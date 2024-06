Test: Antares Auto-Tune Pro 11, Tonhöhenkorrektur Plug-in

Next Level Tonhöhenkorrektur

Mit Auto-Tune Pro 11 schickt Antares die beliebte Tonhöhenkorrektur-Software in die nächste Runde und verspricht viele Detailverbesserungen. Darunter nun auch endlich die ARA2-Unterstützung für weitere DAWs und damit Logic, Studio One, Cubase und Nuendo. Doch auch eine nagelneue Funktion ist mit dabei: Der Harmony Player ermöglicht es, Harmonien zu einer Spur hinzuzufügen und natürlich erfahrt ihr in diesem Testbericht, wie sich diese neue Funktion in der Praxis schlägt.

User-Interface von Auto-Tune Pro 11

Da das User-Interface für die Vorgängerversion Auto-Tune Pro X bereits generalüberholt wurde, präsentiert sich Auto-Tune Pro 11 lediglich mit Detailverbesserungen der Benutzeroberfläche. Neu hinzugekommen ist der bereits erwähnte Harmony Player, dessen Parameter nun über eine dedizierte Schaltfläche aufgerufen werden können. Zusätzlich müsst ihr diese Funktion jedoch über eine globale Schaltfläche erstmal aktivieren oder je nach Bedarf dann auch wieder deaktivieren.

Alle weiteren Schaltflächen sind bereits aus dem Vorgänger bekannt. So kamen neu bei Auto-Tune Pro X Undo- und Redo-Schaltflächen hinzu sowie ein Mix-Regler, um den Anteil des Dry- und Wet-Signals zu bestimmen.

Preset-Browser

Der nützliche Preset-Browser hat ein Redesign erfahren. Nun finden sich die Preset-Überkategorien und die dazugehörigen Presets in einem Fenster wieder, was die Übersichtlichkeit etwas verbessert. Zusätzlich habt ihr nun die Möglichkeit, über einen Klick auf den „Daumen nach oben“ Button eure Liebling-Presets zu markieren.

Advanced Ansicht des Auto-Tune Plug-ins

Die Advanced Ansicht im Auto-Mode hat sich überhaupt nicht verändert. Immer noch gibt es mit Vibrato und Scale zwei wichtige Funktionsbereiche.

Während ihr im Vibrato-Menü alle wichtigen Parameter findet, um realistisches Vibrato zu verstärken oder gar einer Gesangsspur hinzuzufügen, könnt ihr im Scale-Menü eine individuelle Tonleiter hinterlegen.

Graph-Mode

Wie bereits beim Vorgänger, könnt ihr über zwei – nun etwas anders gestaltete – Schaltflächen vom Auto-Mode in den Graph-Mode wechseln. Während im Auto-Mode Tonhöhenkorrekturen, basierend auf euren Einstellungen, vollständig automatisiert vorgenommen werden, könnt ihr die Korrekturen im Graph-Mode manuell verändern oder mit Hilfe von Tools einzeichnen. Sehr erfreulich ist hierbei, dass Auto-Tune Pro 11 nun endlich auch ARA2-Unterstützung für Cubase und Nuendo bietet, davor war das Feature nur für Logic und Studio One verfügbar. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, die Audiospur vor der Bearbeitung analysieren zu lassen, wodurch die Bearbeitung nun viel schneller vonstatten geht.

Denn die ARA2-Technologie ermöglicht es, einer DAW und einem Plug-in wie Auto-Tune Pro 11 mehr Informationen wie Audiodaten, Tempo, Tonhöhe und Rhythmus in Echtzeit für einen gesamten Song zu übermitteln und nicht nur zum Zeitpunkt der Wiedergabe. Dadurch wird der Graph-Mode für mich endlich viel attraktiver bei der täglichen Arbeit, da es davor doch schon sehr umständlich war, zuerst immer das Ausgangsmaterial analysieren zu müssen, bevor mit der Bearbeitung begonnen werden konnte.

Neu in Antares Auto-Tune 11: Harmony Player

Neu hinzugekommen und mit das Highlight der neuen Version ist definitiv der Harmony Player. Dieser schaltet vier individuelle Harmonie-Generatoren frei, die individuell gemischt, feinjustiert und schließlich über MIDI getriggert werden können, um eine instrumentenähnliche Spielbarkeit zu erzielen. Zur Verfügung stehen hierzu Parameter wie Formant, Pan und Level und eine Trigger-Taste, mit der man eine Harmonie punktuell aktivieren oder deaktivieren kann. Letzteres ist, wie oben bereits erwähnt, vor allem in Verbindung mit MIDI-Automationen sinnvoll. Zusätzlich finden sich unter den Master-Mix-Optionen EQ-, Hüllkurven-, Gate- und Stereobreitenanpassungsmöglichkeiten für den Feinschliff. Gerade wenn man alle vier Harmonie-Generatoren im Einsatz hat, ist es ratsam, über den Equalizer die tieferen, sich gegebenenfalls störenden Frequenzen auszufiltern.

Die Klangergebnisse reichen von subtil bis brachial und offensichtlich und die Klangqualität überzeugt auf ganzer Linie. Eine wahrhaft nützliche Erweiterung für Auto-Tune Pro 11, für die es in der Vergangenheit weitere Plug-ins benötigte. Aber hört selbst:

Sound und Algorithmen des Plug-ins

Unverändert bleibt der charakteristische Sound von Auto-Tune Pro 11. Dadurch könnt ihr ohne Sorge von älteren Versionen upgraden, da das Klangergebnis konstant bleibt. Und auch der Preset-Browser enthält die aus Auto-Tune Pro X bereits bekannten Presets.