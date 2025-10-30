Flexibler Akku-Tube für kreative Effekte von Ape Labs

Mit der Ape Labs Neon Tube PIX bringt der Hersteller Ape Labs eine akkubetriebene LED-Röhre auf den Markt, die sowohl für den schnellen Einsatz bei Events als auch für professionelle Licht-Setups konzipiert ist. Neben der typischen Flexibilität des Herstellers – kabelloser Betrieb, einfache Handhabung und verschiedene Steuerungsoptionen – verspricht die Tube dank Pixel-Technologie auch kreative Effekte und abwechslungsreiche Looks.

Kurz & knapp Was ist es? Ape Labs Neon Tube PIX, akkubetriebene LED-Lichtröhre mit Pixelsteuerung für Event, Studio und Outdoor Design & Verarbeitung: Robuste Bauweise aus Polycarbonat, IP65-geschützt, flexibel montierbar.

Robuste Bauweise aus Polycarbonat, IP65-geschützt, flexibel montierbar. Lichtqualität: RGB- und Warmweiß-LEDs, CRI 90, homogener Abstrahlwinkel von 180°.

RGB- und Warmweiß-LEDs, CRI 90, homogener Abstrahlwinkel von 180°. Bedienung: Steuerung per Fernbedienung, App, DMX oder Wireless DMX (CRMX).

Steuerung per Fernbedienung, App, DMX oder Wireless DMX (CRMX). Praxis: Einfache Handhabung, starke Farben, Akku bis 15 h, kleine Schwäche bei Fernbedienungsreichweite.

Die Ape Labs Neon Tube PIX im Überblick

Die Ape Labs Neon Tube PIX ist eine vielseitige LED-Lichtröhre, die sich sowohl für den professionellen Event-Bereich als auch für kreative Studio- und Outdoor-Anwendungen eignet. Mit einer Länge von 1 m und einem Durchmesser von 4 cm ist sie kompakt, gleichzeitig aber robust gebaut. Das Gehäuse aus Aluminium-Endkappen und widerstandsfähigem Polycarbonat macht einen hochwertigen Eindruck, und dank Schutzklasse IP65 ist die Leuchte wetterfest und damit universell einsetzbar.

Das Besondere an der PIX-Variante sind die 32 einzeln steuerbaren Pixelzonen, die auf insgesamt 96 LEDs verteilt sind. Dadurch lassen sich fließende Farbverläufe, dynamische Muster und spektakuläre Effekte realisieren, die deutlich über einfache Farbwechsel hinausgehen. Gleichzeitig bleibt das Licht homogen und gleichmäßig, ohne dass einzelne LED-Punkte durch den Diffusor sichtbar wären – ein klarer Vorteil bei Foto- und Videoeinsätzen.

Die Lichtqualität überzeugt durch einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI 90) und die Kombination aus RGB- und Warmweiß-LEDs. So lassen sich nicht nur kräftige Farben, sondern auch natürliche Weißtöne erzeugen. Mit einer Helligkeit von bis zu rund 750 Lumen und einem Abstrahlwinkel von 180 Grad bietet die Ape Labs Neon Tube PIX genügend Leistung, um Flächen gleichmäßig zu beleuchten oder gezielt Akzente zu setzen.

Der Betrieb ist flexibel: Ein integrierter Akku sorgt für bis zu 15 Stunden Laufzeit – abhängig von der gewählten Helligkeit und dem Betriebsmodus. Für längere Einsätze kann die Leuchte auch dauerhaft mit Netzstrom betrieben werden. Praktisch ist zudem die kabellose Ansteuerung: Neben der mitgelieferten Fernbedienung stehen eine App-Steuerung, die DMX-Einbindung und sogar eine Pixelsteuerung über verschiedene DMX-Modi zur Verfügung. Damit ist die Neon Tube PIX nicht nur für klassische Beleuchtungsszenarien geeignet, sondern auch für kreative Setups mit komplexen Show-Effekten.

Dank integrierter Neodym-Magnete, mehrerer M6-Gewinde und einer Safety-Öse lässt sich die Röhre flexibel befestigen – an Traversen, Wänden oder Stativen. Das lüfterlose Design macht sie zudem absolut geräuschlos, was in akustisch sensiblen Umgebungen ein entscheidender Vorteil ist.

Steuerungsmöglichkeiten

Die Ape Labs Neon Tube PIX lässt sich auf verschiedene Arten steuern, sodass für unterschiedliche Einsatzszenarien passende Optionen bereitstehen. Am unkompliziertesten funktioniert die Bedienung mit der beiliegenden Ape Labs Fernbedienung. Hier können Farben, Programme, Helligkeit oder Geschwindigkeit direkt per Funk eingestellt werden – schnell, zuverlässig und ohne zusätzliche Hardware.

Für mehr Komfort und erweiterte Funktionen wie das Speichern eigener Programme oder die Gruppenzuordnung steht die Smartphone-App von Ape Labs zur Verfügung, die allerdings den separat erhältlichen CONNECT als Schnittstelle benötigt. Ebenfalls über den CONNECT ist eine drahtlose DMX-Anbindung möglich, die sich besonders für professionelle Anwendungen eignet, da sie eine präzise Steuerung und komplexe Setups erlaubt.

Zusätzlich verfügt die Ape Labs Neon Tube PIX über integrierten Support für Wireless DMX via CRMX (LumenRadio/Wireless Solution). Diese Lösung bietet eine besonders stabile und latenzarme Signalübertragung, setzt jedoch eine entsprechende CRMX-Senderinfrastruktur voraus. Damit reicht die Bandbreite der Steuerungsmöglichkeiten von einfacher Direktbedienung bis hin zur professionellen Integration in bestehende Licht-Setups.

Praxis

Im Praxistest wurden mehrere Ape Labs Neon Tube PIX auf Ständern platziert und mit der beiliegenden Fernbedienung gesteuert. Der Aufbau gestaltete sich unkompliziert: Dank des integrierten Akkus entfällt die Verkabelung, was den Einsatz sehr flexibel macht und die Positionierung erleichtert. So konnten die Tubes schnell in Betrieb genommen werden, ohne dass Kabel im Weg lagen. Die Ständer sind ausreichend stabil, jedoch naturgemäß nicht stoßfest. Die Tubes wirken insgesamt robust und sollten auch einen Sturz auf den Boden problemlos überstehen, da die Röhre aus Polycarbonat gefertigt ist.

Die Steuerung über die Fernbedienung funktionierte grundsätzlich zuverlässig, allerdings erwies sich die Reichweite in der Praxis als etwas geringer als erwartet. Für kürzere Distanzen war die Bedienung problemlos möglich, bei größerem Abstand oder wenn Hindernisse im Weg standen, reagierten die Tubes jedoch nicht immer sofort. Die Steuerung über einen DMX-Controller konnte ich nicht testen, kann aber aus Erfahrung mit anderen Ape-Labs-Produkten sagen, dass sie bisher stets zuverlässig funktioniert hat.

Besonders positiv fielen die kräftigen Farben und die gleichmäßige Ausleuchtung der Ape Labs Neon Tube PIX auf, die sowohl in statischen Farben als auch in den automatischen Programmen ein stimmiges Lichtbild erzeugt. Der Abstrahlwinkel von 180° macht sich deutlich bemerkbar und lässt die Tubes vollständig erstrahlen. Auch die Pixelsteuerung der einzelnen Segmente läuft flüssig, die Übergänge sind weich und harmonisch.

Unterm Strich zeigten sich die Neon Tubes PIX im Test als sehr anwenderfreundlich: Der kabellose Betrieb über Akku und die einfache Grundsteuerung mit der Fernbedienung machen sie gerade für schnelle, flexible Einsätze attraktiv. Wer mehr Reichweite oder umfangreichere Steuerungsmöglichkeiten benötigt, kann jederzeit auf App- oder DMX-Optionen ausweichen. Die Lampe überzeugt nicht nur durch ihre Praxistauglichkeit, sondern auch durch die starke Leuchtkraft. Besonders die kräftigen Farben und der weite Abstrahlwinkel haben einen positiven Eindruck hinterlassen. Schade ist lediglich, dass der DMX-Controller separat erworben werden muss. Zudem konnte ich keine Tasche finden, die für eine oder zwei Röhren ausgelegt ist – entsprechende Lösungen sind nur in den großen Sets enthalten.

Der Hersteller Ape Labs bietet in der Produktreihe der Neon Tubes zahlreiche Sets und Konfigurationen an. Neben den einzelnen Neon Tubes PIX gibt es Varianten ohne Pixelsteuerung sowie Modelle mit RGB in Kombination mit Warmweiß oder Neutralweiß. Diese sind auch als komplette Sets in einer Transporttasche erhältlich, was sich dank der integrierten Ladeelektronik in der Tasche als besonders praktisch erweist.

Alternativen

Eurolite AKKU LED Party Tube IR

Die Eurolite AKKU LED Party Tube IR ist ein akkubetriebener LED-Tube mit RGB-LEDs, der sich per beiliegender Infrarot-Fernbedienung oder über interne Programme steuern lässt. Sie bietet kräftige Farben, Farbwechsel- und Effektmodi sowie die Möglichkeit zum musikgesteuerten Betrieb, wodurch sie sich für kleine Partys oder Dekorationseinsätze eignet. Dank integriertem Akku ist sie flexibel und kabellos nutzbar, bietet jedoch nur eine einfache Steuerung und einen begrenzten Funktionsumfang im Vergleich zu professionellen Tubes.

Neewer TL120C

Der Neewer TL120C ist ein 120 cm langer RGBWW-LED-Stab mit 42 W Leistung, der durch hohe Helligkeit und starke Farbtreue überzeugt. Er deckt einen breiten Farbtemperaturbereich von 2.500 bis 10.000 K ab und bietet neben statischen Farben auch zahlreiche Effekte und Pixel-Modi. Mit integriertem 6.000-mAh-Akku, rund zwei Stunden Laufzeit bei voller Leistung und verschiedenen Steuerungsoptionen wie App, Funkfernbedienung oder DMX eignet er sich sowohl für mobile Einsätze als auch für professionelle Setups.