High‑End‑Gene im Homestudio‑Format?

Mit dem Antelope Audio Zenith 2 erweitert der bulgarische Hersteller sein Portfolio in Richtung Einstiegsklasse. Das kompakte 2×2‑Audiointerface soll den Klang der großen Antelope‑Systeme ins Homestudio transportieren, ohne dabei auf eine gewisse Portion Luxus verzichten zu müssen.

Das Zenith 2 verfügt über diskret aufgebaute Vorverstärker sowie Onboard‑DSP‑Prozessoren für die Berechnung von Effekten. Antelope bezeichnet das Zenith als „Entry Point“ für ambitionierte Musiker, Producer und Streamer, die einen professionellen Ansatz verfolgen möchten. Das macht natürlich neugierig.

Kurz & knapp Was ist es? Antelope Audio Zenith 2, kompaktes 2×2-USB-Audiointerface mit diskreten Preamps, DSP-Effekten und Antelope-Clocking für Homestudio-Anwendungen. Klang: Sehr transparenter, dynamischer und rauscharm arbeitender Sound mit hochwertigen Wandlern und Antelope-Clocking.

Sehr transparenter, dynamischer und rauscharm arbeitender Sound mit hochwertigen Wandlern und Antelope-Clocking. DSP-Effekte: Interne Effektketten für Studio-, Guitar- und Preset-Mode ermöglichen latenzarmes Monitoring mit Kompressor, De-Esser, Amp-Simulationen und mehr.

Interne Effektketten für Studio-, Guitar- und Preset-Mode ermöglichen latenzarmes Monitoring mit Kompressor, De-Esser, Amp-Simulationen und mehr. Ausstattung: 2×2-Interface mit diskreten Preamps, zwei Kopfhörerausgängen, MIDI-DIN-Ports, Direct-Monitoring-Mixer und DC-gekoppelten Ausgängen.

2×2-Interface mit diskreten Preamps, zwei Kopfhörerausgängen, MIDI-DIN-Ports, Direct-Monitoring-Mixer und DC-gekoppelten Ausgängen. Schwächen: Wackelige Bedienelemente und eine umständliche Software-Installation trüben den ansonsten hochwertigen Eindruck.

Wackelige Bedienelemente und eine umständliche Software-Installation trüben den ansonsten hochwertigen Eindruck. Fazit: Klanglich sehr überzeugendes Einsteiger-Interface mit professioneller Antelope-Technologie, das vor allem bei Bedienung und Mechanik noch Potenzial hat.

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Ausstattung des Antelope Zenith 2

Mit nur 600 g Gewicht und den Maßen 13,5 × 13,0 × 6,0 cm (B × T × H) ist das Zenith ein echter Winzling. Trotzdem sind alle Bedienelemente und Buchsen so verteilt, dass es nie unübersichtlich wirkt. Selbst ein kleines Display mit 3 × 1,5 cm Fläche findet seinen Platz auf dem recht eleganten Gehäuse mit der für Antelope typischen grünen Farbgebung.

Ein zentraler Dreh‑Drückregler mit zwei Funktionstasten dient der grundlegenden Bedienung des Interfaces. Links wird das Menü aktiviert, der zentrale Encoder wählt die gewünschte Funktion aus und mit dem rechten Knopf geht es wieder zurück. Das funktioniert gut und intuitiv.

Die mit „1“ und „2“ beschrifteten Regler passen die Pegel der beiden Kopfhörerausgänge an. Darüber befinden sich die Drehregler für den Gain sowie die Anzeigen für die DSP‑Funktionen.

Vorne am Gerät sind die beiden Kopfhörerbuchsen gut erreichbar platziert. Daneben findet sich die Aktivierung für die 48‑V‑Phantomspeisung – leider nur gemeinsam für beide Preamps.

Auf der Rückseite befinden sich zwei Combobuchsen für XLR‑, Line‑ und Hi‑Z‑Betrieb, symmetrische Monitorausgänge, eine USB‑C‑Buchse und sogar eine Kensington Diebstahlsicherung. Zur allgemeinen Freude gibt es außerdem MIDI‑In und ‑Out im klassischen DIN‑Format.

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Die Stromversorgung des Antelope Audio Zenith 2 erfolgt ausschließlich über den USB‑Port. Trotz USB‑C‑Buchse arbeitet das Interface intern weiterhin mit USB‑2.0‑Bandbreite. Bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Kondensatormikrofonen mit Phantomspeisung und hochohmigen Kopfhörern könnte die Stromreserve allerdings an ihre Grenzen geraten.

Im Inneren arbeiten die erwähnten „Discrete 6‑Transistor Ultra Linear Amps“ mit einem AD/DA‑Wandler mit maximal 192 kHz bei 32 Bit. Das Clocking übernimmt das bekannte und hochpräzise 64‑Bit‑AFC‑System – Technologien, die auch in den High‑End‑Systemen der Orion‑ und Galaxy‑Serie zum Einsatz kommen.

DSP‑Effekte des Antelope Audio Zenith 2

Das DSP‑System im Antelope Audio Zenith 2 ist überraschend umfangreich. Für jeden Preamp lassen sich drei verschiedene Effektketten (Studio, Guitar und Presets) aktivieren und zusätzlich konfigurieren.

Im Studio‑Mode können beispielsweise ein Hochpassfilter, ein Opto‑Kompressor, ein De‑Esser sowie die „SKY“-Option für einen High‑Shelf‑Boost aktiviert werden. Die Parameter lassen sich innerhalb gewisser Grenzen bearbeiten:

Der Kompressor bietet Einstellungen für Gain Reduction, Makeup Gain und Mode (Kompressor oder Limiter)

Beim De‑Esser lassen sich Einsatzfrequenz und Range variieren, während bei der SKY‑Funktion Frequenz und Boost anpassbar sind.

Für Gitarristen stehen im Guitar‑Mode verschiedene Amp‑Modelle wie Metalbox, Edge75, Overange, Rock30, Crystal und England zur Verfügung. Diese lassen sich jeweils in Drive, Gain sowie in drei Frequenzbändern anpassen.

Der Preset‑Mode bietet schließlich bis zu neun Presets (Vocal 1 & 2, Instr 1 & 2, Podcast, Sky, Opto und De‑Esser) und ermöglicht damit ein recht breites Einsatzspektrum.

Die technischen Daten des Antelope Audio Zenith 2 können sich sehen lassen: 123 dB Dynamikumfang, ein Mic‑Gain von 0 bis 55 dB sowie ein THD+N‑Wert von etwa -108 dB (alles Herstellerangaben) sind für diese Preisklasse durchaus beeindruckend.

Der Zenith 2 ist Class‑Compliant und kann daher am Mac ohne zusätzliche Treiber betrieben werden. Für Windows stehen entsprechende Treiber kostenlos zur Verfügung.

Wie bei vielen aktuellen Interfaces sind auch die Ausgänge des Zenith 2 DC‑gekoppelt, was für modulare Synthesizer oder CV‑Steuerungen interessant sein kann.

In eigenen Messungen hinterlässt das Interface ebenfalls einen sehr guten Eindruck: Der Frequenzgang verläuft sauber und fällt erst unterhalb von etwa 30 Hz langsam ab. Auch der Noise Floor bzw. die Dynamik ist sehr ordentlich. Mit real gemessenen rund 114 dB (dBFS) arbeitet das Interface ausgesprochen rauscharm.

Die Latenz ist ein weiterer positiver Punkt. Die Werte sind durchweg gut, auch gemessen an Audiointerfaces der höheren Preisklasse (gemessen mit 48 kHz/32 Bit):

32 Samples: 5,0 ms Roundtrip (1,2 ms Ausgang)

64 Samples: 6,3 ms Roundtrip (1,9 ms Ausgang)

128 Samples: 9,0 ms Roundtrip (3,2 ms Ausgang)

256 Samples: 14,3 ms Roundtrip (5,9 ms Ausgang)

Zusätzlich verfügt das Zenith 2 über einen kleinen internen Mixer für Direct Monitoring, über den sich die Eingänge 1 & 2 sowie USB 1/2 und 3/4 im Pegel mischen lassen.

Der Lieferumfang der Hardware ist übersichtlich. Neben dem schicken kleinen Gerät haben wir noch ein USB-Kabel und eine Karte mit einem Link zum Quick-Start Guide im Karton.

Die Software: Installation und Einrichtung

Leider gehört eine Registrierung inzwischen bei fast allen Herstellern zum Standard. Auch Antelope Audio verlangt für die Nutzung der Software eine entsprechende Account‑Einrichtung. Weniger erfreulich ist allerdings die recht umständliche Installationsprozedur: Antelope Launcher installieren, Gerät aktivieren, Software-Bundle laden, Unified Driver starten, Manager Server aktivieren – und zwischendurch stellt sich immer wieder die Frage, welches Element gerade aktualisiert werden möchte. Benutzerfreundlich geht anders, insbesondere wenn man mit einem Gerät wie dem Zenith 2 den Homestudio-Markt ansprechen möchte. Laut Antelope ist ein iLok-Konto zur grundsätzlichen Registrierung/Aktivierung des Interfaces nicht notwendig, aber sofern man in den Genuss der kostenfreien Plug-ins kommen möchte, wird dennoch ein iLok‑Account benötigt.

Wichtig: Das Zenith 2 lässt sich nicht über ein klassisches Antelope Control Panel administrieren. Alle Einstellungen werden direkt über das Geräte-Display vorgenommen. Das funktioniert zwar erstaunlich gut, ist aber für komplexere Setups etwas ungewohnt. Beim Kauf erhält man 1 Jahr Zugriff auf den „Antelope Cosmos“, also eine Sammlung verschiedener Software‑Plug-ins. Ebenfalls enthalten ist die DAW Bitwig Essentials.

Verarbeitung des Antelope Audio Zenith 2

Das Gehäuse mit der grünen Oberfläche wirkt hochwertig und stabil. Aufgrund des geringen Gewichts von nur 600 g kann das Interface bei straffen Kabeln allerdings leicht verrutschen. Die Buchsen selbst sind stabil ausgeführt und sauber verschraubt.

Weniger überzeugend wirken allerdings die Bedienelemente: Die Encoder lassen sich mehrere Millimeter axial bewegen und wirken insgesamt etwas wackelig. Auch die Drucktaster vermitteln keinen besonders robusten Eindruck. Gerade in einer Preisklasse um 300,- Euro darf man hier eigentlich eine etwas solidere mechanische Umsetzung erwarten.

Wir haben beim Hersteller wegen der Verarbeitung nachgefragt und man sagte uns, dass das Testmodell aus der ersten Serie stammt und die nächste Revision hätte bereits entsprechende Verstärkungen, um die Bewegung der Potis und Encoder zu minimieren. Bitte beim Kauf darauf achten, dass man die neue Version bekommt. Leider kann ich nicht sagen, ob es hier eine spezielle Bezeichnung oder Seriennummer gibt. Notfalls das Gerät vor Ort inspizieren.

Das Zenith 2 in der Praxis

In der Praxis lässt sich das Gerät angenehm bedienen. Trotz der kompakten Bauweise wirkt nichts fummelig. Das Display ist zwar klein, bietet aber ausreichend Kontrast, sodass sich Parameter und Zustände gut ablesen lassen. Klanglich gibt es hingegen wenig Anlass zur Kritik: Die Antelope Preamps arbeiten transparent, dynamisch und sehr rauscharm.

Erst wenn wirklich alle stromintensiven Funktionen gleichzeitig genutzt werden – etwa zwei Kondensatormikrofone mit Phantomspeisung sowie zwei hochohmige Kopfhörer jenseits der 250 Ohm – gerät das kleine Interface etwas an seine Grenzen. In solchen Szenarien wirkt die Wiedergabe leicht komprimiert und weniger differenziert. Bleibt man innerhalb realistischer Einsatzbedingungen, liefert das Zenith 2 jedoch einen sehr sauberen und professionellen Klang.

Auch die integrierten DSP‑Effekte überzeugen. Zwar greifen viele Anwender im Studioalltag gerne zu etablierten Plug-in‑Plattformen wie denen von Universal Audio, doch für Recording‑Situationen oder schnelles Monitoring sind die Antelope‑Effekte absolut brauchbar.

Die Kopfhörerausgänge sind von guter Qualität, allerdings merkt man schon, dass sich das Zenith 2 mit meinem Neumann NDH 30 mit 120 Ohm deutlich leichter tut als mit den 250 Ohm des Beyerdynamic DT770 Pro.

Die Mitbewerber

Im Preisbereich zwischen etwa 250,- und 350,- Euro befindet sich Antelope Audio mit dem Zenith 2 in einem hart umkämpften Markt. Hersteller wie Focusrite, MOTU, SSL, Universal Audio oder Audient bieten hier sehr starke Einstiegs-Interfaces an. Modelle wie das SSL 2+ MkII, MOTU M4 oder Universal Audio Volt 276 überzeugen ebenfalls mit sehr guten klanglichen Eigenschaften und teilweise besonders einfacher Bedienung.

Um sich dauerhaft gegen diese Konkurrenz zu behaupten, müsste Antelope aus meiner Sicht vor allem zwei Punkte verbessern: die mechanische Verarbeitung der Bedienelemente sowie eine deutlich vereinfachte Software‑Installation.