustellende Gerät gewünschte Breite im Bereich von 167 mm bis 264 mm an der Gewindestange und arretiert diese anschließend. Die Auflagefläche für Geräte beträgt in der Tiefe 185 mm.

Der kleine schwarze Muskelprotz hat sicher ordentlich Quarkschnitten gefuttert, denn vom Hersteller wird die maximale Belastbarkeit mit satten 12,5 kg angegeben: Respekt!

Als Alternative bietet Analog Cases den Desktop-Ständer auch in den Größen L und XL an:

Das Analog Cases XTS Stand Small in der Praxis

Im Testlabor aufgestellt macht der Analog Cases XTS Stand Small sofort eine tadellose Figur. Optisch sehr ansprechend braucht man sich beim XTS Stand Small über Gerätesicherheit überhaupt keine Sorgen zu machen. Der Desktop-Ständer steht durch sein hohes Eigengewicht und die verwindungssteife Ausführung wie eine Eins, kein Wippen, Wackeln oder Klappern, hier gilt nur Klotzen.

Und was sich hier im Tonstudio bewährt, gilt auch für die Live-Situation. Der Analog Cases XTS Stand Small ist schnell abgebaut, benötigt beim Transport fast keinen Platz und ist auch genauso schnell wieder aufgebaut.

Aber auch zusammengebaut lässt sich der Analog Cases XTS Stand Small noch prima in einer Ecke des Tourbusses verstauen und wird eine raue Fahrt und vor allen Dingen den harten Tour-Alltag ohne Probleme überstehen. Dieser Ständer wurde anscheinend für die Ewigkeit gebaut.

Die fehlende Kirsche auf der ansonsten sehr lecken angerichteten Sahnetorte ist die nicht einstellbare Neigung des Arbeitswinkels, aber das ist hier wohl Meckern auf hohem Niveau, denn den hier vorgewählten Arbeitswinkel von 30 Grad habe ich als sehr angenehm empfunden. Ich habe deshalb an diesem Ständer nichts auszusetzen, er glänzt für mich in allen Kategorien.

Nach diesem sehr positiven Fazit freue ich mich schon auf den …

Analog Cases XTS Stand 2-Tier

Der 3,6 kg schwere Karton kündigt hier ein richtiges Schwergewicht an. Mit dem Analog Cases XTS Stand 2-Tier erhalten wir einen ultrastabilen und sehr robusten Ständer für zwei Synthesizer, Eurorack-Cases, Controller, Mixer oder Effektgeräte.

Die für Geräte nutzbare Breite kann in einer Range von 27 bis 47 cm über zwei Gewindestangen frei eingestellt werden. Die untere Ebene ist 260 mm tief und die obere Ebene misst 205 mm, wobei man hier auch etwas überstehende Geräte noch locker abstellen kann.

Die maximale Tragkraft wird vom Hersteller mit bis zu 13,6 kg angegeben, dass dürfte für die meisten Anwendungsfälle mehr als ausreichend sein.

Die im Abschnitt zur Haptik des Analog Cases XTS Stand Small geäußerten positiven Eindrücke kann ich an dieser Stelle nur wiederholen. Wir finden auch beim Analog Cases XTS Stand 2-Tier eine absolut hochwertige und trotzdem sehr robuste Verarbeitungsqualität.

Montage des Analog Cases XTS Stand 2-Tier

Die Montage des Analog Cases XTS Stand 2-Tier ist wie beim XTS Small Stand selbsterklärend und erfolgt auch hier ohne Werkzeug. Die einzige Änderung ergibt sich daraus, dass man es hier aus Stabilitätsgründen mit zwei Gewindestangen zu tun hat.

Die Montage selbst ist genauso einfach. Schrauben von den Gewindestangen lösen und die Gewindestangen an den vorgebohrten Löchern zwischen den Seitenteilen festschrauben, Gerätebreite justieren, Gewindestangen arretieren und schon steht der Bolide.

Das Analog Cases XTS Stand 2-Tier in der Praxis

Und wenn ich sage „Bolide“, dann meine ich auch Bolide! Der Analog Cases XTS Stand 2-Tier verbraucht nämlich ordentlich Platz auf eurem Arbeitsplatz. In der Breite voll ausgefahren reden wir hier von einem Platzverbrauch von 47 cm in der Breite und 44 cm in der Tiefe. Die Höhe des Ständers ohne Geräte beträgt zudem stolze 31 cm.

Die vorgewählten und auch hier nicht veränderbaren Arbeitswinkel betragen 20 Grad für die untere Ebene und 45 Grad für die obere Ebene. Da jeder Mensch unterschiedlich gebaut ist, kann das passen oder eben nicht, hier hilft nur probieren. Ich selbst würde mit den angebotenen Neigungswinkeln sehr gut leben können und ich denke mal, die breite Masse auch.

Über die Stabilität und die Gerätesicherheit mache ich mir beim Analog Cases XTS Stand 2-Tier überhaupt keine Sorgen. Viel eher würde ich mir da Sorgen um die Möbel darunter machen. Zum beachtlichen Eigengewicht von fast 3.5 kg addiert sich dann nochmal das Gewicht der aufgesetzten Geräte. Ich habe keine Ahnung, wie widerstandsfähig der Klavierlack von einigen Studiomöbeln ist, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Analog Cases XTS Stand 2-Tier dort möglicherweise einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Kommen wir zum Punkt Roadtauglichkeit. Diese würde ich auch hier unterschreiben, ist der Analog Cases XTS Stand 2-Tier doch schnell wieder abgebaut und im zusammengepackten Zustand auch sehr transportfreundlich. Roadies, die sonst schwere Synthesizer, Lautsprecherboxen oder Mixer rumschleppen müssen, werden bei dem abgebauten Boliden wohl eher keine Rückenschmerzen bekommen.

Wenn man in seinem Studio einen Platz für diesen Monsterständer gefunden hat, dann verrichtet dieser dort wohl seine Arbeit bis in alle Ewigkeit, vermutlich selbst dann noch ohne Kratzer, wenn das Haus selbst schon eingestürzt ist.

Was soll ich sagen? Der Analog Cases XTS Stand 2-Tier tut, was er soll und das auch noch ausgezeichnet! Deshalb bekommt er von mir auch alle Pluspunkte, obwohl er für meine Bedürfnisse einfach zu riesig ist. Ich finde für ihn einfach leider keinen Platz und das ist tatsächlich mit einem großen „Leider“ verbunden, denn mein Analogue Solutions Leipzig V3 und der Impulse Command haben sich darauf sichtlich wohl gefühlt.