Kompaktes Licht-Setup für Ambient-Beleuchtung

Die Ape Labs ApeLight mini V2 bieten eine kompakte Lichtanlage im Rollkoffer, die sich für mobile Anwendungen bestens eignet. Sie bieten eine einfache Funksteuerung, die per Smartphone bedient werden kann. Besonders praktisch ist, dass die Geräte im mitgelieferten Transportkoffer geladen werden können. Wie sich das Set im Test schlägt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Kurz & knapp Was ist es? Ape Labs ApeLight mini V2, kompaktes Akku-LED-Uplight-Set im Rollkoffer für mobile Event-, Ambient- und Dekobeleuchtung. Mobil: Die Leuchten lassen sich im Rollkoffer transportieren und gleichzeitig laden.

Die Leuchten lassen sich im Rollkoffer transportieren und gleichzeitig laden. Steuerung: Die Bedienung gelingt per Fernbedienung, App, Software, Wireless-DMX und KNX.

Die Bedienung gelingt per Fernbedienung, App, Software, Wireless-DMX und KNX. Praxis: Im Einsatz überzeugten Verarbeitung, Lichtwirkung und einfache Positionierung.

Im Einsatz überzeugten Verarbeitung, Lichtwirkung und einfache Positionierung. Akkulaufzeit: Die Lampen hielten bei voller Helligkeit knapp über 10 Stunden durch.

Die Lampen hielten bei voller Helligkeit knapp über 10 Stunden durch. Fazit: Der Autor empfiehlt das Set besonders für Ambientebeleuchtung, Dekoration und Bühnenanwendungen.

Bewertung Ape Labs ApeLight mini V2 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Überblick über die Ape Labs ApeLight mini V2

Die Ape Labs ApeLight mini V2 sind ein Set aus acht akkubetriebenen LED-Scheinwerfern inklusive Fernbedienung sowie einer Tourbox aus Kunststoff. Der Rollkoffer dient gleichzeitig als Transport- und Ladelösung. Die kompakten Leuchten sind für den Innen- und Außeneinsatz konzipiert und eignen sich für Ambientebeleuchtung sowie die Akzentuierung von Dekorationsobjekten, Vasen oder architektonischen Elementen.

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Jede Leuchte ist mit einer 15-Watt-RGB-Warmweiß-LED ausgestattet. Die Warmweiß-Komponente besitzt eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin. Die integrierte Optik erzeugt serienmäßig einen Abstrahlwinkel von 15°. Optional sind Wechseloptiken mit 10°, 15°, 25° oder 45° erhältlich. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 10 Stunden an.

Die einzelnen Ape Labs ApeLight mini V2 Lampen besitzen Abmessungen von 12,5 × 12,5 × 4,8 cm bei einem Gewicht von 0,86 kg. Die Tourbox misst 57 × 25 × 38 cm. Das Gehäuse der Lampen ist in schlichtem Grau gehalten. Das Leergewicht des Cases beträgt 6 kg, das Gesamtgewicht inklusive aller Leuchten liegt bei 13 kg. Zum Lieferumfang gehören acht Ape Labs ApeLight mini V2, eine Kunststoff-Tourbox mit integriertem 108-Watt-Netzteil und Netzkabel mit Schutzkontaktstecker sowie eine Fernbedienung.

Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten NiMH-Akku, der eine Betriebsdauer von bis zu zehn Stunden ermöglicht. Die Leuchten können über die mitgelieferte Fernbedienung, eine Smartphone-App, Wireless-DMX sowie KNX-Smart-Home-Systeme gesteuert werden. Die PWM-Frequenz der LEDs lässt sich per App zwischen 500 Hz und 4.000 Hz einstellen. Das Gerät arbeitet lüfterlos und verfügt über ein Edelstahlgehäuse.

Der erste Eindruck des Sets

Das Set kommt gut verpackt bei mir an. Als Erstes fällt sofort der praktische Rollkoffer auf, der stabil verarbeitet ist und einen einfachen Transport der Lampen ermöglicht. Besonders praktisch finde ich die Möglichkeit, alle Lampen gleichzeitig zu laden. Die integrierte Lademöglichkeit erfolgt ohne Kabel und ist in den einzelnen Fächern der Lampen eingebaut. Beim Ladevorgang zeigen leere Lampen die Farbe Rot und voll geladene Lampen die Farbe Grün an. So kann überprüft werden, wann das Set vollständig geladen ist.

Die einzelnen Ape Labs ApeLight mini V2 wirken auf mich sehr stabil und langlebig verarbeitet. Eine Dichtung schützt vor Spritzwasser und vor Stürzen auf den Boden. Am Gerät selbst gibt es einen kleinen Bügel, der stufenlos festgestellt werden kann. Dadurch können die Lampen individuell ausgerichtet werden. Ansonsten bieten die Lampen nur einen externen Ladeanschluss, wenn sie nicht im Koffer geladen werden sollen. Natürlich nicht zu vergessen ist der An- und Ausschalter. Dieser Metallknopf muss mehrere Sekunden tief gedrückt werden.

Ich finde, das Set der Ape Labs ApeLight mini V2 macht einen soliden ersten Eindruck und bestätigt meine Erfahrung mit Ape Labs. Die meisten Produkte sind stabil und hochwertig verarbeitet. Im nächsten Schritt habe ich die Lampen erstmals angesteuert und mir einen ersten Eindruck von der Lichtwirkung gemacht.

Steuerung und Funkverbindung

Die Ape Labs ApeLight Mini V2 VV TB 8 G können auf verschiedene Wege angesteuert werden. Beispielsweise durch die mitgelieferte Fernbedienung. Ich habe für den Test einen Ape Labs Connect Grey verwendet.

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Dieses Modul ermöglicht die Ansteuerung der Lampen per Smartphone, PC oder Funk-DMX. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss leider separat gekauft werden. Die Verbindung der Lampen mit dem Modul ist relativ einfach. Beim Einschalten verbinden sich die Lampen automatisch mit dem Modul. Die Verbindung war sogar ohne Antennen bis zu 8 m weit gut. Mit Antennen hatte ich bis zu 20 m bis 25 m keine Probleme. Zunächst habe ich zur Steuerung die eigene Software von Ape Labs verwendet.

Diese habe ich für den Test auf dem PC installiert. In der Software konnte ich nach der Verbindung der Lampen mit dem Modul Gruppen bilden und die Lampen ansteuern. In der Software können auch Szenen erstellt und gespeichert werden. Damit man weiß, welche Lampe in der Software welchem Gerät entspricht, kann man durch Anklicken der Lampe in der Software die LED am entsprechenden Gerät zum Blinken bringen. Bei mehreren Lampen sorgt das für einen besseren Überblick.

Anschließend habe ich die DMX-Steuerung getestet. Dazu muss in der Software eine DMX-Adresse vergeben und die Steuerung auf DMX umgestellt werden. Das war schnell erledigt und die DMX-Steuerung hat auf Anhieb funktioniert. Insgesamt fand ich die Steuerung über das Modul einfach. Zwar musste ich mich einen Moment in die Software einarbeiten. Besonders das Konfigurieren ist etwas unübersichtlich. Am Ende hat aber alles funktioniert und ich hatte keine Schwierigkeiten oder Probleme mit der Steuerung.

Test in der Praxis

Die Ape Labs ApeLight mini V2 haben mich in der Praxis, wie bereits andere Produkte von Ape Labs, überzeugen können. Die Möglichkeit, sie im Koffer zu laden und zu transportieren, war für mich sehr praktisch. Ich konnte sie vorher im Lager laden und im Sprinter einfach zwischen Hardcases transportieren. Das ist ein Vorteil gegenüber empfindlichen Softcases. Neben meinen Tests im Lager habe ich die Ape Labs ApeLight mini V2 auch zu einem Job mitgenommen. Dort habe ich eine Ton- und Lichtinstallation für eine Hochzeit aufgebaut.

Die Akku-LEDs habe ich primär als Ambientebeleuchtung verwendet, um bestimmte Elemente besonders hervorzuheben. Beim Aufbau habe ich alle Lampen über das Ape Labs Connect Grey Modul mit der Software verbunden. Anschließend habe ich zwei Gruppen erstellt und verschiedene Farben ausgewählt. Alles war schnell erledigt und die Akku-Lampen einfach positioniert.

Mein erster Eindruck nach dem Aufbau war, dass die Ape Labs ApeLight mini V2 von der Leistung her gut für eine Indoor-Veranstaltung gereicht haben. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es je nach Größe und besonders bei Outdoor-Events auf die Helligkeit und Größe ankommt. In meinem Fall hat die Leistung der 15-W-LED völlig ausgereicht.

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Auch während der Veranstaltung haben die Ape Labs ApeLight mini V2 einen guten Job gemacht. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 10 Stunden an. Bei mir haben die Lampen sogar knapp über 10 Stunden bei voller Helligkeit gehalten. Damit war ich natürlich mehr als zufrieden!

Alternativen

Ape Labs LightCan V2 TB 12 Grey

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Die Ape Labs LightCan V2 TB 12 Grey ist ein professionelles Set aus zwölf akkubetriebenen RGBWW-LED-Uplights mit 15 W Leistung pro Leuchte, die dank IP65-Schutz sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit, Steuerung per Fernbedienung, App oder Wireless-DMX sowie der mitgelieferten TourBox zum automatischen Laden eignet sich das System besonders für mobile Event-, Messe- und Architekturbeleuchtung.

Ape Labs ApeLight Maxi V2 VV TB 6 Grey

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Das größere Maxi-Modell der V2-Serie ist ein professionelles Tourbox-Set mit sechs akkubetriebenen RGBWW-Uplights, die jeweils mit drei 15-Watt-LEDs und zusätzlichem Warmweiß (2.700 K) ausgestattet sind und sich besonders zur Ausleuchtung großer Räume, hoher Wände und für hochwertige Ambientebeleuchtung eignen. Mit bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit, Steuerung per App, Fernbedienung, Wireless-DMX oder KNX sowie automatischer Ladung in der mitgelieferten Tourbox ist das System auf den professionellen Event- und Touring-Einsatz ausgelegt.

Stairville BEL4 Tourpack 6

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Dieses Set besteht aus sechs akkubetriebenen RGBAW-UV-LED-Uplights mit jeweils 4 × 15 Watt Leistung, integriertem Wireless-DMX, bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit und einem robusten Lade- und Transportcase mit integrierter Ladeelektronik. Dank der zusätzlichen Amber- und UV-LEDs eignet sich das System besonders für warme Farbtöne, Ambientebeleuchtung und mobile Events, wobei die kabellose Steuerung einen schnellen Auf- und Abbau ermöglicht.