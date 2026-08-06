Professionell und leistungsstark

Die Antari Z-3000 MK3 ist eine professionelle Nebelmaschine für Anwendungen im Veranstaltungsbereich, insbesondere für große Bühnen und Events. Das Gerät gehört zur leistungsstärkeren Klasse von Nebelmaschinen und ist für den kontinuierlichen Betrieb konzipiert. Ob die Antari Z-3000 MK3 den Autor in der Praxis überzeugen kann, erfahrt ihr in diesem Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Die Antari Z-3000 MK3 ist eine leistungsstarke Nebelmaschine für den professionellen Einsatz auf großen Bühnen und Events. Leistung: Hoher Nebelausstoß mit großer Reichweite und gleichmäßiger Verteilung im Raum.

Hoher Nebelausstoß mit großer Reichweite und gleichmäßiger Verteilung im Raum. Bedienung: Einfache Steuerung über Display, Timer-Funktionen sowie DMX und RDM.

Einfache Steuerung über Display, Timer-Funktionen sowie DMX und RDM. Verarbeitung: Robustes Metallgehäuse und hochwertige Komponenten für den professionellen Einsatz.

Robustes Metallgehäuse und hochwertige Komponenten für den professionellen Einsatz. Praxiseindruck: Schnelle Reaktion ohne Verzögerung und zuverlässiger Dauerbetrieb im Test.

Schnelle Reaktion ohne Verzögerung und zuverlässiger Dauerbetrieb im Test. Preis-Leistung: Sehr gutes Verhältnis angesichts der gebotenen Leistung und Ausstattung.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Nebelleistung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Benutzerfreundlichkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Nebelverteilung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Aufheizzeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Gesamtbewertung 3.4 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Überblick über die Antari Z-3000 MK3

Die Antari Z-3000 MK3 ist in einem stabilen Metallgehäuse verbaut. Mit Abmessungen von etwa 71,2 x 27,5 x 27,8 cm (L x B x H) nimmt das Gerät eine vergleichsweise große Stellfläche ein, die für den Einsatz im professionellen Umfeld ausgelegt ist. Das Gesamtgewicht beträgt rund 19,35 kg, wodurch die Maschine als transportabel, aber nicht als Leichtgewicht einzustufen ist.

Die Antari Z-3000 MK3 wird stehend betrieben. An der Vorderseite befindet sich die Nebelaustrittsöffnung, die den erzeugten Nebel gezielt in den Raum abgibt. Sie ist in einen Metallvorbau eingefasst. Für den Transport besitzt die Antari Z-3000 MK3 zwei Tragegriffe an der Oberseite, die bei dem Gewicht auch notwendig sind.

Im hinteren Bereich der Antari Z-3000 MK3 befinden sich die Bedienelemente sowie die Anschlüsse. Zentral angeordnet ist ein integriertes LC-Display, das zusammen mit den Bedienelementen die Steuerung der Antari Z-3000 MK3 ermöglicht. Über dieses Display lassen sich Parameter wie Timer, Intervall, Nebelmenge und Betriebsmodi einstellen. Ebenfalls auf der Rückseite der Antari Z-3000 MK3 sind die elektrischen und signaltechnischen Schnittstellen angeordnet. Dazu zählen DMX-Ein- und Ausgänge in 3-poliger und 5-poliger XLR-Ausführung sowie der PowerCon-TR1-Stromanschluss.

Ein wesentliches äußeres Merkmal der Antari Z-3000 MK3 ist der herausnehmbare 6-Liter-Fluidtank. Er ist in das Gehäuse integriert, kann jedoch zur Befüllung oder Wartung entnommen werden. Die Tanköffnung ist so positioniert, dass sich Nebelfluid nachfüllen lässt, ohne die Antari Z-3000 MK3 vollständig zu demontieren. Der Tank selbst ist auf eine größere Kapazität ausgelegt, was sich auch in seiner Baugröße widerspiegelt.

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Technische Details und Leistung

Im Hinblick auf die technischen Details besitzt die Antari Z-3000 MK3 eine Leistungsaufnahme von etwa 2300 bis 2500 W. Die Stromversorgung erfolgt über 230 V Wechselspannung bei 50 Hz. Die Schutzart des Geräts wird mit IP20 angegeben. Damit ist die Antari Z-3000 MK3 für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen und nicht gegen Wasser geschützt.

Das Gerät verfügt über ein integriertes Heizsystem, das eine Aufwärmzeit von etwa 10 Minuten benötigt, bevor Nebel erzeugt werden kann. Nach Erreichen der Betriebstemperatur ist ein kontinuierlicher Nebelausstoß möglich. Die Antari Z-3000 MK3 arbeitet mit einem automatischen Temperaturregelsystem, das die Heizleistung überwacht und anpasst, um einen gleichmäßigen Betrieb zu gewährleisten.

Der Nebel wird durch das Verdampfen eines wasserbasierten Nebelfluids erzeugt. Die Antari Z-3000 MK3 ist für den Betrieb mit entsprechenden Flüssigkeiten auf Wasserbasis ausgelegt. Der Fluidverbrauch liegt bei ungefähr 250 ml pro Minute bei maximaler Leistung.

Steuerung und Betriebsmodi

Die Steuerung der Antari Z-3000 MK3 erfolgt über mehrere Schnittstellen und Betriebsmodi. Neben dem Standalone-Betrieb mit manueller Auslösung stehen Timer-Funktionen zur Verfügung, bei denen Intervall, Dauer und Ausstoßmenge eingestellt werden können. Zusätzlich ist eine kontinuierliche Nebelausgabe möglich.

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Für die Integration in Licht- und Show-Steuerungen ist die Antari Z-3000 MK3 DMX-kompatibel. Darüber hinaus unterstützt das Gerät RDM (Remote Device Management), wodurch eine bidirektionale Kommunikation innerhalb eines DMX-Netzwerks möglich ist. Optional kann die Steuerung über eine Funkfernbedienung erfolgen, die jedoch nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten ist. Diese Erweiterung ermöglicht eine kabellose Bedienung der Antari Z-3000 MK3 aus der Distanz.

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Im Vergleich zu früheren Versionen wird bei diesem Modell ein um etwa 30 % gesteigertes Ausstoßvolumen angegeben. Dies resultiert aus Anpassungen am Heizsystem und an der Pumpe. Die Antari Z-3000 MK3 ist somit auf hohe Nebelvolumina ausgelegt.

Praxistest

Den Test der Antari Z-3000 MK3 habe ich zusammen mit zwei kleineren Modellen in einem großen Theatersaal vorgenommen. Die Antari Z-3000 MK3 kam gut verpackt bei mir an und war schnell einsatzbereit. Der erste Eindruck war positiv. Das Gerät wirkt stabil verbaut und dadurch sehr professionell. Die praktischen Tragegriffe haben die Positionierung vereinfacht und sind bei dem Gewicht auch notwendig. Besonders gut hat mir der PowerCon-TR1-Anschluss zur Stromversorgung gefallen, der sich im Betrieb nicht von selbst lösen kann.

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Der Fluidtank kann praktischerweise herausgenommen werden. Nach dem Befüllen habe ich das Aufheizen gestartet. Das hat deutlich länger als 10 Minuten gedauert. Der Status lässt sich in Prozent auf dem Display ablesen. Nach dem Aufheizen habe ich die Timer- und Intervallfunktion eingestellt, um die Antari Z-3000 MK3 im Dauerbetrieb zu testen.

Der erste Ausstoß zeigte mir deutlich, wie viel Leistung und Ausdauer die Antari Z-3000 MK3 besitzt. Der Ausstoß erfolgte ohne Zeitverzögerung und der Nebel wurde über 10 Meter weit in den Raum geschossen. Die Nebelwolke trat gezielt aus und verteilte sich gleichmäßig. Im Vergleich zu den kleineren Geräten stoppte der Ausstoß zügig und ohne Zeitverzögerung. Die Lautstärke der Antari Z-3000 MK3 ist völlig im Rahmen und für große Bühnen kein Problem. Im Video bekommt ihr einen eigenen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der Antari Z-3000 MK3.

Insgesamt zeigt sich die Antari Z-3000 MK3 im Test sehr positiv. Das Gerät ist gut verbaut und besteht aus hochwertigen Komponenten. Der Praxistest zeigte, dass der Nebel gleichmäßig ausgestoßen wird und die Reaktionszeit der Nebelmaschine kurz ist. Sie bietet eine professionelle Lösung für große Bühnen und Events. Genau dort ist viel Leistung erforderlich. Den Preis von 725,- Euro finde ich in Anbetracht der gebotenen Leistung wirklich fair.

Alternative Geräte

Antari Z-1500X MK3

Die kleinere Antari Z-1500X MK3 ist eine Nebelmaschine mit Metallgehäuse, integrierter LCD-Steuerung sowie herausnehmbarem 6-Liter-Fluidtank und richtet sich an Anwendungen im Veranstaltungsbereich. Sie arbeitet mit wasserbasiertem Nebelfluid, bietet Timer-, Dauer- und manuelle Betriebsmodi und kann über DMX und RDM gesteuert werden. Technisch verfügt das Gerät über eine Leistungsaufnahme von etwa 1500 W, eine Aufwärmzeit von rund 10 Minuten sowie einen Fluidverbrauch von circa 150 ml pro Minute.

Stairville M-Fog 3000 Pro

Die Stairville M-Fog 3000 Pro ist mit einem integrierten Tragegriff, einem OLED-Display sowie einer kabelgebundene Multifunktions-Fernbedienung ausgestattet und richtet sich an Anwendungen auf größeren Bühnen und im Veranstaltungsbereich. Das Gerät verfügt über eine Heizleistung von 3000 W, eine Aufwärmzeit von etwa sechs Minuten, einen Fluidverbrauch von rund 230 ml/min sowie einen maximalen Nebelausstoß von ca. 630 m³/min bei einem Tankvolumen von 6 Litern und einem Gewicht von etwa 17,5 kg.

Look Viper 2,6

Die Look Viper 2,6 ist eine leistungsstarke Nebelmaschine mit pulverbeschichtetem Stahlgehäuse, kompakter Bauweise sowie integrierter Folientastatur und verschiedenen Anschlussmöglichkeiten zur externen Steuerung. Das Gerät arbeitet mit einer Heizleistung von 2600 W, erreicht nach etwa 7 Minuten die Betriebstemperatur und ist mit einem 5-Liter-Tank ausgestattet. Der maximale Fluidverbrauch liegt bei rund 240 ml pro Minute, wobei eine Ausstoßweite von bis zu etwa 15 Metern erreicht werden kann.

Smoke Factory Data II

Die Smoke Factory Data II ist eine kompakt gebaute Nebelmaschine mit Metallgehäuse, digitaler Bedieneinheit und Schnittstellen für DMX sowie weitere Steueroptionen. Das Gerät verfügt über eine Heizleistung von 2600 W, arbeitet mit einem Doppelpumpensystem und ermöglicht eine fein abgestufte Regelung der Nebelmenge über den gesamten Leistungsbereich. Mit einer Aufwärmzeit von etwa 7 Minuten und einem Fluidverbrauch von bis zu rund 240 ml pro Minute ist ein gleichmäßiger Nebelausstoß bei stabil gehaltener Betriebstemperatur möglich.