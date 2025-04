Flexibel, hell, einfach steuerbar: Ist das die beste Ambientebeleuchtung?

Das Ape Labs LightCan V2 TB 12 Creme Set bietet praktische Akku-Lampen im Set für vielfältige Anwendungsbereiche. Die kompakte Größe und die lange Akkulaufzeit ermöglichen einen schnellen Auf- und Abbau. Die Lampen lassen sich ganz einfach per App steuern oder per wireless DMX in ein Lichtsetup integrieren. Der praktische Koffer enthält alles, was benötigt wird – einfach aufklappen und loslegen!

Kurz & knapp

Das Ape Labs LightCan V2 TB 12 Creme Set überzeugt mit robuster Verarbeitung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Die Lampen sind schnell aufgestellt, leicht zu bedienen und bieten verschiedene Steuerungsoptionen.

Bis zu 10 Stunden kabelloser Betrieb mit einem praktischen Ladesystem im Koffer.

Perfekt für Hochzeiten, Messen, Ausstellungen und Bühnenbeleuchtung. Kleine Schwächen: Kein Akkustand direkt an den Lampen ablesbar, DMX-Controller muss separat gekauft werden.

Die Firma Ape Labs

Ape Labs ist ein deutsches Unternehmen, das seit 2009 LED-Leuchten entwickelt und produziert. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie einfach per Fernbedienung, App oder über wireless DMX gesteuert werden können. Dank der kabellosen Bedienung und der kompakten Bauweise sind Ape Labs Lampen besonders beliebt für mobile Anwendungen und schnelle Setups.

Die Leuchten eignen sich für verschiedene Einsatzbereiche, darunter Ambientebeleuchtung für zuhause, Events und geschäftliche Anwendungen. Sie sind benutzerfreundlich und bieten maximale Kompatibilität, sodass sie flexibel in unterschiedlichen Szenarien genutzt werden können. Thomann führt eine breite Auswahl an Ape Labs Produkten. In diesem Test wird die Ape Labs LightCan V2 TB 12 Creme genauer unter die Lupe genommen.

Ape Labs LightCan V2 TB 12 creme

Ape Labs LightCan V2 TB 12 Creme ist ein vielseitiges LED-Licht-Set, das aus zwölf kompakten, akkubetriebenen Leuchten in Dosenform besteht. Jede LightCan V2 verfügt über eine leistungsstarke, lüfterlose 15-Watt-RGBWW-LED, die sowohl farbiges als auch warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K erzeugen kann. Dank der integrierten Ni-MH-Akkus ist ein kabelloser Betrieb von bis zu 10 Stunden bei voller Helligkeit möglich – ideal für maximale Flexibilität in der Anwendung. Die Steuerung der Leuchten erfolgt per Fernbedienung, Smartphone-App, wireless DMX oder sogar über Smarthome-KNX-Systeme.

Das robuste Gehäuse aus Flugzeugaluminium sorgt für Langlebigkeit, während die IP65-Zertifizierung den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ermöglicht. Mit einer kompakten Größe von 13,7 × 5,5 cm und einem Gewicht von nur 0,4 kg sind die LightCans leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit.

Zum Lieferumfang gehören neben den zwölf Leuchten auch 65°-Effektlinsen, eine praktische Tour-Box zum gleichzeitigen Aufladen aller Lampen, ein 108-Watt-Netzteil mit Netzkabel sowie eine Fernbedienung.

Dank der einfachen Bedienung und der hochwertigen Lichtqualität eignet sich das Set ideal für Eventbeleuchtung, Ambientlicht in Bars und Restaurants, Fassaden- und Architekturbeleuchtung sowie kreative Lichtinstallationen bei Hochzeiten und Feiern. Die Ape Labs LightCan V2 TB 12 Creme kombiniert stilvolles Design mit praktischer Funktionalität und ist eine erstklassige Wahl für sowohl professionelle als auch private Anwendungen.

Praxistest: Die Ape Labs LightCan V2 TB 12 creme im Test

Das Ape Labs LightCan V2 TB 12 Creme Set wird sicher verpackt in einem schwarzen Tour-Koffer mit Rollen geliefert. Der Koffer ist stabil und gewährleistet einen sicheren Transport der Lampen. Diese können direkt im Koffer über ein integriertes Ladesystem aufgeladen werden. Dabei ist es nicht erforderlich, Kabel an die Lampen anzuschließen, da sich die Stromkontaktstellen am Boden der Lampenfächer befinden.

Die Lampen hinterlassen einen sehr guten und stabilen ersten Eindruck. Der Ein-/Ausschalter muss etwa drei Sekunden lang gedrückt gehalten werden, um die Lampe zu aktivieren. An der Lampe selbst können keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Sie verfügt lediglich über einen Stromanschluss, einen Ein-/Ausschalter sowie ein M6-Gewinde auf der Unterseite.

Die Ape Labs LightCan V2 TB 12 Creme Lampen können direkt über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Diese ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine schnelle sowie gezielte Anpassung von Farben, Helligkeit, Dimmer und verschiedenen Lichteffekten.

Alternativ ist auch eine Steuerung per Wireless-DMX möglich. Dafür ist jedoch der separate Kauf einer Ape Labs Connect Box erforderlich. Diese ermöglicht den Zugriff auf die Lampen via Bluetooth, KNX-Smart-Home-Steuerung oder Wireless-DMX.

Für Smartphone-Nutzer bietet Ape Labs zudem eine eigene App, mit der die Lampen bequem per Smartphone gesteuert werden können.

Für meinen Test habe ich die Lampen als Ambientebeleuchtung in einer Kirche verwendet. Dank ihrer kompakten Dosenform und geringen Größe lassen sie sich auch ohne Bügel problemlos aufstellen – selbst in kleinen Bereichen. Innerhalb weniger Minuten waren alle Lampen positioniert, und ich konnte sie mit der mitgelieferten Fernbedienung individuell einstellen.

Die Lampen lassen sich über die Fernbedienung ganz einfach verschiedenen Gruppen zuordnen, sodass sie individuell gesteuert werden können. Grundsätzlich finde ich die Fernbedienung sehr intuitiv und ich konnte mich schnell damit zurechtfinden.

Leider konnte ich die DMX-Funktion und die Smartphone-Steuerung nicht testen, da die DMX Connect Box separat erworben werden muss und nicht im Set enthalten ist. Allerdings bietet der Koffer ein eigenes Fach, um die DMX Connect Box sicher zu verstauen.

Das Ergebnis war absolut überzeugend. Die Lampen erzeugen mit ihren angenehm warmen Farben und der ausreichenden Leuchtkraft ein stimmungsvolles Gesamtbild. Auch der Abstrahlwinkel der LEDs ermöglicht schöne Überlappungen der Lichtstrahlen.

Die angegebene Akkulaufzeit von etwa zehn Stunden bei einer einzelnen Farbe konnte ich in meinem Test bestätigen, was mich besonders beeindruckt hat. Ein kleiner Nachteil ist jedoch, dass der Akkustand direkt an den Lampen nicht abgelesen werden kann.

Die kompakte Größe und Dosenform der Lampen macht die Positionierung äußerst flexibel. Trotz ihres geringen Gewichts stehen sie sicher auf dem Boden und würden auch auf einer Bühne stabil bleiben.

Das Ape Labs LightCan V2 TB 12 Creme Set hat mich absolut überzeugt. Ich finde es äußerst praktisch und vielseitig einsetzbar – ideal für zahlreiche Anwendungsgebiete und Events.

Ich habe bereits ältere Modelle von Ape Labs in der Praxis gesehen, doch das LightCan V2 TB 12 Creme Set ist mit Abstand das professionellste und flexibelste. Natürlich gibt es günstigere Alternativen, jedoch liegen nach meiner Erfahrung die tatsächlichen Akkulaufzeiten dort oft weit unter den angegebenen Werten.

Ape Labs hingegen hält sein Wort – daher gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung!

Alternativen

Fun Generation Battery LED Pot QCL 40°

Eine kompakte und preiswerte Akku-Lampe für Einsteiger. Sie verfügt über 12x 1 W RGBWW-LEDs und kann über ein 12,6 V DC-Kabel aufgeladen werden. Die Akkulaufzeit beträgt 5-6,5 Stunden. Neben DMX-Anschlüssen stehen auch vor eingestellte interne Farbprogramme zur Verfügung.

Eurolite AKKU TL-3 QCL RGB+UV

Diese Lampe ist mit 3x 4 W RGB+UV-LEDs ausgestattet und bietet eine Akkulaufzeit von acht Stunden bei einer Ladezeit von 2,5 Stunden. Sie verfügt über DMX- sowie IEC Kaltgeräteein- und Ausgänge. Dank ihrer kompakten Größe und dreieckigen Form eignet sie sich besonders gut für den Einsatz in Traversen.

Eurolite AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Ein akkubetriebener LED-Scheinwerfer mit 14 leistungsstarken 10-Watt-RGBWA/UV-LEDs. Dank IP65-Zertifizierung ist er sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 26 Stunden, die Ladezeit nur drei Stunden. Der integrierte QuickDMX-Funksender/-empfänger ermöglicht eine drahtlose DMX-Steuerung. Im Lieferumfang sind zudem Diffusorscheiben für verschiedene Abstrahlwinkel sowie eine IR-Fernbedienung enthalten.

Stairville BEL6 Tourpack 6

Dieses Set besteht aus sechs akkubetriebenen BEL6 Battery Event Lights mit 6x 15-Watt-RGBAW-UV-LEDs. Sie bieten kabellose Flexibilität und eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Dank integriertem Wireless-DMX und verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten eignen sich die Scheinwerfer ideal für Event- und Ambientebeleuchtung. Der mitgelieferte Transportkoffer mit Ladeelektronik sorgt für einen sicheren Transport und das gleichzeitige Aufladen aller Geräte.