Test: Apogee Groove Anniversary Edition, mobiler DAC und Kopfhörerverstärker

Nächster DAC mit besseren Kenndaten und 32 Bit

Der Apogee Groove Anniversary Edition ist ein mobiler DAC und Kopfhörerverstärker, der gemessen am Serienmodell eine bessere Klangqualität verspricht. Im Gegensatz zum Original wurde das von Apogee zum 40. Firmenjubiläum aufgelegte Sondermodell optimiert und laut Hersteller auf gerade einmal 250 Exemplare weltweit limitiert. Der gewöhnliche Groove wurde parallel mit zwei Sondermodellen zum 30-jährigen Jubiläum bereits auf der NAMM 2015 vorgestellt, das ist schon etwas her, meinen ursprünglichen Groove-Test für AMAZONA.de findet ihr hier.

Apogee Groove Anniversary Edition

Über den damals gleichzeitig erschienenen, wahlweise silbernen oder goldenen Groove 30th Anniversary Edition gibt es nur wenig zu finden, die technischen Daten scheinen zum normalen Groove identisch zu sein. Für die Goldversion wurden offenbar um 650,- Euro aufgerufen, zumindest wird er mancherorts noch so gelistet. Auch dieser soll weltweit streng limitiert gewesen sein, was dessen Abstinenz im Netz erklären könnte. Unabhängig davon ist der Serien-Groove auch heute noch mit kleinen Abstrichen über jeden Zweifel erhaben. Wollen wir doch mal hören, ob sich der Aufpreis oder gar ein Umstieg auf das aktuelle Sondermodell lohnt.

Worin unterscheiden sich Apogee Groove und Apogee Groove Anniversary?

Optisch sind beide Versionen (Made in the USA) bis auf den Schriftzug „Anniversary Edition“ identisch, intern unterscheiden sie sich allerdings deutlich voneinander. Der Apogee Groove Anniversary Edition verspricht eine detailgenauere Quantisierung mit 32 anstatt 24 Bit, genau genommen werden aktuellere ESS-Sabre-Chips verwendet. Wir hören später, ob dieser Unterschied relevant ist.

Viele technische Daten sind geblieben: die maximale Abtastfrequenz von 192 kHz, der Frequenzgang von 10 Hz bis 20 kHz, ein maximaler Output von 225 mW bei 30 Ohm und 40 mW bei 600 Ohm. Unterschiedlich sind hingegen der Dynamikbereich, 119 zu 117 Ohm gewichtet beim Apogee Groove Anniversary Edition sowie jeweils 2 dB mehr bei der totalen harmonischen Verzerrung (THD).

Bezogen auf die Ergonomie fielen mir nach dem ursprünglichen Test bei der Langzeitnutzung und im Vergleich zu anderen Produkten einige Kleinigkeiten auf, die nicht verbessert wurden und so bleibt der Apogee Groove Anniversary Edition minimalistisch. Ich nutze den Groove gerne für Musiksessions zwischendurch, beispielsweise mit dem Notebook auf der Terrasse oder unterwegs in Verbindung mit dem AKG K812 oder dem Beyerdynamic DT 1990 Pro auch am Chromebook.

Besonders ist die so genannte Constant Current Drive Technologie, die sich auch höheren Impedanzen gut anpasst und für einen ebenmäßigen Frequenzgang bei jeder Lautstärke sorgt. Bis 600 Ohm ist prinzipiell alles möglich, bei IEMs muss man hingegen vorsichtig sein. Modelle mit mehreren BAR-Treibern können laut Handbuch die automatische Anpassung ins Trudeln bringen und für unvorhersehbare Pegelspitzen sorgen.

Als Windows-Nutzer verwende ich unter anderem foobar2000 und kann aber genauso Colibri für Mac oder ein Android-Device mit PowerAmp bemühen. Während ansonsten keine Treiber benötigt werden, denn der Groove Anniversary ist wie gehabt class-compliant und daher auch nativ unter Windows nutzbar, ermöglichen die optionalen ASIO-Treiber eine bessere Performance. Je nachdem kann aber auch selbst mit einer DAW WASAPI ausreichend sein, denn schließlich verwendet man ihn nur für die zweikanalige Audiowiedergabe.

Am Mac wird durch Core Audio keine weitere Software benötigt. Die ASIO-Treiber sind dieselben in Version 5.5.0, die auch für den normalen Groove zur Verfügung stehen, inzwischen sind sie ohne Registrierung herunterladbar. Mit foobar2000 und den entsprechenden Erweiterungen kann zusätzlich das veraltete und bitgenaue Kernel Streaming genutzt werden.

Zwar lassen sich an einem aktuellen MacBook inzwischen auch hochohmige Kopfhörer mit der automatischen Impedanzanpassung betreiben, aber der Apogee Groove Anniversary Edition bietet dennoch die besseren Klangeigenschaften. Das wäre so, als würde man gute Studiomonitore direkt am unsymmetrischen Kopfhörerausgang eines iMac betreiben, bei Multimedia-Boxen wäre ein Groove durchaus empfehlenswert. Problematisch können manche Android-Devices wie mein Motorola Moto G84 5G sein, das keine USB-Audiogeräte akzeptiert. Ein Acer CP-311 Chromebook kann dies hingegen schon.

Der Apogee Groove Anniversary Edition im Detail

Verpackt kommt er unscheinbar in der bekannt schicken, schwarzen Pappschachtel, die ein zusätzlich am Deckel aufgebrachtes „Anniversary Edition“-Metallschild ziert. Leider finde ich keinen Hinweis, um welches der 250 Exemplare es sich bei meinem handelt, das hätte ich jetzt irgendwie erwartet.

Im Innern der Verpackung werde ich ebenso nicht überrascht. Der bekannte Stoffbeutel und zwei rund 1 m lange Kabel mit USB-Type Micro-B auf der Geräteseite und jeweils Type-C- und Type-A-Stecker auf der anderen liegen dem DAC bei, aber jetzt umweltfreundlich ohne Plastiktüten. Dass man hier in den Apogee Groove Anniversary Edition keine Type-C-Buchse eingebaut hat, könnte man kritisieren, aber im Grunde spielt dies nur eine mechanische Rolle.

Da ärgert mich die Kunststoff-Miniklinkenbuchse etwas mehr, ein zusätzlicher, symmetrischer 4,4“-Anschluss hätte es ergänzend ruhig sein können. Auch identisch sind die drei mehrfarbigen Status-LEDs zwischen den beiden gummierten, griffigen Tasten für die Lautstärkesteuerung. Hier hätte man mit optionalen Transporttasten großzügiger sein können. Während die untere LED bei Betriebsbereitschaft ohne Signal blau leuchtet, wird der Pegel in grünen LED-Punkten dargestellt. Durch die Helligkeitsunterschiede wirkt die Anzeige feiner aufgelöst, als sie wirklich ist, das gilt auch für die Lautstärkeanzeige in Violett.

Alles in allem bleibt das solide, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse und der handliche Formfaktor mit der gummierten Unterseite bei einem Gewicht von knapp 60 g und einer Länge von 9,5 cm, einer Breite von 3 cm und 1,6 cm in der Dicke. Der Apogee Groove Anniversary Edition wirkt zwar wie aus einem Guss und dürfte zumindest weitgehend unverwüstlich sein, wohl aber würde man ihn vermutlich in der Tasche aufgrund der Buchsen eher weniger benutzen, dafür gibt es schließlich Bluetooth.

Die Anschlüsse sind schnell erklärt, an den kurzen Seiten hinten die USB-Buchse und rechts daneben die Öse für ein optionales Trageband und vorne die Miniklinkenbuchse.

Der Apogee Groove Anniversary Edition in der Tonstudiopraxis

Wie heute üblich bei solchen DACs, groovt es im Groove, denn dank asynchronem USB-Modus durch den XMOS-Chip gibt auch die Anniversary Edition den Takt vor und minimiert dadurch tendenziell störendes Jitter bei der Decodierung, das ansonsten bei ungenauer Taktung entstehen würde.

Apogee bewirbt für den neuen Groove auch die mobile Nutzung an iDevices mit USB-C-Buchsen. In den FAQs wird ebenso darauf hingewiesen, dass auch der altehrwürdige Lightning auf USB 3 Adapter mit externem Netzteil verwendet werden kann. Neu ist das aber nicht, wie auf dem Foto ersichtlich läuft auch der normale Groove an einem iPad 10th Generation.

Die für den Apogee Groove Anniversary Edition geltende interne Wandlung mit 32 Bit ist durchaus vorteilhaft, obwohl nicht ganz klar ist, auf welche Chiptypen Apogee tatsächlich setzt – ein Umstand, den sie mit vielen Anbietern hochpreisiger Wandler teilen. Die Chinesen sind bei ihren preisgünstigen Produkten durchaus mitteilsamer und bewerben beispielsweise ihre ESS SABRE 9038Q2M-Chips als Merkmal. So entscheidend ist das allerdings nicht, denn auch die Operationsverstärker und USB-Controller tragen ihren maßgeblichen Teil zur Klanggestaltung bei. Auch ist mir persönlich nicht klar, ob sich die Quadsum-DACs pro Kanal je nach Impedanz und Lautstärke die Arbeit teilen, wie es beispielsweise bei den Zoom-Recordern mit 32-Bit-Floating-Technologie der Fall ist oder ob sie ihre Power tatsächlich bei allen Pegeln bündeln.

Weniger zeitgemäß ist die auch beim Apogee Groove Anniversary Edition fehlende Möglichkeit zur nativen DSD-Wiedergabe (Direct Stream Digital, das Format der SACD), zumal viele ESS-Sabre-Chips dies bewerben und eine hohe, bitgenaue Klangtreue versprechen. Wichtig für die Musikproduktion ist das zwar nicht, aber der Groove richtet sich schließlich auch an den hörenden Musikfreund. Allerdings sind bei Apple Music ohnehin nur 48 kHz bei 24 Bit Wortbreite ohne spezifische Apps drin.

Mehr ist exemplarisch mit KORG iAudioGate möglich, das auch die native DSD-Wiedergabe unterstützt. Weil dem Apogee Groove Anniversary Edition ein Display fehlt, lässt sich der aktuelle Betriebsmodus nur einschätzen. Wenigstens ein optisches Feedback über Bittiefe und Abtastrate hätte es auch in Form verschiedener Farbdarstellungen sein dürfen.

Wie klingt der Apogee Groove Anniversary Edition?

Wer kennt noch die Waschmittelwerbung vom „Der weiße Riese“ aus den 70ern (wäscht weißer als weiß)? So ein bißchen ergeht es mir mit dem Apogee Groove Anniversary Edition.

Im Test zum Apogee Groove hatte ich meine früheren Erfahrungen aufgezeigt und vergleicht man beide Versionen, klingen sie vom ersten bis zum letzten Ton ziemlich ähnlich. Erst beim genaueren Hinhören offenbaren sich kleine Unterschiede, vor allem in den Nuancen beim Abspielen hochauflösender Dateien. Schlechte Kompressionen offenbaren beide schonungslos, das gelingt allerdings auch anderen DACs ähnlicher Güte. Somit bleibt die essentielle Frage: Muss es der Apogee Groove Anniversary Edition sein?

Die leicht besseren Kenndaten und die Ansteuerungsmöglichkeit mit 32 Bit, was gerade Aufnahmen mit entsprechenden Rekordern von Tascam, Zoom oder Sound Devices gut zu Gesicht steht, sorgen für eine tendenziell bessere Wiedergabe bei zugleich höherem Anschaffungswiderstand. So habe ich mir überlegt, ob und wie man einen Unterschied hörbar machen könnte.

Mein Versuchsaufbau: Ich nehme eine gute und hochwertige Atmo-Aufnahme, stelle die Lautstärke des Groove auf die minimale Stufe ein und greife das Signal bei maximaler Verstärkung mit dem Zoom H4n Pro ab und normalisiere es anschließend. Zum Vergleich mache ich diesen Test auch mit dem KORG DS-DAC-100m, der 2014 am Markt erschien und mit einem Cirrus Logic CS4398 1-Bit-Wandler ausgestattet ist. Ergonomisch kann er manches besser, zeigt die aktuelle Bitrate an und verfügt über einen rückseitigen Festpegelausgang. Sein Nachteil ist, dass er nicht treiberlos funktioniert und somit nur unter Windows und am Mac läuft. Hören wir doch mal ganz genau hin.

Wenig überraschend bringt der Groove ein deutlicheres Quantisierungsrauschen und Aliasing-Effekte mit, während sich die Wortbreite von 32 Bit beim Apogee Groove Anniversary Edition tatsächlich positiv auswirkt. Der KORG rauscht im Vergleich deutlich mehr. Machen wir den zweiten Test, dieses Mal die Lautstärke der DACs auf Maximum und die des Players auf Minimum.

Hier musste ich mir tatsächlich im Nachgang den Zeitstempel anschauen, damit ich die Aufnahmen nicht verwechsele. So war ich doch etwas überrascht, dass der Groove augenscheinlich ruhiger spielt, der KORG bildet auch hier das Schlusslicht. Faktisch zeigt dieser, wenn auch nicht empirische Versuch, dass Apogee alles richtig gemacht hat, gerade auch mit den 32 Bit beim Apogee Groove Anniversary Edition. Trotzdem muss berücksichtigt werden, dass durch die extreme Verstärkung auch das Dithering und Rauschen des Zoom H4n Pro in den hörbaren Bereich rutscht. Wären stattdessen Kopfhörer angeschlossen, würde man kein Eigenrauschen wahrnehmen und den ICE nur im Flüsterton hören.

Wichtiger ist daher der tatsächliche Klangeindruck. Es mag Einbildung sein, aber beim Hin- und Herwechseln zwischen beiden Modellen ergaben sich minimale, aber wahrnehmbare Klangunterschiede, die allerdings nicht so groß sind, als dass sich ein Groove-Benutzer wirklich ärgern müsste.

Die etwas gesteigerte Offenheit des Apogee Groove Anniversary Edition bei hochauflösenden Tracks ist hörbar, aber ich wusste ja stets, welcher Riegel angeschlossen ist. Wenn man das Ganze preislich einordnet, sind einerseits die derzeit rund 150,- Euro Aufpreis absolut gerechtfertigt, wenn man ihn auch mit entsprechendem Material füttert und gute Kopfhörer verwendet.

Andererseits kostet der Apogee Groove Anniversary Edition aktuell so viel, wie der normale Groove bei seiner Einführung und ist sein Geld gemessen an Limitierung und mehr Performance durchaus wert, allerdings macht man mit dem normalen Groove auch alles richtig.