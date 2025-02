Test: Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition, analoger Synthesizer

Acid-Tweaker

Der Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition Synthesizer ist eine Sonderedition des analogen Desktop-Synthesizers Swenigiser, der nicht nur mit einer neuen schwarzen Optik kommt. Zusätzlich gibt es noch ein robustes Filghtcase, LED-Patch-Kabel und vor allem einen zusätzlichen Schalter für einen anderen Overdrive-/Clipping-Schaltkreis. Groschengrab oder zukünftiger Klassiker?

Kleine Geschichte des Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition

Der Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition ist eindeutig ein Klon des Orgon Systems Enigiser von 1996, der von Geoff Waterston aka G.F.X im Prinzip auf seinem Küchentisch entworfen wurde. Dieser Synth machte damals Furore und war auch fester Bestandteil von Geoff’s Live-Set, das er seinerzeit auf und ab im U.K. spielte.

Von außen betrachtet ist die Ähnlichkeit dann auch nicht zu leugnen, da selbst die Positionierung vieler Elemente identisch ist. Der Swenigiser ist ein Klon, der in der Black Limited Edition, die eine Zusammenarbeit mit Secret Gorilla ist (wer oder was das genau ist, darüber schweigt sich das Internet aus, auf jeden Fall zeichnet sich Secret Gorilla für das Design des Gehäuses verantwortlich), zu sehen am veränderten Logo auf der Frontplatte.

Hardware

Der Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition ist absolut robust gebaut und alles ist verschraubt, inklusive der Potis. Das Stahlblechgehäuse mit satten 2,8 kg Gewicht und Abmessungen von 300 x 250 x 55 mm bietet eine Menge Platz für die Regler, die alle einen sehr angenehmen Drehwiderstand haben.

Die Lorlin-Schalter, also mechanischen Umschalter, scheinen mir aber ursprünglich für größere Potikappen mit mehr Hebelwirkung gedacht zu sein – das Umschalten erfordert doch einiges an Kraft. Insgesamt könnte auch das Michelin-Männchen den Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition ohne spitze Finger bedienen. Hier ist alles auf Performance-Tauglichkeit optimiert.

Oben finden sich die Erweiterungen der Expanded-Version. Die Zugänge zum Oszillator, Filter und VCA sowie den Gates für die Hüllkurve sind auf der Frontplatte verteilt.

Ausstattung

Der Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition beruht auf der „Expanded“-Version des analogen Schweden, der im Gegensatz zum Vorgänger, der ebenfalls als DIY-Bausatz erhältlich war, folgende Erweiterungen aufweist:

MIDI/CV section: 4xCV out, 3x gate out, 3x gate booster in,

CV expander section, buffered in/out,

CV Out: SIN,TRI, SQR, PWM, SAW, LFO TRI, LFO SQR, ENV 1-3

CV In: ENV EXT 1-2, LFO EXT 1-3, VCO SHAPE, VCO FM+attenuator, VCF INV,

Audio Input: VCF (pre volume/drive), VCA + Attenuator,

CV Levels konvertiert zu Eurorack Standard,

Main output,

White noise out.

Damit wurden einige Zugänge aufgebohrt, um den Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition in ein Eurorack-System integrieren zu können. Dafür sind auch die Gate-Konverter von extern 5 V auf intern 12 V gedacht.

Die externen CV-Eingänge können dann bei den Schaltern für die Modulationszuweisungen genutzt werden. Beim Swenigiser handelt es sich also um eine leichte Form eines semimodularen Synthesizers. „Leicht“ deshalb, da der Audiosignalfluss nicht veränderbar ist.

Wir haben es hier also mit einem klassischen monophonen Analog-Synth mit einer subtraktiven Synthese zu tun. Der Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition bietet

1x VCO

1x LFO (ca. 0,16 Hz bis 92 Hz)

3x ENV

1x VCF

1x VCA

Der Oszillator beherrscht Sinus, Dreieck, Rechteck sowie Rechteck mit Pulsbreitenmodulation (Thru-Zero) und eine veränderbare Sägezahnschwingungsform – selten habe ich unter dem Oszilloskop solche formvollendeten analogen Schwingungsformen gesehen.

Der Oszillator klingt wirklich sehr sauber und nach einer kurzen Aufwärmzeit bleibt dieser auch über Stunden stimmstabil im +/- 2 Cent Bereich.

Der LFO ist dem des MS-20 nachempfunden und beherrscht eine nahtlose Überblendung von abfallender Sägezahn- über Triangel- zu aufsteigender Sägezahn-Schwingungsform. Mit 93 Hz reicht er auch gut den Audiobereich hinein.

Das Filter ist definitiv das Highlight des Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition, bietet es doch insgesamt 15 verschiedene Filtertypen, von denen die meisten eine Variation eines Low-Pass-Filters sind. In der Filter Bank A finden wir

Low-Pass 1-4

Phaser1.

Filter Bank B bietet

Notch (1-Pol),

Low-Pass (1-, 2- und 4-Pol)

Phaser narrow.

Filter Bank C wartet auf mit

Hipass 1,

Bandpass 1-3

Phaser+BP.

Die verschiedenen Filtertypen klingen jedoch nicht arg unterschiedlich und zeigen ihren Charakter eher bei höheren Resonanzeinstellungen und bei Einsatz des Filter-Drive. Zudem scheint das Filter im Bereich von 3 bis 5 Uhr kaum mehr auf die Reglerbewegung zu reagieren.

Der Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition bietet zwei analoge Drive-/Clipping-Schaltkreise und das ist auch der einzige technische Unterschied zwischen der Black Limited und der regulären Edition. Dieser Drive hat es allerdings in sich und verändert den Charakter des Klangs erheblich. Der Swenigiser Black Limited Edition klingt dadurch knarziger, definitiv mehr nach 303 und hat ein anderes Lautstärkeverhalten. Wir sprechen hier von Lautstärkeunterschieden von 12 dB.

Es kommen drei Hüllkurven im Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition zum Einsatz. ENV 1 ist eine Attack-Decay-, ENV 2 eine Attack-Release- und ENV 3 eine vollständige ADSR-Hüllkurve. Diese sind untereinander normalisiert, sodass ein Gate-Signal in den GATE 1 Eingang alle drei Hüllkurve auslöst.

Expanded Version

An dieser Stelle möchte ich auf die Erweiterungen eingehen, die eben auch der Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition bietet. Zunächst einmal ist da das MIDI-Interface. Über den rückwärtigen DIN-MIDI-Eingang empfängt der analoge Synthesizer Noten-Befehle, sowie CC7 (Volume), CC1 (Modulation) und CC74 (Cutoff). Zusätzlich liegt am Gate-Ausgang 1 dann auch ein entsprechendes Gate-Signal an.

Leider gibt es keine Normalisierung, so dass die Patches manuell gezogen werden müssen. Hier hätte ich mir definitiv gewünscht, dass zumindest Note Pitch und -Gate sowie Cutoff bereits intern mit den entsprechenden Modulen verbunden wären. Zudem liegen die Eingänge für Pitch, Gate, Filter und VCA auch quer über der Oberfläche verteilt.

Was mir aber nicht gefällt, ist das Fehlen eines CV-Ausgangs für die Noten-Velocity. Denn nichts ist einfacher als darüber Akzente einzustreuen. So wie es ist, muss man sich mit MIDI-Automationsspuren herumschlagen, was ich nicht optimal finde.

Die Expanded Version bietet auch noch eine externe Oszillator-FM, die mit einem eigenen Abschwächer versehen ist. Interessant ist auch der externe Filtereingang.

Über die Oszillator-Ausgänge und den Filter-CV-Eingang lassen sich zudem Filter-FM-Sounds generieren, die das Klangspektrum erweitern.

Klang

Der analoge Synthesizer klingt zunächst ziemlich klar definiert und druckvoll. Der druckvolle Klang wird vom optionalen Sinus-Subbass verstärkt, der übrigens nicht vom Filter beeinflusst wird und so immer ein solides Fundament legt.

Die Bereiche des Dioden-Clippings klingen gut und vor allem der neue optionale Dioden-Clipper, der über den Kippschalter auf der Rückseite aktiviert wird, gefällt mir gut.

Alles in allem ein echt solider Klang, der aber auch kaum für Überraschungen sorgt, da er erstens sehr in der klassisch subtraktiven Struktur verhaftet bleibt, und zweitens eben nur ein Oszillator zur Verfügung steht. Dieser kann durch die variable Sägezahn-Schwingungsform defnitiv nach mehr klingen, Sync oder Ringmodulation sind natürlich nicht möglich. Lediglich der LFO, der in den Audiobereich geht (ca. 92 Hz), kann für einen rauen Klang sorgen und ist eine willkommene Klangfarbe.

Obwohl jedoch die Struktur sehr konservativ ist, hat der Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition eine erstaunliche Bandbreite an Klängen und Einsatzgebieten. Die großzügig dimensionierte Oberfläche leitet dabei zum Schrauben ein und die Herkunft als Performance-Synthesizer ist unverkennbar.

Zum Beispiel „Das ist kein tolles Lied“. Der Titel ist wohl selbsterklärend. Dort sind immer nur maximal drei Spuren des Swenigiser zu hören. Alle anderen Beispiele sind technischer Natur.