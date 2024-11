Test: Antelope Audio ZEN Quadro Synergy Core, USB-Audiointerface

Mittelklasse-Interface mit Oberklasse-Technik

Das Antelope Audio ZEN Quadro Synergy Core ist der neueste Spross der Antelope USB-Audiointerfaces und soll die Technik und Funktionen der großen Orion- und Galaxy-Modelle für Einsteiger erschwinglich machen. Das kompakte und mobile Interface stellt sich also gegen den Trend vieler Hersteller, eine deutlichen Qualitätsschritt von den Einsteiger-Interfaces in die großen Tonstudiogeräte zu machen – ob man dieses große Versprechen halten kann, schauen wir uns jetzt an!

Was ist das Antelope ZEN Quadro?

Das Antelope Audio ZEN Quadro ist ein 14 x 10 Dual USB Bus-Powered Audiointerface. Dieser Technik-Kauderwelsch bedeutet, dass man maximal 14 Eingänge und 10 Ausgänge zur Verfügung hat und zudem zwei USB-C Ports. So kann man Signale frei zuweisen und Mixe von den beiden USB-Anschlüssen erstellen, indem man Mac, PC, iOS- (USB-C) oder Android-Geräte zusammen verwendet. Der Loopback-Anschluss eignet sich dazu für Streaming und der sekundäre Anschluss kann das Mobilgerät aufladen, während der primäre Anschluss das Zen Quadro mit Strom versorgt.

Dazu hat man beim ZEN Quadro die Kombination aus DSPs (Digital Signal Prozessoren) und FPGA-Chips (Field Programmable Gate Array) an Bord, um einerseits die Rechenleistung für Plug-ins im System zu haben und darüber hinaus ein Modeling diverser Amps und Mikrofone im Audiointerface durchzuführen. All dies, ohne den Prozessor der DAW zu belasten. Der weitere Vorteil liegt darin, dass diese Effekte praktisch latenzfrei an die DAW übergeben werden. All das findet man verpackt in einem attraktiven Metallgehäuse mit einem sehr übersichtlichen Bedienkonzept.

Die Ausstattung des Antelope ZEN Quadro Synergy Core

Wie so häufig, muss man auch beim Antelope ZEN Quadro alle Ein- und Ausgänge mitzählen, damit man auf die 14×10 Angabe kommt. Wir haben sicherheitshalber für euch nachgezählt.

Eingänge

Bei den Eingängen gibt es an der Gerätefront zwei Kombi-XLR/TRS Ports für Mikrofon und HI-Z (E-Gitarre) und zwei weitere Mikrofon/Line-In Kombiports auf der Rückseite. Dann einen S/PDIF IN und an der Gehäuseseite einen ADAT-Port für weitere 8 Eingänge. Also 4 Mic + 2 S/PDIF + 8 ADAT = 14 Eingänge.

Ausgänge

Auf der Front haben wir zwei Kopfhöreranschlüsse und auf der Rückseite 2x Monitor, 2x Line Out und S/PDIF OUT, also 4 Kopfhörerkanäle (!) + 2 Monitor + 2 Line-Out + 2 S/PDIF = 10 Ausgänge.

Alle In- und Outputs vorhanden: Versprechen gehalten!

Die Verbindung zur DAW und zu mobilen Geräten wird über die beiden USB-C Ports hergestellt – hierüber wird das Gerät auch mit Strom versorgt. Einen Ein/Aus-Schalter gibt es (leider) nicht. S/PDIF wird über RCA (Cinch) hergestellt und nicht wie üblich über optische Ports. Beim ADAT-Anschluss handelt es sich dagegen um einen optischen Port für ein Glasfaserkabel.

Auf der Oberseite besitzt das Interface ein Farbdisplay, drei Tasten und einen Dreh-Drück-Regler. Drückt man die Tasten lange, dann erreicht man die zweite Menüebene. Hier eine kurze Übersicht der Tastenbedienung.

Gain

Dies steuert den Gain der vier internen Mic Preamps. Dazu wählt man einen der Vorverstärker mit der Gain-Taste aus und drückt den Regler, um zwischen MIC, HI-Z und Line umzuschalten.

Lange gedrückt: Aufruf des Control Menüs für die Auswahl der Clock Source, Sample Rate, Routing etc.

HP/Mon

Mit der HP/Mon-Taste wählt man die Lautstärke der Ausgänge Monitor, Line, HP1 und HP2 aus und regelt diese mit dem Encoder.

Lange gedrückt: Aufruf des System Menüs für das Monitor- und Line Out Trimming, DC Coupling, Preset Auswahl etc.

Antelope-Taste

Die Antelope-Taste ermöglich die Einstellung der Display-Helligkeit.

Lange gedrückt: Die Taste mit der abgebildeten Antilope dient primär dazu, wieder ins Hauptmenü mit der Mixer-Ansicht zu wechseln.

Die Technik des Antelope ZEN Quadro Synergy Core

Die vier Mikrofon-Preamps aus den Orion Modellen sind diskret aufgebaute Verstärker mit 6 Transistoren, die einen sehr großen Gain-Bereich von 75 dB abdecken. Dies ist genug, um auch sehr unempfindliche Mikrofone, wie das Shure SM7B, anständig zu befeuern. Die Konverter im ZEN Quadro sind identisch mit denen in der Galaxy High End Serie von Antelope Audio und ermöglichen einen Dynamikumfang von 130 dB.

Wie bei Antelope Audio üblich, wird viel Wert auf ein anständiges Clocking gelegt. Die interne Wordclock arbeitet mit der selbstentwickelten 64 Bit AFC Clocking Technology, was der Wiedergabe eine zusätzliche Qualität in Sachen Kanaltrennung und Raumabbildung geben soll.

Die eingesetzten AD/DA-Wandler arbeiten mit maximal 24 Bit/192 kHz – hier darf aber hinterfragt werden, warum man bei einem neuen Modell nicht schon 32 Bit Float einsetzt. Dies findet man heute bereits bei günstigeren Audiointerfaces.

Antelope hat dem ZEN Quadro übrigens zwei dedizierte Kopfhörerverstärker spendiert – also nicht einen mit zwei Ausgängen. Diese haben genug Leistung, um meinen Beyerdynamic DT 770 Pro mit 250 Ohm und den Neuman NDH 30 mit 120 Ohm laut, bassstark und verzerrungsfrei zu betreiben. Dazu ist die Qualität der Headphone-Preamps sehr gut.

Sehr erfreulich ist, dass die Ein- und Ausgänge DC-coupled sind, um auch ältere Synthesizer, die kein MIDI haben, anzusteuern.

Das Software-Paket

Ganze 37 Synergy Core Echtzeit-Effekte sind im Lieferumfang enthalten. Dazu gehören Equalizer, Kompressoren, Mic-Preamps, Gitarren-Amplifier und diverse Cabinets von der 1×12 bis zur 4×12 Bestückung. Anders als bei Universal Audio, spart man sich die Lizenzen für die originalen Bezeichnungen und nennt diese beispielsweise „Overange“ (= Orange) oder „Darkface“ (= Blackstar). Wem dies nicht genug ist, der kann im Antelope Software Store noch unzählige weitere Effekte und Verstärker für sein Audiointerface kaufen.

Die meisten Einstellungen im ZEN Quadro lassen sich zwar über das Display einstellen, aber die ganze Bandbreite der Möglichkeiten hat man erst mit dem Mixer, der bei der Software-Installation automatisch eingerichtet wird. Hier kann man die Kanäle zuweisen, Effekte hinzufügen, Cue-Mixes erstellen und Systemeinstellungen, wie die Helligkeit des Displays einstellen. Auch lassen sich verschiedene Sessions abspeichern und laden, Mono-Channels zu einem Stereokanal linken etc.

Diese Mixing-Oberfläche ist sehr übersichtlich und wirklich intuitiv in der Bedienung. Ein dickes Lob an die Software-Entwickler bei Antelope. Dazu hat man den AuraVerb Hall für alle Kanäle an Bord, der dem Interpreten über Kopfhörer einen angenehmeren Reverb zaubert – dieser ist allerdings nicht auf der Aufnahme, sondern nur im Mix (über Loopback lässt er sich aber auch aufnehmen). Die Synergy Core Effekte von Antelope, die im Mixer eingespeist werden, sind dann in der DAW direkt im Track zu hören und somit auch auf der Aufnahme. Wer dies nicht möchte, kann beispielsweise den Preamp 1 auf Kanal 1 und 2 routen, so dass man eine Variante mit Effekten und einen Rohmix hat.

Die Effekte und Amps sind von sehr guter Qualität – nur im direkten Vergleich vermisst man die Details und liebevolle Aufmachung der Universal Audio Effekte. Klanglich gibt es nichts auszusetzen.

Der Antelope ZEN Quadro Synergy Core in der Praxis

Mit dem Quick-Setup-Guide wird man schnell durch die Installation des Audiointerfaces und der Software geführt. Leider (oder besser: wie heutzutage üblich) benötigt man eine Registrierung auf der Herstellerseite und man muss das Gerät für sich aktivieren – erst dann hat man vollen Zugriff auf alle Möglichkeiten. Grundsätzlich ist das Interface class-compliant und meldet sich sofort beim Einstecken am Mac. Für Windows-User gibt es ein kostenloses Treiber-Paket.

Die Verarbeitung der Hardware ist sehr gut und alle Taster, Ports und der Dreh-Drück-Regler sind von hoher Qualität. Auch das Display ist gestochen scharf – aber hier muss ich kritisieren, dass die Bedienung der Hardware nur direkt von oben möglich ist. Unter flacheren Betrachtungswinken spiegelt das Display-Glas sehr stark und man kann die Einstellungen nur schlecht vornehmen. Andere Hersteller, wie Arturia, Audient oder Universal Audio, haben ihre Desktop-Modelle nach vorne abgeschrägt, um eine gute Bedienbarkeit auch von schräg-vorne zu gewährleisten.

Der Klang des Interfaces ist sehr gut: Kein Rauschen, keine Verzerrungen und auch unter Last mit mehreren Mikrofonen (mit 48 V) und zwei angeschlossenen Kopfhörern bleibt die Dynamik impulsiv und die Bässe kontrolliert. Die räumliche Abbildung ist akkurat und in Breite und Tiefe sehr realistisch.

Im Folgenden habe ich ein einen kleinen Mix mit in Logic Pro erstellt. Dabei ist die Fender Stratocaster als Sologitarre mit einer „Rock 75“ Amp Simulation und einem „M.Green 4×12 Cabinet“ aufgenommen worden:

Ich war beim Spielen überrascht, wie gut das Modeling funktioniert. Die Gitarre tönt voll und sehr „analog“ und Resonanzen und Schwingungen werden sehr authentisch weitergegeben. Mein BOSS GT 1000 bekommt das nicht viel besser hin – Respekt!

Die Mitbewerber des Antelope ZEN Quadro Synergy Core

In der Preisklasse von 400,- bis 700,- Euro tummeln sich eine Menge illustrer Hersteller und buhlen um den Geldbeutel der Käufer für Desktop-Audiointerfaces. Sehr beliebt ist das Audient iD 44 MKII, ein 20/20 Interface für 539,- Euro, allerdings ohne DSPs. Das Universal Audio Apollo Twin USB kostet 699,- Euro und kommt mit einem dicken Software-Paket.

Ein Exot ist das Black Lion Audio Revolution 6×6, das wenig Ausstattung, aber dafür einen tollen Klang bietet. Das Arturia AudioFuse Studio liegt mit 849,- Euro schon in einer höheren Preisklasse.

Natürlich haben die Marktführer von Focusrite und Steinberg in dieser Preisklasse auch eine Menge zu bieten – sie liegen aber klanglich eine Klasse unter den genannten Modellen, bieten dafür allerdings oft viel mehr Kanäle und viel zusätzliche Software.