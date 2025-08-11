Test: Antelope A4-1B, Röhren-Opto-Kompressor

Kompressor mit Abo Modell

Der Antelope A4-1B ist ein analoger Mono-Kompressor, der die analoge und digitale Welt in einem Gerät verbindet. Basierend auf Vakuumröhren und einem Fotoelement wurde er von analogen Legenden inspiriert und doch geht er in seiner Bedienung viel weiter. Durch seine Motor-Potis und ein digitales Interface kann er auch über ein Plug-in gesteuert werden und bietet so eine totale Integration in eine DAW. Interessiert? Auf alle Fälle wartet ein sehr interessanter Test auf euch.

Kurz & knapp Verarbeitung & Klang: Hochwertige Bauteile, Röhren-Charme und hervorragende Klangqualität machen den A4-1B zu einem Top-Kompressor.

Hochwertige Bauteile, Röhren-Charme und hervorragende Klangqualität machen den A4-1B zu einem Top-Kompressor. Hybrid-Bedienung: Analoge Hardware trifft auf digitale Steuerung – via Plug-in lassen sich Settings speichern, automatisieren und exakt steuern.

trifft auf – via Plug-in lassen sich Settings speichern, automatisieren und exakt steuern. Flexibilität: Vielseitige Kompression dank drei Timing-Modi – von schnell und druckvoll bis samtweich und musikalisch.

dank drei Timing-Modi – von schnell und druckvoll bis samtweich und musikalisch. Installation & Lizenzmodell: Umständliche Registrierung und fragwürdiges Abo-Modell für Plug-in-Nutzung sorgen für Kritik.

und fragwürdiges Abo-Modell für Plug-in-Nutzung sorgen für Kritik. Preis-Leistungs-Verhältnis: Teuer, aber durchdacht – ein professionelles Werkzeug mit echter DAW-Integration für ambitionierte Anwender.

Der Antelope A4-1B in a Nutshell

In Kürze: Wer einen analogen Kompressor der alten Schule bedienen kann, der kommt mit dem Antelope A4-1B sofort klar. Er wurde von einer britischen Legende inspiriert, dem LA-2A von Teletronix, bietet aber eine sehr viel tiefere Bedienung und Konfigurationsebene als das Vorbild.

Nun, ein vom LA-2A inspirierter Kompressor ist nichts Besonderes, denn entsprechende Klone bekommt man schon ab 349,- Euro (bspw. den Klark Teknik 2A-KT). Was zeichnet also den Antelope im Detail aus?

Antelope A4-1B: Aufwendige Hardware

Schon beim Auspacken fällt die Wertigkeit des Kompressors auf. Die Gehäusebleche klappern nicht, die Schalter und Potis liegen satt in der Hand, die Beschriftung, die lackierte blaue Frontplatte und das feine VU-Meter mit Antelope Logo überzeugen auf ganzer Linie.

Im Inneren finden sich handselektierte Vakuumröhren, wobei Antelope sich über den Hersteller der Röhren bedeckt hält. Dazu gesellen sich in Großbritannien per Hand hergestellte Übertrager und ein geregeltes Netzteil für eine stabile Stromversorgung.

Der Sensor für die Kompression ist ein Opto-Element, das für eine zwar langsame, aber sehr charakteristische Verdichtung sorgt.

Für einen stabilen und exakten Betrieb kann das Opto-Element kalibriert werden und auch die Einstellung des VU-Meters ist justierbar.

Hier darf man ganz klar sagen: Der Konstruktionsaufwand der Hardware ist enorm.

Digitale Anbindung

Der Antelope A4-1B verfügt über eine USB-Buchse zur Verbindung mit dem Mac/PC beziehungsweise der DAW. Wenn man die leider recht komplizierte und umfangreiche Registrierung und Installation hinter sich gebracht hat, dann kann der Kompressor über den Antelope Launcher administriert und über ein Plug-in digital gesteuert werden.

Die Bedienung über das Plug-in ermöglicht Funktionen, die allein über die Hardware nicht erreichbar sind. So kann man hier beispielsweise das Side-Chain-Filter genau konfigurieren und die Filtercharakteristik („Slope“) anpassen.

Durch die Motor-Potis des Kompressors wird jede Bedienung des Plug-ins auch an der Hardware in Echtzeit durchgeführt. Das ist schon irgendwie magic.

Mastering Features

Durch die digitale Anbindung bietet der Antelope A4-1B Funktionen, die man natürlich in einem klassischen Hardware-Kompressor nicht findet. Dazu gehört auch eine Recall-Funktion mit speicherbaren Settings. Man arbeitet an einem Projekt, speichert die Einstellungen ab und kann sie sofort wieder aufrufen, wenn man am nächsten Tag weitermacht. Dazwischen können andere Tontechniker an ihren Sounds schrauben.

Eine UnDo- sowie ReDo-Option ermöglicht das Rückgängigmachen und Wiederherstellen mehrerer Arbeitsschritte, falls man sich mal in einer klanglichen Sackgasse verrannt hat. Und: Durch die A/B-Vergleichsoption können zwei verschiedene Settings auf Knopfdruck miteinander verglichen werden.

Ganz klar, der Antelope A4-1B ist ein professionelles Arbeitsgerät für hohe Ansprüche – gar keine Frage!

Wie bereits erwähnt, besitzt der Antelope ein sehr bekanntes Layout: Makeup Gain, Attack, Release, Ratio, Threshold und eine Einstellung für die VU-Meter-Quelle (Input, Gain Reduction, Output) sind übliche Bedienelemente an einem Kompressor. Spannender ist da der „Timing“-Schalter, der die Reaktion des Kompressors regelt.

Fixed: Der Kompressor reagiert in dieser Einstellung sehr snappy mit 1 ms Attack und 50 ms Release. Dabei sind die jeweiligen Regler deaktiviert. Durch diese sehr schnellen Zeiten haben wir eine starke und sehr charaktervolle Kompression, die den Röhrensound hervorhebt. Diese Einstellung empfiehlt sich beispielsweise bei Bassdrums und Snares.

Hybrid: Auch hier ist Attack bei sehr kurzen 1 ms fixiert und der Release hängt von der Länge des Peak-Impulses ab. Das wird im Antelope sehr komplex mit einer Kombination von zwei Envelope-Followers erreicht und ist nicht mit einer „Auto-Release“-Einstellung vergleichbar.

Custom: Hier kann man die Einstellungen frei wählen und trotz seines Aufbaus als Opto-Kompressor sind Attack-Zeiten von 0,5 ms bis hin zu 300 ms möglich. Der Release deckt den Bereich von 50 ms bis hin zu 10 (!!!) Sekunden. Bei diesen sehr langsamen Einstellungen eignet sich der Antelope A4-1B auch für orchestrale Musik.

Anschlüsse

Auf der Rückseite des A4-1B befinden sich neben den Ein- und Ausgängen (jeweils als XLR- und TRS-Buchse ausgeführt) auch zwei Eingänge für ein Sidechain-Signal, wie ein Drumcomputer oder ein Synthesizer. Durch den Sidechain-Link-Schalter wird definiert, auf welchen Bus der Kompressor reagiert. Optional kann man mit der SC-Link-Funktion auch zwei A4-1B zu einem Stereopärchen kombinieren.

Kritik

Insgesamt haben wir hier einen sehr aufwendig konstruierten Kompressor mit digitaler Anbindung vorliegen. Die Verarbeitung ist exzellent und die Synergie aus analog und digital funktioniert schnell und intuitiv.

Es gibt zwei Dinge beim Antelope A4-1B, die mir jedoch Kopfzerbrechen bereiten und diese liegen nicht im Gerät an sich.

Antelope Installation

Auch wenn wir uns schon daran gewöhnt haben, aber so richtig freuen wir uns über einen Registrierungszwang bei Hardware nicht. Antelope Audio geht hier aber einige Schritte zu weit, denn neben einem User Account, der Registrierung des Gerätes und der Garantieaktivierung muss man auch noch einen iLok Account für das Plug-in nutzen. Erst wenn das alles sauber auf dem PC/Mac durchgeführt wurde, kann das Gerät mit allen möglichen Funktionen in Betrieb genommen werden.

Wir reden hier nicht von einem hardcore-vernetzten Dante-Audiointerface mit multipler DSP-Verwaltung, sondern von einem simplen Kompressor. Ich finde, das geht zu weit.

Und das bringt uns zum zweiten Kritikpunkt:

Analog Automation als Abo-Modell

Ja, auch an Abo-Modelle habe ich mich gewöhnt. Bei der Roland Cloud etc. muss man nun einmal monatlich oder jährlich bezahlen, um eine sich stetig erweiterte Bibliothek von Plug-ins, Sounds und Effekten nutzen zu dürfen. Oftmals kommt das viel günstiger als der Neukauf einzelner Lizenzen oder Bundle Packs.

Aber Antelope Audio möchte für die Nutzung der Plug-in-Automation Geld haben. Nein, nicht einmalig als Option, sondern als zeitlich begrenztes Modell. In der Member’s Edition für 2.995,- USD (Kompressor und Plug-in) darf ich das Plug-in und Synergy Core Native (Antelopes Plug-in und Effekt Library) nur ein Jahr benutzen.

Immerhin habe ich die Nutzung des Plug-ins bei der Complete Edition und der Ultimate Edition unbegrenzt (mit 2 bzw. 5 Jahreslizenz von Synergy Core Native) dabei. Aktuell (07/2025) bietet Thomann.de den A4-1B nur in der (einzig sinnvollen) Complete Edition für 2.495,-Euro an. Warum man sich für die Member’s Edition entscheiden sollte, bei dem das Plug-in nur ein Jahr funktioniert, bleibt mir ein Rätsel.

Der Antelope A4-1B in der Praxis

Wenn man das Gerät einmal nach der oben beschriebenen Prozedur in Betrieb genommen hat, dann verbessert sich die Stimmung des Autors schlagartig. Die Arbeit mit dem Antelope ist eine einzige Freude und man hat vielleicht nicht die sehr einzigartigen Klangcharakter eines originalen LA-2A, aber dafür einen viel vielseitigeren Kompressor, der über die Grenzen seiner Bauart mit Foto-Element hinaus geht.

Er kann von dynamisch, schnell und sehr feinsinnig bis hin zu charakterstark und gewollt behäbig alles abdecken. Sein sehr breiter Sweetspot ermöglich den Einsatz mit Gesang, mit akustischen Instrumenten und mit Synthesizern. Drums, Percussion oder eine knurrige Bassgitarre bekommen viel Dichte und Druck und eine Stimme die nötige Präsenz.

Die Funktionen, wie UnDo und ReDo ermöglichen kleine Klangexperimente und mit dem Speichern der Session und dem Recall ist das parallele Arbeiten an mehreren Projekten ein Kinderspiel.

Als weiterer Vorteil entpuppt sich das hybride Arbeiten in der DAW und mit Hardware. Auch wenn die unterschiede von Plug-ins und Hardware heutzutage immer kleiner werden, so ist es doch dieser besondere Charakter, der einen handgewickelten Übertrager und eine Vakuumröhre ausmacht. Mit dem Antelope A4-1B kann ich die Hardware wie ein Plug-in verwenden und ganz einfach als Insert einbauen, ohne irgendwelche Aux-Busse erstellen zu müssen.

In meinem Setup habe ich den Antelope an meinen ADAT-Expander (Black Lion Audio) angeschlossen – fertig. Das Plug-in verbindet sich über den USB-Port mit der Hardware und ich kann so wie mit digitalen Plug-ins arbeiten. Dass sich dabei die Potis wie von Zauberhand bewegen, ist ein cooler Bonus.

In Sachen Klangbeispiele hat der Hersteller ein paar sehr aussagekräftige Beispiele bei Soundcloud zur Verfügung gestellt:

Die Mitbewerber des Antelope A4-1B

Wer einen hochwertigen analogen Kompressor mit digitaler Anbindung sucht, muss tief in die Tasche greifen. Bei Bettermaker und Wes Audio muss man für deren Mastering-Kompressoren mit digitaler Unterstützung ab 3.000,- Euro bezahlen . allerdings sind diese Geräte in Stereo ausgeführt.

Bei Tegeler bekommt man den Creme RC bereits ab 1.539,- Euro, allerdings „nur“ als VCA-Kompressor.