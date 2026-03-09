Flexibel und leistungsstark

Antelope Discrete 8 Oryx Synergy Core im Amazona-Test. Acht Mikrofon-Vorverstärker mit 75 dB Gain, Spitzen-Wandler mit bis zu 130 dB Dynamikumfang und dazu noch zwei integrierte DSPs und ein FPGA zur Echtzeitberechnung von Plug-ins aus der umfangreichen Synergy Core Plattform. Das ist eine Ansage an die Konkurrenz, vor allem bei einem Preis von knapp 1.200,- Euro. Ob das Discrete 8 Oryx in der Praxis halten kann, was die Features versprechen, wird der folgende Testbericht zeigen.

Bewertung Antelope Audio Discrete 8 Oryx Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

Antelope Audio

Antelope Audio ist über die Jahre vor allem für ihre digitalen Wordclock-Generatoren und ihre proprietäre AFC-Clocking Technologie bekannt geworden. Als erster Hersteller hat Antelope Atomuhren fürs Clocking verwendet und ist auch sonst gerne als technischer Vorreiter aktiv.

Das Orion 32 beispielsweise war bei Erscheinen das erste Interface, das über die USB-2 Schnittstelle ganze 32 analoge Ein- und Ausgangssignale gleichzeitig verarbeiten konnte. Laut dem Firmengründer und CEO Igor Levin war das nur durch die Nutzung eines FPGAs (Field Programmable Gate Array) möglich, da dort im Gegensatz zum DSP viele Prozesse gleichzeitig ablaufen können.

Darauf basiert zum Teil auch die Synergy Core Plattform von Antelope zur Echtzeitberechnung von Plug-ins. Integrierte DSPs sind Teil vieler Audiointerfaces um latenzarmes Mixing und Abhören gewährleisten zu können. Doch wenn es darum geht, legendäre Studio-Hardware zu modellieren und die entsprechende Hardware-Plattform bereitzustellen, wird es dünn am Markt. Mir fällt da zuallererst Universal Audio ein, die mit den Apollo-Interfaces und der UAD-Plattform schon etwas länger diese Nische besetzen und mit Recht als die Platzhirschen in dem Bereich gelten dürfen.

Trotz dieser offensichtlichen Nähe verfolgen beide Unternehmen eine unterschiedliche Design-Philosophie, zumal das aktuelle Apollo 8p von Universal Audio auch gut das Dreifache des Discrete 8 Oryx kostet. Grund genug, sich das Antelope-Interface mal etwas näher anzuschauen.

Ausstattung und Features

Das Discrete 8 Oryx ist ein Mehrkanal-Audiointerface mit USB-C Schnittstelle (USB 2.0). Es besitzt acht Mikrofonvorverstärker, von denen die ersten beiden auf der Frontseite sitzen und als Hi-Z Eingänge für die Direkteinspielung von Gitarren verwendet werden können. Für die Eingänge kommen Kombo-Buchsen zum Einsatz, so dass XLR- und Line-Signale eingespeist werden können.

Die Vorverstärker sind eher untypisch für Audiointerfaces, sind sie doch diskret aus sechs Transistoren aufgebaut und bieten satte 75 dB Gain-Reserven, was selbst für leise Quellen und unempfindliche Mikrofone wie das Shure SM7 genug sein sollte. Solche Preamps findet man normalerwise eher in größeren Mischpulten als in Audiointerfaces.

Als weitere Besonderheit sind die Preamps DC-gekoppelt bzw. sie können zwischen DC- und AC-Kopplung umgeschaltet werden, was für die acht Line-Ausgänge im D-Sub Format ebenfalls gilt.

Das bedeutet, dass die Ein- sowie die acht Line-Ausgänge ohne Koppel-Kondensatoren genutzt werden können, was dafür sorgt, dass es praktisch keine untere Grenzfrequenz gibt. Damit lässt sich das Antelope Audio Discrete 8 Oryx problemlos im Bereich modularer Synthesizer zur Aufnahme und Wiedergabe von Steuerspannung nutzen.

Darüberhinaus werden Signalanteile unter 40 Hz ohne Phasenverschiebung und damit klarer und mit potenziell mehr Punch verarbeitet. Für Tonmenschen mit einer Affinität zu der untersten Oktave des Hörspektrums könnte das ein entscheidendes Merkmal sein.

Die Nutzung der D-Sub Schnittstelle ist bei den größeren Interfaces von Antelope Audio üblig und sorgt für viele Ein- und Ausgänge auf wenig Raum, erfordert je nach Nutzung aber eine separate Kabelpeitsche. Einige größere Digital- und Analogpulte besitzen von Haus aus schon D-Sub Anschlüsse, was die Verbindung in dem Fall sehr komfortabel gestaltet.

Als weitere analoge Ausgänge befinden sich die beiden Main- und zwei Reamp-Ausgänge im Klinkenformat auf der Rückseite. Die Reamp-Outs können zur Nutzung für ein zweites Monitor-Paar in ihrer Ausgangsimpedanz umgeschaltet werden. Sie können ebenfalls zur Einbindung von analogem Outboard genutzt werden, wobei ihr eigentlicher Zweck das Reamping von Gitarrenspuren ist.

Als digitale Schnittstellen befinden sich zwei ADAT-Ein- und Ausgänge auf der Rückseite. Bis zu einer Abtastrate von 48 kHz können damit zusätzlich 16 Spuren aufgezeichnet und ausgespielt werden. Im S/MUX-Verfahren halbiert sich die Anzahl digitaler Eingänge mit jeder Verdopplung der Abtastrate. Bei der höchstmöglichen Abtastrate von 192 kHz können noch vier digitale Kanäle aufgenommen und ausgespielt werden. Zusätzlich steht ein S/PDIF-Ein- und Ausgang im Cinch-Format bereit.

Bei Antelope wird das Thema Wordclock ganz groß geschrieben. Nicht umsonst besitzt das Discrete 8 Oryx drei Wordclock-Ausgänge und einen Wordclock-Eingang. So kann das Discrete 8 Oryx weitere Digital-Geräte mit der proprietären AFC-Clock (Acoustically Focused Clocking) versorgen und als Wordclock-Master im Studio dienen, aber auch extern getaktet werden.

Die üppige Ausstattung endet hier aber noch nicht. Auf der Frontseite stehen ganze vier Kopfhörerausgänge bereit, die jeweils einen eigenen DAC besitzen und somit separate Monitormixe ausspielen können.

Darüberhinaus gibt es sogar ein integriertes Talkback-Mikrofon, das über einen eigenen Taster aktiviert und wahlweise auf die vier Kopfhörerausgänge und Monitor A und B geroutet werden kann. Sobald das Talkback aktiviert ist, wird der Monitor-Pegel automatisch abgesenkt, um mögliches Feedback zu vermeiden. Als Talkback-Quelle kann auch einer der Mikrofoneingänge dienen.

Alle Features des Discrete 8 Oryx zusammengefasst

26 Eingänge / 38 Ausgänge auf 1 HE

8 diskrete Mikrofonpreamps mit 75 dB Gain (DC-gekoppelt)

separater Gainregler für jeden Preamp

A/D-Wandler mit 121dB Dynamikumfang

24 Bit / 192 kHz

8 Line-Ausgänge im D-Sub Format (ebenfalls DC-gekoppelt) mit 121 dB Dynamikumfang

2 Main-Ausgänge im Klinkenformat mit 130 dB Dynamikumfang

2 Reamp-Ausgänge für den direkten Anschluss an Gitarrenverstärker

Reamp-Ausgänge können auch als Ausgänge für ein zweites Monitor-Paar oder zur Einbindung von Outboard dienen

2 Adat Ein- und Ausgänge

S/PDIF-Ein- und Ausgang im Cinch-Format

3 BNC-Wordclock-Ausgänge

1 BNC-Wordclock-Eingang

64 Bit AFC-Wordclock (4. Generation)

4 Kopfhörerausgänge mit eigenem DAC

X-Feed Schaltung gegen Im-Kopf-Lokalisation

integriertes Talkback-Mikrofon

intern freies Routing über digitale Patchbay

2 integrierte DSPs und ein FPGA zur latenzarmen Echtzeit-Berechnung von Synergy Core-Plug-ins

37 Plug-ins (vor allem Equalizer, Preamps und Kompressoren) im Lieferumfang enthalten

Echtzeitberechnung von Mikrofonsimulationen für Antelope Edge Modelling Mics

– gutklingender, editierbarer Reverb-Effekt mit separatem Send-Weg (nur Mix 1)

Bedienung über das Interface

Die Bedienung des Antelope Audio Discrete 8 Orys kann zum Teil über das Interface selbst vorgenommen werden. So steht für jeden Preamp ein eigener gerasterter Gain-Regler zur Verfügung. Gain-Werte können auch über die Software geregelt und gespeichert werden.

Zur Kontrolle der Eingangspegel steht ein Farb-LCD zur Verfügung, Das relativ klein, dafür aber hochauflösend und gut abzulesen ist. Über jedem Gain-Regler befindet sich eine Leuchtdiode, die je nach Eingangspegel grün, gelb und bei Übersteuerung rot leuchtet. Rechts neben dem Display liegen drei Taster und ein großer Multifunktions-Drehregler mit Druckfunktion.

Die drei Taster haben je nach Kontext eine andere Funktion, die immer links neben dem jeweiligen Taster angezeigt wird. So kann man beispielsweise die Phantomspeisung oder Line-Pegel aktivieren und durch das interne Menu navigieren. Für die Lautstärkeregelung aller Ausgänge ist der große Regler rechts neben dem Display zuständig. Die Umschaltung wird über die beiden oberen Taster vorgenommen, was in der Praxis etwas nervig ist, wenn man abwechselnd die Monitor- und Kopfhörerlautstärke ändern möchte. Da hätte ich mir persönlich lieber separate Regler für die Kopfhörer gewünscht und dafür zur Not auch zwei Kopfhöreranschlüsse geopfert.

Routing und Software-Mixer

Komfortabler als über das Mäuse-Kino am Interface ist die Bedienung natürlich über den Software-Editor möglich, wenn auch die Lernkurve sehr steil ist. Die Bedienung folgt im Grunde dem logischen Weg eines Signals durch ein Studio.

Zunächst definiert man im Routing, welche Quellen wohin geschickt werden — etwa analoge Eingänge in den Mixer, direkt in die DAW oder zunächst durch einen Effekt-Block. Die digitale Patchbay arbeitet sehr frei, sodass sich komplexe Signalwege wie paralleles Recording, latenzfreies Monitoring oder Reamping ohne Umwege realisieren lassen. Alles lässt sich frei routen, sodass z. B. auch Playback aus dem Rechner wieder direkt aufgezeichnet werden kann.

Da hier alles möglich ist und es auch keinen Warn-Dialog gibt, muss man aber sehr aufmerksam arbeiten, denn schneller als man denkt, ist eine ungewollte Feedback-Schleife gebastelt. Eine weitere Kehrseite besteht darin, dass ganz rudimentäre Dinge erst geroutet werden müssen. So liegen im Werkszustand z. B. die Mixer nicht im Signalweg. Ganz unbedarft öffnet man den Mixer, zieht erwartungsvoll die Fader hoch und … nichts! Nächster Mixer … wieder nichts … Da musste ich zugegebenermaßen erst einmal drauf kommen.

Hat man die Mixer entsprechend eingebunden, lassen sich mehrere unabhängige Abhör- und Kopfhörermischungen erstellen. Die Kanäle verfügen über Fader, Panorama, Solo und Mute und eine Link-Funktion zur Stereoverlinkung. Insgesamt gibt es vier Mixer, mit denen sich z.B. separate Cue-Mixes für Musiker und Regie anlegen lassen.

Der integrierte Aura-Verb wird dabei über den Mixer 1 per Send angesteuert. Der Ausgang kann gleichzeitig in alle Mixe eingespeist werden, so dass alle Musiker in den Genuss des Hall-Effekts kommen können, wenn auch nicht frei einstellbar. Wer für jeden Kopfhörer-Mix unterschiedliche Hall-Einstellungen möchte, kann die AFX-Blöcke dafür nutzen.

DSP-Effekte

Die DSP-Effekte des Antelope Audio Discrete 8 Oryx werden nämlich über die AFX-Blöcke eingebunden, die sich wie modulare Insert-Slots verhalten. Man routet ein Signal in einen Block, lädt dort eine Effektkette — etwa Preamp-Emulation, EQ und Kompressor (oder Reverb) — und führt das bearbeitete Signal anschließend zurück in den Mixer oder direkt in einen Aufnahmekanal. Dadurch kann man entscheiden, ob Effekte nur fürs Monitoring dienen oder tatsächlich mit aufgezeichnet werden. Das bietet eine hohe Flexibilität, ist aber spürbar anders gelöst als in einer DAW oder bei der Konkurrenz von UAD, wo die Effekte direkt in einen Kanalzug geladen werden.

Laut Handbuch gibt es 24 AFX-Blöcke im Discrete 8 Oryx, im FX-Menu werden aber nur 16 Effektblöcke dargestellt, die paarweise verlinkt werden können. Also gehe ich davon aus, dass 16 korrekt ist.

Antelope bietet mittlerweile einen sehr großen Katalog an Plug-ins, die zusätzlich erworben werden können, darunter sehr viele Emulationen von Hardware-Geräten, aber auch Simulationen von Gitarrenverstärkern und Lautsprechern sowie Modulations- und Pitch-Effekte.

Im Antelope Audio Discrete 8 Oryx sind 37 Plug-ins enthalten, darunter unter anderem eine Emulation des Pultec EQs sowie des dbx 160 und auch eine Sammlung von Gitarrenverstärker-Sounds. Leider sind keine Modulationseffekte und kein Reverb oder Delay enthalten. Diese müssen dazugekauft werden.

Die Qualität der Effekte ist in etwa auf dem Niveau von DAW-internen Plug-ins. An die Emulations-Tiefe von High-End-Plug-ins reicht es aber nicht ganz heran, auch nicht an den Funktionsumfang. Für latenzarmes Tracking und die Live-Abhör-Situation sind die Plug-ins definitiv gut zu gebrauchen, nur die enthaltene Amp-Simulation hat mich nicht wirklich begeistert.

Wer die Effekte auch in der DAW nutzen möchte, hat beim Discrete 8 Oryx leider Pech, denn das Plug-in afx2daw funktioniert hier nicht, möglicherweise aufgrund der eingeschränkten Bandbreite von USB 2.0.

Globale Einstellungen

Im Einstellungsbereich finden sich schließlich die systemnahen Funktionen wie Clock-Konfiguration, Sample-Rate-Management und die globale Umschaltung von AC- auf DC-Kopplung für Ein- und Ausgänge. Auch Monitoring-Parameter wie Dim-Level oder Talkback-Routing werden hier festgelegt, sodass das Interface bei Bedarf die Rolle eines kleinen Monitorcontrollers übernehmen kann.

Die Einstellungen des Control Panel lassen sich in einer Session speichern, wobei ausgewählt werden kann, welche Elemente gespeichert werden sollen. Für den Standalone-Betrieb lassen sich komplette Konfigurationen auf fünf Hardware-Preset-Plätzen speichern und abrufen.

Man merkt dem Antelope Audio Discrete 8 Oryx an, dass es sich an erfahrene Techniker und Produzenten richtet. Für jemanden, der Ahnung hat und die Möglichkeiten zu nutzen weiß, bietet es eine unerschöpfliche Spielwiese an Möglichkeiten, fast wie ein Modular-System. Für Einsteiger oder Technik-scheue Künstler birgt es jedoch hohes Frust-Potenzial.

Antelope Audio Discrete 8 Oryx in der Praxis

Kommen wir nun zum Praxistest und fühlen zunächst den Preamps auf den Zahn. Der Härtetest für Mikrofonvorverstärker ist die Verstärkung einer leisen Quelle mit einem wenig empfindlichen Mikrofon, wie dem Shure SM7, also der klassische Sprachtest. Hier offenbart der Preamp keinerlei Schwächen. Die Verstärkung lässt sich fein in 1 dB-Schritten ohne Pegelsprünge regeln und auch das Rauschen ist selbst bei maximaler Verstärkung moderat. Auch die Detailabbildung bleibt selbst bei hoher Verstärkung ausgezeichnet. Die Preamps sind grundsätzlich neutral ausgelegt, bei DC-Kopplung sogar bis in den tiefsten Frequenzkeller. Wer sich mehr Färbung und etwas Vintage-Vibe wünscht, kann diese über die hauseigenen Preamp-Emulationen hinzufügen.

Auch die A/D- und D/A-Wandler sind von den technischen Werten her auf einem sehr hohen Niveau und klanglich im besten Sinne unauffällig. Die Kombination aus acht leistungsstarken Preamps und hochwertigen Wandlern ist in der Preisklasse momentan wahrscheinlich einmalig. Es gibt aktuell viele neue Interfaces, die mit 32 Bit-Wandlung werben. Damit ist zwar theoretisch eine höhere Dynamik möglich als mit 24 Bit, doch in der Realität begrenzen die analogen Komponenten die dynamische Bandbreite so stark, dass nicht einmal 24 Bit voll ausgereizt werden können. Damit verbleibt momentan der Nutzen von 32 Bit-Wandlern vor allem in der höheren Austeuerungssicherheit und einfacheren Weiterverarbeitung. Die Klangqualität wird stärker von anderen Komponenten im Geräte-Design beeinflusst, wie Clock-Jitter und Taktqualität sowie den analogen Verstärkungsstufen, als von den Wandlern ansich.

Die Kopfhörerverstärker hinterlassen ebenfalls einen sehr guten Eindruck, klingen transparent und rauscharm und bringen meine Beyerdynamic DT 880 Pro auf mehr als genug Pegel. Die integrierte X-Feed Schaltung habe ich kurz getestet und gleich wieder abgeschaltet. Der Klang wird damit auffallend phasig und gefühlt schlechter. Auch wenn die Im-Kopf-Lokalisation dadurch weniger wird, verzichte ich darauf lieber, ebenso wie auf die Kopfhörer-Kalibrierung, die nur wenige Profile bietet und mit meinen offenen Beyerdynamic-Kopfhörern bescheiden klingt. Was daran liegen mag, dass man statt den DT 880 zu profilieren lieber den HiFi-Kopfhörer DT860 genommen hat.

Latenzmessung

Nicht ganz unwichtig bei einem Audiointerface sind natürlich die erreichbaren Latenzwerte, zumindest für diejenigen, die Software-Instrumente spielen wollen oder Plug-ins über den Rechner in Echtzeit benutzen möchten.

Getestet habe ich das Interface auf einem Mac Mini mit M1 Prozessor und 16 GB RAM. Das Betriebssystem des Testrechners ist MacOS 15.6 Seqouia mit Logic Pro Version 12.01.

Wie beim Test des RME Fireface 802FS, habe ich in Logic Pro eine Instanz des Drummers und eine Spur mit dem Amp-Designer geladen sowie eine Instanz des Synth-Plug-ins Alchemy mit dem Sound „Drifting in Hyperspace“ in der Ultra-Einstellung.

Der Test soll zeigen, ob die Sounds bei allen Buffer-Einstellungen und Abtastraten voll und damit live benutzbar sind. Die gute Nachricht ist, dass in allen Buffer- und Abtast-Kombinationen alle Sounds vollumfänglich gespielt werden können. Die weniger gute Nachricht sind die erreichten Latenz-Zeiten.

Verglichen mit dem RME Fireface 802 FS (ebenfalls USB 2.0) und vor allem mit meinem Motu 828X sind diese um ein Vielfaches länger und entsprechen in etwa dem, was das Fireface im Class Compliant Mode erreicht. Das Motu 828X schafft über Thunderbolt mit 192 kHz und 32 Sample-Buffer eine ultrakurze Roundtrip-Latenz von nur 0,6 ms, während das Antelope Discrete 8 Oryx in der gleichen Einstellung fast 7 ms benötigt. Da liegen Welten dazwischen.

Der Treiber ist also eher auf Stabilität und Sicherheit als auf gute Latenzwerte optimiert. Für wen eine maximal kurze Latenz entscheidend ist, der sollte sich vielleicht das Discrete 8 Pro einmal näher anschauen. Dieses bietet nämlich eine Thunderbolt-Schnittstelle und verspricht damit eine bessere Latenz-Performance, ist aktuell aber nur bei wenigen Händlern verfügbar. Ausserdem kann das Plugin afx2daw benutzt werden und es kostet nur unwesentlich mehr als das Oryx.