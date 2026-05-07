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Test: Antari Z-1200X MK3, Nebelmaschine

Praktische Nebelmaschine für mittlere Bühnen und Clubs

7. Mai 2026
Test: Antari Z-1200X MK3, Nebelmaschine (Quelle: Antari)

Test: Antari Z-1200X MK3, Nebelmaschine (Quelle: Antari)

Die Antari Z-1200X MK3 ist eine praktische Nebelmaschine für mittlere Events und Bühnen. Dabei bietet sie eine einfache Bedienung und ausreichend Leistung. Der Nebelausstoß ist gleichmäßig und reicht weit in den Raum hinein. Wie die Nebelmaschine im Praxistest abschneidet, erfahrt ihr in diesem Testbericht.

Kurz & knapp

Was ist es? Die Antari Z-1200X MK3 ist eine leistungsstarke Nebelmaschine für mittlere Events und Bühnen mit DMX- und Standalone-Betrieb.

  • Leistung: Hoher und gleichmäßiger Nebelausstoß mit großer Reichweite.
  • Bedienung: Einfache Steuerung per DMX, Standalone oder optionaler Fernbedienung.
  • Verarbeitung: Robustes Gehäuse und stabile Bauweise für den Dauereinsatz.
  • Nachteil: Leichte Verzögerung beim Stoppen des Nebelausstoßes.
  • Einsatz: Ideal für mittlere Bühnen, Clubs und Event-Produktionen.
Bewertung

Antari Z-1200X MK3

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Antari Z-1200X MK3
Antari Z-1200X MK3 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
425,00€ Thomann

Inhaltsverzeichnis

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Überblick über die Antari Z-1200X MK3

Die Antari Z-1200X MK3 ist eine kompakte Nebelmaschine in einem stabilen Metallgehäuse. Ein stabiler Tragegriff erleichtert den Transport, während der Montagebügel flexible Einsatzmöglichkeiten bietet, sowohl stehend als auch hängend. Auch an sicherheitsrelevante Details wurde gedacht, etwa durch die Möglichkeit, ein Fangseil an einer Öse anzubringen. Die Nebeldüse ist stabil eingefasst und für die thermische Belastung entsprechend ausgelegt. Besonders praktisch ist der herausnehmbare 2,5-Liter-Fluidtank, der das Nachfüllen und Reinigen deutlich vereinfacht und im Alltag einen echten Vorteil darstellt.

Von links nach rechts: Antari Z-1000X MK3, Antari Z-1200X MK3 und Antari Z-3000 MK3.

Von links nach rechts: Antari Z-1000X MK3, Antari Z-1200X MK3 und Antari Z-3000 MK3

Auf der Rückseite befindet sich das Bedienfeld mit LC-Display sowie den Anschlüssen. Das Display ermöglicht eine direkte Steuerung der wichtigsten Funktionen und ist übersichtlich gestaltet. Unter dem Display befinden sich die Steuerungsknöpfe. Zudem gibt es die Möglichkeit, eine Fernbedienung anzuschließen. Außerdem stehen zwei 5-polige DMX-Ein- und -Ausgänge zur Verfügung.

Die Antari Z-1200X MK3 von hinten.

Die Antari Z-1200X MK3 von hinten

Im Inneren arbeitet ein 1200-Watt-Heizelement auf kompakter Bauweise. Eine Pumpe transportiert das Fluid aus dem Tank in den Heizblock, wo es verdampft und anschließend als Nebel ausgestoßen wird. Die elektronische Temperaturregelung hält den Heizblock konstant im optimalen Bereich. Das sorgt sowohl für eine gleichmäßige Leistung als auch für einen sicheren Betrieb. Der Tank bietet mit seinem Volumen ausreichend Kapazität für längere Einsätze, ohne dass häufig nachgefüllt werden muss. Der Verbrauch liegt bei ca. 85 ml/min. Die Nebelmaschine hat die Abmessungen 46 x 24 x 25 cm (L x B x H) und wiegt ca. 10 kg.

Antari Z-1200X MK3 in der Ansicht.

Antari Z-1200X MK3 in der Ansicht

In der Bedienung zeigt sich die Antari Z-1200X MK3 vielseitig. Neben dem Standalone-Betrieb per Timer/Intervall lässt sie sich problemlos per DMX steuern. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die Antari Z-1200X MK3 mit der Fernbedienung zu bedienen. Diese ist leider nicht im Lieferumfang enthalten.

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Stairville E Fluid 5l
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Kundenbewertung:
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13,50€ Thomann

Praxis: Die Antari Z-1200X MK3 im Test

Die Antari Z-1200X MK3 teste ich zusammen mit anderen Nebelmaschinen der Bauserie von Antari. Es folgen dementsprechend noch Tests der Antari Z-1000 MK3 und der Antari Z-3000 MK3. Der Test fand in einem großen Theatersaal statt. Die Antari Z-1200X MK3 war schnell einsatzbereit. Das Aufheizen dauerte circa 10 Minuten und der Status wurde auf dem Display angezeigt. Insgesamt wirkt das Gerät auf mich stabil verarbeitet und es dürfte auch langfristig im Betrieb bestehen. Der Montagebügel ermöglicht zudem die Montage in Traversensystemen.

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Manfrotto 035 Super Clamp
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Kundenbewertung:
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Die Z-Serie von Antari im AMAZONA-Test.

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Nach dem Aufheizen habe ich eine passende Fernbedienung angeschlossen und zunächst einige Zeit genebelt, bis die Antari Z-1200X MK3 für den Test bereit war. Dann konnte der Test beginnen. Wie unten im Video zu sehen, reagiert die Antari Z-1200X MK3 schnell und aus der Düse tritt eine gebündelte Nebelwolke aus, die sich gleichmäßig verteilt. Dabei wurde der Nebel weit in den Raum ausgestoßen und die Leistung der Nebelmaschine blieb konstant gut.

Beim Deaktivieren des Nebels ist mir aufgefallen, dass die Antari Z-1200X MK3 etwas Zeit benötigt, bis sie den Ausstoß stoppt. Außerdem traten nach dem Stopp noch kleinere Mengen Nebel aus der Düse aus. Die Menüführung war dennoch übersichtlich und ich konnte schnell alle nötigen Funktionen für den Standalone-Betrieb finden.

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Insgesamt konnte mich die Antari Z-1200X MK3 überzeugen. Der Nebelausstoß war nach der Aktivierung direkt vorhanden und gleichmäßig. Der Nebel wird mit diesem Gerät weit in den Raum ausgestoßen und die Leistung lässt auch bei längerem Ausstoß nicht nach. Die Bedienung ist einfach und der Tank ist dicht und lässt sich leicht herausnehmen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach gut.

Die Antari Z-Serie

Die Antari Z-Serie umfasst eine breite Reihe von Nebelmaschinen und Hazern im semiprofessionellen bis professionellen Bereich, die sich durch eine robuste Bauweise, standardisierte Bedienkonzepte und zuverlässige Leistung auszeichnen. Typisch für die Serie ist das Metallgehäuse mit Montagebügel, Tragegriff und herausnehmbarem Tank sowie die Kombination aus Standalone-, Timer- und DMX/RDM-Steuerung. Dadurch lassen sich die Geräte flexibel in unterschiedlichste Anwendungen integrieren.

Innerhalb der Serie deckt Antari verschiedene Leistungsstufen und Anwendungen ab. Kleinere Modelle wie der Antari Z-800 II richten sich an mobile DJs und kleinere Räume. Ergänzt wird die Reihe durch Fazer-Modelle wie dem Antari Z-350 Fazer. Diese erzeugen einen feineren, gleichmäßigeren Haze statt klassischen Nebel und werden besonders für Lichtdesign und Beam-Effekte genutzt.

Alternativen zur Antari Z-1200X MK3

Stairville AF-250

Die Stairville AF-250 ist eine 1300-Watt-Nebelmaschine, die trotz moderater Leistung einen vergleichsweise hohen Output erreicht und sich damit gut für mittelgroße Bühnen und Clubanwendungen eignet. Sie verfügt über eine DMX-Steuerung sowie eine Timer-Fernbedienung und bietet mit rund 180 m³/min Nebelvolumen und etwa 4 bis 5 m Reichweite eine solide Leistung im semiprofessionellen Bereich.

Eliminator VF1600 EP

Die Eliminator VF1600 EP ist eine leistungsstarke Nebelmaschine im Bereich von 1500 bis 1600 Watt, die sich besonders für mobile DJs, Clubs und mittelgroße Bühnen eignet und einen hohen Nebelausstoß liefert. Sie verfügt über eine DMX-Steuerung, eine kabelgebundene und eine kabellose Fernbedienung sowie eine elektronische Temperaturüberwachung, die für stabile Betriebsbedingungen sorgt. Mit einer Aufheizzeit von rund acht Minuten, einem großen Fluidtank und Schutzfunktionen wie einer Low-Fluid-Abschaltung bietet sie eine zuverlässige und praxisorientierte Ausstattung für den semiprofessionellen Einsatz.

Stairville M-Fog 1500

Die Stairville M-Fog 1500 ist eine 1500-Watt-Nebelmaschine mit robustem Metallgehäuse, die sich an den semiprofessionellen bis professionellen Einsatz richtet und sowohl im Touring- als auch im Clubbetrieb eingesetzt werden kann. Sie bietet eine DMX-Steuerung über drei Kanäle sowie eine abnehmbare kabelgebundene Fernbedienung und erreicht mit rund 320 m³/min einen vergleichsweise hohen Nebelausstoß bei kurzer Nachheizzeit.

Cameo Phantom F5

Die Cameo Phantom F5 ist eine 1500-Watt-Nebelmaschine mit vergleichsweise hohem Ausstoß von rund 509 m³/min, die sich durch ihre schnelle Aufheizzeit von etwa vier Minuten und eine gleichmäßige Nebelproduktion auszeichnet. Sie bietet eine DMX-Steuerung sowie Standalone-Betrieb, ein LED-Display zur Konfiguration und eine abgestimmte Kombination aus Pumpe und Heizelement. Dadurch wird der Nebel konstant und ohne größere Schwankungen erzeugt. Mit einem herausnehmbaren 1,8-Liter-Tank inklusive beleuchteter Füllstandsanzeige und einer Reichweite von etwa sieben Metern ist sie praxisorientiert ausgestattet und vor allem für mittelgroße Bühnen, DJs und Verleiher geeignet.

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Fazit

Die Antari Z-1200X MK3 überzeugt im Test durch ihre hohe Leistung und den gleichmäßigen Nebelausstoß. Die Nebelmaschine reagiert schnell und zuverlässig. Lediglich beim Deaktivieren des Nebels besteht eine gewisse Zeitverzögerung. Der Betrieb ist per DMX, als Standalone oder mit einer Fernbedienung möglich. Die generelle Bedienung ist einfach und die Menüführung sehr intuitiv. Die Antari Z-1200X MK3 ist insgesamt sehr gut verarbeitet und wirkt stabil und langlebig. Der Montagebügel ermöglicht eine flexible Positionierung auf der Bühne. Zusammenfassend eignet sich die Antari Z-1200X MK3 durch den weiten Ausstoß für mittlere Events und Bühnen.

Plus

  • weiter Ausstoß
  • schnelle Reaktionszeit
  • einfache Bedienung
  • stabil verbaut

Minus

  • Verzögerung beim Stoppen des Nebelausstoßes

Preis

  • 425,- Euro
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Noah Seiler RED

Als selbstständiger Tontechniker für verschiedene Firmen und Künstler:innen primär im Live Bereich unterwegs. Ebenfalls Erfahrung im Bereich der automatisierten Lichtsteuerung für Bands.

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