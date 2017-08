Test: ANT Uno G8, Funkmikrofon

Ich möchte eigentlich keine Klischees bedienen, aber Italien und Instrumente, respektive elektronische Instrumente? Weltruhm jenseits der legendären Amati/Stradivari Familien? Spontan fällt mir diesbzgl. eigentlich nur die Firma Markbass ein, die es im Fusion- und Jazzbereich zu einer respektablen Größe in Sachen Bassverstärker gebracht hat. Wohlan, dann wird es wohl höchste Zeit, muss sich die Firma Advanced Native Technologies (ANT) gesagt haben und hat im Zeichen der Ameise den ANT Uno G8 wahlweise als Handheld oder als Beltpack mit Fertigung in China auf den Markt gebracht. Mit einem Ladenpreis von 225,- Euro schlägt das Produkt in eine bereits stark besetzte Kerbe, mal sehen, ob das Konzept oder eventuelle Detaillösungen die Konkurrenz aufhorchen lassen.

Erster Eindruck

Geliefert wird das ANT Uno G8 leider nur in einer Verpackung aus Pappe mit ausgeschnittenen Schaumstoffeinlagen. Ein mittlerweile zum Standard avancierter Kunststoffkoffer wird nicht mitgeliefert. Die mitgelieferte Verpackung wird sich erfahrungsgemäß nach ca. 2-3 Shows in ihre Einzelteile zerlegen, daher ist bei der Anschaffung noch ein Transportkoffer mit in die Kalkulation zu nehmen.

Im Lieferumfang enthalten sind neben einem Empfänger in halber Rackbreite und einem dynamischen Handsender zwei Rackflügel, zwei rückseitig zu montierende vergleichsweise steife, mittellange Antennen, ein Multispannungsnetzteil (12V, 500 mA), zwei Batterien für den Handsender, ein recht einfaches Handbuch in Englisch/Italienisch und ein einfaches, unsymmetrisches Klinkenkabel. Mehr gibt es nicht. Ach ja, zwei Kunststoffkappen zum Verschließen der im Rackwinkel bereits platzierten Bohrungen für frontseitig montierte Antennen, wobei wir auch schon beim ersten Kritikpunkt sind.

Mir ist klar, dass man in der 200 Euro Klasse um jeden Euro kämpfen muss, aber rückseitig angebrachte Antennen ohne BNC-Antennenumsetzer für den Frontbetrieb auszuliefern, geht gar nicht. Das sind Cent-Artikel in der Herstellung und wer einmal die reduzierte Arbeitsweise eines im Rack verbauten Empfängers mit innenliegenden Antennen erleben durfte, kennt das Problem. Natürlich kann man entsprechende Antennenumsetzerkabel für unter 30 Euro erwerben, aber so etwas gehört meines Erachtens zu jeder ausgelieferten Funkstrecke dazu, die auch im Rackbetrieb laufen soll.

Die Verarbeitung macht einen guten Eindruck, saubere Ecken und Übergänge nebst einwandfreier Lackierung. Sowohl der Handsender als auch das Empfängerteil sitzen in einem robusten Metallgehäuse, was eine lange Lebensdauer vermuten lässt. Die Antennen werden mit Bajonettverschlüssen am Gehäuse verankert, was eine schnelle Montage und Demontage ermöglicht.

Anschlüsse und Handhabung des Empfängers

In Sachen Ausgänge verwendet der ANT Uno G8 die in dieser Preisklasse übliche Mindestausstattung, sprich XLR symmetrisch und Klinke unsymmetrisch. Einfach, aber für den Praxisbetrieb absolut ausreichend. Ein zusätzliches XLR-Kabel oder aber selbiges anstatt des einfachen unsymmetrischen Klinkenkabels wäre schön, aber na ja, siehe oben.

Als sehr übersichtlich in Sachen Größe und Darstellung entpuppt sich das Display des ANT Uno G8 Empfängers. Neben der verwendeten Frequenz informiert es über den AF- und RF-Pegel, die Squelch-Einstellung, den Ausgangspegel, den Antennenempfang und nach Aktivierung der Menüführung auch über den Kanal und die Gruppe. Zudem befindet sich auf dem Frontpanel noch der ASC Infrarot-Empfänger, um den Handsender mit dem Empfänger zu pairen.